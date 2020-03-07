VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Мауро Веньи: «Будем работать с UCI, чтобы в случае отмены провести велогонки в другое время»

Директор RCS Sport о проведении Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо-2020

 

 

  Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо, а также другие гонки календаря, которые должны проводиться в Италии в марте 2020 года, под угрозой отмены.

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

  Директор RCS Sport Мауро Веньи готов вместе с Международным союзом велосипедистов (UCI) разработать план на случай отмены мартовских итальянских велогонок, чтобы провести их в другие даты, о чём рассказал в интервью Tuttobici и агентству Adnkronos news:

 

  «Приближаются даты проведения трёх крупных гонок – Страде Бьянке, Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо. Как мы говорили несколько дней назад, мы хотели, чтобы эти гонки состоялись. Однако новости о коронавирусе и указания научного комитета оставляют мало места для манёвра. Если они будут приняты правительством, мы будем вынуждены отменить все три гонки.

 

  Мы намерены работать вместе с UCI, чтобы найти новые даты в календаре для проведения гонок, которых мы никак не хотим лишиться . У нас есть альтернативный план, так что гонки не будут потеряны. Мы можем провести их после Джиро д’Италия в июне или даже в сентябре».

 

  RCS Sport сообщит об обновлениях и деталях в ближайшие дни после встреч с соответствующими властями, начиная с завтрашней встречи с префектурой Сиены.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Страде Бьянке Милан-Сан-Ремо Тиррено-Адриатико Мауро Веньи

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

7 марта 2020

Strade Bianche

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

11 - 17 марта 2020

Tirreno-Adriatico

21 марта 2020

Milano-Sanremo

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

5 марта

Christian Knees (Team INEOS)

Alexis Gougeard (AG2R)

6 марта

Nelson Oliveira (Movistar Team)

Nils Politt (Israel Start-Up Nation)

Inigo Elosegui Momene (Movistar Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2020 (16)
Февраль 2020 (154)
Январь 2020 (111)
Декабрь 2019 (72)
Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (123)