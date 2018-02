Omloop Het Nieuwsblad-2018. Маршрут

73-й выпуск "Омлоп Хет Ниусблад" (Omloop Het Nieuwsblad), первой из весенних классик в календаре Мирового тура, пройдёт 24 февраля. На 196,2 км дистанции участников ждёт в общей сложности 13 подъёмов и 8 секций брусчатки, которые начнутся через 60 км после старта в Генте.

Но маршрут классики в этом году будет отличаться от прошлогоднего. Главной особенностью Омлоп Хет Ниусблад-2018 станет Гран-финал, который ещё раз подчеркнёт, что не зря эту классику называют "Мини-Тур Фландрии". Организаторы решили напомнить о классическом финише, который был на Туре Фландрии 7 лет назад – прохождением легендарных подъёмов Мюр ван Гераардсберген за 15,8 км до финиша и Босберга за 12 км до финиша в Нинове.

