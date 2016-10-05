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ASO ограничивает зрителям доступ в зоны старта и финиша этапов Париж-Ницца-2020

Меры предосторожности  ASO на гонке Париж-Ницца-2020 из-за коронавируса

 

 

 

 

   Организаторы гонки Париж-Ницца-2020, компания ASO, объявили об ограничении доступа публики в зоны старта и финиша в рамках выполнения указа Министерства здравоохранения Франции, запрещающего собрание людей более 1000 человек из-за риска распространения коронавируса.

 

  В пресс-релизе ASO говорится, что доступ зрителей в зоны старта и финиша будет ограничен - создана буферная зона в 100 м перед подиумом на старте и 300-метровая буферная зона на финише этапов.

 

Организаторы гонки Париж-Ницца-2020 призвали болельщиков соблюдать новые правила, хотя это противоречит  традицией велоспорта, объединяющей болельщиков и велогонщиков.

 

Среди других ограничительных мер, введённых ASO, отмена интервью велогонщиков на старте во время подписания перед этапов, а также отмена пресс-конференций в зоне финиша после окончания этапов.

 

При церемониях, проводимых на подиумах, не будет контакта между велогонщиками и публичными лицами, приглашёнными на гонку.

 

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню (Roxana Maracineanu) объявила, что  такие ограничительные меры будут действовать до 15 апреля 2020 года.

 

 

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Теги к статье: Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура

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  1. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 08:29 | Регистрация: 4.08.2018

     Лучше так, чем в Италии. Вчера запретили проведение всех спортивных мероприятий, вплоть до неприкасаемой серии"А". Впрочем, итальянцы удивительно недисциплинированные, отсюда и проблемы. Опять вспоминаю, что за Джиро стало что-то беспокойно. 

  2. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 09:20 | Регистрация: 5.10.2016

    больше 1000? а если 999, уже безопасно?

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Paris - Nice

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Kitsune-taichou
    ASO ограничивает зрителям дост ... (2)
    Kitsune-taichou-Фото

    больше 1000? а если 999, уже безопасно?

  • Серафим
    ASO ограничивает зрителям дост ... (2)
    Серафим-Фото

     Лучше так, чем в Италии. Вчера запретили проведение всех спортивных мероприятий, вплоть до неприкасаемой серии"А". Впрочем, итальянцы удивительно недисциплинированные, отсюда и проблемы. Опять вспоминаю, что за Джиро стало что-то беспокойно. 

  • levonardo
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    levonardo-Фото
    Цитата: Николай Н.
    Что то в этом году Ницца не похожа на предыдущие. Второй этап, а такие разборки. Сегодня как будто равнинный этап, а получились эшелоны.
    В прошлом году было то же самое.
  • Николай Н.
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    Николай Н.-Фото

    Что то в этом году Ницца не похожа на предыдущие. Второй этап, а такие разборки. Сегодня как будто равнинный этап, а получились эшелоны.

  • GTX
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    GTX-Фото
    Коментатор ситуацию на дороге вообще не читает
  • Александра
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    Александра-Фото

    И все же Кинтану не узнать. Едет - жилы рвет! Куда делся унылый колесник Мувистар?))

  • Earl57
    Париж-Ницца-2020. Этап 2 (5)
    Earl57-Фото

    Ряды генеральщиков редеют. У Кинтаны падение, у Алафилипа прокол. Пино не выдержал и капнул.

  • knakis
    Тиш Беноот и Жулиан Алафилипп ... (1)
    knakis-Фото
    congrats max
  • VeloVelo
    Варран Баргиль дисквалифициров ... (1)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Они не имели намерений нарушать правила или обманывать..."

    Старо как мир... ))

    "Гражданин судья, у меня не было намерения украсть,
    единственной моей целью было защитить эти бриллианты от недостойных владельцев."

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2020. Этап 1 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жулиану и Тьешу спасибо за отрыв, но когда к ним добрался Шахман (и Тюнс) на 99% сразу стало понятно кто возьмёт этап.
    Погодка конечно порадовала...болельщиков-телевизонщиков, но для спортсменов дополнительное испытание, которое не все прошли удачно.

    Хорошо сказал после финиша СК: такие этапы нужно смотреть максимально в полном объеме, а не так как я punish последние 25 км.

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