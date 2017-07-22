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Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ-2019 после падения на 4-м этапе

Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ-2019 после падения

 

 

  19-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-QuickStep Ремко Эвенпул (Remco Evenepoel) не финишировал на 4-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2019, упав на 85-м километре дистанции. Эвенпул покинул гонку на машине скорой помощи, но, как сообщил в интервью Sporza спортивный директор команды Герт Ван Бондт, по предварительным данным переломов у гонщика нет.

 

 

Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ-2019 после падения на 4-м этапе

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images 

 

  Герт Ван Бондт, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Вместе с ним  никто не падал. Ремко увезли на машине скорой помощи, но больше информации пока нет».

 

  Команда Deceuninck-Quick Step сообщает, что у Ремко Эвенпула ссадины на локте, верхней части руки, бедре и пальцах, но, к счастью, нет переломов и признаков сотрясения мозга.

 

  Следующие несколько дней Ремко Эвенпул будет восстанавливаться. Он надеется вернуться к тренировкам в ближайшие выходные, с большой долей вероятности его программа гонок не пострадает.

 

  Ремко Эвенпул: «Конечно, я расстроился, немного испугался. Ведь я впервые ехал гонку Мирового тура и не хотел завершить её вот так. Но если не считать боль, я в порядке, ничего не сломано, поэтому чувствую огромное облегчение. Надеюсь быстро восстановиться и как можно скорее вернуться в пелотон».

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Теги к статье: Ремко Эвенпул Remco Evenepoel Тур ОАЭ Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour гонка Мирового тура

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:31 | Регистрация: 24.12.2017

    Здоровья и скорейшего выздоровления

    1. close2you

      Сегодня, 20:30 | Регистрация: 22.07.2017

      я не хочу вас обидеть, но, зачем вы это пишете?) они же это не читают))

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Ближайшие старты

24 февраля - 2 марта 2019

UAE Tour

2 марта 2019

Omloop Het Nieuwsblad

3 марта 2019

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

9 марта 2019

Strade Bianche

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico


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Комментарии

  • close2you
    Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ ... (2)
    close2you-Фото
    я не хочу вас обидеть, но, зачем вы это пишете?) они же это не читают))
  • Earl57
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (4)
    Earl57-Фото

    Цитата: raspik
    Красивый был финиш: один спринтер фигачит и выигрывает финиш в гору на которой другой предпочитает зайти и пересечь финиш пешком. Многие финишировали зигзагом по всей ширине трассы когда некоторые уже поехали им навстречу вниз

    Сомнительно, что Кристоф, у которого сломался задний переключатель почти перед финишем, нашел это красивым. Как и многочисленные гонщики, либо попавшие в завал, либо отрезанные завалом за 6 км до финиша. И некоторые из них завтра возможно не выйдут на старт. 

    А еще гонщики пережили песчаную бурю, которую тоже вряд ли сочли красивой и интересной. Ну и езда по пустыне при температуре +32 и ветре 33 км/ч тоже не доставила им удовольствия...

    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья и скорейшего выздоровления
  • raspik
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (4)
    raspik-Фото
    Красивый был финиш: один спринтер фигачит и выигрывает финиш в гору на которой другой предпочитает зайти и пересечь финиш пешком. Многие финишировали зигзагом по всей ширине трассы когда некоторые уже поехали им навстречу вниз
  • Серафим
    Первая победа Алехандро Вальве ... (7)
    Серафим-Фото
    Вообще-то Сева Соловьев еще примерно с 2006 г. на Евроспорте. Как спортсмен - то он неплохой, мастер спорта по триатлону, велосипедист, лыжник тоже на довольно высоком уровне. Комментировал и биатлон и лыжи и велогонки.
    Но, хоть и мой земляк вроде, не понимаю его как комментатора. Может голос на картинку не ложится?
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (4)
    Николай Н.-Фото

    Большой завал чуть Вальвердо не лишил бы призового места в общем зачёте. Но команда успели его довести до группы. Финиш был как раз под него, но сил у него немного не хватило. А так Вальвердо ещё силён.

  • Camel
    UCI вводит высокие штрафы за в ... (9)
    Camel-Фото

    А как вы это себе представляете? Едут мотоциклисты после пелотона и высматривают в кустах бачки? За каждый найденный бачок - премия! 

  • Адриен
    UCI вводит высокие штрафы за в ... (9)
    Адриен-Фото

    Иногда воду раздают нейтральные водовозы-мотоциклисты. Точно так же можно применять и своеобразные "мусоросборщики" - специально оборудованные мотоциклы или автомобили-пикапы. Конечно, некоторые неудобства они создадут, но чем-то ведь надо жертвовать во имя чистоты и экологичности.

  • close2you
    Тур ОАЭ-2019. Этап 4 (4)
    close2you-Фото
    Кто смотрел, что с ремко случилось?
  • Camel
    UCI вводит высокие штрафы за в ... (9)
    Camel-Фото

    Господи! Нам бы их проблемы! )))

    Бачки! Да выходите на территорию наших зон отдыха (не на трассу!) и вы рискуете сломать или порезать ногу о тот бардак, где отдыхают "граждане"!

    Бачки нельзя бросать sarcastic

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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