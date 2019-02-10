 Фернандо Гавирия – победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

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- Дата:
- Сегодня, 08:51
Дубль Фернандо Гавирии на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019
24-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия удвоил количество побед на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019. На 4-м этапе, где гонщикам пришлось преодолевать серию подъёмов, отрыв дня был пойман пелотоном за 2,5 км до финиша, где был разыгран общий спринт. Симоне Консонни был последним развозящим Фернандо Гавирии. Колумбийский гонщик сделал дубль, взяв победу в спринте, где опередил Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Альваро Ходега (Deceuninck-Quick Step). Тройку лучших на этапе замкнул Альваро Ходег (Deceuninck-Quick Step), а его товарищ по команде Жулиан Алафилипп сохранил майку лидера.
Photo © UAE Team Emirates/ Bettiniphoto
Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages
Фернандо Гавирия: «У меня великолепная команда, они помогли мне выиграть два этапа. Я победил благодаря их поддержке. Мы нарабатываем слаженность. Начали успешно. Пока это получается не идеально, но дальше будет лучше. На крупных гонках будет труднее, могу лишь надеяться, что всё будет хорошо как сейчас.
С такими серьёзными соперниками как Саган и Ходег это был спринт высокого уровня. Команда идеально подошла к финальному повороту, а потом Консонни отлично меня вывез.
Этот этап для меня особенный, потому что год назад я уезжал отсюда в машине скорой помощи.
Постараюсь насладиться днём отдыха, а потом посмотрим, что получится на этапе до Альто Колорадо. Попробую там удержаться. Бороться за генеральную классификацию трудно, но я попробую. Многое зависит от того, как пойдёт нога на подъёме, но меня от лидера отделяет всего 8 секунд. Однако я приехал на эту гонку не думая о борьбе за общий зачёт».
Петер Саган: «Был ещё один протяжённый этап, и оказалось жарче, чем предсказывал прогноз погоды. Этап сложился, как ожидалось, с быстрым общим спринтом на финише. На последних километрах наша команда много работала. Финальную прямую я начал, находясь в голове группы. Нога сегодня шла, я поехал на полной скорости, но этого немного не хватило. Упустил победу на финишной черте».
Результаты 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019
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