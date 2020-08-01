Фернандо Гавирия – победитель 2 этапа Вуэльты Бургоса-2020

25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия продолжил сезон победой на 2-м этапе Вуэльты Бургоса-2020, третьей по счёту победой в спринте в этом году.

День в UAE Team Emirates начался с того, что состав команды на испанской гонке уменьшился на трёх гонщиков. Соотечественники Фернандо Гавирии Хуан-Себастьян Молано, Кристиан Муньос, Андреас Камило Ардила были сняты с гонки в качестве меры предосторожности, из-за контакта с заражённым Covid-19. Вечером 29 июля организаторы Вуэльты Бургоса-2020 заявили, что тесты снятых гонщиков на наличие вируса оказались отрицательными.

Но Фернандо Гавирия справился на финише 2-го этапа Вуэльты Бургоса-2020 без своего развозящего Себастьяна Молано. Гавирия обошёл Арно Демара (Groupama-FDJ) и Сэма Беннетта (Deceuninck-Quick Step).

Фернандо Гавирия: «У этой победы один из самых сладких вкусов, потому что она одержана после перерыва и всего, что случилось из-за вируса. Выиграть после того, как был заперт дома, не зная, будем ли выступать, особенно приятно.

Мы никак не могли контролировать отрыв, потому что в гонке остались втроём. Для нас это удар, Молано – один из моих развозящих. Но мы рассчитывали на свои ноги и удачу. Всё сошлось, получилось хорошо спринтовать и выиграть этап. Благодарю моих товарищей по команде, что защищали меня весь этап и вывезли к победе».