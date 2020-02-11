Дубль Себастьяна Молано на Туре Колумбии-2020

Себастьян Молано, Эдвин Авила о 3-м этапе Тура Колумбии-2020

Себастьян Молано (Juan Sebastián Molano) сделал дубль на Туре Колумбии-2020, выиграв второй этап подряд. На 3-м этапе 25-летний колумбийский гонщик команды UAE Team Emirates обошёл в спринте своих соотечественников – 30-летнего Эдвина Авилу (Israel Start-Up Nation) и 23-летнего Альваро Ходжа (Deceuninck-Quick Step).

Молано спуртовал с колеса Ходжа, обошёл его и не дал соперникам шанса себя обойти. Это девятая победа гонщиков команды UAE Team Emirates в этом сезоне.

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Себастьян Молано: «Сегодня этап не был похож на вчерашний, потому что разница в высоте на старте и на финише была весьма ощутима и дала по ногам большинству гонщиков. Я тоже чувствовал усталость, но знал, что для такого типа этапов это нормально. И я удержался, а потом хорошо провёл спринт. Завтрашний этап тоже будет выматывающим, но это и стимулирует. Мне очень нравятся такие этапы».

Эдвин Авила: «Это хороший результат для команды. Завтра более сложный этап, жажду попробовать улучшить результат. Трэвис Маккэйб потерял моё колесо на финальной круговой развязке. Когда я это заметил, выдал всё, что было в моих силах. Три колумбийца на подиуме, думаю, это из-за высоты. Мы уже привыкли выступать на этой высоте».