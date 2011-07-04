 Omloop Het Nieuwsblad-2019. Маршрут

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"Омлоп Хет Ниусблад"-2019. Маршрут и участники
74-й выпуск "Омлоп Хет Ниусблад" (Omloop Het Nieuwsblad), первая в сезоне классика Мирового тура, пройдёт 2 марта, открывая календарь бельгийских классик. Маршрут «Мини Тур Фландрии», как ещё называют "Омлоп Хет Ниусблад", протяжённостью 200 км завершится, как и в прошлом году, Гран-финалом - преодолением знаменитых подъёмов Тура Фландрии – Мюра-Капельмюра и Босберга.
В целом маршрут "Омлоп Хет Ниусблад"-2019 не слишком отличается от выпуска прошлого года за исключением нескольких деталей. Подъём Моленберг на этот раз гонщики будут проходить – за 42,5 км до финиша, а не за 52 км, как в прошлом году. Также организаторы перенесли финиш из Мербеке в центр Нинове.
«Полоса препятствий» начнётся через 41 км после старта, с подъёма Леберг. Всего гонщики преодолеют 13 подъёмов и 9 секций брусчатки.
Подъёмы:
1 Leberg (1) 41,9 км от старта /158,1 км до финиша - протяжённость 950 м с 4,2%, max. 13,8%
2 Den Ast 75,6 км/124,4 км - 450 м
3 Katteberg 101,4км/ 98,6 км
4 Leberg (2) 110,9 км/ 89,1км - 950 м с 4,2%, max. 13,8%
5 Rekelberg 126 км/ 74 км - 800 м с 4,0%, max. 9,0%
6 Valkenberg 133,9км/ 66,1 км - 540 м с 8,1%, max. 12,8%
7 Wolvenberg 145,2км / 54,8 км - 645 м с 7,9%, max. 17,3%
8 Molenberg 157,5км/ 42,5 км - 463 м с 7,0%, max. 14,2%
9 Leberg (3) 165 км/ 35км - 950 м с 4,2%, max. 13,8%
10 Berendries 169 км/ 31 км- 940 м с 7,0%, max. 12,3%
11 Elverenberg-Voss. 171,5/ 28,5 - 1268 м с3,6%, max. 9,0%
12 Muur-Kapelmuur 183,3 км/ 16,7км - 475 м с 9,3%, max. 19,8%
13 Bosberg 187,2 км/ 12,8 км - 980 м с 5,8%, max. 11,0%
Гран-финал – связка Мюр ван Гераардсберген (Мюр-Капельмюр) 475 м со средним градиентом 9% и отрезком, где градиент достигает 20% за 16,7 км до финиша + Босберг – 980 м со средним градиентом 5,8% и максимальным 11% за 12,8 км до финиша. Финальные километры – по равнине.
Под первым номером стартует победитель "Омлоп Хет Ниусблад" прошлого года 27-летний датчанин Михаэль Вальгрен, который будет защищать свой титул, но уже как гонщик команды Dimension Data.
Среди претендентов на победу Грег Ван Авермат (CCC), Дилан Ван Барле (Sky), Филипп Жильбер и Зденек Штыбар (Deceuninck - Quick Step), Сеп Ванмарке (EF Education First), Алексей Луценко (Astana), Ники Терпстра (Direct Energie), Яспер Стейвен (Trek – Segafredo), Тьеш Бенот и Тим Велленс (Lotto Soudal), Майкл Мэттьюс и Сёрен Краг Андерсен (Sunweb), Оливер Насен (AG2R), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data) и другие.
Предварительный стартовый состав "Омлоп Хет Ниусблад"-2019:
TEAM DIMENSION DATA
1 VALGREN ANDERSEN Michael (Den)
2 VERMOTE Julien (Bel)
3 BOASSON HAGEN Edvald (Nor)
4 NIZZOLO Giacomo (Ita)
5 TILLER Rasmus Fossum (Nor)
6 VENTER Jacobus (RSA)
7 BAK Lars Ytting (Den)
DECEUNINCK - QUICK-STEP
11 LAMPAERT Yves (Bel)
12 DECLERCQ Tim (Bel)
13 GILBERT Philippe (Bel)
14 KEISSE Iljo (Bel)
15 JUNGELS Bob (Lux)
16 SENECHAL Florian (Fra)
17 STYBAR Zdenek (Cze)
LOTTO SOUDAL
21 BENOOT Tiesj (Bel)
22 DE BUYST Jasper (Bel)
23 FRISON Frederik (Bel)
24 KEUKELEIRE Jens (Bel)
25 MAES Nikolas (Bel)
26 VAN GOETHEM Brian (Ned)
27 WELLENS Tim (Bel)
AG2R LA MONDIALE
31 NAESEN Oliver (Bel)
32 GODON Dorian (Fra)
33 DENZ Nico (Ger)
34 DILLIER Silvan (Sui)
35 DUVAL Julien (Fra)
36 GOUGEARD Alexis (Fra)
37 VANDENBERGH Stijn (Bel)
ASTANA PRO TEAM
41 BALLERINI Davide (Ita)
42 BIZHIGITOV Zhandos (Kaz)
43 DE VREESE Laurens (Bel)
44 GIDICH Yevgeniy (Kaz)
45 HOULE Hugo (Can)
46 LUTSENKO Alexey (Kaz)
47 CORT NIELSEN Magnus (Den)
BAHRAIN - MERIDA
51 TEUNS Dylan (Bel)
52 BOLE Grega (Slo)
53 COLBRELLI Sonny (Ita)
54 GARCIA CORTINA Ivan (Esp)
55 KOREN Kristjan (Slo)
56 MOHORIC Matej (Slo)
57 PIBERNIK Luka (Slo)
BORA - HANSGROHE
61 ACKERMANN Pascal (Ger)
62 DRUCKER Jean Pierre (Lux)
63 OSS Daniel (Ita)
64 PÖSTLBERGER Lukas (Aut)
65 SAGAN Juraj (Svk)
66 SCHILLINGER Andreas (Ger)
67 SELIG Rüdiger (Ger)
CCC TEAM
71 VAN AVERMAET Greg (Bel)
72 VAN HOECKE Gijs (Bel)
73 VAN HOOYDONCK Nathan (Bel)
74 VENTOSO ALBERDI Francisco José (Esp)
75 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel)
76 WISNIOWSKI Lukasz (Pol)
77 SCHÄR Michael (Sui)
EF EDUCATION FIRST
81 VANMARCKE Sep (Bel)
82 DOCKER Mitchell (Aus)
83 HOFLAND Moreno (Ned)
84 LANGEVELD Sebastian (Ned)
85 PHINNEY Taylor (USA)
86 SCULLY Thomas (NZl)
87 BRESCHEL Matti (Den)
GROUPAMA - FDJ
91 DEMARE Arnaud (Fra)
92 DUCHESNE Antoine (Can)
93 GUARNIERI Jacopo (Ita)
94 KONOVALOVAS Ignatas (Ltu)
95 KÜNG Stefan (Sui)
96 LE GAC Olivier (Fra)
97 SINKELDAM Ramon (Ned)
MITCHELTON - SCOTT
101 TRENTIN Matteo (Ita)
102 DURBRIDGE Luke (Aus)
103 EDMONDSON Alexander (Aus)
104 HEPBURN Michael (Aus)
105 JUUL JENSEN Christopher (Den)
106 SMITH Dion (NZl)
107 AFFINI Edoardo (Ita)
MOVISTAR TEAM
111 ROELANDTS Jürgen (Bel)
112 BARBERO CUESTA Carlos (Esp)
113 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto (Col)
114 ERVITI Imanol (Esp)
115 ARCAS PEÑA Jorge (Esp)
116 SEPULVEDA Eduardo (Arg)
117 PEDRERO LOPEZ Antonio (Esp)
TEAM JUMBO - VISMA
121 VAN AERT Wout (Bel)
122 ROOSEN Timo (Ned)
123 TEUNISSEN Mike (Ned)
124 VAN DER HOORN Taco (Ned)
125 VAN POPPEL Danny (Ned)
126 EENKHOORN Pascal (Ned)
127 WYNANTS Maarten (Bel)
TEAM KATUSHA ALPECIN
131 DEBUSSCHERE Jens (Bel)
132 BIERMANS Jenthe (Bel)
133 HOLLENSTEIN Reto (Sui)
134 KUZNETSOV Vyacheslav (Rus)
135 POLITT Nils (Ger)
136 WÜRTZ SCHMIDT Mads (Den)
137 TANFIELD Harry (GBr)
TEAM SKY
141 STANNARD Ian (GBr)
142 DOULL Owain (GBr)
143 KNEES Christian (Ger)
144 LAWLESS Christopher (GBr)
145 ROWE Luke (GBr)
146 BASSO Leonardo (Ita)
147 VAN BAARLE Dylan (Ned)
TEAM SUNWEB
151 BAKELANTS Jan (Bel)
152 CURVERS Roy (Ned)
153 KRAGH ANDERSEN Asbjørn (Den)
154 KRAGH ANDERSEN Søren (Den)
155 MATTHEWS Michael (Aus)
156 PEDERSEN Casper Phillip (Den)
157 TUSVELD Martijn (Ned)
TREK - SEGAFREDO
161 STUYVEN Jasper (Bel)
162 THEUNS Edward (Bel)
163 KIRSCH Alex (Lux)
164 MULLEN Ryan (Irl)
165 PEDERSEN Mads (Den)
166 FRAME Alex (NZl)
167 GOGL Michael (Aut)
UAE TEAM EMIRATES
171 PHILIPSEN Jasper (Bel)
172 FERRARI Roberto (Ita)
173 MARCATO Marco (Ita)
174 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastián (Col)
175 BYSTROM Sven Erik (Nor)
176 SUTHERLAND Rory (Aus)
177 BOHLI Tom (Sui)
COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS
181 LAPORTE Christophe (Fra)
182 CLAEYS Dimitri (Bel)
183 HOFSTETTER Hugo (Fra)
184 TOUZÉ Damien (Fra)
185 VAN LERBERGHE Bert (Bel)
186 VANBILSEN Kenneth (Bel)
187 WAEYTENS Zico (Bel)
CORENDON - CIRCUS
191 DEVOLDER Stijn (Bel)
192 DE BONDT Dries (Bel)
193 JANS Roy (Bel)
194 JANSSENS Jimmy (Bel)
195 RICKAERT Jonas (Bel)
196 STALLAERT Joeri (Bel)
197 VAN TRIJP Maarten (Ned)
DIRECT ENERGIE
201 TERPSTRA Niki (Ned)
202 GAUDIN Damien (Fra)
203 LIGTHART Pim (Ned)
204 PETIT Adrien (Fra)
205 PICHOT Alexandre (Fra)
206 CARDIS Romain (Fra)
207 TURGIS Anthony (Fra)
ROOMPOT - CHARLES
211 BOOM Lars (Ned)
212 ASSELMAN Jesper (Ned)
213 DE BIE Sean (Bel)
214 LEYSEN Senne (Bel)
215 REINDERS Elmar (Ned)
216 STEELS Stijn (Bel)
217 VAN GINNEKEN Sjoerd (Ned)
SPORT VLAANDEREN - BALOISE
221 ALLEGAERT Piet (Bel)
222 CAPIOT Amaury (Bel)
223 DECLERCQ Benjamin (Bel)
224 PLANCKAERT Edward (Bel)
225 SPRENGERS Thomas (Bel)
226 VAN HECKE Preben (Bel)
227 WARLOP Jordi (Bel)
WALLONIE BRUXELLES
231 DEHAES Kenny (Bel)
232 ISTA Kevin (Bel)
233 JULES Justin (Fra)
234 LIEPINS Emils (Lat)
235 NÖMMELA Aksel (Est)
236 PLANCKAERT Baptiste (Bel)
237 SPENGLER Lukas (SUI)
WANTY - GOBERT CYCLING TEAM
241 BAUGNIES Jérôme (Bel)
242 DE GENDT Aimé (Bel)
243 DEVRIENDT Tom (Bel)
244 BACKAERT Frederik (Bel)
245 PASQUALON Andrea (Ita)
246 VANSPEYBROUCK Pieter (Bel)
247 VLIEGEN Loïc (Bel)
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