Хет-трик Себастьяна Молано на Туре Колумбии-2020

Себастьян Молано сделал хет-трик, выиграв 2-й, 3-й и 5-й этапы Тура Колумбии-2020

На 5-м, последнем из этапов Тура Колумбии-2020, где была возможна спринтерская развязка, Себастьян Молано одержал победу, сделав хет-трик. 25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates, победитель 2-го и 3-го этапов, на финишной черте опередил своего соотечественника, гонщика команды Deceuninck-Quick Step Альваро Ходжа.

Гонщики Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп и Боб Юнгельс попытались предвосхитить спринтерскую развязку и атаковали на последних километрах, но их добрали, когда до финиша оставалось менее километра. За 150 м Альваро Ходж открыл спринт, но Себастьян Молано опередил его.

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Себастьян Молано: «Финиш был сложным, технически трудным. Благодаря командной работе и опыту моих товарищей по команде Энао и Ричезе я смог победить. Макс снова был фантастичен, без него я не смог бы выиграть. Ходж очень силён. Сегодня он спуртовал с огромной мощностью, но у меня хорошо шла нога. У меня было преимущество командной работы, так что я не сомневался во время спринта и смог обойти соперников».