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Вице-президент UCI назвал три сценария календаря велогонок на 2020 год

Ренато Ди Рокко: «Велоспорт должен рестартовать с самых важных велогонок»

 

 

  После объявления о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год президент Международного союза велосипедистов UCI Давид Лаппартьен рассказал о том, что вместе с командами, организаторами и спортсменами начал обсуждение построения нового календаря велогонок на 2020 год. Приоритет будет отдан Гранд-турам и Монументам велоспорта.

 

  Вице-президент Международного союза велосипедистов (UCI) Ренато Ди Рокко (Renato Di Rocco) в интервью Rai Sport рассказал о трёх вариантах построение календаря гонок на вторую часть сезона:

 

  «План в том, чтобы дать гонщикам и организаторам 30 дней. Первые должны возобновить тренировки и вернуть форму, вторые – решить организационные проблемы. Мы должны обеспечить техническое равенство, с этим согласны все заинтересованные лица. Мы следуем рекомендациям медицинских экспертов, но мы должны установить три сценария:

 

- Возобновление велогонок с 1 июля, что было бы идеально.

 

- Возобновление велогонок с 15 июля.

 

- Возобновление с 1 августа.

 

  UCI уже отмечал, что приоритет будет отдан велогонкам по календарю, поэтому Тур де Франс и Вуэльта Испании могут пройти в назначенные даты, а Джиро д’Италия осенью. Да, первой гонкой может стать Тур де Франс, хотя, пусть я говорю как романтик, я мечтаю, чтобы первой гонкой стала Милан-Сан-Ремо.

 

  Организаторы Тур де Франс говорили, что они не будут принимать никаких решений до 15 мая, но лучший вариант – Гранд-тур каждый месяц. Велоспорт должен рестартовать с самых крупных и самых важных гонок.

 

  Если даты проведения Тур де Франс не будут меняться, то Джиро д’Италия можно было бы провести в августе. Но если Тур де Франс придётся отодвинуть, то ему будет дан приоритет из-за его значимости для средств массовой информации по всему миру, а потом уже будет Джиро.

 

Гонки первых трёх месяцев сезона могут быть перенесены на последние три месяца.

 

 Велоспорт нуждается во взаимоотношениях с людьми. Мы хотим видеть на улицах людей, проводить гонку по безлюдным улицам кажется ужасным. Публика, которая часами ждёт, чтобы на одно мгновение увидеть велогонщиков, – часть души и истории велоспорта. Очень надеюсь, что гонки не будут проходить за закрытыми дверями».

 

  UCI и организаторы чемпионата мира по велоспорту на шоссе подтвердили, что чемпионат пройдёт с 20 по 27 сентября и начнётся с индивидуальной гонки на время у мужчин. В заявлении UCI и организаторов чемпионата мира говорится: «Утверждение программы соревнований – важный и символический шаг, учитывая текущую ситуацию».

 

  Генеральный менеджер команды Jumbo-Visma Ричард Плюгге выразил мнение, что выходные 19 и 20 сентября должно быть отдано «серьёзным организаторам», а вместо смешанной командной гонки на время в середине недели провести индивидуальную гонку на время.

 

  В интервью нидерландской радиостанции NPO1 Ричард Плюгге сказал: «Многие организаторы, команды и велогонщики не уверены, будут ли вообще какие-то гонки в ближайшие месяцы. А UCI объявляет программу чемпионата мира, ни с кем это даже не обсудив. Это наводит меня на мысль, что они хотят сказать: «Прежде, чем давать другим места, мы уже заняли эти два уик-энда». Такое отношение – плохой знак для остальных и свидетельствует о слабом руководстве.

 

  19-20 сентября надо оставить, например, для Тура Фландрии или Милан-Сан-Ремо, Монументов, которые, по словам Лаппартьена, должны быть защищены. Если он на самом деле имел это в виду, то должен был сохранить эти выходные для них.

 

  Теперь всё подвешено в воздухе, весь календарь, поэтому можно переставлять, как хочется. Лаппартьен говорил о «семье велоспорта». Ему надо больше думать об этой семье».

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту-2020 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020

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ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Walther
    Джулио Чикконе помогает собрат ... (1)
    Walther-Фото
    Молодец!
  • Earl57
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    Earl57-Фото

    Короновирус уйдет рано или поздно, маниловщина останется. Она вечна.

    У половины пелотона в этом году заканчиваются контракты. Трансферный рынок встал. Если, по оценкам аналитиков, топовые гонщики вроде Пино, Барде, Квятковского или Молемы за счет прошлых заслуг получат новые контракты, то большинство рядовых гощиков будут в очень тяжелой ситуации. Особенно тяжело молодым гонщикам, которые надеялись показать себя в гонках. Которых в большинстве своем в этом году не будет. В UCI говорят, что сейчас первоочередная задача - спасти грантуры и монументы. Всем остальным гонкам придется ждать лучших времен...

    Особенно тяжелая ситуация с андерами. Показать себя в гонках они в этом году не смогут, давать им контракты авансом в условиях максимально обострившейся конкуренции никто не собирается...

    Что касается спонсоров. Если телекомунникационные компании вроде Мовистара рынок не потеряют, то с ремонтом или покупками новых кухонь все не так радужно. И опытный Лефевр совсем не зря беспокоится...

    А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...

  • Sezar
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    Sezar-Фото

    Саша, зачем мне отвечать в 10 уже раз на эти вопросы, если вы все равно меня не слышите?
    Резюмирую, если это так важно. Хотя и понимаю, что без толку.
    Мои близкие из группы риска хорошо изолированы. В том числе от меня. Я их берегу - почему их мне должно быть жалко?
    Я не боюсь короны, поскольку знаю свои шансы, делаю все для того, чтобы они были еще больше, тем более что я прививался от туберкулеза.
    Вирус закончится быстрее чем вы думаете. Жертв будет меньше чем вы думаете. Велосезон начнется раньше, чем вы думаете.
    Предлагаю больше не тратить друг на друга время. Жизнь рассудит.

  • Adriano
    Герант Томас о перспективе про ... (1)
    Adriano-Фото

    В любом случае очень много людей останутся безработными после такого экономического кризиса и глубокой рецессии. Уж точно бюджеты команд на следующий год будут кардинально порезаны и будет не до хлеба и зрелищъ. Тут как говорится "не до жиру быть бы живу".

  • paindoc
    Томас Де Гендт о привычках, тр ... (2)
    paindoc-Фото

    "- Ты когда-нибудь ездил на тандеме с женой или детьми?

     

    - Нет. Пробовал с товарищем по команде во время тимбилдинга. И тогда мы сбросили гида, который рассказывал нам перед стартом, что нам будет тяжело за ним усидеть, потому что у него электрический велосипед. Мы сбросили его через километр."

     

    Я так смеялся, чуть со стула не упал. Уверен, они могут и мотороллер сбросить!

  • litxaa
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    litxaa-Фото
    Золотые слова, абсолютно согласен.
  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    sashaney-Фото

    И жизнь тех, кто нам дорог. !!!!
    У Вас есть престарелые родители, дети/родственники с хроническими заболеваниями, родные - медики?
    Их Вам не жалко?
    Ковид - это рулетка, т.к. 1) нет 100% изоляции всех от всех 2) нет поголовного тестирования 3) инкубационный период и симптомы не совпадают у всех

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    sashaney-Фото

    Вы когда видели ГТ в последний раз НЕ по ТВ? Вы знаете какая это масса людей? Даже без зрителей?
    1) Обслуга вокруг ГТ - НЕ здоровяки спортсмены
    2) Они могут и будут заражать спортсменов
    3) Как при этом будет выглядеть честное соревнование не понятно
    4) Эффект агресивного вируса на истощённую имуносистему ГТ гонщика не известен никому.
    Ещё надо вопросов накидать?

  • sashaney
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    sashaney-Фото
    Может быть впослений раз попробую. Ну не футбольный же форум тут.
    Карантин - единственный пока (!!!) способ системы защитить себя. Себя, понимаете?
    Т.е. заболевать будут всё равно, т.к. герметически ВСЕХ от ВСЕХ изолировать НЕ восможно.
    Но заболевать будут в кол-вах, с кот. медицинская система хотя бы может представить как бороться.
    Начинать проводить любые мероприятия в обход этог - прямой путь к крушению МЕД системы.
    Надеюсь этого не хочет никто.
  • Серафим
    Марк Мадьо поддерживает провед ... (20)
    Серафим-Фото
    "2 человека в минуту погибают в России". Потрудились бы хотя бы посчитать. В часе 60 минут, в сутках - 60*24 = 1440 минут. В году 365 дней - то есть 1440 * 365 = 525 600 минут. То есть 1 миллион 51 тысяча человек у Вас погибает в России в год в автокатастрофах.
    На самом деле в 2019 году погибло на дорогах 16 900 человек, из них пешеходов - 4917 человек.
    1 человек в 31 минуту. Не надо придумывать отсебятину с целью - а пусть, ну прокатит и ладно.
    Ничего не имею против Вашей точки зрения. Только все же нужно для наглядности опираться на проверенные факты, а не на домыслы.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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