Париж-Ницца-2020. Этап 2 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 18:23 Chevreuse - Chalette-Sur-Loing, 166,5 км 1 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 3:49:57 2 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 3 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 4 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 5 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 6 Mads Schmidt Würtz (Den) Israel Start-Up Nation 7 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:00:03 8 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 9 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 10 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation 11 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 12 Maximilian Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling 0:00:18 13 Elia Viviani (Ita) Cofidis 14 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 15 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 16 Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko Provence 17 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 18 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 19 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 20 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 21 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 22 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 23 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 24 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 25 Sep Vanmarcke (Bel) EF Pro Cycling 26 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 27 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 28 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 29 Andrea Pasqualon (Ita) Circus-Wanty Gobert 0:00:36 30 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 31 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 32 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 33 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 34 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 35 Ryan Gibbons (Rsa) NTT Pro Cycling 36 Damien Touze (Fra) Cofidis 37 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 38 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 39 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 40 Fabien Doubey (Fra) Circus-Wanty Gobert 41 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 42 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 43 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 44 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 45 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 46 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain McLaren 47 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 48 Tom Scully (Nzl) EF Pro Cycling 0:00:47 49 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:17 50 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 0:01:22 51 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-Quickstep 0:01:25 52 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 53 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 54 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 55 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 56 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 57 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 58 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 59 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 60 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 61 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 62 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-Quickstep 63 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 0:01:31 64 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 0:01:44 65 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 0:02:21 66 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 67 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep 68 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:03:05 69 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 70 Boy Van Poppel (Ned) Circus-Wanty Gobert 71 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 72 Tejay Van Garderen (Usa) EF Pro Cycling 73 Julien Vermote (Bel) Cofidis 74 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 75 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 76 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 77 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 78 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 79 Aime De Gendt (Bel) Circus-Wanty Gobert 80 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-Up Nation 81 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 82 Michael Hundahl (Den) NTT Pro Cycling 83 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 84 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 85 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 86 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep 87 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 88 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 89 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 0:03:37 90 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence 91 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 92 Xandro Meurisse (Bel) Circus-Wanty Gobert 93 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 94 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 95 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 96 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 97 Julien El Fares (Fra) Nippo Delko Provence 98 Julien Trarieux (Fra) Nippo Delko Provence 99 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 100 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling 101 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 102 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 103 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept 104 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 105 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 106 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 107 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 108 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 109 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Circus-Wanty Gobert 110 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 111 Lawson Craddock (Usa) EF Pro Cycling 112 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:05:29 113 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:05:35 114 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 115 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 116 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale 117 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 118 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 119 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 120 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 121 Tom Devriendt (Bel) Circus-Wanty Gobert 122 Anthony Perez (Fra) Cofidis 123 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 124 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 125 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 0:09:11 126 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 127 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 128 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:09:33 129 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 130 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 131 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 132 Daniel McLay (Gbr) Team Arkea-Samsic 0:11:21 133 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie Генеральная классификация после 2 этапа 1 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 7:22:06 2 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling 0:00:15 3 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:00:21 4 Sergio Andres Higuita Garcia (Col) EF Pro Cycling 0:00:23 5 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 0:00:25 6 Mads Schmidt Würtz (Den) Israel Start-Up Nation 7 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:28 8 Krists Neilands (Lat) Israel Start-Up Nation 9 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 10 Tiesj Benoot (Bel) Team Sunweb 0:00:38 11 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 0:00:40 12 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 0:00:42 13 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 14 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:00:43 15 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 16 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:01:01 17 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 18 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 19 Fabien Doubey (Fra) Circus-Wanty Gobert 20 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 21 Tanel Kangert (Est) EF Pro Cycling 22 Michael Woods (Can) EF Pro Cycling 23 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:16 24 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:01:32 25 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 0:01:50 26 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-Quickstep 27 Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 28 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 29 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep 0:02:09 30 Victor Campenaerts (Bel) NTT Pro Cycling 0:02:14 31 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 0:02:22 32 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 0:02:29 33 Romain Bardet (Fra) AG2R la Mondiale 0:03:10 34 Evaldas Siskevicius (Ltu) Nippo Delko Provence 35 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 36 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 0:03:19 37 Connor Swift (Gbr) Team Arkea-Samsic 0:03:25 38 Andrea Pasqualon (Ita) Circus-Wanty Gobert 0:03:28 39 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 0:03:29 40 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:03:51 41 Ramunas Navardauskas (Ltu) Nippo Delko Provence 0:03:52 42 Ryan Gibbons (Rsa) NTT Pro Cycling 43 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:04:02 44 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 0:04:09 45 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama-FDJ 46 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain McLaren 0:04:12 47 Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R la Mondiale 0:04:15 48 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:04:27 49 Antoine Duchesne (Can) Groupama-FDJ 50 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling 51 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep 0:04:31 52 Damien Touze (Fra) Cofidis 0:04:33 53 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:04:44 54 Tejay Van Garderen (Usa) EF Pro Cycling 0:04:59 55 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 0:05:13 56 Lilian Calmejane (Fra) Total Direct Energie 57 Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic 0:05:16 58 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-Quickstep 0:05:22 59 Michael Hundahl (Den) NTT Pro Cycling 0:05:57 60 Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondiale 0:06:04 61 Julien Vermote (Bel) Cofidis 0:06:12 62 Frederik Backaert (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 63 Roman Kreuziger (Cze) NTT Pro Cycling 0:06:29 64 Julien El Fares (Fra) Nippo Delko Provence 65 Richie Porte (Aus) Trek-Segafredo 66 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept 67 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 68 Lawson Craddock (Usa) EF Pro Cycling 69 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 0:06:31 70 Winner Anacona (Col) Team Arkea-Samsic 0:06:44 71 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 72 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 73 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain McLaren 0:06:53 74 Marc Sarreau (Fra) Groupama-FDJ 0:06:56 75 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 76 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 77 Mauro Finetto (Ita) Nippo Delko Provence 0:07:00 78 Aime De Gendt (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:07:02 79 Xandro Meurisse (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:07:03 80 Piet Allegaert (Bel) Cofidis 0:07:25 81 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep 82 Julien Trarieux (Fra) Nippo Delko Provence 0:07:28 83 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 84 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:07:34 85 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 0:08:51 86 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:08:55 87 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:09:01 88 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-Up Nation 0:09:11 89 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:09:26 90 Anthony Perez (Fra) Cofidis 0:09:32 91 Tom Scully (Nzl) EF Pro Cycling 0:09:48 92 Elia Viviani (Ita) Cofidis 0:10:01 93 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale 0:10:38 94 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 0:11:05 95 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:12:25 96 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 97 Jan Tratnik (Slo) Bahrain McLaren 0:12:48 98 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 99 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 0:13:20 100 Dayer Quintana (Col) Team Arkea-Samsic 0:13:24 101 Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie 0:13:31 102 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:13:38 103 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 0:13:49 104 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:14:06 105 Domen Novak (Slo) Bahrain McLaren 0:14:38 106 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 0:14:42 107 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:14:51 108 José Gonçalves (Por) Nippo Delko Provence 0:15:14 109 Maximilian Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling 0:15:15 110 Michael Gogl (Aut) NTT Pro Cycling 111 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 112 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 113 Sep Vanmarcke (Bel) EF Pro Cycling 114 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:15:18 115 Kenny Elissonde (Fra) Trek-Segafredo 116 Pierre Latour (Fra) AG2R la Mondiale 117 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 118 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:16:14 119 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 0:18:02 120 Cyril Barthe (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 121 Boy Van Poppel (Ned) Circus-Wanty Gobert 122 Romain Combaud (Fra) Nippo Delko Provence 0:18:34 123 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 124 Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale 125 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 126 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:20:12 127 Ben O'Connor (Aus) NTT Pro Cycling 0:20:32 128 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 129 Anthony Turgis (Fra) Total Direct Energie 130 Tom Devriendt (Bel) Circus-Wanty Gobert 131 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:21:24 132 Jonathan Hivert (Fra) Total Direct Energie 0:26:16 133 Daniel McLay (Gbr) Team Arkea-Samsic 0:26:18 Париж-Ницца-2020. Превью Результаты 1 этапа Париж-Ницца-2020 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Париж-Ницца Paris-Nice Париж-Ницца-2020 многодневная велогонка гонка Мирового тура Джакомо Ниццоло Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(5)

Просмотров

(1 594)

В тему: Париж-Ницца-2020. Этап 1

Le Samyn-2020

Тур ОАЭ-2020. Этап 6

Тур Прованса-2020. Этап 1

Race Torquay-2020

Тур Даун Андер-2020. Этап 5

Schwalbe Classic-2020

Европейские Игры-2015: Велоспорт. Мужчины. Групповая гонка

Париж-Ницца 2015. Этап 1

Париж-Ницца-2011. Список команд

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.