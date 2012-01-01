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Сэм Беннетт – победитель 7 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Сэм Беннетт, Эрик Башка о 7-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

  28-летний ирландский гонщик команды Bora-hansgrohe Сэм Беннетт (Sam Bennett) одержал победу на заключительном этапе семидневной велогонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2019. В спринте, которым завершился 7-й этап, Беннетт опередил колумбийского гонщика команды Deceuninck-Quick Step Альваро Ходега.

 

Сэм Беннетт – победитель 7 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 Сэм Беннетт – победитель 7 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Сэм Беннетт – победитель 7 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Photo © Vuelta a San Juan Internacional

 

 

  Сэм Беннетт: «Я очень счастлив. Мы приехали сюда за победой на этапе. И для морального настроя важно начать сезон, взяв победу на своей первой в году гонке. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде, они великолепно отработали.

 

  Самым сложным был финал. Ребята идеально меня развезли. Думаю, гонщики Quick Step следили за мной, старались подставить меня под ветер. Но я решил немного спрятаться позади и начать спринт позже. Возможно, поехал слишком поздно, однако мне хватило мощности и я сумел взять победу. Последние 300 м были для меня точно самыми трудными.

 

  Зрители Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 потрясающие, они создали отличную атмосферу, такую же, как на Тур де Франс и Джиро’Италия».

 

  Эрик Башка: «Мы так рады, что одержали победу в Сан-Хуане. Это моя первая гонка года, благодаря которой я получил важный опыт, став частью развозящего поезда для Сэма Беннетта и Петера Сагана. На этом этапе я занял 3-е место, что мотивирует меня оставаться впереди в финалах и бороться за победу в спринте».

 

Результаты 7 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

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Теги к статье: Сэм Беннетт Sam Bennett Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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  1. Sm1T

    Сегодня, 10:58 | Регистрация: 1.01.2012

    Сэм продавил. Баса тоже был подающий надежды спринтер. теперь развозящий, тоже дело

     

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Tour of Oman

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Clasica de Almeria

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia

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Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne


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Комментарии

  • Earl57
    Виннер Анакона - победитель Ву ... (2)
    Earl57-Фото

    Ну Алафилип не в первый раз теряет на длинных, но не крутых подъемах. Он взрывной гонщик и ему хорошо подходят короткие крутые стенки. А на 18 км ему не хватает выносливости. 

    Зато потерявший на разделке Оскар Севилья (годы неумолимо берут своё) на длинном подъеме наоборот приобрел и поднялся в генерале. На Альто Колорадо он всегда хорошо выступает, эта гора ему подходит.

  • EL-Fenomeno
    Виннер Анакона - победитель Ву ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Earl57
    Там гонка не столько на Альто Колорадо решается, сколько на разделке. А гору в прошлом году, например, даже Филиппо Ганна выдержал, несмотря на свои габариты.

    И всё-таки решающим стал этап именно с ФИНИШем Альто Колорадо. Жульен неплох был на разделке, но до 1 места не хватило.

    И хотется отметить юного Ремко, взял лучшего молодого + в итоге заехал в ТОП 10 

  • SVS
    Герман Николас Тивиани – побед ... (4)
    SVS-Фото
    Прекрасно сказано! Совершенно с Вами согласен. ИМХО, именно Саган, а не самизнаетекто :-) со всеми его победами - наиболее яркая фигура современного велоспорта.
    Именно такой человек нужен, ИМХО, чтобы люди продолжали смотреть велоспорт не только из-за красот пейзажей..
  • Sm1T
    Сэм Беннетт – победитель 7 эта ... (1)
    Sm1T-Фото

    Сэм продавил. Баса тоже был подающий надежды спринтер. теперь развозящий, тоже дело

     

  • Shalam s Urala
    Первая победа Марселя Киттеля ... (1)
    Shalam s Urala-Фото

    ну контракт заканчивается, надо что-то изображать..

    интересно, запрещает ли ему шампуневый контракт стрижку наголо? )

  • sixpack
    Grand Prix Cycliste la Marseil ... (1)
    sixpack-Фото

    что-то новый сезон начинается как прошлые два. Выше всех заехал ровный Ровный, потенциальные лидеры отвалили на несколько минут.

  • sixpack
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (8)
    sixpack-Фото

    Цитата: close2you
    Правда не было спринтеров нормальных )) а так ладно )

     

    это не равнинный этап ТДФ с холмиком 4 категории в серединке, а однодневка с неплохим для начала года рельефом, на котором выжить удалось не всем.Так что победа над Кристофом и Деге в такой ситуации уже говорит о нормальном состоянии Марса. Он и в лучшие годы выпадал одним из первых на любом пригорке. 

  • Rokka
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (8)
    Rokka-Фото
    Цитата: close2you
    Правда не было спринтеров нормальных )) а так ладно )
    Грайпель, Кристофф тоже были здесь, но в 10ку не попали. Так что победа Киттеля вполне весомая
  • levonardo
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (8)
    levonardo-Фото
    И теперь победа не победа?
  • close2you
    Mallorca Challenge: Trofeo Pla ... (8)
    close2you-Фото
    Правда не было спринтеров нормальных )) а так ладно )

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