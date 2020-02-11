Себастьян Молано – победитель 2 этапа Тура Колумбии-2020

Себастьян Молано, Альваро Ходж, Итамар Айнхорн о 2-м этапе Тура Колумбии-2020

25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates Себастьян Молано (Juan Sebastián Molano) стал победителем 2-го этапа Тура Колумбии-2020, обойдя в спринте своего соотечественника, 23-летнего гонщика команды Deceninck-Quick Step Альваро Ходжа (Álvaro José Hodeg). Эта победа особенно значима для Молано, потому что этап стартовал из его родного города Пайпа.

22-летний Итамар Айхорн (Itamar Einhorn) занял на 2-м этапе Тура Колумбии-2020 третье место, это его лучший результат на международной велогонке, а его следующей целью является победа.

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Себастьян Молано: «Я приехал на эту гонку в прекрасной форме и физически, и психологически. Одержать победу так близко от дома, когда здесь присутствует моя семья – бесценно.

Что касается спринта, мы знали, что самым главным соперником будет Ходж, но Макс (Ричезе) безукоризненно доставил меня до отметки 200 м до финиша, и я идеально провёл спринт.

У меня было преимущество - я отлично знал все дороги, потому что здесь тренируюсь. К этому прибавилась великолепная работа моих товарищей по команде, которая помогла взять эту победу».

Альваро Ходж: «Жаль, потому что был очень близко. Спасибо моим товарищам по команде и болельщикам, они были невероятны. Продолжим бороться».

Итамар Айнхорн: «Я знал, что могу достичь этого рубежа, поставил себе такую цель на этот сезон. Забавно, но во время этапа я не думал, что смогу так финишировать. Мне тяжело из-за высоты и содержания кислорода. Но на последнем километре я об этом забыл. Подиум стал показателем, что теперь и победа в пределах досягаемости. Хочу поблагодарить товарищей по команде за то, что смогли помочь мне добиться этого важного результата, вехи для израильского велоспорта. Это только начало».