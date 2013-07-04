VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Фернандо Гавирия, Маттео Малучелли и Сэм Беннетт о 1-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

 

  24-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия одержал первую победу в новом сезоне и в своей новой команде UAE Team Emirates, выиграв 1-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019. Петер Саган (Bora-hansgrohe) стал последним развозящим для своего товарища по команде Сэма Беннетта, который на самой финишной черте проиграл второе место итальянскому гонщику Маттео Малучелли (Caja Rural-Seguros RGA).  

 

Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

Photo © UAE Team Emirates/ Bettiniphoto

 

   Фернандо Гавирия: «Я очень счастлив, всегда радуюсь, когда побеждаю. Эта победа особенная, потому что я рисковал, меняя команду. Мне было тяжело принять такое решение, потому что Quick Step одна из лучших команд мира. Но мы живём, чтобы рисковать.

 

  Думаю, UAE Team Emirates с каждым годом становятся сильнее, я здесь, чтобы приносить им победы. В моей прежней команде я многому научился у Макса Ричезе и Ильо Кейссе и принёс эти знания с собой, начав новую главу карьеры. Здесь, в UAE у меня в помощниках только молодые ребята за исключением единственного ветерана Роберто Феррари. Все остальные – мои ровесники.

 

  Хочу поблагодарить мою команду, они отлично работали, несмотря на то, что все очень молоды. У нас много талантов. Думаю, они уже многому научились, что показали сегодня. Они знали, как меня развозить.

 

  Мы тщательно готовились зимой и последние дни перед стартом этой гонки. Я был спокоен во время спринта, потому что знал, что могу выиграть. Мы с командой обсуждали, что нельзя терять голову в финале. Я думал, что Quick Step начнут спринт, но, увидев, что они не ускоряются, мы сами начали спринтовать. Когда пошёл Саган, я понял, что он работает не на себя, а на Беннетта. К этому я был готов, потому что поговорил с ним.

 

  Это моя первая гонка в цветах команды UAE Team Emirates и первая победа для них. Будем надеяться, что так пойдёт и дальше.

 

  Маттео Малучелли: «На финальных шести километрах скорость была очень высокой. Я держался за командой Bora-hansgrohe ,когда начали спринт, и мне удалось финишировать вторым после Гавирии. Мне помогала вся команда. Я очень доволен результатом. Важно обрести уверенность, мы были очень близко. В ближайшие дни будем снова бороться за победу».

 

  Сэм Беннетт: «Ребята весь день прилагали много сил, чтобы контролировать гонку,  и сделали всё, чтобы вывезти меня на хорошую позицию в спринте. Но на финишной прямой мне было очень сложно удержаться на колесе Петера, потому что очень много спринтеров боролись за победу на этапе. Мне удалось пересечь финиш третьим».

 

 

Результаты 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    28 января 2019 14:12 | Регистрация: 8.07.2017

    Не стыдно ли П. Сагану развозить С. Беннетта?

     

    Или тестирование показывает, что сейчас П. Саган как финишер проигрывает С. Беннетту?

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  2. Имя: Ольга

    Earl57

    28 января 2019 16:36 | Регистрация: 7.12.2014

    Там Беннет просто не смог усидеть на колесе у Сагана. Саган рванул, оглянулся, увидел, что Беннета нет, дал по тормозам и пошел в сторону. В этот момент активизировался Гавирия, ну все остальные. 

    Бора конечно учудила знатно. Саган хотел сделать доброе дело, но явно переоценил возможности Беннета))) Петер еще в догонялках отрыва несколько раз выходил вперед и разгонял пелотон. Пелотон сразу начинал рваться, потом отставшие группы усиленно догоняли... 

    А Беннет еще на финише потолкал итальянца. Юэна за такое сурово наказали, а Беннету все сошло с рук. 

  3. close2you

    29 января 2019 01:15 | Регистрация: 22.07.2017

    Цитата: Earl57
    Там Беннет просто не смог усидеть на колесе у Сагана. Саган рванул, оглянулся, увидел, что Беннета нет, дал по тормозам и пошел в сторону. В этот момент активизировался Гавирия, ну все остальные. 
    Бора конечно учудила знатно. Саган хотел сделать доброе дело, но явно переоценил возможности Беннета))) Петер еще в догонялках отрыва несколько раз выходил вперед и разгонял пелотон. Пелотон сразу начинал рваться, потом отставшие группы усиленно догоняли... 
    А Беннет еще на финише потолкал итальянца. Юэна за такое сурово наказали, а Беннету все сошло с рук. 
    Спасибо за обзор :)

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    29 января 2019 03:03 | Регистрация: 4.07.2013

    Не просто так Гавирию ушли из Квиков. 
    Что-то мне подсказывает, что он долго не задержится на высоких местах. 

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

27 января - 3 февраля 2019

Vuelta a San Juan Internacional

30 января - 3 февраля 2019

Herald Sun Tour

31 января - 3 февраля 2019

Mallorca Challenge

6 - 10 февраля 2019

Volta a la Comunitat Valenciana

12 - 17 февраля 2019

Colombia 2.1

16 - 21 февраля 2019

Tour of Oman

20 - 24 февраля 2019

Vuelta a Andalucia


ОПРОС

Будете ли вы следить за Вуэльтой Сан-Хуана-2019?

Комментарии

  • serghi
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (3)
    serghi-Фото

    DQS - 4

  • serghi
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (3)
    serghi-Фото

    DQS - 3

  • serghi
    Элиа Вивиани – победитель Cade ... (1)
    serghi-Фото

    DQS - 2

  • wintermute
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    wintermute-Фото

    Искренне надеюсь, что теперь команды прямо запретят своим гонщикам общаться с публикой. Никаких "фото с обезьянкой", автографов и тому подобного.

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото

    А потом будет плач! Ах, спонсорам не интересен велоспорт!!!
    А нафига спонсору нести репутационные потери? Если велосипедист которого он спонсирует в форме с его логотипом цинично изображает половой акт с девушкой, которая восхитиась велосипедистами и попросила с ними сфотографироваться.

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото
    Итак:
    В одной и том же регионе нашей страны непрофессионалами от велоспорта было сделано:
    Появление велодорожек в городе
    строительство 2 памп треков
    строительство площадки для велоспорта триала, где в этом году проводился чемпионат россии по этому виду.
    создание спортивного детского фестиваля с 500 участниками со всей россии, который существует уже 7 лет.
    ПРоведение чемпионатов региона с элекронным хронометражем, призовым фондом с поддержкой сми


    Инфантилами от велоспорта было сделано:
    Просраны имеющиеся велодорожки в городе.
    Чемпион региона получает грамоту, рукопожатие и нихуя. даже медали не всегда.
    не было построени ни одного спорт объекта не было открыто ни одной спортшколы.
    Проведение соревнований на традиционном месте н смогли отстоять и в результате шоссе выгнали на промышеленную окраину среди чадящих труб, а кросс кантри просто перестало существовать.

    Во во всем виновато государство))

    Почему мы в условиях отсутвия финансирования, спортшколы, гос поддержки и вообще в условиях - "кругом враги" умудряемся держать велоспрт на плаву и даже где то его немного приподнимать. А профи от велоспорта ноют что ах государство не такое им досталось их так воспитали и ваще.
  • Виктор Сироткин
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Виктор Сироткин-Фото
    Каким образом было определено количество инфантилов среди велосипедистов? Или это фантазии автора комментария? А то, что "во всем виновато государство, общественный строй, окружающие люди" ясно уже давно и всем. Однако, не многие находят в себе смелость разложить по полочкам участие в этой вине всех сторон и спокойно браться за ту часть проблемы, решение которой им доступно. Остальные либо паникуют, либо соглашаются с "законами жизни", либо используют эти проблемы для своей выгоды.
    У велосипедиста больше возможностей и необходимости сосредотачиваться на самом себе и, как следствие, осознавать себя и положение вещей. Может поэтому их умозаключения более осознаны и больше соответствуют действительности, а это не всем и не всегда нравится.
  • Sezar
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    Sezar-Фото

    Силен, пацан!

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото
    А то все женщины мира мечтают о фотографии с имитацией полового акта с участие женатого пошляка?
  • Серафим
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Серафим-Фото

     Дурацкий поступок обсуждать не хочу. Но представил ситуацию в ридной Московии. Приходит девушка в полицию с фотографией. Ага, щас. Думаю, уйдет оттуда не просто не солоно хлебавши, а практически униженной и оскорбленной. Да так, что Достоевский отдыхает. Куда там до суда дойти, ноги бы унести.

      Аргентина, доколе мы будем тебя догонять, да не догоним? Ну очень хочется Аргентину у себя дома, иногда хоть.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 января

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

Richie Porte (Trek-Segafredo)

Steve Morabito (Groupama - FDJ)

Ramunas Navardauskas (Delko - Marseille Provence)

Juan Felipe Osorio Arboleda (Manzana Postobon)

31 января

Xandro Meurisse (Wanty-Gobert Cycling Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2019 (90)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)
Август 2018 (206)