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Дубль Себастьяна Молано на Туре Колумбии-2020

Себастьян Молано, Эдвин Авила о 3-м этапе Тура Колумбии-2020

 

 

  Себастьян Молано (Juan Sebastián Molano) сделал дубль на Туре Колумбии-2020, выиграв второй этап подряд. На 3-м этапе 25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates обошёл в спринте своих соотечественников – 30-летнего Эдвина Авилу (Israel Start-Up Nation) и 23-летнего Альваро Ходжа (Deceuninck-Quick Step).

 

  Молано спуртовал с колеса Ходжа, обошёл его и не дал соперникам шанса себя обойти. Это девятая победа гонщиков команды UAE Team Emirates в этом сезоне.

Дубль Себастьяна Молано на Туре Колумбии-2020

Photo (c) Bettini

 

  Себастьян Молано: «Сегодня этап не был похож на вчерашний, потому что разница в высоте на старте и на финише была весьма ощутима и дала по ногам большинству гонщиков. Я тоже чувствовал усталость, но знал, что для такого типа этапов это нормально. И я удержался, а потом хорошо провёл спринт. Завтрашний этап тоже будет выматывающим, но это и стимулирует. Мне очень нравятся такие этапы».

 

  Эдвин Авила: «Это хороший результат для команды. Завтра более сложный этап, жажду попробовать улучшить результат. Трэвис Маккэйб потерял моё колесо на финальной круговой развязке. Когда я это заметил, выдал всё, что было в моих силах. Три колумбийца на подиуме, думаю, это из-за высоты. Мы уже привыкли выступать на этой высоте».

 

Результаты 3 этапа Тура Колумбии-2020

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Теги к статье: Себастьян Молано Sebastian Molano UAE Team Emirates Тур Колумбии Tour Colombia 2.1 многодневная велогонка велогонка категории 2.1.

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Комментарии

  • s75
    Тур Колумбии-2020. Этап 3 (3)
    s75-Фото

    Пума нашел себе команду...

  • AlGalgalim
    Тур Колумбии-2020. Этап 3 (3)
    AlGalgalim-Фото
    Второй израильский подиум кряду :-)
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 3 (3)
    Earl57-Фото

    И опять Молано выскочил с колеса Ходжа...

  • Astanaforever
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    Astanaforever-Фото
    Боксёру давно надо было с Кофидиса сваливать. Там у них не складывались взаимоотношения напрочь уже давно. Насер из боксёра превратился в феникса. Две победы уже в начале сезона. Удачи ему.
  • patar
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    patar-Фото

    Молодой Симмонсиз Трека в десятку заехал... совсем неплохо

  • levonardo
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    levonardo-Фото

    Ну если не воскресили, то веру в себя вернули. Но и соперники, при всём уважении, не топ уровня. 

  • Серафим
    Андрей Амадор подписал контрак ... (6)
    Серафим-Фото

     Лучше поздно, чем ни за что. Долго  же утрясали взаимные соглашения ИНЕОС и Мувистар. Зато теперь у ИНЕОСа чуть ли не лучший грегари - многодневщик в пелатоне. С Амадором очередной Тур в кармане команды стал еще ближе.

      И неважно, кто из лидеров команды его выиграет.

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 2 (8)
    Earl57-Фото

    Цитата: Camel
    А где вы смотрите?

    Во время гонки по твиттеру слежу, потом очень быстро на ютубе записи появляются. 

    В прошлом году ESPN можно было спокойно по интернету смотреть, теперь они включили геоблокировку. Однако в Колумбии борьба за авторские права идет с тем же успехом что и борьба с допингом. Усилия есть, результата особо нет, просто некоторое неудобство. Вон на сайклинг ньюс открыто рекламируют VPN для тех, кто столкнулся с геоблокировкой... Лично мне не настолько критично, чтобы включать VPN, я спокойно могу подождать некоторое время и посмотреть в записи.

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (10)
    Earl57-Фото
    Ремко разделку едет. На групповую у них Ван Авермат капитаном. Он сказал, что будет защищать свой титул. Поэтому на всех многодневках, где участвует, и ездит в горные отрывы, тренируется.
    А значит и команду под Грега делать будут.
  • motte
    Тур Прованса-2020. Этап 1 (5)
    motte-Фото

    Цитата: close2you
    Воскресили боксёра?

    А то!

    Наиро некст-:)

    Вроде как павел здесь за скай, с глубоким уважением к нему.

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