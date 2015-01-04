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Маттео Трентин предложил объединить три Гранд-тура в одном в 2020 году

Маттео Трентин предложил в 2020 году провести один Гранд-тур по дорогам Италии, Франции и Испании

 

 

  Маттео Трентин, итальянский велогонщик команды CCC, разжёг дискуссию в Твиттере, предложив после завершения эпидемии коронавируса объединить и провести три Гранд-тура в одном – 21 этап, из которых 7 этапов могли бы пройти по территории Италии, 7 - по Франции и 7 - по Испании.

 

 

 

  Маттео Трентин: «Почему бы не организовать в этом году только один Гранд-тур? Стартовать в Риме, проехать через Мадрид и финишировать в Париже. Со всеми лучшими на старте это великолепный способ объединить всех людей велогонкой после ужасного периода!

 

Поясню. Обычная протяжённость гонки. 21 этап, 7дней во Франции/7дней в Италии/7 дней в Испании и 2 дня отдыха. Самое важное – это одна гонка. Рестарт всех вместе. А в 2021 году вернуться к обычному распорядку».

 

  В ответ на комментарий в Твиттере включить в эту велогонку и классики Маттео Трентин написал: «Я не сторонник классик в Гранд-туре. Причина, почему это классика – 1 день, 1 попытка. Предпочитаю отдать им то место, которое они заслуживают в день, посвящённый этой гонке. В противном случае мы бы завершили весь велосезон за 3 недели biggrin)».

 

   В связи с эпидемией коронавируса Джиро д’Италия-2020 не будет проведена в мае, организаторы надеются провести итальянский Гранд-тур позже в этом году.

 

  В то время как Олимпийские игры в Токио отложены на следующий год, вопрос о проведении Тур де Франс-2020 остаётся открытым. Французское издание Le Parisien утверждает, что на данный момент организаторы Тур де Франс твёрдо намерены провести гонку в назначенные даты с 27 июня по 19 июля.

 

  Как сообщает Le Parisien со ссылкой на свои источники, «если эпидемия коронавируса всё ещё будет продолжаться летом, организаторы используют опыт Париж-Ниццы-2020», которая прошла во время начала эпидемии, но была сокращена на один этап. Ещё один вариант включает отмену рекламного каравана и отмену стартовых городков.

 

  Но Le Parisien подчёркивает, что эти варианты не подтверждены на данный момент никем из организаторов Тур де Франс. Ранее Бернар Ино, пятикратный победитель Тур де Франс, говорил, что в случае необходимости нужно без колебаний отменить гонку.

 

 

 

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Теги к статье: Маттео Трентин Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гран-тур

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 01:20 | Регистрация: 4.01.2015

    Вобще то звучит неплохо (я  тоже за), но вот как утверждает Le Parisien орги ТдФ пока в большой надежде и намериниях провести свой французкий Тур. А за Вуэльту вообще молчу, это ведь всё-таки август-сентябрь.

    Тем более по словам Трентина, выходит что Мадрид окажется каг бэ в менее выгодном положении чем Рим (старт супер ГТ) и Париж (финиш супер ГТ) на что я думаю испанские орги Вуэльты (хотя там тоже АСО) не согласятся.

    Но сия вело-затея лично мне кажется весьма привлекательной и экстравагантно-интересной. А что если в самом деле такое забодяжат, примерно в начале августа, а?

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  2. s75

    Сегодня, 06:47 | Регистрация: 9.06.2015

    Везде своя касса.. более вероятны объединения гонок в рамках одной организации (Трентина тут спрашивать никто не будет), а ГТ могут быть проведены в сокращенном виде, и вот тут уже ASO и RCS можно договариваться между собой по срокам. Все это в том случае, если сезон не будет отменен. Лично я в этом плане большой пессимист.

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Ближайшие старты

8 - 15 марта 2020

Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Ice
    Олимпийские игры в Токио перен ... (10)
    Ice-Фото

    Слишком обобщенно, у молодежи проценты смертности ничтожные, да и у среднего возраста - не опаснее эпидемии гриппа))) А вот для старшего поколения это по-настоящему опасно. Вся такая фигня - от первого коронавируса до свиного и птичьего гриппа лезет из Азии. Пора бы мировому сообществу призвать Китай к ответу, а то все борются, а за этим забывают о виновниках, которые не только у себя экологию уничтожили, но и заразу на весь мир разносят.

    Цитата: BaTman
    Вы пренебрежительну к гриппу с 5% смертностью. Хотя сами находитесь в зоне риска. Или думаете в вашем городе его нет ?

  • s75
    Маттео Трентин предложил объед ... (2)
    s75-Фото

    Везде своя касса.. более вероятны объединения гонок в рамках одной организации (Трентина тут спрашивать никто не будет), а ГТ могут быть проведены в сокращенном виде, и вот тут уже ASO и RCS можно договариваться между собой по срокам. Все это в том случае, если сезон не будет отменен. Лично я в этом плане большой пессимист.

  • EL-Fenomeno
    Маттео Трентин предложил объед ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вобще то звучит неплохо (я  тоже за), но вот как утверждает Le Parisien орги ТдФ пока в большой надежде и намериниях провести свой французкий Тур. А за Вуэльту вообще молчу, это ведь всё-таки август-сентябрь.

    Тем более по словам Трентина, выходит что Мадрид окажется каг бэ в менее выгодном положении чем Рим (старт супер ГТ) и Париж (финиш супер ГТ) на что я думаю испанские орги Вуэльты (хотя там тоже АСО) не согласятся.

    Но сия вело-затея лично мне кажется весьма привлекательной и экстравагантно-интересной. А что если в самом деле такое забодяжат, примерно в начале августа, а?

  • EL-Fenomeno
    Олимпийские игры в Токио перен ... (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    Лефевра (касательно ТДФ) я понимаю. в том, что Тур каждый год получает своего побелителя - ничего особенного нет. особенное в Туре - это когда вдруг случается фейерверк а-ля Жулиан Патрикеевич Алафилип-2019...

    ЧЕ по футболу отменён, Олимпиада вот уже тоже, так что если и ТдФ будет отменён переживём и это "неудобство". Да, организаторы и города по которым должен был пройти маршрут оказались в ещё большем минусе, но зато сколько возможно человеческих жизней удастся спасти, если та или иная семья не придёт глазеть на этап, где и так могло бы быть многочисленное колличество людей.

    А что тогда говорить о Олимпаде, где народа со всего мира в 100-крат больше.

  • Mima
    Олимпийские игры в Токио перен ... (10)
    Mima-Фото
    Цитата: Владимир Корж
    Все что не делается, всё к лучшему. Пока все на картине , у природы появилась возможность для самоочищения, а у многих людей появилась возможность побыть наедине с семьёй или собой и переосмыслить свою жизнь и заняться теми делами которые годами отлаживались из за нехватки времени.
    В точку
  • flugegeheimen
    Ричард Паунд: «Олимпийские игр ... (12)
    flugegeheimen-Фото
    Так у нас например и любительские соревнования все отменили, закрыли спорткомплексы и фитнес-центры. Очень понимаю эмоции велодоктора, тем более от весны в плане спортивных событий мировых ждала много, да и для себя тоже: забеги, концерты...
  • BaTman
    Олимпийские игры в Токио перен ... (10)
    BaTman-Фото
    Вы пренебрежительну к гриппу с 5% смертностью. Хотя сами находитесь в зоне риска. Или думаете в вашем городе его нет ?
  • Sezar
    Крис Фрум и Дилан Ван Баарле з ... (3)
    Sezar-Фото

    Ну фирменная худоба образца 2013 года есть, что радует.

  • motte
    Ричард Паунд: «Олимпийские игр ... (12)
    motte-Фото

    С 27 го марта у нас все торговые центры под закрытие, больше двух не собираться, все встало и как быть? Только пункты продажи питания и то по очереди.... ад

    Жуть уже в реале

  • Владимир Корж
    Олимпийские игры в Токио перен ... (10)
    Владимир Корж-Фото
    Все что не делается, всё к лучшему. Пока все на картине , у природы появилась возможность для самоочищения, а у многих людей появилась возможность побыть наедине с семьёй или собой и переосмыслить свою жизнь и заняться теми делами которые годами отлаживались из за нехватки времени.

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