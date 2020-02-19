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Джек Хейг: «Для меня важно выиграть у таких гонщиков как Фульсанг и Ланда»

Джек Хейг, Якоб Фульсанг, Микель Ланда о 4-м этапе Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2020

 

 

 

  26-летний австралийский гонщик команды Mitchelton-Scott Джек Хейг (Jack Haig) одержал победу на 4-м этапе Вуэльты Андалусии-2020, которая стала второй победой в его карьере. На финальном горном этапе отрыв дня был пойман пелотоном у подножия решающего подъёма Альто де Пурче ( Alto de Purche) – 9 км со средним градиентом 7,5%, после чего началась борьба генеральщиков.

 

Джек Хейг атаковал за 18 км до финиша и лишь лидер общего зачёта Якоб Фульсанг (Astana) и Микель Ланда (Bahrain-McLaren) смогли закрыть просвет и уехать с австралийским гонщиком. За километр до финиша Хейг попытался уехать от своих попутчиков, но его не пустили, а Якоб Фульсанг сразу контратаковал. Но Джеку Хейгу хватило сил, чтобы обойти датского гонщика на финише.

 

 

Photos courtesy of Getty Images/Mitchelton-Scott

 

  Джек Хейг: «Для меня очень важно, что я одержал победу в борьбе с такими гонщиками как Фульсанг и Ланда. Они – тот тип гонщиков, которым я стремлюсь стать, настоящие претенденты в борьбе за генеральную классификацию на Гранд-турах. Поэтому быть впереди вместе с ними очень приятно, это даёт уверенность, показывает, что я двигаюсь в правильном направлении. После вчерашнего разочарования и стабильного выступления на Вуэльте Валенсии, а также после первых этапов очень и очень радостно взять победу.

 

  Я начал сезон так же или, возможно, даже чуть лучше, чем в прошлом году. Надеюсь, завтра смогу завершить работу, а потом удержу хорошую форму.

Разделка выглядит невероятно сложной технически, постоянно вверх-вниз, будет тяжело. Но, думаю, между мной и Йоном Исагирре достаточный буфер, надеюсь, что удержу третье место в общем зачёте».

 

  Якоб Фульсанг: «Это был хороший день, я защитил жёлтую майку. Как и в предыдущие дни, хочу поблагодарить моих товарищей по команде за всю их работу. Ребята работали очень упорно и со всей страстью. Впереди разделка, которая будет особенной, потому что в этом году впервые поеду индивидуальную гонку на время. Отдам все силы, чтобы привезти жёлтую майку домой».

 

 

Photo @Bettiniphoto @TeamBahrainMcLaren

 

  Микель Ланда: «Сегодня гонка была короткой и трудной. Мы старались изолировать Фульсанга на Эл-Пурче, подъёме за 25 км до финиша, но он снова проявил себя очень сильным соперником. В конце я пытался выиграть этап, но к финишу приехал с двумя гонщиками, которые быстрее меня, поэтому финишировал третьим».

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Андалусии-2020

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Теги к статье: Джек Хейг Jack Haig Mitchelton-Scott Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • atacama
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    atacama-Фото

    Есть сомнения?

  • Astanaforever
    Тур Объединённых Арабских Эмир ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Звезд зашквал,...-рельефы, отстой. Не интересен тур. Два торчка не в счёт. Смотреть нудно...катят и катят. Оргам минус...Жирный.
  • YuraHist
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    YuraHist-Фото

    Эвенпул берет разделку?

  • YuraHist
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (4)
    YuraHist-Фото
    Кинтаныч в действии, посмотрим за дальнейшим перерождением...
  • gadu4ka
    «Тур Колумбии-2020» глазами ег ... (9)
    gadu4ka-Фото

    Статья просто читается на одном дыхание! Парни большие молодцы, колумбийские горы - испытание не из лёгких, особенно когда ты хороший трековый гонщик,имеющий мышечную массу, что для трека большой +. Думаю тут есть коментаторы которые прекрасно сидят на диване, смотрят эти гонки, и кроме как зависти, что дальше выезда на дачу им не светит, пишут про какой то туризм, другие же кроме как пальцами тыкать по клавишам врятли вообще что то умеют, а что такое интервью знаю только из телевизора, ну и конечно же "Апалон" который выглядит лучше всех, знает как надо выглядить другим 

  • Адриен
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    Адриен-Фото


    = Он стал хитрецом и более опытным =

    Давно пора ...

  • Sezar
    Tour des Alpes Maritimes et du ... (4)
    Sezar-Фото

    Удивительно то, что на пологой Коль д' Эз он умудрился выиграть 40 секунд. Дорвался..

  • veloster
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 4 (9)
    veloster-Фото

    Видимо Фульс побаивался своего коллегу в разделке.

  • velodoctor
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 4 (9)
    velodoctor-Фото

    Некрасов упал или что, кто знает все нормально с ним?

  • Astanaforever
    Вольта Альгарве-2020. Этап 4 (8)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: veloster
    Как-раз короткие горки никогда не были его сильной стороной.
    Видать, Супермен подготовился.
    100% + Согласен полностью .Ему нужны крутые и длинные горы.Я аж сам удивился как он выстрелил.Он позавчера готов был, но с передачей был косяк какой то на финише.Он стал хитрецом и более опытным. Весь этап ехал где то позади..не видно было.Вот жук)((

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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