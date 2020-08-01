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Фернандо Гавирия – победитель 2 этапа Вуэльты Бургоса-2020

Фернандо Гавирия – победитель 2 этапа Вуэльты Бургоса-2020

 

 

  25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия продолжил сезон победой на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2020, третьей по счёту победой  в спринте в этом году.

 

  День в  UAE Team Emirates начался с того, что состав команды на испанской гонке уменьшился на трёх гонщиков. Соотечественники Фернандо Гавирии Хуан-Себастьян Молано, Кристиан Муньос, Андреас Камило Ардила были сняты с гонки в качестве меры предосторожности, из-за контакта с заражённым Covid-19. Вечером 29 июля организаторы Вуэльты Бургоса-2020 заявили, что тесты снятых гонщиков на наличие вируса оказались отрицательными.

 

  Но Фернандо Гавирия справился на финише 2-го этапа Вуэльты Бургоса-2020 без своего развозящего Себастьяна Молано. Гавирия обошёл Арно Демара (Groupama-FDJ) и Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step).

 

Фернандо Гавирия – победитель 2 этапа Вуэльты Бургоса-2020

 

Фернандо Гавирия – победитель 2 этапа Вуэльты Бургоса-2020

 

  Фернандо Гавирия: «У этой победы один из самых сладких вкусов, потому что она одержана после перерыва и всего, что случилось из-за вируса. Выиграть после того, как был заперт дома, не зная, будем ли выступать, особенно приятно.

 

  Мы никак не могли контролировать отрыв, потому что в гонке остались втроём. Для нас это удар, Молано – один из моих развозящих. Но мы рассчитывали на свои ноги и удачу. Всё сошлось, получилось хорошо спринтовать и выиграть этап. Благодарю моих товарищей по команде, что защищали меня весь этап и вывезли к победе».

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты Бургоса-2020

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Теги к статье: Вуэльта Бургоса Vuelta a Burgos многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates

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Комментарии

  • Серафим
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 2 (5)
    Серафим-Фото
    Просто Гавирия просто дважды чемпион мира в омниуме.
  • Camel
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 2 (5)
    Camel-Фото

    Цитата: Ice
    Ну, Трентина он одной ногой и должне делать, при всем уважении к Маттео...

    Почему это? Трентин - чемпион Европы, Гавирия - просто Гавирия.

  • levonardo
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 2 (5)
    levonardo-Фото
    Я бы сказал что Фернандо в последнем повороте был на идеальной позиции плюс падение а том же повороте одно из гонцов а голове группы что немного притормазило остальных.
  • Ice
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 2 (5)
    Ice-Фото

    Ну, Трентина он одной ногой и должне делать, при всем уважении к Маттео. Да и Демара бОльшую часть финишей тоже) А вот Беннета не должен))) То ли спринтеры еще не в форме, то ли Фернандо звенит и решил в начале сезона зажечь, а может, и весь сезон получится, он же короткий)))

  • Camel
    Вуэльта Бургоса-2020. Этап 2 (5)
    Camel-Фото

    Сегодня Гавирия сделал одной ногой Демара и Трентина. Это показатель подозрительный. Сезон только начался и он сжат, поэтому неизвестно, в какой форме Гавирия его закончит.

  • Camel
    Феликс Гросшартнер, Алехандро ... (5)
    Camel-Фото

    Думаю, мы все осознали, как сильно нам не хватало возможности делать то, что любим больше всего! (Ремко Эвенпул)

    Орлё-ёнок, Орлё-нок! Будь готов!

  • AlGalgalim
    Три гонщика команды UAE Team E ... (4)
    AlGalgalim-Фото
    Ой что на ТДФ будет... до Парижа группа отрыва и доедет.
  • Astanaforever
    Три гонщика команды UAE Team E ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Так глядишь к концу гонки всех гонцов снимут.
  • RVL
    Феликс Гросшартнер, Алехандро ... (5)
    RVL-Фото

    А Ремко все ещё думает что ррраз..поехал...рррраз...и к нему переложились?

  • GTX
    Три гонщика команды UAE Team E ... (4)
    GTX-Фото

    Это еще цветочки, ягодки впереди

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