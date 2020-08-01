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- VeloRACE |
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- Вчера, 23:54
Вуэльта Бургоса-2020. Маршрут и участники
Вуэльта Бургоса-2020 станет первой многодневной велогонкой категории 2. Pro после перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Поэтому, в отличие от прошлых лет, в этом году на старт испанской велогонки выйдут 14 команд Мирового тура: Astana, Bahrain-McLaren, Bora-hansgrohe, CCC, Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ, Israel Start-up Nation, Mitchelton-Scott, Movistar, NTT, Ineos, Jumbo-Visma, Trek-Segafredo, UAE Team Emirates.
Маршрут Вуэльты Бургоса-2020 состоит из пяти этапов, из которых два (2-й и 4-й) подходят спринтерам. Три этапа финишируют в подъём, 3-й и 5-й этапы – горные.
1-й этап стартует у стен кафедрального собора Бургоса, а финиширует у средневекового замка, возвышающегося над городом. На середине дистанции гонщики пройдут подъём Альто де Альтотеро 8,4 км со средним градиентом 5,6%. За 14 км до финиша участники в первый раз пересекут финишную черту, преодолев 900 м финального подъёма Альто де Кастильо с 6,1% градиентом, где на первых 170 метрах градиент доходит до 10,6%. Сложности добавит 200 м брусчатки.
Первый горный этап пройдёт на третий день Вуэльты Бургоса. На 3-м этапе гонщиков ждут подъёмы Альто де ла Молта (4,5 км с 6%), Альто Эскалерон (3,6 км с 6%), Альто де Айланес (2,8 км с 7,5%). За 25 км до финиша встретит подъём Альто де Ретуэрта (3,8 км с 7,5%). Финал – подъём Пикон Бланко с финишем у бывшей военной базы на высоте 1512 м. Дорога там узкая, средний градиент 7,8 км подъёма - 9,3%. В конце подъёма Пико Бланко большую роль может сыграть ветер, а также то, что самый крутой сектор с 15% градиента находится у самого финиша.
5-й этап, где решится судьба гонки, приготовил гонщикам подъём на высоту 1873 м – подъём Лас-Лагунас-де-Нейла, 11,8 км со средним градиентом 5,6%. Самая трудная часть подъёма – в конце, последние 3 км градиент скачет от 9,6% до 8,2% и взлетает до 11%. Этот подъём к ледниковому озеру Нейла считается самым трудным в регионе.
В прошлом году Иван Соса (Ineos), лидировавший в общем зачёте после победы на этапе с финишем на Пико Бланко, выиграл и финальный этап горный этап с финишем на Лагунас-де-Нейла и генеральную классификацию Вуэльты Бургоса.
Участники Вуэльты Бургоса-2020
Иван Соса (Ineos) будет защищать свой титул победителя. Вместе с ним на Вуэльте Бургоса стартует победитель Джиро д’Италия-2019 Ричард Карапас
Среди участников Микель Ланда (Bahrain-McLaren), Давид Годю (Groupama-FDJ), Саймон Йейтс, Эстебан Чавес (Mitchelton-Scott), Алехандро Вальверде, Марк Солер, Энрик Мас (Movistar), Наиро Кинтана (Arkea-Samsic), Фабио Ару (UAE Team Emirates), Даниэль Наварро (Israel Start-Up Nation), Джордж Беннетт, Сеп Кусс (Jumbo-Visma), Рафал Майка (Bora-hansgrohe), Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick-Step).
Этапы Вуэльты Бургоса-2020:
Этап 1. Burgos - Burgos/Alto del Castillo, 157 км
Этап 2. Castrojeriz – Villadiego, 168 км
Этап 3. Sargentes de La Lora - Picón Blanco, 150 км
Этап 4. Gumiel de Izán – Roa, 164 км
Этап 5. Covarrubias - Lagunas de Neila, 158 км
Стартовый состав Вуэльты Бургоса-2020:
ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam
ARANBURU DEBA Alex (Esp)
BIZHIGITOV Zhandos (Kaz)
CONTRERAS PINZON Rodrigo (Col)
FOMINYKH Daniil (Kaz)
NATAROV Yuriy (Kaz)
RODRIGUEZ GARAIKOETXEA Óscar (Esp)
STALNOV Nikita (Kaz)
BAHRAIN - MCLAREN (TBM) WorldTeam
BILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello (Esp)
CAPECCHI Eros (Ita)
CARUSO Damiano (Ita)
CAVENDISH Mark (GBr)
HALLER Marco (Aut)
HAUSSLER Heinrich (Aus)
LANDA MEANA Mikel (Esp)
WALLONIE BRUXELLES (WVA) ProTeam
HUYS Laurens (Bel)
LIETAER Eliot (Bel)
LIVYNS Arjen (Bel)
PLANCKAERT Baptiste (Bel)
ROBEET Ludovic (Bel)
TAMINIAUX Lionel (Bel)
VANENDERT Jelle (Bel)
BORA - HANSGROHE (BOH) WorldTeam
FABBRO Matteo (Ita)
GROSSSCHARTNER Felix (Aut)
KÄMNA Lennard (Ger)
LAAS Martin (Est)
MAJKA Rafal (Pol)
MCCARTHY Jay (Aus)
PÖSTLBERGER Lukas (Aut)
BURGOS - BH (BBH) ProTeam
BOL Jetse (Ned)
CABEDO Oscar (Esp)
FUENTES PANIEGO Ángel (Esp)
MADRAZO Ángel (Esp)
OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe (Col)
SMIT Willie (RSA)
SUREDA MOREY Jaume (Esp)
CAJA RURAL - SEGUROS RGA (CJR) ProTeam
ABERASTURI IZAGA Jon (Esp)
IRISARRI RINCON Jon (Esp)
LASTRA MARTINEZ Jonathan (Esp)
NICOLAU BELTRAN Joel (Esp)
OSORIO CARVAJAL Alejandro (Col)
RODRÍGUEZ MARTIN Cristian (Esp)
SERRANO Gonzalo (Esp)
CCC TEAM (CCC) WorldTeam
BEVIN Patrick (NZl)
DE LA PARTE GONZALEZ Victor (Esp)
GRADEK Kamil (Pol)
MALECKI Kamil (Pol)
SAJNOK Szymon (Pol)
TRENTIN Matteo (Ita)
VALTER Attila (Hun)
DECEUNINCK - QUICK STEP (DQT) WorldTeam
ALMEIDA João (Por)
ARCHBOLD Shane (NZl)
BAGIOLI Andrea (Ita)
BENNETT Sam (Irl)
EVENEPOEL Remco (Bel)
LAMPAERT Yves (Bel)
MØRKØV Michael (Den)
EQUIPO KERN PHARMA (EKO) Continental Team
ADRIÁ OLIVERAS Roger (Esp)
AGIRRE EGAÑA Jon (Esp)
BERRADE FERNANDEZ Urko (Esp)
CASTRILLO ZAPATER Jaime (Esp)
GALVÁN FERNÁNDEZ Francisco Kiko (Esp)
MENDEZ Daniel Alejandro (Col)
SANZ UNZUE Enrique (Esp)
FUNDACIÓN - ORBEA (FOR) ProTeam
ARISTI GARDOKI Mikel (Esp)
BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel (Esp)
FERNANDEZ ANDUJAR Rubén (Esp)
IRIZAR LASKURAIN Julen (Esp)
JUARISTI ARRIETA Txomin (Esp)
LOBATO DEL VALLE Juan José (Esp)
MARTIN SANZ Gotzon (Esp)
GAZPROM - RUSVELO (GAZ) ProTeam
CANOLA Marco (Ita)
CHERKASOV Nikolay (Rus)
CHERNETSKY Sergey (Rus)
CIMA Damiano (Ita)
ROVNY Ivan (Rus)
RYBALKIN Aleksey (Rus)
VELASCO Simone (Ita)
GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam
DEMARE Arnaud (Fra)
GAUDU David (Fra)
GUARNIERI Jacopo (Ita)
KONOVALOVAS Ignatas (Ltu)
SCOTSON Miles (Aus)
SEIGLE Romain (Fra)
SINKELDAM Ramon (Ned)
ISRAEL START-UP NATION (ISN) WorldTeam
CIMOLAI Davide (Ita)
DOWSETT Alex (GBr)
EINHORN Itmar (Isr)
HERMANS Ben (Bel)
NAVARRO GARCIA Daniel (Esp)
SUTHERLAND Rory (Aus)
VAN ASBROECK Tom (Bel)
KOMETA - XSTRA CYCLING TEAM (KTX) Continental Team
DINA Marton (Hun)
FANCELLU Alessandro (Ita)
GARCIA MARTIN José Antonio (Esp)
PUPPIO Antonio (Ita)
ROPERO Alejandro (Esp)
SEVILLA Diego Pablo (Esp)
VERZA Riccardo (Ita)
MITCHELTON - SCOTT (MTS) WorldTeam
CHAVES RUBIO Johan Esteban (Col)
EDMONDSON Alexander (Aus)
HAIG Jack (Aus)
HAMILTON Lucas (Aus)
JUUL JENSEN Christopher (Den)
NIEVE ITURALDE Mikel (Esp)
YATES Simon (GBr)
MOVISTAR TEAM (MOV) WorldTeam
ERVITI Imanol (Esp)
MAS BONET Lluis (Esp)
MAS NICOLAU Enric (Esp)
PEDRERO LOPEZ Antonio (Esp)
SOLER GIMENEZ Marc (Esp)
VALVERDE BELMONTE Alejandro (Esp)
VERONA QUINTANILLA Carlos (Esp)
NIPPO DELKO PROVENCE (NDP) ProTeam
DÍAZ GALLEGO José Manuel (Esp)
FEDELI Alessandro (Ita)
FERNANDEZ CRUZ Delio (Esp)
FINETTO Mauro (Ita)
GIRMAY HAILU Biniam (Eri)
MINALI Riccardo (Ita)
NAKANE Hideto (Jpn)
NTT PRO CYCLING TEAM (NTT) WorldTeam
DLAMINI Nicholas (RSA)
DYBALL Ben (Aus)
MEINTJES Louis (RSA)
NIZZOLO Giacomo (Ita)
O'CONNOR Ben Alexander (Aus)
WALSCHEID Max (Ger)
WYSS Danilo (Sui)
TEAM INEOS (INS) WorldTeam
CARAPAZ Richard (Ecu)
DUNBAR Eddie (Irl)
GANNA Filippo (Ita)
HENAO GOMEZ Sebastian (Col)
KNEES Christian (Ger)
RODRIGUEZ CANO Carlos (Esp)
SOSA CUERVO Ivan Ramiro (Col)
TEAM JUMBO - VISMA (TJV) WorldTeam
BENNETT George (NZl)
EENKHOORN Pascal (Ned)
FISHER-BLACK Finn (NZl)
HOFSTEDE Lennard (Ned)
KUSS Sepp (USA)
LEEMREIZE Gijs (Ned)
ROOSEN Timo (Ned)
TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam
KAMP EGESTED Alexander (Den)
LIEPINS Emils (Lat)
LÓPEZ Juan Pedro (Esp)
MOSCHETTI Matteo (Ita)
PEDERSEN Mads (Den)
STUYVEN Jasper (Bel)
THEUNS Edward (Bel)
UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam
ARDILA Camilo (Col)
ARU Fabio (Ita)
DE LA CRUZ MELGAREJO David (Esp)
GAVIRIA RENDON Fernando (Col)
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastián (Col)
MUNOZ LANCEROS Christian Camilo (Col)
RICHEZE Ariel Maximiliano (Arg)
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