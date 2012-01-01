 Сэм Беннетт – победитель 7 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Сэм Беннетт, Эрик Башка о 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

28-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт (Sam Bennett) одержал победу на заключительном этапе семидневной велогонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019. В спринте, которым завершился 7-й этап, Беннетт опередил колумбийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Альваро Ходега.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Photo © Vuelta a San Juan Internacional

Сэм Беннетт: «Я очень счастлив. Мы приехали сюда за победой на этапе. И для морального настроя важно начать сезон, взяв победу на своей первой в году гонке. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде, они великолепно отработали.

Самым сложным был финал. Ребята идеально меня развезли. Думаю, гонщики Quick Step следили за мной, старались подставить меня под ветер. Но я решил немного спрятаться позади и начать спринт позже. Возможно, поехал слишком поздно, однако мне хватило мощности и я сумел взять победу. Последние 300 м были для меня точно самыми трудными.

Зрители Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 потрясающие, они создали отличную атмосферу, такую же, как на Тур де Франс и Джиро’Италия».

Эрик Башка: «Мы так рады, что одержали победу в Сан-Хуане. Это моя первая гонка года, благодаря которой я получил важный опыт, став частью развозящего поезда для Сэма Беннетта и Петера Сагана. На этом этапе я занял 3-е место, что мотивирует меня оставаться впереди в финалах и бороться за победу в спринте».