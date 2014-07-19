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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 23:14
Михаэль Вальгрен выигрывает «Омлууп Хет Ньюзблад Элит»
Великолепная командная стратегия, позволила «Астане» добиться замечательного успеха на первой классической гонке сезона 2018 года «Омлууп Хет Ньюзблад Элит» в Бельгии. Благодаря командным действиям Алексея Луценко и Оскара Гатто в финале гонки, Михаэлю Вальгрену удалось провести атаку за 2 км до финиша и застать врасплох всех соперников. Эта атака принесла Вальгрену и «Астане» блестящую победу на одной из самых престижных бельгийских классик.
Photo credit: ©Bettiniphoto
- Мы действительно заслужили эту победу всей командой, потому что и на протяжении всего дня, и особенно в финале мы были очень сильны. Я атаковал несколько раз, но в последний раз я был уверен, что это был тот самый, решающий момент. Поэтому я выложился на 100%. Конечно, были сомнения, хватит ли мне сил удержаться впереди до самого финиша, но когда я вышел на финишную прямую, то осознал, что сделал это! Я очень счастлив тому, что выиграл сегодня, это мой самый большой успех в карьере! Надеюсь, что удастся еще больше улучшить свою форму к следующим гонкам. Сегодняшняя победа – это что-то невероятное! – рассказал Михаэль Вальгрен.
Пелотон «Омлууп Хет Ньюзблад» стартовал из Гента в прохладное февральское утро. С самого старта начались атаки, после чего десяти гонщикам удалось уехать в отрыв с преимуществом в 4 минуты над пелотоном. Но, примерно за 40 км до финиша этот отрыв был нейтрализован.
При прохождении знаменитого подъема Капельпуур образовалась небольшая группа лидеров, в которую вошли 12 гонщиков, включая трех представителей команды «Астана» - Алексея Луценко, Михаэля Вальгрена и Оскара Гатто.
На финальных 10 км дистанции лидеры постоянно атаковали, много раз свои силы пробовали Луценко и Вальгрен. Однако, никому из соперников добиться большого преимущества не удавалось. За 2,5 км атаковали двое – Сеп Ванмарке и Зденек Штыбар, но через 500 метров и эта атака была нейтрализована. Именно в этом момент контратаковал Михаэль Вальгрен, который сразу же получил около 100 метров преимущества. Соперники пытались организовать преследование, но Луценко и Гатто каждый раз гасили все атаки, позволяя товарищу по команде сохранять лидерство.
В итоге, Михаэль Вальгрен финишировал в гордом одиночестве, принеся «Астане» первую «классическую» победу в сезоне. Также, эта победа стала первым успехом для казахстанской команды в Мировом Туре 2018 года.
- Нашим планом было оберегать четырех гонщиков, у которых были шансы на успех в сегодняшней гонке. Команда отлично работала весь день, и когда на Капельмууре отъехала группа лидеров, трем из четырех наших капитанов удалось оказаться там. Абсолютно вся команда была сегодня на высоте, все, и гонщики, и персонал отработали на 100% и в гонке, и за гонкой. А в финале у Михаэля Вальгрена получилось увенчать этот труд великолепным и заслуженным успехом, - добавил спортивный директор Ларс Михаэльсен.
Пресс-релиз команды Astana Pro Team
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Бакеша
Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3)
Цитата: protur
А вы, любите театр?
Вы приехали однажды в Страну где очень много больших величественных театров и талантливых исполнителей, мастерство которых просто восхищает.
А живете вы в далекой прекрасной стране, но театров у вас нет! Но вы любите театр, и даже труппу создали, где в примах ходят артисты из той Страны. И каждый год ваша труппа с успехом гастролирует в театрах той Страны, и где непременно аншлаги. Все хорошо!
Но одно угнетает. Труппу содержите вы, гонорары артистам платите вы, а вот билеты продают театры той Страны, и вся выручка остается там. У вас только одна привилегия содержать труппу и нести расходы по гонорарам артистов (в том числе дорогих, приглашенных из той Страны) и по перемещению и размещению труппы.
И как бы вы не любили театр…. (далее тут скромно, про бюджет и деньги).
До тех пор, пока велокоманды и весь велоспорт не будет организован по примеру FIFA и NHL – этому виду спорта не удастся стать массово популярным и прибыльным. Зарабатывает UCI, организаторы гонок, а у велокоманд только одни расходы, даже трансфера гонцов нет. Бюджетно не пропорциональный и финансово иррациональный вид спорта. Возможно на заре становления велоспорта (и отсутствия возможностей современного телевещания) это и было правильно, и где-то даже благородно (газета Де ла Спорт), но сегодня уже пора меняться.
И думаю руководители госхолдинга Казахстана прекрасно «читают» ситуацию, а сделать ничего нельзя. Астана возможно станет чем-то вроде Газпром – Русвело, логично. В итоге «больших» СССР-ских команд в пелотоне не останется.
Вот очень жаль, честное слово!
Печально, если этот довольно успешный и имиджевый проект провалится
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protur
Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3)
А вы, любите театр?
Вы приехали однажды в Страну где очень много больших величественных театров и талантливых исполнителей, мастерство которых просто восхищает.
А живете вы в далекой прекрасной стране, но театров у вас нет! Но вы любите театр, и даже труппу создали, где в примах ходят артисты из той Страны. И каждый год ваша труппа с успехом гастролирует в театрах той Страны, и где непременно аншлаги. Все хорошо!
Но одно угнетает. Труппу содержите вы, гонорары артистам платите вы, а вот билеты продают театры той Страны, и вся выручка остается там. У вас только одна привилегия содержать труппу и нести расходы по гонорарам артистов (в том числе дорогих, приглашенных из той Страны) и по перемещению и размещению труппы.
И как бы вы не любили театр…. (далее тут скромно, про бюджет и деньги).
До тех пор, пока велокоманды и весь велоспорт не будет организован по примеру FIFA и NHL – этому виду спорта не удастся стать массово популярным и прибыльным. Зарабатывает UCI, организаторы гонок, а у велокоманд только одни расходы, даже трансфера гонцов нет. Бюджетно не пропорциональный и финансово иррациональный вид спорта. Возможно на заре становления велоспорта (и отсутствия возможностей современного телевещания) это и было правильно, и где-то даже благородно (газета Де ла Спорт), но сегодня уже пора меняться.
И думаю руководители госхолдинга Казахстана прекрасно «читают» ситуацию, а сделать ничего нельзя. Астана возможно станет чем-то вроде Газпром – Русвело, логично. В итоге «больших» СССР-ских команд в пелотоне не останется.
Вот очень жаль, честное слово!
-
Адриен
Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
Прощай, Астана... Было ЧУДОМ, что проект продержался 12 лет. НЕНОРМАЛЬНО, что он спонсировлся по вышестоящему указанию, и главный спонсор был ВЫНУЖДЕН это делать. Это просто не могло продолжаться длительное время, конец ЗАКОНОМЕРЕН... Невозможно в нынешних условиях создать крепкий, непоколебимый долговременный проект, представляете скольким "деловым людям" обидно наблюдать за проходящими мимо них сравнительно большими деньгами ?.. Прощай, Астана ! Спасибо!
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Astanaforever
Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3)
Астана просто великолепна в этом сезоне! Ничто не тяготит в команде без явного лидера.Каждый реализовывает самого себя без укоров и нареканий .
Стратегия Вино оправдывает на все сто!
Все равны, все за всех!
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EL-Fenomeno
Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
как Астана борзо пошла в этом сезоне а ведь только зима, товарищи)
Цитата: GTX
Нда, какая то скучная гонка вышла. Ван Авермат был немного не тот, Ванмарке получше смотрелся
Омлуп хоть и гонка WT, но для ГВА (не секрет) приоритеты это Фландрия, Гент-Вевельгем, может даже Рубэ, так что выкладиваться на все 100% ему не нужно было, каг бэ не хотелось
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Сейтмеметов сейтхалил
Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
Смотрю сегодня датский день.по девочкам тоже датчанка выиграла, кстати из команды рийса, велоконцепт, может ,они и выкупят лицензию протура или ская или Астаны, в случае их закрытия.
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Pinkerton
Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
Всему виной борьба за равноправие и толерантность. Теперь победителя награждают одна девушка и один мужчина. Первая преподносит майку лидера, второй помогает гонщику ее надеть...
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