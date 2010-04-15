Ассоциация профессиональных велогонщиков Италии призвала остановить гонку Париж-Ницца-2020

- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:42
Ассоциация профессиональных велогонщиков Италии призвала остановить все велогонки
Президент Ассоциации профессиональных велогонщиков Италии (ACCPI) Кристиан Сальвато (Cristian Salvato) призвал немедленно остановить все велогонки, начиная с 6-го этапа гонки Париж-Ницца-2020. Это заявление официально поддержали вице-президент Ассоциации профессиональных велогонщиков Италии Маттео Трентин и Алессандра Каппеллотто, а также Джанни Буньо, представляющий велогонщиков Италии в UCI.
Кристиан Сальвато: «Мы надеемся, что после сегодняшнего (5-го этапа) Париж-Ницца-2020 будет остановлена. Мы работаем над тем, чтобы гонщики и персонал команд, которые находятся вдали от своих семей, смогли вернуться домой как можно скорее.
В Италии уже несколько дней объявлен режим строгой изоляции, мы очень обеспокоены тем, что мужчины и женщины выступают на международной велогонке. Велоспорт – международный вид спорта, в который вовлечены люди всего мира. Сейчас трудный момент в истории, нет другого решения кроме остановки».
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