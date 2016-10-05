ASO ограничивает зрителям доступ в зоны старта и финиша этапов Париж-Ницца-2020

Меры предосторожности ASO на гонке Париж-Ницца-2020 из-за коронавируса

Организаторы гонки Париж-Ницца-2020, компания ASO, объявили об ограничении доступа публики в зоны старта и финиша в рамках выполнения указа Министерства здравоохранения Франции, запрещающего собрание людей более 1000 человек из-за риска распространения коронавируса.

В пресс-релизе ASO говорится, что доступ зрителей в зоны старта и финиша будет ограничен - создана буферная зона в 100 м перед подиумом на старте и 300-метровая буферная зона на финише этапов.

Организаторы гонки Париж-Ницца-2020 призвали болельщиков соблюдать новые правила, хотя это противоречит традицией велоспорта, объединяющей болельщиков и велогонщиков.

Среди других ограничительных мер, введённых ASO, отмена интервью велогонщиков на старте во время подписания перед этапов, а также отмена пресс-конференций в зоне финиша после окончания этапов.

При церемониях, проводимых на подиумах, не будет контакта между велогонщиками и публичными лицами, приглашёнными на гонку.

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню (Roxana Maracineanu) объявила, что такие ограничительные меры будут действовать до 15 апреля 2020 года.