Велокоманда Bahrain McLaren снялась с Париж-Ницца-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Сегодня, 13:02
Велокоманда Bahrain McLaren снялась с гонки Париж-Ницца-2020
Команда Bahrain McLaren не выйдет на старт 6-го этапа Париж-Ницца-2020. В заявлении команды говорится, что решение о снятии с велогонки принято после консультаций с гонщиками, медиками и другими заинтересованными лицами в свете увеличивающегося риска заражения Covid-19. Команда спешит отправить домой всех членов команды как можно скорее, так как вступают в силу ограничительные меры по всей Европе.
Команда Bahrain-McLaren благодарит за понимание UCI, ASO, AIGCP и команды, участвующие в гонке.
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