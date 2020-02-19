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Наиро Кинтана – победитель Тура Прованса-2020

Наиро Кинтана – победитель, Александр Власов и Алексей Луценко – призёры Тура Прованса-2020

 

 

  Наиро Кинтана (Nairo Quintana), дебютировавший в качестве гонщика французской команды Arkea-Samsic, принёс команде победу на французской многодневной велогонке категории 2.Pro Тур Прованса-2020.

 

30-летний колумбийский гонщик надел майку лидера после победы на этапе с финишем на Мон-Ванту,  а затем удержал её на финальном 4-м этапе до Экс-Ан-Прованса, где победу разыграли гонщики из отрыва. 26-летний британский гонщик команды Ineos Оуэйн Дулл (Owain Doull) обошёл своих попутчиков по отрыву Маттиаса Брэндле (Israel Start-Up Nation) и Иэна Гаррисона (Deceuninck-Quck Step).

 

Призёрами общего зачёта Тура Прованса-2020 стали гонщики казахстанской команды Astana Александр Власов и Алексей Луценко.

 

Для команды Arkea-Samsic победа Наиро Кинтаны в генеральной классификации Тура Прованса-2020 стала четвёртой в сезоне после побед Насэра Буанни на этапах Тура Саудовской Аравии-2020 и на этапе Тура Прованса-2020 и победы Наиро Кинтаны на 3-м этапе Тура Прованса-2020.

 

Наиро Кинтана – победитель Тура Прованса-2020

 

Наиро Кинтана – победитель Тура Прованса-2020

 

Photos Bettini-Arkéa Samsic

 

  Наиро Кинтана: «Для меня огромная радость выиграть генеральную классификацию Тура Прованса. Я и мои товарищи по команде много работали ради неё. Она открыла новую эпоху для всей команды Arkea-Samsic. Я в хорошей форме и собираюсь проявить это на следующих гонках.

 

  Счастлив выиграть этап и общий зачёт Тура Прованса-2020. Эти победы – первые в этом сезоне и они одержаны здесь, во Франции, что стало подарком для всех французских болельщиков, которые поддерживают меня и команду Arkea-Samsic.Их поддержка и результаты вдохновляют  и помогают ещё больше проявлять себя. Для меня и команды, которая слаженно работала на всех четырёх этапах,  это хороший старт сезон.

 

  Мы великолепно провели неделю. Насэр выиграл этап в первый день, что сразу дало команде Arkea-Samsic правильный настрой в этом соревновании».

 

  Эммануэль Юбер (Emmanuel Hubert), генеральный менеджер команды Arkea-Samsic: «Чувствую, что вся команда благодаря лидерам Наиро Кинтане, Варрану Баргилю и Насэру Буанни сделала шаг вперёд. Цель команды – в этом году выиграть в рейтинге профессиональных команд Europe Tour. Если удастся одержать эту победу, мы сможем бороться на всех главных гонках календаря.

 

  Хороший старт сезона сегодня позволил нам быть среди самых сильных профессиональных команд. Мы показали хорошую динамику и продолжим изо всех сил работать на пути к желаемой цели конца сезона. В любом случае, хочу поприветствовать самоотверженность и профессионализм, проявленные всей командой с начала соревнований».

 

Наиро Кинтана – победитель Тура Прованса-2020

Photo credit: © Getty Images/Astana Pro Team

 

 

 Алексей Луценко: "За километр до финиша мы были очень близки к отрыву, не хватало лишь пяти секунд. Я попробовал атаковать, но было уже слишком поздно, отрыву удалось разыграть победу. Жаль, но я как минимум попробовал, заняв 5-е место. Но, в целом, я доволен и своим, и командным выступлением на этой гонке. Наша команда очень хорошо работала вместе, и я с оптимизмом жду своих следующих гонок".

 

Дмитрий Фофонов, спортивный директор команды Astana Pro Team: «Мы пытались уехать в отрыв, но другие команды все время контролировали гонку. Думаю, что мы добились очень весомого результата здесь: два призовых места в общем зачете, спринтерская и молодежная майки, командный зачет. На этой гонке у нас был молодой состав, и ребята проделали великолепную работу, многому научились и получили бесценный опыт. Это был хороший старт сезона. Хочу поблагодарить всю команду, все проявили себя с самой лучшей стороны. Для того, чтобы добиваться успеха всегда нужна сплоченная команда, которая была у нас здесь».

 

По материалам пресс-релизов команд Arkea-Samsic, Astana Pro Team

 

Результаты 4 этапа Тура Прованса-2020

 

 

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Arkea-Samsic Тур Прованса Tour de la Provence многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Серхио Игита – победитель Тура ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    EF команда то американская, но по составу (и может даже по духу) точно колумбийская). Весь подиум (на последнем этапе) + половина победных этапов + ГЕНЕРАЛ + разноцветные майки, наверное ещё взяли и первое место в командном зачёте, короче говоря Тур Колумбии 2020 для всех Эдьюкейшенцев удался на славу.

    colom

    Теперь вот хоть половину этого южно-американского успеха им бы повторить на евро-гонках/многодневках

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    veloliveuser-Фото

    даже с вычетом разделки ЕФ сделали Инеос.

    интересно, это заявка на весь сезон?

    а квики провалили гонку - !?

     

    в командах было по 6 гонцов - повлияло ли это на ход гонки? ведь гегемония Инеос состоит в длинной скамейке.

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 1 (11)
    veloliveuser-Фото

    для тех, кто упустил:

    https://www.youtube.com/watch?v=zXjhtQnLKz4



    впервые заметил латвийскую команду с любопытным названием - Amore e Vita.

    кроме названия она чем-нибудь отметилась?

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 5 (2)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=d8kAVCr51Z8

  • veloliveuser
    Тур Колумбии-2020. Этап 4 (6)
    veloliveuser-Фото

    https://www.youtube.com/watch?v=-NBV-sDFFD8

     

  • motte
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    motte-Фото

    Ольга, спасибо!

    Госпожа Удача уже с нибали на Джиро 2020, я ранее ещё говорил об этом

    Второго шанса нибали не даст карапасу, ни в коем случае, иначе это будет трагедией, на ножи, как с рогличем ,он не впряжется более.

  • uran
    Clasica de Almeria-2020 (2)
    uran-Фото
    Спринты в этом году на гранд турах будут изюминкой. Столько высококлассных спринтеров и нет доминатора.
  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото
    Пока называют только Халворсена, Ван Гардерена, Кангерта и Хью Карти. Игита, Мартинес и Уран планируют ехать Тур.
  • rude_rider
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    rude_rider-Фото

    а от розовых кто на Джиро то едут?

     

  • Earl57
    Тур Колумбии-2020. Этап 6 (7)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Спасибо!
    Это фиаско...скай...родной тур берналя.

    Фактически кроме Карапаса Берналя никто не поддерживал. Если Себастьян Энао хоть в отрывы пару раз ездил, то Ривера и Нарваес просто массовка. Весь пелотон едет и они едут. Начинаются атаки, пелотон рвется - они в отвалившейся части. Бассо проехал полтора этапа и сошел. Но с ним всё понятно - он недавно проехал Сан-Хуан и вышел на замену травмированного Сосы. 

    Судя по тому, что я увидела, шансы Карапаса на Джиро выглядят совсем призрачными. И дело даже не в его нынешней форме. Для того чтобы сделать разрыв ему надо уезжать заранее. И сильно заранее, потому что разрыв ему нужен большой. Разделка у него заметно хуже чем у Нибали и Саймона Йейтса. И на 3-х разделках он будет терять время, а не приобретать. Однако одно дело уезжать, когда фавориты смотрят друг на друга, и совсем другое - когда он сам в статусе фаворита. Реагировать соперники будут мгновенно, далеко уехать не дадут.

    Кроме Карапаса в предварительной заявке на Джиро у Инеос Деннис, Геоган Харт, Ганна и Данбар. Деннис вероятнее всего в перерывах между разделками будет просто отдыхать, он тренируется к Токио. С Ганной наверно будет тоже самое. Геоган Харт явно не Ланда, как и Данбар. На три недели их усилий явно не хватит.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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