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Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

МОК и премьер-министр Японии приняли решение перенести Олимпийские игры на 2021 год

 

 

 

  Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) и премьер-министр Японии Абе Синзо (Abe Shinzo), а также президент организационного комитета «Токио-2020» Мори Йосиро (Mori Yoshiro) и другие ответственные за организацию Олимпийских игр лица  во время конференции обсудили постоянно меняющуюся ситуацию с эпидемией COVID-19 и возможность проведения Олимпийских игр-2020.

 

Президент Бах и премьер-министр Абе выразили обеспокоенность распространением вируса и значительным влиянием эпидемии на жизнь всех людей и возможность подготовки спортсменов мира к Играм.

 

Международный олимпийский комитет и организационный комитет Токио-2020 сделали совместное заявление о переносе Олимпийских игр из-за эпидемии коронавируса на 2021 год.

 

  В пресс-релизе МОК говорится: «Учитывая текущую ситуацию и основываясь на информации, предоставленной ВОЗ на сегодняшний день, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что ради сохранения здоровья спортсменов и всех, кто будет участвовать в Олимпиаде, XXXII Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на 2021 год, но пройдут не позже лета 2021 года».

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Теги к статье: Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 16:35 | Регистрация: 4.08.2018

     Очень плохо, что в нечетный год.Очень часто базовый цикл рассчитывается на 2 или 4 года.Теперь ломать планы подготовки и возвращаться к форме через год.

      Это не к шоссейным велогонкам, кстати, относится. У велопрфи свои циклы, но этот сломанный сезон тоже скажется и наверняка будут сюрпризы.

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 18:05 | Регистрация: 17.05.2015

    Вообще, мы переживаем УНИКАЛЬНЫЙ момент истории. А может и трагический... Когда РАЗВИТИЕ цивилизации ВСТАЛО. Ведь все движение человеческого общества остановилось. Вдумайтесь, в течении тысяч лет человечество училось КОММУНИЦИРОВАТЬ. Развивались и совершенствовались средства для этого. А сейчас - ВСЁ ! Самолеты не летают, поезда не ходят, суда не плавают ... Запрещены Олимпиады, другие крупные и мелкие спортивные мероприятия, закрыты театры, стадионы, концертные залы ... Улицы пусты ! Удивительно, что таким образом человечество еще не реагировало ни на какие катастрофы. А ведь  карановирус - это не черная оспа, не сибирская язва, не бубонная чума... Общество потребления - все сказано ! Великолепный прецедент. И для всеобщего хаоса, оказывается, не нужен действительно убийственный повод. Болячка, которая не страшнее подобных, уже известных и - развал, паника, ломка традиций, устоев, стилей...

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 18:23 | Регистрация: 26.04.2017

      Война-лайт https://el-murid.livejournal.com/4405187.html

    2. Имя: Сергей

      BaTman

      Сегодня, 21:11 | Регистрация: 8.09.2017

      Вы пренебрежительну к гриппу с 5% смертностью. Хотя сами находитесь в зоне риска. Или думаете в вашем городе его нет ?

  3. RVL

    Сегодня, 19:46 | Регистрация: 30.08.2012

    Авермат со шлемом ещё год

    1. Имя: Борис

      aksbor

      Сегодня, 19:48 | Регистрация: 21.06.2011

      Только вот на велостанке

  4. Имя: Владимир

    Владимир Корж

    Сегодня, 19:57 | Регистрация: 8.01.2020

    Все что не делается, всё к лучшему. Пока все на картине , у природы появилась возможность для самоочищения, а у многих людей появилась возможность побыть наедине с семьёй или собой и переосмыслить свою жизнь и заняться теми делами которые годами отлаживались из за нехватки времени.

  5. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 22:14 | Регистрация: 5.05.2018

    Цитата: Владимир Корж
    Все что не делается, всё к лучшему. Пока все на картине , у природы появилась возможность для самоочищения, а у многих людей появилась возможность побыть наедине с семьёй или собой и переосмыслить свою жизнь и заняться теми делами которые годами отлаживались из за нехватки времени.
    В точку

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Mima
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    Mima-Фото
    Цитата: Владимир Корж
    Все что не делается, всё к лучшему. Пока все на картине , у природы появилась возможность для самоочищения, а у многих людей появилась возможность побыть наедине с семьёй или собой и переосмыслить свою жизнь и заняться теми делами которые годами отлаживались из за нехватки времени.
    В точку
  • flugegeheimen
    Ричард Паунд: «Олимпийские игр ... (12)
    flugegeheimen-Фото
    Так у нас например и любительские соревнования все отменили, закрыли спорткомплексы и фитнес-центры. Очень понимаю эмоции велодоктора, тем более от весны в плане спортивных событий мировых ждала много, да и для себя тоже: забеги, концерты...
  • BaTman
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    BaTman-Фото
    Вы пренебрежительну к гриппу с 5% смертностью. Хотя сами находитесь в зоне риска. Или думаете в вашем городе его нет ?
  • Sezar
    Крис Фрум и Дилан Ван Баарле з ... (3)
    Sezar-Фото

    Ну фирменная худоба образца 2013 года есть, что радует.

  • motte
    Ричард Паунд: «Олимпийские игр ... (12)
    motte-Фото

    С 27 го марта у нас все торговые центры под закрытие, больше двух не собираться, все встало и как быть? Только пункты продажи питания и то по очереди.... ад

    Жуть уже в реале

  • Владимир Корж
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    Владимир Корж-Фото
    Все что не делается, всё к лучшему. Пока все на картине , у природы появилась возможность для самоочищения, а у многих людей появилась возможность побыть наедине с семьёй или собой и переосмыслить свою жизнь и заняться теми делами которые годами отлаживались из за нехватки времени.
  • aksbor
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    aksbor-Фото
    Только вот на велостанке
  • RVL
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    RVL-Фото

    Авермат со шлемом ещё год

  • SVS
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    SVS-Фото
    Война-лайт https://el-murid.livejournal.com/4405187.html
  • Адриен
    Олимпийские игры в Токио перен ... (8)
    Адриен-Фото

    Вообще, мы переживаем УНИКАЛЬНЫЙ момент истории. А может и трагический... Когда РАЗВИТИЕ цивилизации ВСТАЛО. Ведь все движение человеческого общества остановилось. Вдумайтесь, в течении тысяч лет человечество училось КОММУНИЦИРОВАТЬ. Развивались и совершенствовались средства для этого. А сейчас - ВСЁ ! Самолеты не летают, поезда не ходят, суда не плавают ... Запрещены Олимпиады, другие крупные и мелкие спортивные мероприятия, закрыты театры, стадионы, концертные залы ... Улицы пусты ! Удивительно, что таким образом человечество еще не реагировало ни на какие катастрофы. А ведь  карановирус - это не черная оспа, не сибирская язва, не бубонная чума... Общество потребления - все сказано ! Великолепный прецедент. И для всеобщего хаоса, оказывается, не нужен действительно убийственный повод. Болячка, которая не страшнее подобных, уже известных и - развал, паника, ломка традиций, устоев, стилей...

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