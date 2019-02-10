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Фернандо Гавирия – победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Дубль Фернандо Гавирии на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019

 

 

  24-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Фернандо Гавирия удвоил количество побед на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019. На 4-м этапе, где гонщикам пришлось преодолевать серию подъёмов, отрыв дня был пойман пелотоном за 2,5 км до финиша, где был разыгран общий спринт. Симоне Консонни был последним развозящим Фернандо Гавирии. Колумбийский гонщик сделал дубль, взяв победу в спринте, где опередил Петера Сагана (Bora-hansgrohe) и Альваро Ходега (Deceuninck-Quick Step). Тройку лучших на этапе замкнул Альваро Ходег (Deceuninck-Quick Step), а его товарищ по команде Жулиан Алафилипп сохранил майку лидера.

 

Фернандо Гавирия – победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 Photo © UAE Team Emirates/ Bettiniphoto

Фернандо Гавирия – победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 Фернандо Гавирия – победитель 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

  Фернандо Гавирия: «У меня великолепная команда, они помогли мне выиграть два этапа.  Я победил благодаря их поддержке. Мы нарабатываем слаженность. Начали успешно. Пока это получается не идеально, но дальше будет лучше. На крупных гонках будет труднее, могу лишь надеяться, что всё будет хорошо как сейчас.

 

  С такими серьёзными соперниками как Саган и Ходег это был спринт высокого уровня. Команда идеально подошла к финальному повороту, а потом Консонни отлично меня вывез.

 

  Этот этап для меня особенный, потому что год назад я уезжал отсюда в машине скорой помощи.

 

  Постараюсь насладиться днём отдыха, а потом посмотрим, что получится на этапе до Альто Колорадо. Попробую там удержаться. Бороться за генеральную классификацию трудно, но я попробую. Многое зависит от того, как пойдёт нога на подъёме, но меня от лидера отделяет всего 8 секунд. Однако я приехал на эту гонку не думая о борьбе за общий зачёт».

 

  Петер Саган: «Был ещё один протяжённый этап, и оказалось жарче, чем предсказывал прогноз погоды. Этап сложился, как ожидалось, с быстрым общим спринтом на финише. На последних километрах наша команда много работала. Финальную прямую я начал, находясь в голове группы. Нога сегодня шла, я поехал на полной скорости, но этого немного не хватило. Упустил победу на финишной черте».

 

Результаты 4 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

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Теги к статье: Фернандо Гавирия Fernando Gaviria UAE Team Emirates Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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Комментарии

  • wintermute
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (29)
    wintermute-Фото
    Можно, конечно, было бы апеллировать к тому, что феминистки третьей волны сделали очень много для того, чтобы дискредитировать саму идею феминизма (за что иные представительницы движения «старого образца» их временами натурально проклинают).

    Но, полагаю, появление оскорбительного по своему содержания комментария в значительно большей степени обуславливается тем, что некоторые люди принципиально не умеют вести полемику, пусть даже и с неприятным оппонентом, придерживаясь определённых правил ведения дискуссии и не переходя на личности. Безотносительно к взаиморасположению относительно баррикад :(
  • Адриен
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Адриен-Фото

    Спорь не спорь, а ВСЯ команда QuickStep в этой ситуации повела себя НЕДОСТОЙНО. Надувать в обиде губы, бойкотируя  положенные естественные  процедуры - мелочно, не по мужски. К чему тогда были все эти "извинения" самого Кейссе, раз команда говорит о несправедливости ? Выходит - никакого раскаяния, сплошное лицемерие и уверенность в собственной правоте...

  • wintermute
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    wintermute-Фото
    Это если мы не ошибаемся в трактовке. Иногда камера очень причудливо выхватывает момент из непрерывной ткани бытия.

    Как по мне — над было заставить товарища _лично_ (а не через телевидение/радио/социальные сети) принести извинения за свой идиотский поступок _лично_ той девушке (а не всем женщинам/матерям/сёстрам планеты). Взрослость — она не во вседозволенности, а в готовности нести ответственность за последствия своих поступков.
    Ну и коллегам объяснить ему, где он не прав и какие навыки социального общения ему стоит прокачать.
  • Alya
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Alya-Фото
    Очень надеюсь, что кто то столь же искрометно пошутит с вашей мамой, сестрой или дочерью.

    В который раз убеждаюсь, что понятия "спортсмен" и "умный" не всегда применимы к одному и тому же человеку.

    Хорошего дня!
  • wintermute
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    wintermute-Фото
    >> пытаетесь обесценить переживания девушки
    >> свести все к безобидной шутке
    >> рьяно защщаете свое право пялиться на сиськи?

    Боюсь, что на этой оптимистичной ноте я завершаю дискуссию с Вами. Трудно полемизировать с человеком, который не видит разницы между словами оппонента и речами тараканов в своей голове.

    Удачи в Вашем нелёгком труде.
  • Alya
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Alya-Фото
    Вот так всегда. Как выступать с громкими идеями и возмущениями - так впереди планеты всей. Как надеть такую футболку самому - так сразу в кусты.
    Как то не по-мужски)
  • Student
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Student-Фото
    Цитата: Alya
    На самом деле, главный клоун этой истории отнюдь не похотливый гонщик с мозгами воробушка.

    Самый главный странный персонаж - Патрик Лефевр.

    * Он ноет как трудно найти спонсора, но не следит за нравственым обликом своей команды и наносит репутационные потери спонсору.
    * Он извонялся весь по поводу Фрума: ""Поставьте себя на мое место. Я ищу спонсоров, а тут четырехкратный победитель Тур де Франс подозревается в допинге. Я иду завтра к потенциальным спонсорам, и они говорят, «Что происходит в велоспорте?»"
    * Когда его гонщик оказался не на высоте - он не настучал ему по черепу, да и всей команде тоже. А начал ныть о несправедливости организаторов.
    * Фактически признася, что не читал правил UCI, да и положения гонки.
    * Начал кидаться заявленими про уход команды с гонки.
    * После того, как наконец прочел правила, сказал, что уходить чота дорого (100-150 тыс евро) Остаемся.
    * Эпизод с неприходом на награждение
    * Обвинил в меркантилности официантку. Но оказалось, что его гордость продается всего за 100 тыс. Видимо и официантку судит по себе)

    Читаю комментарии на бельгийском сайте. Если сначала жители поддерживали свою команду, то теперь, после выходок Лефевера отношение переменилось на очень отрицательное.


    Согласен, цену себе сложить не могут....
  • Alya
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Alya-Фото

    wintermute, мучает вопрос. Зачем вы пытаетесь обесценить переживания девушки и свести все к безобидной шутке? 

    И рьяно защщаете свое право пялиться на сиськи?

    Овсяная каша несомненно полезна, но еси вы начнете пихать ее силком человеку, который ее не любит - это насилие.

    Обнимашки приятны большинству людей, но есть люди которым они не приятны и если вы будете их обнимать насильно - это будет насилие.

    Если женщине неприятны сальные взгляды, но вы продолжаете пялится - она вправе попросить вас прекратить, а если не перестанете - обвинить в насилии. И не надо тут рассказывать о том, что не хочешь взглядов - носи паранджу и потей.

    А уж если человек изображет половой акт за спиной человека который попросил сфотографироваться, человека плохо понимающего английский язык и из той страны в которой ты гость...

  • Alya
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    Alya-Фото
    Если посмотреть на фото можно еще и увидеть, что девушка наклонилась, чтобы невысокий гонщик позади нее попал в кадр.
  • SVS
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (27)
    SVS-Фото

    Alya, отдайте её бедным :-)...

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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