Мауро Веньи: «Будем работать с UCI, чтобы в случае отмены провести велогонки в другое время»

Директор RCS Sport о проведении Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо-2020

Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, а также другие гонки календаря, которые должны проводиться в Италии в марте 2020 года, под угрозой отмены.

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Директор RCS Sport Мауро Веньи готов вместе с Международным союзом велосипедистов (UCI) разработать план на случай отмены мартовских итальянских велогонок, чтобы провести их в другие даты, о чём рассказал в интервью Tuttobici и агентству Adnkronos news:

«Приближаются даты проведения трёх крупных гонок – Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо. Как мы говорили несколько дней назад, мы хотели, чтобы эти гонки состоялись. Однако новости о коронавирусе и указания научного комитета оставляют мало места для манёвра. Если они будут приняты правительством, мы будем вынуждены отменить все три гонки.

Мы намерены работать вместе с UCI, чтобы найти новые даты в календаре для проведения гонок, которых мы никак не хотим лишиться . У нас есть альтернативный план, так что гонки не будут потеряны. Мы можем провести их после Джиро д’Италия в июне или даже в сентябре».

RCS Sport сообщит об обновлениях и деталях в ближайшие дни после встреч с соответствующими властями, начиная с завтрашней встречи с префектурой Сиены.