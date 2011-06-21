Олимпийские игры в Токио перенесены на 2021 год

МОК и премьер-министр Японии приняли решение перенести Олимпийские игры на 2021 год

Президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) и премьер-министр Японии Абе Синзо (Abe Shinzo), а также президент организационного комитета «Токио-2020» Мори Йосиро (Mori Yoshiro) и другие ответственные за организацию Олимпийских игр лица во время конференции обсудили постоянно меняющуюся ситуацию с эпидемией COVID-19 и возможность проведения Олимпийских игр-2020.

Президент Бах и премьер-министр Абе выразили обеспокоенность распространением вируса и значительным влиянием эпидемии на жизнь всех людей и возможность подготовки спортсменов мира к Играм.

Международный олимпийский комитет и организационный комитет Токио-2020 сделали совместное заявление о переносе Олимпийских игр из-за эпидемии коронавируса на 2021 год.

В пресс-релизе МОК говорится: «Учитывая текущую ситуацию и основываясь на информации, предоставленной ВОЗ на сегодняшний день, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что ради сохранения здоровья спортсменов и всех, кто будет участвовать в Олимпиаде, XXXII Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на 2021 год, но пройдут не позже лета 2021 года».