Дубль Дилана Груневегена на Вуэльте Валенсии-2020

Победа Дилана Груневегена в спринте и майка лидера Джека Хейга на 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2020

Дилан Груневеген (Dylan Groenewegen) сделал дубль на Вуэльте Валенсии-2020, в первой гонке, с которой начал сезон. После победы на 1-м этапе 26-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma повторил успех на 3-м этапе, где вновь обошёл своего соотечественника, гонщика команды Deceuninck-Quick Step, чемпиона Нидерландов в групповой гонке Фабио Якобсена.

На 3-м этапе Вуэльты Валенсии-2020 точные действия команды Jumbo-Visma помогли Дилану Груневегену вернуться в пелотон после завала, случившегося менее чем за 15 км до финиша. Наградой за слаженную работу стала победа в спринте.

Photo (c) Jumbo-Visma Team/CORVOS

Дилан Груневеген: «Команда сегодня отработала фантастически. Благодаря хорошей коммуникации и быстрой реакции команды после моего падения я смог быстро вернуться в голову пелотона. Они вывезли меня на идеальную позицию для спринта. Я точно рассчитал ускорение и смог закончить работу товарищей по команде. Из-за падения у меня возникли проблемы с переключением, из-за чего не смог воспользоваться в спринте самой большой передачей.

Очень благодарен команде, потому что без помощи ребят я бы сегодня не выиграл. Форма у меня в порядке. Я хорошо провёл зиму, уже с нетерпением предвкушаю финальный этап. Там будет ещё один шанс. Сейчас же я взял 100%: два спринта = две победы. Это даёт большую уверенность».

Майку лидера Вуэльты Валенсии-2020 перед решающим 4-м этапом, на котором гонщикам предстоит преодолеть 5,3 км подъём со средним градиентом 11,2%, у Тадея Погачара (UAE Team Emirates) перехватил 26-летний австралийский гонщик команды Mitchelton-Scott Джек Хейг. Так как бонусных секунд на финише не разыгрывалось, Хейг смог возглавить генеральную классификацию благодаря сумме мест, занятых на предыдущих этапах.

Джек Хейг: «Здесь довольно интересно с классификацией. Это просто сумма мест трёх этапов. Мы знали, что потенциально я мог взять майку. Так что в какой-то степени это планировалось, хотя не было главной целью дня.

Надеюсь удержаться завтра, но будет жёсткая борьба, в пелотоне много очень сильных гонщиков. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах. Уверен, ребята сделают всё возможное, чтобы предоставить мне самую лучшую возможность проверить, как идёт нога и включиться в борьбу против всех. Финальный подъём всего около 5 км, но по времени придётся долго прикладывать усилия, а сейчас только начало сезона. Постараюсь выдать всё, что смогу».