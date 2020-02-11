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Себастьян Молано – победитель 2 этапа Тура Колумбии-2020

Себастьян Молано, Альваро Ходж, Итамар Айнхорн о 2-м этапе Тура Колумбии-2020

 

  25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Себастьян Молано (Juan Sebastián Molano) стал победителем 2-го этапа Тура Колумбии-2020, обойдя в спринте своего соотечественника, 23-летнего гонщика команды Deceninck-Quick Step Альваро Ходжа (Álvaro José Hodeg). Эта победа особенно значима для Молано, потому что этап стартовал из его родного города Пайпа.

 

22-летний Итамар Айхорн (Itamar Einhorn) занял на 2-м этапе Тура Колумбии-2020 третье место, это его лучший результат на международной велогонке, а его следующей целью является победа.

 

Photo (c) Bettini

 

  Себастьян Молано: «Я приехал на эту гонку в прекрасной форме и физически, и психологически. Одержать победу так близко от дома, когда здесь присутствует моя семья – бесценно.

 

  Что касается спринта, мы знали, что самым главным соперником будет Ходж, но Макс (Ричезе) безукоризненно доставил меня до отметки 200 м до финиша, и я идеально провёл спринт.

 

 У меня было преимущество - я отлично знал все дороги, потому что здесь тренируюсь. К этому прибавилась великолепная работа моих товарищей по команде, которая помогла взять эту победу».

 

  Альваро Ходж: «Жаль, потому что был очень близко. Спасибо моим товарищам по команде и болельщикам, они были невероятны. Продолжим бороться».

 

  Итамар Айнхорн: «Я знал, что могу достичь этого рубежа, поставил себе такую цель на этот сезон. Забавно, но во время этапа я не думал, что смогу так финишировать. Мне тяжело из-за высоты и содержания кислорода. Но на последнем километре я об этом забыл. Подиум стал показателем, что теперь и победа в пределах досягаемости. Хочу поблагодарить товарищей по команде за то, что смогли помочь мне добиться этого важного результата, вехи для израильского велоспорта. Это только начало».

 

 

Результаты 2 этапа Тура Колумбии-2020

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Теги к статье: Себастьян Молано Sebastian Molano Тур Колумбии Tour Colombia 2.1 многодневная велогонка велогонка категории 2.1.

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Комментарии

  • Camel
    Тур Колумбии-2020. Этап 2 (2)
    Camel-Фото
    А где вы смотрите?
  • Ice
    Андрей Амадор подписал контрак ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    А новая мотивация, это типа высокий гонорар, я так понял. ))) Молодец. Считается.Спорт спортом, а личное счастье превыше всего.

    И в плане денег, и в плане спорта Инеос лучше Мувиков. И тратят они на тренировки на порядок больше, и всегда впереди по внедрению новых фишек. А вам лишь бы деньги в чужом кармане считать, что ж, у кого что болит)))

  • rude_rider
    Андрей Амадор подписал контрак ... (5)
    rude_rider-Фото

    Ну такой мотор явно подходит Инеос.. 

  • VeloVelo
    Андрей Амадор подписал контрак ... (5)
    VeloVelo-Фото

    Андрею Удачи! 

  • Mima
    Том Дюмулин откладывает старт ... (10)
    Mima-Фото
    Какое-то неправильное начало сезона. Давай , Том, соберись, и поехали
  • Student
    Андрей Амадор подписал контрак ... (5)
    Student-Фото
    Цитата: Astanaforever
    А новая мотивация, это типа высокий гонорар, я так понял. ))) Молодец. Считается.Спорт спортом, а личное счастье превыше всего.
    Опять зависть к чужим деньгам.
  • Astanaforever
    Андрей Амадор подписал контрак ... (5)
    Astanaforever-Фото
    А новая мотивация, это типа высокий гонорар, я так понял. ))) Молодец. Считается.Спорт спортом, а личное счастье превыше всего.
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 2 (2)
    Earl57-Фото

    Квики еще не раз и не два пожалеют что Ричезе не продлили. Он определенно лучший развозящий в современном пелотоне. То, как он технично вклинился в поезд квиков и посадил Молано на нужное колесо - это высший пилотаж!

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    С учетом этого они просто прекрасны. При отсутствии латинов это просто здорово. Для будущей Джиро, где таких (даже более простых) высокогорных этапов 2, для Тура, где 1. Ну и для Японии.

    А Алафилип поедет в Японию? Пино и Барде скорее всего будут у французов.

  • Sezar
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (8)
    Sezar-Фото

    С учетом этого они просто прекрасны. При отсутствии латинов это просто здорово. Для будущей Джиро, где таких (даже более простых) высокогорных этапов 2, для Тура, где 1. Ну и для Японии.

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