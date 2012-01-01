Велокоманда Bahrain McLaren снялась с Париж-Ницца-2020

Велокоманда Bahrain McLaren снялась с гонки Париж-Ницца-2020

Команда Bahrain McLaren не выйдет на старт 6-го этапа Париж-Ницца-2020. В заявлении команды говорится, что решение о снятии с велогонки принято после консультаций с гонщиками, медиками и другими заинтересованными лицами в свете увеличивающегося риска заражения Covid-19. Команда спешит отправить домой всех членов команды как можно скорее, так как вступают в силу ограничительные меры по всей Европе.

Команда Bahrain-McLaren благодарит за понимание UCI, ASO, AIGCP и команды, участвующие в гонке.