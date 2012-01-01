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Велокоманда Bahrain McLaren снялась с Париж-Ницца-2020

Велокоманда Bahrain McLaren снялась с гонки Париж-Ницца-2020

 

 

  Команда Bahrain McLaren не выйдет на старт 6-го этапа Париж-Ницца-2020.  В заявлении команды говорится, что решение о снятии с велогонки принято после консультаций с гонщиками, медиками и другими заинтересованными лицами в свете увеличивающегося риска заражения Covid-19. Команда спешит отправить домой всех членов команды как можно скорее, так как вступают в силу ограничительные меры по всей Европе.

 

Команда Bahrain-McLaren благодарит за понимание UCI, ASO, AIGCP и команды, участвующие в гонке.

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Теги к статье: Bahrain McLaren

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  1. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 14:41 | Регистрация: 5.10.2016

    шо за бардак? то едут, то не едут... когда ехали на гонку, не знали, что вирус?

  2. Sm1T

    Сегодня, 15:45 | Регистрация: 1.01.2012

    В понедельник в евросоюзе закрываются все границы. Поэтому все спешат успеть по домам

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
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