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Фернандо Гавирия – победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Фернандо Гавирия побеждает на 2-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан и надевает майку лидера

 

 

  Фернандо Гавирия одержал победу на 2-м этапе аргентинской велогонки Вуэльта провинции Сан-Хуан-2020. 25 -летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates остался без помощи своего развозящего Максимилиана Ричезе, который попал в завал за 13 км до финиша. Но, несмотря на это, Гавирия взял шестую в карьере победу на этапе аргентинской гонки, опередив аргентинского гонщика Николаса Хавьера Наранхо (Agrupacion Virgen De Fatima) и итальянского гонщика команды Bardiani-CSF-Faizanè Марко Бенфатто (Marco Benfatto). Победа на этапе принесла Фернандо Гавирии и майку лидера общего зачёта.

 

Фернандо Гавирия – победитель 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Photo © Bettini/UAE Team Emirates

 

  Фернандо Гавирия: «Не буду отрицать – я в хорошей форме. С декабря, с тренировочного лагеря проводил специальную работу, следил за диетой. Надеюсь, продолжу в этом же духе до классик. Чувствую себя отлично, потому что это первая гонка в сезоне, и первая гонка, где я выступаю вместе с Максом (Ричезе).

 

Этап был непростым, потому что сначала ехали на невысокой скорости. Не знал, как ответит нога.

 

  Макс в конце этапа попал в завал, не смог помочь мне, но Брэндон Макналти и Оли (Тройя) помогли мне выйти на хорошую позицию, а Том Боли провёл очень сильные смены. Я сел на колесо Петера Сагана, рядом был Альваро Ходж, но у меня всё было под контролем. Мне хватило сил на спурт.

Эта победа даёт огромную мотивацию команде. Завтра буду наслаждаться майкой лидера».

 

3-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020 – 15,2 км индивидуальная гонка на время, которая, в отличие от прошлых лет, не будет полностью равнинной. На финальной части участники преодолеют подъём к дамбе Пунта Негра, где в 2019 одержал победу Жулиан Алафилипп.

 

 

Результаты 2 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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