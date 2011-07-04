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Omloop Het Nieuwsblad-2019. Маршрут

"Омлоп Хет Ниусблад"-2019. Маршрут и участники

 

 

 

Omloop Het Nieuwsblad-2019. Маршрут

 

 

   74-й выпуск "Омлоп Хет Ниусблад" (Omloop Het Nieuwsblad), первая в сезоне классика Мирового тура, пройдёт 2 марта, открывая календарь бельгийских классик. Маршрут «Мини Тур Фландрии», как ещё называют "Омлоп Хет Ниусблад", протяжённостью 200 км завершится, как и в прошлом году, Гран-финалом - преодолением знаменитых подъёмов Тура Фландрии – Мюра-Капельмюра и Босберга.

 

  В целом маршрут "Омлоп Хет Ниусблад"-2019 не слишком отличается от выпуска прошлого года за исключением нескольких деталей. Подъём Моленберг на этот раз гонщики будут проходить – за 42,5 км до финиша, а не за 52 км, как в прошлом году. Также организаторы перенесли финиш из Мербеке в центр Нинове.

 

«Полоса препятствий» начнётся через 41 км после старта, с подъёма Леберг. Всего гонщики преодолеют 13 подъёмов и 9 секций брусчатки.

 

Подъёмы:

 

1  Leberg (1)          41,9 км от старта /158,1 км до финиша - протяжённость 950 м с 4,2%, max. 13,8%

 2  Den Ast             75,6 км/124,4 км - 450 м

 3  Katteberg          101,4км/ 98,6   км

 4  Leberg (2)         110,9 км/ 89,1км -  950 м  с 4,2%, max. 13,8%

 5  Rekelberg          126 км/ 74 км  - 800 м с  4,0%, max.  9,0%

 6  Valkenberg         133,9км/ 66,1 км - 540 м с 8,1%, max. 12,8%

 7  Wolvenberg         145,2км / 54,8 км -  645 м с 7,9%, max. 17,3%

 8  Molenberg          157,5км/ 42,5 км  - 463 м с 7,0%, max. 14,2% 

 9  Leberg (3)         165 км/ 35км  - 950 м с 4,2%, max. 13,8%

10  Berendries         169 км/ 31 км- 940 м с 7,0%, max. 12,3%

11  Elverenberg-Voss.  171,5/ 28,5  - 1268 м с3,6%, max.  9,0%

12  Muur-Kapelmuur     183,3 км/ 16,7км -  475 м с 9,3%, max. 19,8% 

13  Bosberg            187,2 км/ 12,8 км  - 980 м с 5,8%, max. 11,0% 

 

 

 

  Гран-финал – связка Мюр ван Гераардсберген (Мюр-Капельмюр) 475 м со средним градиентом 9% и отрезком, где градиент достигает 20% за 16,7 км до финиша + Босберг – 980 м со средним градиентом 5,8% и максимальным 11% за 12,8 км до финиша. Финальные километры – по равнине.

 

Omloop Het Nieuwsblad-2019. Маршрут

 Omloop Het Nieuwsblad-2019. Маршрут

 

 

 

  Под первым номером стартует победитель "Омлоп Хет Ниусблад" прошлого года 27-летний датчанин Михаэль Вальгрен, который будет защищать свой титул, но уже как  гонщик команды Dimension Data.

 

  Среди претендентов на победу Грег Ван Авермат (CCC), Дилан Ван Барле (Sky), Филипп Жильбер и Зденек Штыбар (Deceuninck - Quick Step), Сеп Ванмарке (EF Education First), Алексей Луценко (Astana), Ники Терпстра (Direct Energie), Яспер Стейвен (Trek – Segafredo), Тьеш Бенот и Тим Велленс (Lotto Soudal), Майкл Мэттьюс и Сёрен Краг Андерсен (Sunweb), Оливер Насен (AG2R), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma), Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data) и другие.

 

Предварительный стартовый состав "Омлоп Хет Ниусблад"-2019:

 TEAM DIMENSION DATA

 

1 VALGREN ANDERSEN Michael           (Den)  

2 VERMOTE Julien        (Bel)    

3 BOASSON HAGEN Edvald      (Nor)   

4 NIZZOLO Giacomo    (Ita)     

5 TILLER Rasmus Fossum        (Nor)   

6 VENTER Jacobus        (RSA)  

7 BAK Lars Ytting           (Den)  

 

DECEUNINCK - QUICK-STEP 

 

11 LAMPAERT Yves     (Bel)    

12 DECLERCQ Tim       (Bel)    

13 GILBERT Philippe   (Bel)    

14 KEISSE Iljo  (Bel)    

15 JUNGELS Bob            (Lux)   

16 SENECHAL Florian (Fra)    

17 STYBAR Zdenek       (Cze)   

 

LOTTO SOUDAL 

 

21 BENOOT Tiesj           (Bel)    

22 DE BUYST Jasper     (Bel)    

23 FRISON Frederik     (Bel)    

24 KEUKELEIRE Jens  (Bel)    

25 MAES Nikolas            (Bel)    

26 VAN GOETHEM Brian           (Ned)  

27 WELLENS Tim         (Bel)    

 

AG2R LA MONDIALE 

 

31 NAESEN Oliver         (Bel)    

32 GODON Dorian         (Fra)    

33 DENZ Nico  (Ger)  

34 DILLIER Silvan         (Sui)   

35 DUVAL Julien            (Fra)    

36 GOUGEARD Alexis  (Fra)    

37 VANDENBERGH Stijn            (Bel)    

 

ASTANA PRO TEAM

 

 

41 BALLERINI Davide (Ita)     

42 BIZHIGITOV Zhandos           (Kaz)   

43 DE VREESE Laurens              (Bel)    

44 GIDICH Yevgeniy     (Kaz)   

45 HOULE Hugo             (Can)   

46 LUTSENKO Alexey  (Kaz)   

47 CORT NIELSEN Magnus       (Den)  

 

BAHRAIN - MERIDA 

 

51 TEUNS Dylan            (Bel)    

52 BOLE Grega                (Slo)    

53 COLBRELLI Sonny  (Ita)     

54 GARCIA CORTINA Ivan         (Esp)   

55 KOREN Kristjan        (Slo)    

56 MOHORIC Matej       (Slo)    

57 PIBERNIK Luka        (Slo)    

 

BORA - HANSGROHE

 

61 ACKERMANN Pascal              (Ger)  

62 DRUCKER Jean Pierre           (Lux)   

63 OSS Daniel   (Ita)     

64 PÖSTLBERGER Lukas           (Aut) 

65 SAGAN Juraj               (Svk)   

66 SCHILLINGER Andreas         (Ger)  

67 SELIG Rüdiger           (Ger)  

 

CCC TEAM 

 

 

71 VAN AVERMAET Greg          (Bel)    

72 VAN HOECKE Gijs   (Bel)    

73 VAN HOOYDONCK Nathan (Bel)    

74 VENTOSO ALBERDI Francisco José               (Esp)   

75 VAN KEIRSBULCK Guillaume            (Bel)    

76 WISNIOWSKI Lukasz            (Pol)    

77 SCHÄR Michael         (Sui)   

 

EF EDUCATION FIRST

 

81 VANMARCKE Sep    (Bel)    

82 DOCKER Mitchell    (Aus)   

83 HOFLAND Moreno  (Ned)  

84 LANGEVELD Sebastian         (Ned)  

85 PHINNEY Taylor     (USA)  

86 SCULLY Thomas      (NZl)   

87 BRESCHEL Matti      (Den)  

 

GROUPAMA - FDJ 

 

91 DEMARE Arnaud     (Fra)    

92 DUCHESNE Antoine               (Can)   

93 GUARNIERI Jacopo                (Ita)     

94 KONOVALOVAS Ignatas       (Ltu)    

95 KÜNG Stefan              (Sui)   

96 LE GAC Olivier          (Fra)    

97 SINKELDAM Ramon              (Ned)  

 

MITCHELTON - SCOTT

 

101 TRENTIN Matteo  (Ita)     

102 DURBRIDGE Luke                (Aus)   

103 EDMONDSON Alexander  (Aus)   

104 HEPBURN Michael              (Aus)   

105 JUUL JENSEN Christopher               (Den)  

106 SMITH Dion             (NZl)   

107 AFFINI Edoardo    (Ita)     

 

MOVISTAR TEAM

 

111 ROELANDTS Jürgen            (Bel)    

112 BARBERO CUESTA Carlos                (Esp)   

113 BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto             (Col)    

114 ERVITI Imanol       (Esp)   

115 ARCAS PEÑA Jorge              (Esp)   

116 SEPULVEDA Eduardo        (Arg)   

117 PEDRERO LOPEZ Antonio              (Esp)   

 

TEAM JUMBO - VISMA 

 

121 VAN AERT Wout   (Bel)    

122 ROOSEN Timo       (Ned)  

123 TEUNISSEN Mike (Ned)  

124 VAN DER HOORN Taco     (Ned)  

125 VAN POPPEL Danny           (Ned)  

126 EENKHOORN Pascal           (Ned)  

127 WYNANTS Maarten             (Bel)    

 

TEAM KATUSHA ALPECIN

 

131 DEBUSSCHERE Jens            (Bel)    

132 BIERMANS Jenthe                (Bel)    

133 HOLLENSTEIN Reto           (Sui)   

134 KUZNETSOV Vyacheslav  (Rus)   

135 POLITT Nils            (Ger)  

136 WÜRTZ SCHMIDT Mads    (Den)  

137 TANFIELD Harry  (GBr)   

 

TEAM SKY 

 

141 STANNARD Ian      (GBr)   

142 DOULL Owain        (GBr)   

143 KNEES Christian    (Ger)  

144 LAWLESS Christopher       (GBr)   

145 ROWE Luke             (GBr)   

146 BASSO Leonardo   (Ita)     

147 VAN BAARLE Dylan            (Ned)  

 

TEAM SUNWEB 

 

151 BAKELANTS Jan    (Bel)    

152 CURVERS Roy        (Ned)  

153 KRAGH ANDERSEN Asbjørn           (Den)  

154 KRAGH ANDERSEN Søren                (Den)  

155 MATTHEWS Michael          (Aus)   

156 PEDERSEN Casper Phillip                (Den)  

157 TUSVELD Martijn (Ned)  

 

TREK - SEGAFREDO 

 

161 STUYVEN Jasper   (Bel)    

162 THEUNS Edward  (Bel)    

163 KIRSCH Alex            (Lux)   

164 MULLEN Ryan       (Irl)      

165 PEDERSEN Mads  (Den)  

166 FRAME Alex            (NZl)   

167 GOGL Michael         (Aut) 

 

UAE TEAM EMIRATES

 

171 PHILIPSEN Jasper                (Bel)    

172 FERRARI Roberto (Ita)     

173 MARCATO Marco  (Ita)     

174 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastián        (Col)    

175 BYSTROM Sven Erik           (Nor)   

176 SUTHERLAND Rory            (Aus)   

177 BOHLI Tom             (Sui)   

 

COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS 

 

181 LAPORTE Christophe         (Fra)    

182 CLAEYS Dimitri     (Bel)    

183 HOFSTETTER Hugo            (Fra)    

184 TOUZÉ Damien     (Fra)    

185 VAN LERBERGHE Bert      (Bel)    

186 VANBILSEN Kenneth          (Bel)    

187 WAEYTENS Zico   (Bel)    

 

CORENDON - CIRCUS 

 

191 DEVOLDER Stijn   (Bel)    

192 DE BONDT Dries   (Bel)    

193 JANS Roy   (Bel)    

194 JANSSENS Jimmy (Bel)    

195 RICKAERT Jonas   (Bel)    

196 STALLAERT Joeri (Bel)    

197 VAN TRIJP Maarten             (Ned)  

 

DIRECT ENERGIE 

 

201 TERPSTRA Niki     (Ned)  

202 GAUDIN Damien   (Fra)    

203 LIGTHART Pim      (Ned)  

204 PETIT Adrien         (Fra)    

205 PICHOT Alexandre               (Fra)    

206 CARDIS Romain     (Fra)    

207 TURGIS Anthony   (Fra)    

 

ROOMPOT - CHARLES 

 

211 BOOM Lars              (Ned)  

212 ASSELMAN Jesper                (Ned)  

213 DE BIE Sean            (Bel)    

214 LEYSEN Senne       (Bel)    

215 REINDERS Elmar (Ned)  

216 STEELS Stijn           (Bel)    

217 VAN GINNEKEN Sjoerd     (Ned)  

 

SPORT VLAANDEREN - BALOISE 

 

221 ALLEGAERT Piet  (Bel)    

222 CAPIOT Amaury   (Bel)    

223 DECLERCQ Benjamin         (Bel)    

224 PLANCKAERT Edward      (Bel)    

225 SPRENGERS Thomas          (Bel)    

226 VAN HECKE Preben            (Bel)    

227 WARLOP Jordi       (Bel)    

 

WALLONIE BRUXELLES

 

231 DEHAES Kenny      (Bel)    

232 ISTA Kevin               (Bel)    

233 JULES Justin            (Fra)    

234 LIEPINS Emils       (Lat)    

235 NÖMMELA Aksel  (Est)    

236 PLANCKAERT Baptiste      (Bel)    

237 SPENGLER Lukas (SUI)   

 

WANTY - GOBERT CYCLING TEAM

 

241 BAUGNIES Jérôme               (Bel)    

242 DE GENDT Aimé   (Bel)    

243 DEVRIENDT Tom                (Bel)    

244 BACKAERT Frederik (Bel)     

245 PASQUALON Andrea          (Ita)     

246 VANSPEYBROUCK Pieter (Bel)    

247 VLIEGEN Loïc        (Bel)    

 

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 09:24 | Регистрация: 30.06.2017

    Сагана нет. Куда пропал?

  2. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 11:23 | Регистрация: 8.07.2013

    Вторая сотня км просто какой-то частокол из  =зубастых пупков=... Претендентов много ,буду болеть за Луценко, лижбы на последних км кто-то из команды остался с ним.

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:31 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Astanaforever
    Сагана нет. Куда пропал?

     Всё , север открывается!

    Сагана нет и на КБК в воскресенье , видимо стартует на бьянке 9 марта, в прошлом году он там 8м был

    И,  Фландрия и рубе петины цели, и сегодняшняя рубэ будет...с нетерпением жду. 

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Комментарии

  • close2you
    Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия ... (2)
    close2you-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Как в песне: "Всё выше, выше, и выше"!
     
    Это про несравненного М. Киттеля из такой симпатичной команды Katusha-Alpecin.
    Ведь он всё ближе к новым своим блистательным победам.
     
    Вы правы, они у него буквально....за спиной ))
  • close2you
    Ушёл из жизни Владимир Николае ... (2)
    close2you-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Светлая память, хороший был дядька.
    И тренер отличный! Светлая память.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ушёл из жизни Владимир Николае ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Светлая память, хороший был дядька.
  • motte
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ма ... (3)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Сагана нет. Куда пропал?

     Всё , север открывается!

    Сагана нет и на КБК в воскресенье , видимо стартует на бьянке 9 марта, в прошлом году он там 8м был

    И,  Фландрия и рубе петины цели, и сегодняшняя рубэ будет...с нетерпением жду. 

  • Yuriy 17
    Элиа Вивиани, Фернандо Гавирия ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Как в песне: "Всё выше, выше, и выше"!

     

    Это про несравненного М. Киттеля из такой симпатичной команды Katusha-Alpecin.

    Ведь он всё ближе к новым своим блистательным победам.

     

  • старт-шоссе 82
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ма ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    Вторая сотня км просто какой-то частокол из  =зубастых пупков=... Претендентов много ,буду болеть за Луценко, лижбы на последних км кто-то из команды остался с ним.

  • EL-Fenomeno
    Тур ОАЭ-2019. Этап 5 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ни дня без завалов и падений, а под конец классная заруба между ТОПовыми спринтерами.

    Элия тренирует будущий финиш на МСР...надеюсь победный 

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2019. Этап 5 (3)
    Earl57-Фото

    Красиво газпромовцы на втором промежуточном спринте разыграли командную тактику и обманули француза из Ново Нордиска.

    У Курьянова хорошие шансы взять не только черную майку, но и более престижную зеленую. Если на 6-м этапе не оплошает на промежуточных спринтах, то его уже чисто математически не смогут обогнать в очковой классификации.

    Я на арабском сайте смотрю трансляцию, там комментатор просто влюбился в "Куренова" и бурно переживает за него прямо как за родного))

     

  • Astanaforever
    Omloop Het Nieuwsblad-2019. Ма ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Сагана нет. Куда пропал?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Калеб Юэн - победитель 4 этапа ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Кстати ,вчера не написал, помню его первогодкой на неграр и пикардии ,помню когда на лавенире в том же году он цыкнул два этапа, тогда и Алафилипа и близнецов увидел первый раз. Но неграр оставил меня под впечатлением, там блин подъём 6 км каждый круг 7 раз был ,плюс финал вообще в облаках,австралы всей командой встали и выдавали там такое!!! Хотя ещё Валькенбург должен был навести на мысли что растёт чемпион, там левый поворот такой гадкий внизу был, но я тогда был под впечатлением от Мохорича. Так вот я к чему , я удивлялся почему такой как он лезет на равнинные этапы и все реже ищет разборок на таких горках,как по мне мог бы быть конкурентом Алафилипу , Вальверде, Порте, и тд и тп . Правда разделку не всегда выдаёт,нет середины то мощно то вообще никак ,хотя может и в тактике дело.

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