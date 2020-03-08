Вице-президент UCI назвал три сценария календаря велогонок на 2020 год

Ренато Ди Рокко: «Велоспорт должен рестартовать с самых важных велогонок»

После объявления о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год президент Международного союза велосипедистов UCI Давид Лаппартьен рассказал о том, что вместе с командами, организаторами и спортсменами начал обсуждение построения нового календаря велогонок на 2020 год. Приоритет будет отдан Гранд-турам и Монументам велоспорта.

Вице-президент Международного союза велосипедистов (UCI) Ренато Ди Рокко (Renato Di Rocco) в интервью Rai Sport рассказал о трёх вариантах построение календаря гонок на вторую часть сезона:

«План в том, чтобы дать гонщикам и организаторам 30 дней. Первые должны возобновить тренировки и вернуть форму, вторые – решить организационные проблемы. Мы должны обеспечить техническое равенство, с этим согласны все заинтересованные лица. Мы следуем рекомендациям медицинских экспертов, но мы должны установить три сценария:

- Возобновление велогонок с 1 июля, что было бы идеально.

- Возобновление велогонок с 15 июля.

- Возобновление с 1 августа.

UCI уже отмечал, что приоритет будет отдан велогонкам по календарю, поэтому Тур де Франс и Вуэльта Испании могут пройти в назначенные даты, а Джиро д’Италия осенью. Да, первой гонкой может стать Тур де Франс, хотя, пусть я говорю как романтик, я мечтаю, чтобы первой гонкой стала Милан-Сан-Ремо.

Организаторы Тур де Франс говорили, что они не будут принимать никаких решений до 15 мая, но лучший вариант – Гранд-тур каждый месяц. Велоспорт должен рестартовать с самых крупных и самых важных гонок.

Если даты проведения Тур де Франс не будут меняться, то Джиро д’Италия можно было бы провести в августе. Но если Тур де Франс придётся отодвинуть, то ему будет дан приоритет из-за его значимости для средств массовой информации по всему миру, а потом уже будет Джиро.

Гонки первых трёх месяцев сезона могут быть перенесены на последние три месяца.

Велоспорт нуждается во взаимоотношениях с людьми. Мы хотим видеть на улицах людей, проводить гонку по безлюдным улицам кажется ужасным. Публика, которая часами ждёт, чтобы на одно мгновение увидеть велогонщиков, – часть души и истории велоспорта. Очень надеюсь, что гонки не будут проходить за закрытыми дверями».

UCI и организаторы чемпионата мира по велоспорту на шоссе подтвердили, что чемпионат пройдёт с 20 по 27 сентября и начнётся с индивидуальной гонки на время у мужчин. В заявлении UCI и организаторов чемпионата мира говорится: «Утверждение программы соревнований – важный и символический шаг, учитывая текущую ситуацию».

Генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге выразил мнение, что выходные 19 и 20 сентября должно быть отдано «серьёзным организаторам», а вместо смешанной командной гонки на время в середине недели провести индивидуальную гонку на время.

В интервью нидерландской радиостанции NPO1 Ричард Плюгге сказал: «Многие организаторы, команды и велогонщики не уверены, будут ли вообще какие-то гонки в ближайшие месяцы. А UCI объявляет программу чемпионата мира, ни с кем это даже не обсудив. Это наводит меня на мысль, что они хотят сказать: «Прежде, чем давать другим места, мы уже заняли эти два уик-энда». Такое отношение – плохой знак для остальных и свидетельствует о слабом руководстве.

19-20 сентября надо оставить, например, для Тура Фландрии или Милан-Сан-Ремо, Монументов, которые, по словам Лаппартьена, должны быть защищены. Если он на самом деле имел это в виду, то должен был сохранить эти выходные для них.

Теперь всё подвешено в воздухе, весь календарь, поэтому можно переставлять, как хочется. Лаппартьен говорил о «семье велоспорта». Ему надо больше думать об этой семье».