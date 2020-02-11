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Хет-трик Себастьяна Молано на Туре Колумбии-2020

Себастьян Молано сделал хет-трик, выиграв 2-й, 3-й и 5-й этапы Тура Колумбии-2020

 

 

  На 5-м, последнем из этапов Тура Колумбии-2020, где была возможна спринтерская развязка, Себастьян Молано одержал победу, сделав хет-трик. 25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates, победитель 2-го и 3-го этапов, на финишной черте опередил своего соотечественника, гонщика команды Deceuninck-Quick Step Альваро Ходжа.

 

  Гонщики Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп и Боб Юнгельс попытались предвосхитить спринтерскую развязку и атаковали на последних километрах, но их добрали, когда до финиша оставалось менее километра. За 150 м Альваро Ходж открыл спринт, но Себастьян Молано опередил его.

 

Хет-трик Себастьяна Молано на Туре Колумбии-2020

Photo (c) Bettini

 

  Себастьян Молано: «Финиш был сложным, технически трудным. Благодаря командной работе и опыту моих товарищей по команде Энао и Ричезе я смог победить. Макс снова был фантастичен, без него я не смог бы выиграть. Ходж очень силён. Сегодня он спуртовал с огромной мощностью, но у меня хорошо шла нога. У меня было преимущество командной работы, так что я не сомневался во время спринта и смог обойти соперников».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Колумбии-2020

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Теги к статье: Себастьян Молано Sebastian Molano UAE Team Emirates Тур Колумбии Tour Colombia 2.1 многодневная велогонка велогонка категории 2.1.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • SportSpirit
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2. Л ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Личная радость) 

     

    Очень импонирует мне Санчес, классный гонщик, один из столпов пелотона. 

  • Sezar
    Наиро Кинтана – победитель 3 э ... (1)
    Sezar-Фото

    Кстати, индеец на Шале Рейнар побил результат Пантани, так что он вполне реален.

  • rude_rider
    Тур Прованса-2020. Этап 3 (10)
    rude_rider-Фото

    тем не менее индеец могет еще..канечно это не ГТ там такого не позволят но на этапчик в рамках ТДФ без проблем.

  • AAA
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2. Л ... (2)
    AAA-Фото

    Красавец!!!

  • AAA
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2 (6)
    AAA-Фото
    Он просто хотел этой победы!
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 5 (1)
    Earl57-Фото

    Колумбийские комментаторы страстно желают победы Альварито. Ходж который. Однако Алафилип и Боб Юнгельс похоже веру в него потеряли. Сами атаковали за 2 км до финиша. Но далеко не уехали. У самого Ходжа нервишки пошаливать стали. Даже суперлояльные к нему комментаторы запричитали - "Айяяйяаа!!!". Пихаться после финиша было совсем лишним.

    Мовистар едет эту гонку как-то совсем тихо. Они единственные из 6 команд высшего дивизиона никак не активничают. Либо тренируются, либо ждут последний этап и финальную гору. Пока что кучно держатся впереди, не проваливаются, но ничего не предпринимают.

  • Sezar
    Тур Прованса-2020. Этап 3 (10)
    Sezar-Фото

    Хз, я грешным делом недавно понял, что официальные метрики в странах не первого мира не много то и значат. Так что если ему окажется не 30 а, к примеру, 36, я особо и не удивлюсь.

  • Earl57
    Тур Прованса-2020. Этап 3 (10)
    Earl57-Фото

    Найро совсем старым выглядит

     

    Ему же всего 30 лет

  • alsar
    Александр Власов – победитель ... (6)
    alsar-Фото
    На youtube есть канал GCN Racing. Там прямые эфиры многих гонок показывают
  • Адриен
    Вуэльта Мурсии-2020. Этап 2 (6)
    Адриен-Фото

    Профиль как раз под Санчеса, его территория...

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