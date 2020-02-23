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Omloop Het Nieuwsblad-2020. Маршрут

Омлооп Хет Ниусблад-2020. Маршрут и участники

 

 

  Сезон бельгийских однодневных гонок, по традиции, открывает классика Omloop Het Nieuwsblad. В этом году «Омлооп Хет Ниусблад» отмечает юбилей - 75 лет с момента основания. Впервые классика была проведена в 1945 году, но три выпуска в 1960, 1986 и 2004 годах были отменены из-за погоды.   «Мини-Тур Фландрии», как ещё называют «Омлооп Хет Ниусблад», помимо брусчатки и подъёмов в этом году готовит гонщикам и испытанием непогодой. По прогнозу ожидается дождь и ветер.

 

 

  Маршрут классики будет точно таким же, как в прошлом году. Классика стартует в Генте и через 200 км, на которых придётся преодолеть 9 секций брусчатки и 13 подъёмов, финиширует в Нинове.  Первый подъём – Леберг – гонщики пройдут через 41 км после старта.  Зрелищный финал   – легендарные подъёмы Тура Фландрии  Мюр – Капельмюр и Босберг. Мюр ван Гераардсберген всего 475 м длиной, но средний градиент составляет 9,3%, а на самых крутых участках – 20%. Босберг – 980 м со средним градиентом 5,8%, но половина его вымощена брусчаткой. Финальные километры до финиша в Нинове – равнина.

 

Подъёмы:

 

 1  Leberg (1)          41,9 км от старта /158,1 км до финиша - протяжённость 950 м с 4,2%, max. 13,8%

 2  Den Ast             75,6 км/124,4 км - 450 м

 3  Katteberg          101,4км/ 98,6   км

 4  Leberg (2)         110,9 км/ 89,1км -  950 м  с 4,2%, max. 13,8%

 5  Rekelberg          126 км/ 74 км  - 800 м с  4,0%, max.  9,0%

 6  Valkenberg         133,9км/ 66,1 км - 540 м с 8,1%, max. 12,8%

 7  Wolvenberg         145,2км / 54,8 км -  645 м с 7,9%, max. 17,3%

 8  Molenberg          157,5км/ 42,5 км  - 463 м с 7,0%, max. 14,2%

 9  Leberg (3)         165 км/ 35км  - 950 м с 4,2%, max. 13,8%

10  Berendries         169 км/ 31 км- 940 м с 7,0%, max. 12,3%

11  Elverenberg-Voss.  171,5/ 28,5  - 1268 м с3,6%, max.  9,0%

12  Muur-Kapelmuur     183,3 км/ 16,7км -  475 м с 9,3%, max. 19,8%

13  Bosberg            187,2 км/ 12,8 км  - 980 м с 5,8%, max. 11,0%

 

 

 

Omloop Het Nieuwsblad-2020. Маршрут

 

Omloop Het Nieuwsblad-2020. Маршрут

 

 

Участники Omloop Het Nieuwsblad-2020

 

Photo (c) www.omloophetnieuwsblad.be 

  

  Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step) выйдет на старт под номером 1 и будет защищать свой титул. Помимо чешского гонщика в «Омлооп Хет Ниусблад» примут участие ещё четверо победителей прошлых лет – Сеп Ванмарке (EF Pro Cycling), выигрывавший классику в 2012 году, двукратный победитель (2014-2015 годы) Иэн Стэннард (Ineos), двукратный победитель (2015-2016) Грег Ван Авермат (CCC), а также победитель «Омлооп Хет Ниусблад» 2018 года Михаэль Вальгрен (NTT).

 

  Конкуренцию им могут составить и призёр прошлого года Тим Велленс вместе со своим новым товарищем по команде Филиппом Жильбером (Lotto Soudal), призёр классики 2016 года Тиш Беноот, который с «Омлооп Хет Ниусблад»-2020 начинает сезон и дебютирует в качестве гонщика команды Sunweb, а также Дилан Тёнс, Сонни Кольбрелли и Хайнрих Хаусслер (Bahrain-McLaren), Эдвард Тёнс, Яспер Стейвен и чемпион мира Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Маттео Трентин (ССС), Нильс Политт (Israel Start-Up Nation), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Ники Терпстра (Total Direct Energie), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и другие.

 

 

Предварительный стартовый состав Omloop Het Nieuwsblad-2020

 

 

DECEUNINCK - QUICK STEP (DQT) WorldTeam

 

1 STYBAR Zdenek (Cze)

2 ASGREEN Kasper (Den)

3 DECLERCQ Tim (Bel)

4 JUNGELS Bob (Lux)

5 KEISSE Iljo (Bel)

6 LAMPAERT Yves (Bel)

7 SENECHAL Florian (Fra)

 

TREK - SEGAFREDO (TFS) WorldTeam

 

11 PEDERSEN Mads (Den)

12 DE KORT Koen (Ned)

13 KIRSCH Alex (Lux)

14 LIEPINS Emils (Lat)

15 MULLEN Ryan (Irl)

16 STUYVEN Jasper (Bel)

17 THEUNS Edward (Bel)

 

LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam

 

21 GILBERT Philippe (Bel)

22 FRISON Frederik (Bel)

23 MAES Nikolas (Bel)

24 VAN GOETHEM Brian (Ned)

25 VAN MOER Brent (Bel)

26 DIBBEN Jonathan (GBr)

27 WELLENS Tim (Bel)

 

CCC TEAM (CCC) WorldTeam

 

31 VAN AVERMAET Greg (Bel)

32 KOCH Jonas (Ger)

33 SCHÄR Michael (Sui)

34 TRENTIN Matteo (Ita)

35 VAN HOECKE Gijs (Bel)

36 VAN HOOYDONCK Nathan (Bel)

37 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel)

 

AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam

 

41 NAESEN Oliver (Bel)

42 DILLIER Silvan (Sui)

43 DUVAL Julien (Fra)

44 GODON Dorian (Fra)

45 GOUGEARD Alexis (Fra)

46 NAESEN Lawrence (Bel)

47 VANDENBERGH Stijn (Bel)

 

EF PRO CYCLING (EF1) WorldTeam

 

51 VANMARCKE Sep (Bel)

52 HOFLAND Moreno (Ned)

53 KEUKELEIRE Jens (Bel)

54 VAN DEN BERG Julius (Ned)

55 OWEN Logan (USA)

56 RUTSCH Jonas (Ger)

57 SCULLY Thomas (NZl)

 

ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam

 

61 DE VREESE Laurens (Bel)

62 ARANBURU DEBA Alex (Esp)

63 FELLINE Fabio (Ita)

64 GRUZDEV Dmitriy (Kaz)

65 HOULE Hugo (Can)

66 BOARO Manuele (Ita)

67 GIDICH Yevgeniy (Kaz)

 

BAHRAIN - MCLAREN (TBM) WorldTeam

 

71 TEUNS Dylan (Bel)

72 SIEBERG Marcel (Ger)

73 BOLE Grega (Slo)

74 COLBRELLI Sonny (Ita)

75 HAUSSLER Heinrich (Aus)

76 PIBERNIK Luka (Slo)

77 WRIGHT Fred (GBr)

 

BORA - HANSGROHE (BOH) WorldTeam

 

81 BASKA Erik (Svk)

82 DRUCKER Jean-Pierre (Lux)

83 GAMPER Patrick (Aut)

84 LAAS Martin (Est)

85 PÖSTLBERGER Lukas (Aut)

86 SCHELLING Ide (Ned)

87 SCHILLINGER Andreas (Ger)

 

COFIDIS (COF) WorldTeam

 

91 CLAEYS Dimitri (Bel)

92 ALLEGAERT Piet (Bel)

93 LEMOINE Cyril (Fra)

94 MORIN Emmanuel (Fra)

95 TOUZÉ Damien (Fra)

96 VANBILSEN Kenneth (Bel)

97 VERMOTE Julien (Bel)

 

GROUPAMA - FDJ (GFC) WorldTeam

 

101 KÜNG Stefan (Sui)

102 BRUNEL Alexys (Fra)

103 DELAGE Mickael (Fra)

104 GENIETS Kevin (Lux)

105 LE GAC Olivier (Fra)

106 LIENHARD Fabian (Sui)

107 LUDVIGSSON Tobias (Swe)

 

ISRAEL START-UP NATION (ISN) WorldTeam

 

111 

112 BIERMANS Jenthe (Bel)

113 BOIVIN Guillaume (Can)

114 POLITT Nils (Ger)

115 HOLLENSTEIN Reto (Sui)

116 NEILANDS Krists (Lat)

117 VAN ASBROECK Tom (Bel)

 

MITCHELTON - SCOTT (MTS) WorldTeam

 

121 AFFINI Edoardo (Ita)

122 BEWLEY Sam (NZl)

123 DURBRIDGE Luke (Aus)

124 EDMONDSON Alexander (Aus)

125 KONYCHEV Alexander (Ita)

126 SMITH Dion (NZl)

127 STANNARD Robert (Aus)

 

MOVISTAR TEAM (MOV) WorldTeam

 

131 ROELANDTS Jürgen (Bel)

132 CULLAIGH Gabriel (GBr)

133 HOLLMANN Juri (Ger)

134 JACOBS Johan (Sui)

135 JORGENSON Matteo (USA)

136 MAS BONET Lluis (Esp)

137 PRADES REVERTE Eduard (Esp)

 

TEAM INEOS (INS) WorldTeam

 

141 STANNARD Ian (GBr)

142 DOULL Owain (GBr)

143 LAWLESS Christopher (GBr)

144 MOSCON Gianni (Ita)

145 ROWE Luke (GBr)

146 SWIFT Ben (GBr)

147 BASSO Leonardo (Ita)

 

TEAM JUMBO - VISMA (TJV) WorldTeam

 

151 TEUNISSEN Mike (Ned)

152 EENKHOORN Pascal (Ned)

153 JANSEN Amund Grøndahl (Nor)

154 VAN AERT Wout (Bel)

155 LINDEMAN Bertjan (Ned)

156 VAN DER HOORN Taco (Ned)

157 WYNANTS Maarten (Bel)

 

NTT PRO CYCLING TEAM (NTT) WorldTeam

 

161 VALGREN ANDERSEN Michael (Den)

162 GOGL Michael (Aut)

163 BOASSON HAGEN Edvald (Nor)

164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt (RSA)

165 STOKBRO NIELSEN Andreas (Den)

166 THOMSON Jay Robert (RSA)

167 TILLER Rasmus Fossum (Nor)

 

TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam

 

171 BENOOT Tiesj (Bel)

172 ARNDT Nikias (Ger)

173 DENZ Nico (Ger)

174 EEKHOFF Nils (Ned)

175 KRAGH ANDERSEN Søren (Den)

176 PEDERSEN Casper Phillip (Den)

177 SÜTTERLIN Jasha (Ger)

 

UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam

 

181 KRISTOFF Alexander (Nor)

182 BJERG Mikkel (Den)

183 BOHLI Tom (Sui)

184 COVI Alessandro (Ita)

185 LAENGEN Vegard Stake (Nor)

186 MARCATO Marco (Ita)

187 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastián (Col)

 

ALPECIN - FENIX (AFC) ProTeam

 

191 DE TIER Floris (Bel)

192 DE BONDT Dries (Bel)

193 LEYSEN Senne (Bel)

194 SBARAGLI Kristian (Ita)

195 THWAITES Scott (GBr)

196 VAKOC Petr (Cze)

197 VERGAERDE Otto (Bel)

 

WALLONIE BRUXELLES (WVA) ProTeam

 

201 NÖMMELA Aksel (Est)

202 PAASSCHENS Mathijs (Ned)

203 SIX Franklin (Bel)

204 LIETAER Eliot (Bel)

205 ROBEET Ludovic (Bel)

206 TAMINIAUX Lionel (Bel)

207 SUTER Joel (Sui)

 

CIRCUS - WANTY GOBERT (CWG) ProTeam

 

211 DE GENDT Aimé (Bel)

212 DEVRIENDT Tom (Bel)

213 KREDER Wesley (Ned)

214 VAN MELSEN Kevin (Bel)

215 VAN POPPEL Boy (Ned)

216 VAN POPPEL Danny (Ned)

217 VLIEGEN Loïc (Bel)

 

SPORT VLAANDEREN - BALOISE (SVB) ProTeam

 

221 CAPIOT Amaury (Bel)

222 DE WILDE Gilles (Bel)

223 PLANCKAERT Edward (Bel)

224 SPRENGERS Thomas (Bel)

225 VAN ROOY Kenneth (Bel)

226 BEULLENS Cédric (Bel)

227 WARLOP Jordi (Bel)

 

TEAM ARKÉA - SAMSIC (ARK) ProTeam

 

231 JARRIER Benoît (Fra)

232 LEDANOIS Kévin (Fra)

233 MCLAY Daniel (GBr)

234 NOPPE Christophe (Bel)

235 RUSSO Clement (Fra)

236 SWIFT Connor (GBr)

237 WELTEN Bram (Ned)

 

TOTAL DIRECT ENERGIE (TDE) ProTeam

 

241 TERPSTRA Niki (Ned)

242 GAUDIN Damien (Fra)

243 MANZIN Lorrenzo (Fra)

244 PETIT Adrien (Fra)

245 SOUPE Geoffrey (Fra)

246 TURGIS Anthony (Fra)

247 VAN GESTEL Dries (Bel)

 

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Комментарии

  • s75
    Грег Ван Авермат – один из гер ... (5)
    s75-Фото
    О чём-то догадываются? ))
  • s75
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    s75-Фото

    Всё, гонку отменили, и это только начало.

  • SportSpirit
    Матье ван дер Пул пропустит Om ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Посмотрим, как Матье справится с такими коррективами гоночных планов.

     

    В голову Alpеcin, конечно, не залезешь, но мне показалось, что на Вольте Альгарве он был слегка пересушен для своих привычных данных и делал много малоэффективной работы. Попытки уезжать в отрыв и развоз спринтеров как-то не уладываются в стратегию набора формы в гонке. 

  • paziz
    Матье ван дер Пул пропустит Om ... (2)
    paziz-Фото
    Я думаю одну из суперклассик этот парниша возьмёт в этом году
  • Николай Н.
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    Николай Н.-Фото

    Второй раз штурмовали эту гору, всё теже лица, но в этот раз ещё и Закарин к ним добавился. Ильнур набирает форму. Видно он сегодня просто ехал своим темпом.

  • Sm1T
    Грег Ван Авермат – один из гер ... (5)
    Sm1T-Фото

    ееее класс

  • YuraHist
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    YuraHist-Фото

    У Луценко хорошая форма перед классиками !!!

  • levonardo
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    levonardo-Фото
    Да, за Алексея немного обидно. С другой стороны он гораздо лучше себя стал чувствовать в длинную гору, что наверное немного сказалось на рывке. Ильнур сегодня очень даже неплохо, не общий топ 5, но боролся до конца, не сдавался, выгребал. Надеюсь к Джиро подойдёт в хорошей форме. И отмечу ещё раз, что команда работает получше чем пару предыдущих лет.
  • EL-Fenomeno
    Грег Ван Авермат – один из гер ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, на этот раз организатори и "дизайнеры" ЛОГОтипа Е3 решили действительно никого не дразнить своим постером разве ту "женщину" с пёсиком)) biggrin

  • Ice
    Тур ОАЭ-2020. Этап 5 (7)
    Ice-Фото

    Каков юнец))) Таки забрал победу на этой горе)

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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