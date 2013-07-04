Фернандо Гавирия – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Фернандо Гавирия, Маттео Малучелли и Сэм Беннетт о 1-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

24-летний колумбийский гонщик Фернандо Гавирия одержал первую победу в новом сезоне и в своей новой команде UAE Team Emirates, выиграв 1-й этап Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019. Петер Саган (Bora-hansgrohe) стал последним развозящим для своего товарища по команде Сэма Беннетта, который на самой финишной черте проиграл второе место итальянскому гонщику Маттео Малучелли (Caja Rural-Seguros RGA).

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Photo © UAE Team Emirates/ Bettiniphoto

Фернандо Гавирия: «Я очень счастлив, всегда радуюсь, когда побеждаю. Эта победа особенная, потому что я рисковал, меняя команду. Мне было тяжело принять такое решение, потому что Quick Step одна из лучших команд мира. Но мы живём, чтобы рисковать.

Думаю, UAE Team Emirates с каждым годом становятся сильнее, я здесь, чтобы приносить им победы. В моей прежней команде я многому научился у Макса Ричезе и Ильо Кейссе и принёс эти знания с собой, начав новую главу карьеры. Здесь, в UAE у меня в помощниках только молодые ребята за исключением единственного ветерана Роберто Феррари. Все остальные – мои ровесники.

Хочу поблагодарить мою команду, они отлично работали, несмотря на то, что все очень молоды. У нас много талантов. Думаю, они уже многому научились, что показали сегодня. Они знали, как меня развозить.

Мы тщательно готовились зимой и последние дни перед стартом этой гонки. Я был спокоен во время спринта, потому что знал, что могу выиграть. Мы с командой обсуждали, что нельзя терять голову в финале. Я думал, что Quick Step начнут спринт, но, увидев, что они не ускоряются, мы сами начали спринтовать. Когда пошёл Саган, я понял, что он работает не на себя, а на Беннетта. К этому я был готов, потому что поговорил с ним.

Это моя первая гонка в цветах команды UAE Team Emirates и первая победа для них. Будем надеяться, что так пойдёт и дальше.

Маттео Малучелли: «На финальных шести километрах скорость была очень высокой. Я держался за командой Bora-hansgrohe ,когда начали спринт, и мне удалось финишировать вторым после Гавирии. Мне помогала вся команда. Я очень доволен результатом. Важно обрести уверенность, мы были очень близко. В ближайшие дни будем снова бороться за победу».

Сэм Беннетт: «Ребята весь день прилагали много сил, чтобы контролировать гонку, и сделали всё, чтобы вывезти меня на хорошую позицию в спринте. Но на финишной прямой мне было очень сложно удержаться на колесе Петера, потому что очень много спринтеров боролись за победу на этапе. Мне удалось пересечь финиш третьим».