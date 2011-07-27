Три гонщика команды UAE Team Emirates сняты с Вуэльты Бургоса-2020

Три колумбийских гонщика команды UAE Team Emirates не вышли на старт 2 этапа Вуэльты Бургоса-2020

Велокоманда UAE Team Emirates объявила, что снимает с Вуэльты Бургоса-2020 трёх колумбийских гонщиков – Себастьяна Молано (Sebastian Molano), Кристиана Муньоса (Cristian Munoz) и Камило Ардилу (Camilo Ardila) согласно протоколу безопасности команды и UCI. Все трое контактировали с неназванным человеком, который во вторник получил положительный анализ на наличие вируса Covid-19.

Хотя два теста Молано, Муньоса и Ардилы показали негативный результат на Covid-19 за день до 2-го этапа, команда решила не допускать их на старт.

В интервью Cyclingnews перед стартом 2-го этапа Вуэльты Бургоса-2020 спортивный директор команды Хошеан Мачин сказал: «Наша команда помнит о том, что случилось весной (на Туре ОАЭ). Мы все знаем, насколько это важно. Как только ребята поняли, что контактировали с человеком, у которого был положительный тест на ковид, они сразу сообщили руководству команды. Мы решили, что они не могут продолжать гонку».