Наиро Кинтана – победитель Тура Прованса-2020

Наиро Кинтана – победитель, Александр Власов и Алексей Луценко – призёры Тура Прованса-2020

Наиро Кинтана (Nairo Quintana), дебютировавший в качестве гонщика французской команды Arkea-Samsic, принёс команде победу на французской многодневной велогонке категории 2.Pro Тур Прованса-2020.

30-летний колумбийский гонщик надел майку лидера после победы на этапе с финишем на Мон-Ванту, а затем удержал её на финальном 4-м этапе до Экс-Ан-Прованса, где победу разыграли гонщики из отрыва. 26-летний британский гонщик команды Ineos Оуэйн Дулл (Owain Doull) обошёл своих попутчиков по отрыву Маттиаса Брэндле (Israel Start-Up Nation) и Иэна Гаррисона (Deceuninck-Quck Step).

Призёрами общего зачёта Тура Прованса-2020 стали гонщики казахстанской команды Astana Александр Власов и Алексей Луценко.

Для команды Arkea-Samsic победа Наиро Кинтаны в генеральной классификации Тура Прованса-2020 стала четвёртой в сезоне после побед Насэра Буанни на этапах Тура Саудовской Аравии-2020 и на этапе Тура Прованса-2020 и победы Наиро Кинтаны на 3-м этапе Тура Прованса-2020.

Photos Bettini-Arkéa Samsic

Наиро Кинтана: «Для меня огромная радость выиграть генеральную классификацию Тура Прованса. Я и мои товарищи по команде много работали ради неё. Она открыла новую эпоху для всей команды Arkea-Samsic. Я в хорошей форме и собираюсь проявить это на следующих гонках.

Счастлив выиграть этап и общий зачёт Тура Прованса-2020. Эти победы – первые в этом сезоне и они одержаны здесь, во Франции, что стало подарком для всех французских болельщиков, которые поддерживают меня и команду Arkea-Samsic.Их поддержка и результаты вдохновляют и помогают ещё больше проявлять себя. Для меня и команды, которая слаженно работала на всех четырёх этапах, это хороший старт сезон.

Мы великолепно провели неделю. Насэр выиграл этап в первый день, что сразу дало команде Arkea-Samsic правильный настрой в этом соревновании».

Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Чувствую, что вся команда благодаря лидерам Наиро Кинтане, Варрану Баргилю и Насэру Буанни сделала шаг вперёд. Цель команды – в этом году выиграть в рейтинге профессиональных команд Europe Tour. Если удастся одержать эту победу, мы сможем бороться на всех главных гонках календаря.

Хороший старт сезона сегодня позволил нам быть среди самых сильных профессиональных команд. Мы показали хорошую динамику и продолжим изо всех сил работать на пути к желаемой цели конца сезона. В любом случае, хочу поприветствовать самоотверженность и профессионализм, проявленные всей командой с начала соревнований».

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Алексей Луценко: "За километр до финиша мы были очень близки к отрыву, не хватало лишь пяти секунд. Я попробовал атаковать, но было уже слишком поздно, отрыву удалось разыграть победу. Жаль, но я как минимум попробовал, заняв 5-е место. Но, в целом, я доволен и своим, и командным выступлением на этой гонке. Наша команда очень хорошо работала вместе, и я с оптимизмом жду своих следующих гонок".

Дмитрий Фофонов, спортивный директор команды Astana Pro Team: «Мы пытались уехать в отрыв, но другие команды все время контролировали гонку. Думаю, что мы добились очень весомого результата здесь: два призовых места в общем зачете, спринтерская и молодежная майки, командный зачет. На этой гонке у нас был молодой состав, и ребята проделали великолепную работу, многому научились и получили бесценный опыт. Это был хороший старт сезона. Хочу поблагодарить всю команду, все проявили себя с самой лучшей стороны. Для того, чтобы добиваться успеха всегда нужна сплоченная команда, которая была у нас здесь».

По материалам пресс-релизов команд Arkea-Samsic, Astana Pro Team