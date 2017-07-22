Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ-2019 после падения на 4-м этапе

Ремко Эвенпул сошёл с Тура ОАЭ-2019 после падения

19-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-QuickStep Ремко Эвенпул (Remco Evenepoel) не финишировал на 4-м этапе Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2019, упав на 85-м километре дистанции. Эвенпул покинул гонку на машине скорой помощи, но, как сообщил в интервью Sporza спортивный директор команды Герт Ван Бондт, по предварительным данным переломов у гонщика нет.

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Герт Ван Бондт, спортивный директор команды Deceuninck-Quick Step: «Вместе с ним никто не падал. Ремко увезли на машине скорой помощи, но больше информации пока нет».

Команда Deceuninck-Quick Step сообщает, что у Ремко Эвенпула ссадины на локте, верхней части руки, бедре и пальцах, но, к счастью, нет переломов и признаков сотрясения мозга.

Следующие несколько дней Ремко Эвенпул будет восстанавливаться. Он надеется вернуться к тренировкам в ближайшие выходные, с большой долей вероятности его программа гонок не пострадает.

Ремко Эвенпул: «Конечно, я расстроился, немного испугался. Ведь я впервые ехал гонку Мирового тура и не хотел завершить её вот так. Но если не считать боль, я в порядке, ничего не сломано, поэтому чувствую огромное облегчение. Надеюсь быстро восстановиться и как можно скорее вернуться в пелотон».