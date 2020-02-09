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Дубль Дилана Груневегена на Вуэльте Валенсии-2020

Победа Дилана Груневегена в спринте и майка лидера Джека Хейга на 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2020

 

 

  Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) сделал дубль на Вуэльте Валенсии-2020, в первой гонке, с которой начал сезон. После победы на 1-м этапе 26-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma повторил успех на 3-м этапе, где вновь обошёл своего соотечественника, гонщика команды Deceuninck-Quick Step, чемпиона Нидерландов в групповой гонке Фабио Якобсена.

 

На 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2020 точные действия команды Jumbo-Visma помогли Дилану Груневегену вернуться в пелотон после завала, случившегося менее чем за 15 км до финиша. Наградой за слаженную работу стала победа в спринте.

 

Дубль Дилана Груневегена на Вуэльте Валенсии-2020

Photo (c) Jumbo-Visma Team/CORVOS

 

 Дилан Груневеген: «Команда сегодня отработала фантастически. Благодаря хорошей коммуникации и быстрой реакции команды после моего падения я смог быстро вернуться в голову пелотона. Они вывезли меня на идеальную позицию для спринта. Я точно рассчитал ускорение и смог закончить работу товарищей по команде. Из-за падения у меня возникли проблемы с переключением, из-за чего не смог воспользоваться в спринте самой большой передачей.

 

  Очень благодарен команде, потому что без помощи ребят я бы сегодня не выиграл. Форма у меня в порядке. Я хорошо провёл зиму, уже с нетерпением предвкушаю финальный этап. Там будет ещё один шанс. Сейчас же я взял 100%: два спринта = две победы. Это даёт большую уверенность».

 

  Майку лидера Вуэльты Валенсии-2020 перед решающим 4-м этапом, на котором гонщикам предстоит преодолеть 5,3 км подъём со средним градиентом 11,2%, у Тадея Погачара (UAE Team Emirates) перехватил 26-летний австралийский гонщик команды Mitchelton-Scott Джек Хейг. Так как бонусных секунд на финише не разыгрывалось, Хейг смог возглавить генеральную классификацию благодаря сумме мест, занятых на предыдущих этапах.

 

  Джек Хейг: «Здесь довольно интересно с классификацией. Это просто сумма мест трёх этапов. Мы знали, что потенциально я мог взять майку. Так что в какой-то степени это планировалось, хотя не было главной целью дня.

 

  Надеюсь удержаться завтра, но будет жёсткая борьба, в пелотоне много очень сильных гонщиков. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Уверен, ребята сделают всё возможное, чтобы предоставить мне самую лучшую возможность проверить, как идёт нога и включиться в борьбу против всех. Финальный подъём всего около 5 км, но по времени придётся долго прикладывать усилия, а  сейчас только начало сезона. Постараюсь выдать всё, что смогу».

 

Результаты 3 этапа Вуэльты Валенсии-2020

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Теги к статье: Дилан Груневеген Dylan Groenewegen Jumbo-Visma Вуэльта Валенсии Volta a la Comunitat Valenciana многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Rokka
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 3 (7)
    Rokka-Фото
    Есть такая вещь о которой местные эксперты забывают, это опыт. И если Берналь его получает от Фрума, Томаса и всей команды, то у Погачара с этим труднее. Тем более рано списывать старую гвардию и петь дифирамбы молодым. Никто ещё ничего не выиграл, сезон только начался
  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 3 (7)
    Astanaforever-Фото
    С этими юными талантами все туры конкурентоспособные. Проходных нет. Конкуренция как никогда бешенная. Команд шесть способны взять трехнедельки. Ну Погачар талант, однозначно. Ниоткудавзявшийся. Или все таки химия творит чудеса в этом современном мире? Кто его знает?
  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 3 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Ну может все-таки изменит планы. Я очень надеюсь. На Джиро реально безрыбье, почему не попытаться?

    Где-то тихо всхлипнули Нибали, Фульсанг, Саймон Йейтс, Барде... Так низко их еще не опускали...

  • Sezar
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 3 (7)
    Sezar-Фото

    Ну может все-таки изменит планы. Я очень надеюсь. На Джиро реально безрыбье, почему не попытаться?

  • Earl57
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 3 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Этот Погачар трехнедельку возьмет в этом году. Как пить дать. Мощный юнец.

    У Погачара в этом году Тур де Франс запланирован. Берналь не намерен ничего отдавать

  • kimi
    Тур Саудовской Аравии-2020. Эт ... (4)
    kimi-Фото

    за газпром от нас кузмин ездит, не знал.

  • Astanaforever
    Вуэльта Валенсии-2020. Этап 3 (7)
    Astanaforever-Фото
    Этот Погачар трехнедельку возьмет в этом году. Как пить дать. Мощный юнец.
  • kimi
    Заявление фонда CADF по поводу ... (10)
    kimi-Фото
    несколько не согласен. тут как раз надо ухо востро держать. просто можно подумать что это предупреждение. "Не надо Астана вместе с Фульсом и Луцем стольк выигрывать", аяяй.
    не послушаете, слухи и утечки в реальные дела превратятся и доказуху найдут или не найдут, но тут правильно про пятна сказано было.
    в ирак тоже пошли после пробирки с непонятно чем.

    я думаю это провокация такая типа разведка боем
  • Адриен
    Тур Саудовской Аравии-2020. Эт ... (4)
    Адриен-Фото
    Какой он "боксёр"?! Ну да, занимался боксом, но совсем недолго, и довольно неудачно, одни понты. Араб-боксер - вы меня извините...
  • close2you
    Тур Саудовской Аравии-2020. Эт ... (4)
    close2you-Фото
    При таком уровне, он уже три этапа должен был брать.

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