Маттео Трентин предложил объединить три Гранд-тура в одном в 2020 году

Маттео Трентин предложил в 2020 году провести один Гранд-тур по дорогам Италии, Франции и Испании

Маттео Трентин, итальянский велогонщик команды CCC, разжёг дискуссию в Твиттере, предложив после завершения эпидемии коронавируса объединить и провести три Гранд-тура в одном – 21 этап, из которых 7 этапов могли бы пройти по территории Италии, 7 - по Франции и 7 - по Испании.

Маттео Трентин: «Почему бы не организовать в этом году только один Гранд-тур? Стартовать в Риме, проехать через Мадрид и финишировать в Париже. Со всеми лучшими на старте это великолепный способ объединить всех людей велогонкой после ужасного периода!

Поясню. Обычная протяжённость гонки. 21 этап, 7дней во Франции/7дней в Италии/7 дней в Испании и 2 дня отдыха. Самое важное – это одна гонка. Рестарт всех вместе. А в 2021 году вернуться к обычному распорядку».

В ответ на комментарий в Твиттере включить в эту велогонку и классики Маттео Трентин написал: «Я не сторонник классик в Гранд-туре. Причина, почему это классика – 1 день, 1 попытка. Предпочитаю отдать им то место, которое они заслуживают в день, посвящённый этой гонке. В противном случае мы бы завершили весь велосезон за 3 недели )».

В связи с эпидемией коронавируса Джиро д’Италия-2020 не будет проведена в мае, организаторы надеются провести итальянский Гранд-тур позже в этом году.

В то время как Олимпийские игры в Токио отложены на следующий год, вопрос о проведении Тур де Франс-2020 остаётся открытым. Французское издание Le Parisien утверждает, что на данный момент организаторы Тур де Франс твёрдо намерены провести гонку в назначенные даты с 27 июня по 19 июля.

Как сообщает Le Parisien со ссылкой на свои источники, «если эпидемия коронавируса всё ещё будет продолжаться летом, организаторы используют опыт Париж-Ниццы-2020», которая прошла во время начала эпидемии, но была сокращена на один этап. Ещё один вариант включает отмену рекламного каравана и отмену стартовых городков.

Но Le Parisien подчёркивает, что эти варианты не подтверждены на данный момент никем из организаторов Тур де Франс. Ранее Бернар Ино, пятикратный победитель Тур де Франс, говорил, что в случае необходимости нужно без колебаний отменить гонку.