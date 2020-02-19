Джек Хейг: «Для меня важно выиграть у таких гонщиков как Фульсанг и Ланда»

Джек Хейг, Якоб Фульсанг, Микель Ланда о 4-м этапе Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2020

26-летний австралийский гонщик команды Mitchelton-Scott Джек Хейг (Jack Haig) одержал победу на 4-м этапе Вуэльты Андалусии-2020, которая стала второй победой в его карьере. На финальном горном этапе отрыв дня был пойман пелотоном у подножия решающего подъёма Альто де Пурче ( Alto de Purche) – 9 км со средним градиентом 7,5%, после чего началась борьба генеральщиков.

Джек Хейг атаковал за 18 км до финиша и лишь лидер общего зачёта Якоб Фульсанг (Astana) и Микель Ланда (Bahrain-McLaren) смогли закрыть просвет и уехать с австралийским гонщиком. За километр до финиша Хейг попытался уехать от своих попутчиков, но его не пустили, а Якоб Фульсанг сразу контратаковал. Но Джеку Хейгу хватило сил, чтобы обойти датского гонщика на финише.

Photos courtesy of Getty Images/Mitchelton-Scott

Джек Хейг: «Для меня очень важно, что я одержал победу в борьбе с такими гонщиками как Фульсанг и Ланда. Они – тот тип гонщиков, которым я стремлюсь стать, настоящие претенденты в борьбе за генеральную классификацию на Гранд-турах. Поэтому быть впереди вместе с ними очень приятно, это даёт уверенность, показывает, что я двигаюсь в правильном направлении. После вчерашнего разочарования и стабильного выступления на Вуэльте Валенсии, а также после первых этапов очень и очень радостно взять победу.

Я начал сезон так же или, возможно, даже чуть лучше, чем в прошлом году. Надеюсь, завтра смогу завершить работу, а потом удержу хорошую форму.

Разделка выглядит невероятно сложной технически, постоянно вверх-вниз, будет тяжело. Но, думаю, между мной и Йоном Исагирре достаточный буфер, надеюсь, что удержу третье место в общем зачёте».

Якоб Фульсанг: «Это был хороший день, я защитил жёлтую майку. Как и в предыдущие дни, хочу поблагодарить моих товарищей по команде за всю их работу. Ребята работали очень упорно и со всей страстью. Впереди разделка, которая будет особенной, потому что в этом году впервые поеду индивидуальную гонку на время. Отдам все силы, чтобы привезти жёлтую майку домой».

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainMcLaren

Микель Ланда: «Сегодня гонка была короткой и трудной. Мы старались изолировать Фульсанга на Эл-Пурче, подъёме за 25 км до финиша, но он снова проявил себя очень сильным соперником. В конце я пытался выиграть этап, но к финишу приехал с двумя гонщиками, которые быстрее меня, поэтому финишировал третьим».