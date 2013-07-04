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Варран Баргиль дисквалифицирован на 1-м этапе гонки Париж-Ницца-2020

Варран Баргиль снят с гонки Париж-Ницца-2020 из-за долгой езды за техничкой

 

 

  Чемпион Франции Варран Баргиль (Warren Barguil) был снят с велогонки Париж-Ницца-2020 на первом этапе. Причина дисквалификации – долгая езда за техничкой команды. 28-летний французский гонщик команды Arkea-Samsic упал за 65 км до финиша во время прохождения круговой развязки,  долго лежал на дороге, но затем всё же вернулся на велосипед. Проехав небольшое расстояние, Баргиль остановился и слез с велосипеда, однако, затем продолжил гонку и доехал до финиша через 14 минут после победителя.

 

Судьи гонки дисквалифицировали Варрана Баргиля, применив правило 2.12.007.4.7, запрещающее езду позади автомобиля.

 

 

 

 

 

 

 

  Помимо дисквалификации Варран Баргиль был оштрафован на 200 швейцарских франков, а спортивный директор команды Arkea-Samsic Ивон Кэр (Yvon Caer) на 500 швейцарских франков. Спортивный директор получил штраф за неуважение к инструкциям комиссаров гонки, и теперь на 2-м этапе Париж-Ницца-2020 техничка команды будет ехать в караване машин сопровождения на последнем месте.

 

  Эммануэль Юбер, генеральный директор команды Arkéa-Samsic: «Нас уведомили о решение комиссаров жюри относительно нашего чемпиона Франции Варрана Баргиля, и, конечно, мы принимаем его. Правила и инструкции были применены после того, как Варран оказался в спорной ситуации.

 

  Он был оглушён после падения и ещё не знал, какое решение принять: продолжать или сойти с Париж-Ницца. Таким образом он несколько километров проехал под прикрытием технички спортивных директоров, которые подняли его после того, как он упал на круговой развязке. Они не имели намерений нарушать правила или обманывать. Единственной целью было привести Варрана в чувство и, если возможно, вернуть его в гонку».

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Теги к статье: Варран Баргиль Warren Barguil Arkea-Samsic Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:46 | Регистрация: 4.07.2013

    ЦИТАТА:
    "...Они не имели намерений нарушать правила или обманывать..."

    Старо как мир... ))

    "Гражданин судья, у меня не было намерения украсть,
    единственной моей целью было защитить эти бриллианты от недостойных владельцев."

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Paris - Nice

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • VeloVelo
    Варран Баргиль дисквалифициров ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Они не имели намерений нарушать правила или обманывать..."

    Старо как мир... ))

    "Гражданин судья, у меня не было намерения украсть,
    единственной моей целью было защитить эти бриллианты от недостойных владельцев."

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жулиану и Тьешу спасибо за отрыв, но когда к ним добрался Шахман (и Тюнс) на 99% сразу стало понятно кто возьмёт этап.
    Погодка конечно порадовала...болельщиков-телевизонщиков, но для спортсменов дополнительное испытание, которое не все прошли удачно.

    Хорошо сказал после финиша СК: такие этапы нужно смотреть максимально в полном объеме, а не так как я punish последние 25 км.

  • SportSpirit
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    SportSpirit-Фото

    3-й сезон наблюдаю за Шахманном персонально, интересно, как в итоге раскроется его потенциал. Опыт набирается разный, возраст подходящий. 

     

    Но вот я не помню, чтобы он так лучезарно улыбался на награждении) жаждал он этой победы после прошлогодней травмы и второго этапа на Алгарве, когда упустил Ремко.  

     

     

  • salomon
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    salomon-Фото
    Цитата: RVL
    Понравилось, что Шахман и Тенс взорвали оборону Квиков.
    Согласен ! Наконец , кто-то смог их переиграть!
  • Earl57
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Earl57-Фото

    Баргилю надо было сразу сходить и не мучиться. А так все равно дисквалифицировали и еще спортдиру штраф впаяли.

  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Николай Н.-Фото

    Первый этап, а красиво получился. Алафилиппа надеялся, что дотянет до финиша, но пока он ещё не в той форме, да он и сам об этом говорил. Саган тоже сырой, раньше такие горки он брал и выигрывал финиши.

  • Earl57
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Earl57-Фото
    Пока что шансы на генерал окончательно потеряли только Барде и Порт.
  • Sezar
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Sezar-Фото
    Игита с Кинтаной очевидные фавориты, у них прекрасный год. Еще б отрывы не зевали и разделку нормально ехали.
  • Александра
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Александра-Фото

    Хороший этап!

  • Серафим
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    Серафим-Фото

     Шахман сделал все правильно. С опытом приходит класс. Но в прошлом году Жужу не отдал бы такой финиш.  Не зря он жаловался, что этой весной хуже входит в форму, чем прошлой.

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