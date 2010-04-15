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Ассоциация профессиональных велогонщиков Италии призвала остановить гонку Париж-Ницца-2020

Ассоциация профессиональных велогонщиков Италии призвала остановить все велогонки

 

 

  Президент Ассоциации профессиональных велогонщиков Италии (ACCPI)  Кристиан Сальвато (Cristian Salvato) призвал немедленно остановить все велогонки, начиная с 6-го этапа гонки Париж-Ницца-2020. Это заявление официально поддержали вице-президент Ассоциации профессиональных велогонщиков Италии Маттео Трентин и Алессандра Каппеллотто, а также Джанни Буньо, представляющий велогонщиков Италии в UCI.

 

  Кристиан Сальвато: «Мы надеемся, что после сегодняшнего (5-го этапа) Париж-Ницца-2020 будет остановлена. Мы работаем над тем, чтобы гонщики и персонал команд, которые находятся вдали от своих семей, смогли вернуться домой как можно скорее.

 

  В Италии уже несколько дней объявлен режим строгой изоляции, мы очень обеспокоены тем, что мужчины и женщины выступают на международной велогонке. Велоспорт – международный вид спорта, в который вовлечены люди всего мира. Сейчас трудный момент в истории, нет другого решения кроме остановки».

 

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Теги к статье: велоспорт велогонка Париж-Ницца

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  1. strmy

    Вчера, 21:07 | Регистрация: 17.09.2017

    То есть раз нас закрыли, то давайте и вас?!

    1. s75

      Сегодня, 00:50 | Регистрация: 9.06.2015

      То есть, они знают о чем говорят и способны думать.

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 21:37 | Регистрация: 15.04.2010

    Это будет не честно, и так уже много гонок закрыли. Ниццу нужно всё же провести до конца.

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Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • s75
    Гент-Вевельгем и E3 BinckBank ... (2)
    s75-Фото

    С этой частью сезона давно всё понятно, под вопросом весь сезон.

  • s75
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    s75-Фото
    То есть, они знают о чем говорят и способны думать.
  • ЧОРНЫЙ
    Тиджей ван Гардерен сошёл с Па ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Оставь надежду...

  • Николай Н.
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Это будет не честно, и так уже много гонок закрыли. Ниццу нужно всё же провести до конца.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Николай Н.-Фото

    Не надо было ему оглядываться. И он бы смог дотянуть. И всё таки он молодец.

  • strmy
    Ассоциация профессиональных ве ... (3)
    strmy-Фото

    То есть раз нас закрыли, то давайте и вас?!

  • Серафим
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Серафим-Фото
    Если виноват, то виновным его должен объявить суд.
  • Earl57
    Президент UCI: «Отмена Джиро д ... (13)
    Earl57-Фото

    Цитата: Alya
    10 комментов, ни одного про велоспорт и велогонки. А на меня еще бочку катили, что я тут офф-топлю) 
    И эти люди запрещают мне ковырять в носу?

    Аля, блог про вялоспорт на спортсе ваш? Неужели есть еще кто-то, ненавидящий и презирающий российский велоспорт больше чем вы?

  • sqrudgmcduck
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    sqrudgmcduck-Фото
    Мне кажется Вы не понимаете о чём говорите. Тратник не то что последние 500 м на "морально волевых" шёл. Он последние километров 30 именно на них и ехал. В концовке он был просто полностью опустошён во всех отношениях. Он большой молодец! Заставил, по моему, всех болеть за себя. Большая уважуха! По мне так он победитель.
  • Camel
    Париж-Ницца-2020. Этап 5 (5)
    Camel-Фото

    Тратник сам виноват. Ему оставалось 500 метров. Из этих 500 метров ни разу не привстал из седла, даже когда оставалось метров 30, когда все уже валили так, что глаза навыкате были. Ему не сил не хватило, а силы воли.

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