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Михаэль Вальгрен выигрывает «Омлууп Хет Ньюзблад Элит»

   Михаэль Вальгрен выигрывает «Омлууп Хет Ньюзблад Элит»

 



  Великолепная командная стратегия, позволила «Астане» добиться замечательного успеха на первой классической гонке сезона 2018 года «Омлууп Хет Ньюзблад Элит» в Бельгии. Благодаря командным действиям Алексея Луценко и Оскара Гатто в финале гонки, Михаэлю Вальгрену удалось провести атаку за 2 км до финиша и застать врасплох всех соперников. Эта атака принесла Вальгрену и «Астане» блестящую победу на одной из самых престижных бельгийских классик.

 

 

Михаэль Вальгрен выигрывает «Омлууп Хет Ньюзблад Элит»

 

Photo credit: ©Bettiniphoto



- Мы действительно заслужили эту победу всей командой, потому что и на протяжении всего дня, и особенно в финале мы были очень сильны. Я атаковал несколько раз, но в последний раз я был уверен, что это был тот самый, решающий момент. Поэтому я выложился на 100%. Конечно, были сомнения, хватит ли мне сил удержаться впереди до самого финиша, но когда я вышел на финишную прямую, то осознал, что сделал это! Я очень счастлив тому, что выиграл сегодня, это мой самый большой успех в карьере! Надеюсь, что удастся еще больше улучшить свою форму к следующим гонкам. Сегодняшняя победа – это что-то невероятное! – рассказал Михаэль Вальгрен.

Пелотон «Омлууп Хет Ньюзблад» стартовал из Гента в прохладное февральское утро. С самого старта начались атаки, после чего десяти гонщикам удалось уехать в отрыв с преимуществом в 4 минуты над пелотоном. Но, примерно за 40 км до финиша этот отрыв был нейтрализован.

При прохождении знаменитого подъема Капельпуур образовалась небольшая группа лидеров, в которую вошли 12 гонщиков, включая трех представителей команды «Астана» - Алексея Луценко, Михаэля Вальгрена и Оскара Гатто.

На финальных 10 км дистанции лидеры постоянно атаковали, много раз свои силы пробовали Луценко и Вальгрен. Однако, никому из соперников добиться большого преимущества не удавалось. За 2,5 км атаковали двое – Сеп Ванмарке и Зденек Штыбар, но через 500 метров и эта атака была нейтрализована. Именно в этом момент контратаковал Михаэль Вальгрен, который сразу же получил около 100 метров преимущества. Соперники пытались организовать преследование, но Луценко и Гатто каждый раз гасили все атаки, позволяя товарищу по команде сохранять лидерство.

В итоге, Михаэль Вальгрен финишировал в гордом одиночестве, принеся «Астане» первую «классическую» победу в сезоне. Также, эта победа стала первым успехом для казахстанской команды в Мировом Туре 2018 года.

- Нашим планом было оберегать четырех гонщиков, у которых были шансы на успех в сегодняшней гонке. Команда отлично работала весь день, и когда на Капельмууре отъехала группа лидеров, трем из четырех наших капитанов удалось оказаться там. Абсолютно вся команда была сегодня на высоте, все, и гонщики, и персонал отработали на 100% и в гонке, и за гонкой. А в финале у Михаэля Вальгрена получилось увенчать этот труд великолепным и заслуженным успехом, - добавил спортивный директор Ларс Михаэльсен.

 

Пресс-релиз команды Astana Pro Team

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Теги к статье: Omloop Het Nieuwsblad Михаэль Вальгрен Astana классика Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Астана просто великолепна в этом сезоне! Ничто не тяготит в команде без явного лидера.Каждый реализовывает самого себя без укоров и нареканий . Стратегия Вино оправдывает на все сто! Все равны, все за всех!

  2. Имя: protur

    protur

    Сегодня, 02:16 | Регистрация: 19.07.2014

    А вы, любите театр?

     

    Вы приехали однажды в Страну где очень много больших величественных театров и талантливых исполнителей, мастерство которых просто восхищает.

    А живете вы в далекой прекрасной стране, но театров у вас нет! Но вы любите театр, и даже труппу создали, где в примах ходят артисты из той Страны. И каждый год ваша труппа с успехом гастролирует в театрах той Страны, и где непременно аншлаги. Все хорошо!

    Но одно угнетает. Труппу содержите вы, гонорары артистам платите вы, а вот билеты продают театры той Страны, и вся выручка остается там. У вас только одна привилегия содержать труппу и нести расходы по гонорарам артистов (в том числе дорогих, приглашенных из той Страны) и по перемещению и размещению труппы.

    И как бы вы не любили театр…. (далее тут скромно, про бюджет и деньги).

     

    До тех пор, пока велокоманды и весь велоспорт не будет организован по примеру FIFA и NHL – этому виду спорта не удастся стать массово популярным и прибыльным. Зарабатывает UCI, организаторы гонок, а у велокоманд только одни расходы, даже трансфера гонцов нет. Бюджетно не пропорциональный и финансово иррациональный вид спорта. Возможно на заре становления велоспорта (и отсутствия возможностей современного телевещания) это и было правильно, и где-то даже благородно (газета Де ла Спорт), но сегодня уже пора меняться.

    И думаю руководители госхолдинга Казахстана прекрасно «читают» ситуацию, а сделать ничего нельзя. Астана возможно станет чем-то вроде Газпром – Русвело, логично. В итоге «больших» СССР-ских команд в пелотоне не останется.

    Вот очень жаль, честное слово!

  3. Бакеша

    Сегодня, 05:19 | Регистрация: 1.02.2018

    Цитата: protur
    А вы, любите театр?
     
    Вы приехали однажды в Страну где очень много больших величественных театров и талантливых исполнителей, мастерство которых просто восхищает.
    А живете вы в далекой прекрасной стране, но театров у вас нет! Но вы любите театр, и даже труппу создали, где в примах ходят артисты из той Страны. И каждый год ваша труппа с успехом гастролирует в театрах той Страны, и где непременно аншлаги. Все хорошо!
    Но одно угнетает. Труппу содержите вы, гонорары артистам платите вы, а вот билеты продают театры той Страны, и вся выручка остается там. У вас только одна привилегия содержать труппу и нести расходы по гонорарам артистов (в том числе дорогих, приглашенных из той Страны) и по перемещению и размещению труппы.
    И как бы вы не любили театр…. (далее тут скромно, про бюджет и деньги).
     
    До тех пор, пока велокоманды и весь велоспорт не будет организован по примеру FIFA и NHL – этому виду спорта не удастся стать массово популярным и прибыльным. Зарабатывает UCI, организаторы гонок, а у велокоманд только одни расходы, даже трансфера гонцов нет. Бюджетно не пропорциональный и финансово иррациональный вид спорта. Возможно на заре становления велоспорта (и отсутствия возможностей современного телевещания) это и было правильно, и где-то даже благородно (газета Де ла Спорт), но сегодня уже пора меняться.
    И думаю руководители госхолдинга Казахстана прекрасно «читают» ситуацию, а сделать ничего нельзя. Астана возможно станет чем-то вроде Газпром – Русвело, логично. В итоге «больших» СССР-ских команд в пелотоне не останется.
    Вот очень жаль, честное слово!
    Печально, если этот довольно успешный и имиджевый проект провалится

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Ближайшие старты

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice

7 - 13 марта 2018

Tirreno-Adriatico

17 марта 2018

Milano-Sanremo


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Комментарии

  • Бакеша
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3)
    Бакеша-Фото
    Цитата: protur
    А вы, любите театр?
     
    Вы приехали однажды в Страну где очень много больших величественных театров и талантливых исполнителей, мастерство которых просто восхищает.
    А живете вы в далекой прекрасной стране, но театров у вас нет! Но вы любите театр, и даже труппу создали, где в примах ходят артисты из той Страны. И каждый год ваша труппа с успехом гастролирует в театрах той Страны, и где непременно аншлаги. Все хорошо!
    Но одно угнетает. Труппу содержите вы, гонорары артистам платите вы, а вот билеты продают театры той Страны, и вся выручка остается там. У вас только одна привилегия содержать труппу и нести расходы по гонорарам артистов (в том числе дорогих, приглашенных из той Страны) и по перемещению и размещению труппы.
    И как бы вы не любили театр…. (далее тут скромно, про бюджет и деньги).
     
    До тех пор, пока велокоманды и весь велоспорт не будет организован по примеру FIFA и NHL – этому виду спорта не удастся стать массово популярным и прибыльным. Зарабатывает UCI, организаторы гонок, а у велокоманд только одни расходы, даже трансфера гонцов нет. Бюджетно не пропорциональный и финансово иррациональный вид спорта. Возможно на заре становления велоспорта (и отсутствия возможностей современного телевещания) это и было правильно, и где-то даже благородно (газета Де ла Спорт), но сегодня уже пора меняться.
    И думаю руководители госхолдинга Казахстана прекрасно «читают» ситуацию, а сделать ничего нельзя. Астана возможно станет чем-то вроде Газпром – Русвело, логично. В итоге «больших» СССР-ских команд в пелотоне не останется.
    Вот очень жаль, честное слово!
    Печально, если этот довольно успешный и имиджевый проект провалится
  • FEL1X
    Тур Анталии-2018. Этап 3 (4)
    FEL1X-Фото
    Илья тоже неплохо отдержался:)
  • protur
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3)
    protur-Фото

    А вы, любите театр?

     

    Вы приехали однажды в Страну где очень много больших величественных театров и талантливых исполнителей, мастерство которых просто восхищает.

    А живете вы в далекой прекрасной стране, но театров у вас нет! Но вы любите театр, и даже труппу создали, где в примах ходят артисты из той Страны. И каждый год ваша труппа с успехом гастролирует в театрах той Страны, и где непременно аншлаги. Все хорошо!

    Но одно угнетает. Труппу содержите вы, гонорары артистам платите вы, а вот билеты продают театры той Страны, и вся выручка остается там. У вас только одна привилегия содержать труппу и нести расходы по гонорарам артистов (в том числе дорогих, приглашенных из той Страны) и по перемещению и размещению труппы.

    И как бы вы не любили театр…. (далее тут скромно, про бюджет и деньги).

     

    До тех пор, пока велокоманды и весь велоспорт не будет организован по примеру FIFA и NHL – этому виду спорта не удастся стать массово популярным и прибыльным. Зарабатывает UCI, организаторы гонок, а у велокоманд только одни расходы, даже трансфера гонцов нет. Бюджетно не пропорциональный и финансово иррациональный вид спорта. Возможно на заре становления велоспорта (и отсутствия возможностей современного телевещания) это и было правильно, и где-то даже благородно (газета Де ла Спорт), но сегодня уже пора меняться.

    И думаю руководители госхолдинга Казахстана прекрасно «читают» ситуацию, а сделать ничего нельзя. Астана возможно станет чем-то вроде Газпром – Русвело, логично. В итоге «больших» СССР-ских команд в пелотоне не останется.

    Вот очень жаль, честное слово!

  • Адриен
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
    Адриен-Фото
    Прощай, Астана... Было ЧУДОМ, что проект продержался 12 лет. НЕНОРМАЛЬНО, что он спонсировлся по вышестоящему указанию, и главный спонсор был ВЫНУЖДЕН это делать. Это просто не могло продолжаться длительное время, конец ЗАКОНОМЕРЕН... Невозможно в нынешних условиях создать крепкий, непоколебимый долговременный проект, представляете скольким "деловым людям" обидно наблюдать за проходящими мимо них сравнительно большими деньгами ?.. Прощай, Астана ! Спасибо!
  • Astanaforever
    Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Астана просто великолепна в этом сезоне! Ничто не тяготит в команде без явного лидера.Каждый реализовывает самого себя без укоров и нареканий . Стратегия Вино оправдывает на все сто! Все равны, все за всех!
  • EL-Fenomeno
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
    EL-Fenomeno-Фото

    как Астана борзо пошла в этом сезоне good а ведь только зима, товарищи)

    Цитата: GTX
    Нда, какая то скучная гонка вышла. Ван Авермат был немного не тот, Ванмарке получше смотрелся

    Омлуп хоть и гонка WT, но для ГВА (не секрет) приоритеты это Фландрия, Гент-Вевельгем, может даже Рубэ, так что выкладиваться на все 100% ему не нужно было, каг бэ не хотелось

  • EL-Fenomeno
    Роан Деннис – победитель 4 эта ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    неужели Дэниска сможет удержаться на последней финишной горе и взять ИТОГовый генерал Абу-Даби...я за (хотелось бы)

  • marketbk
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
    marketbk-Фото

    Блин, до последнего надеялся, что на месте датчанина будет Луценко. Жаль.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Смотрю сегодня датский день.по девочкам тоже датчанка выиграла, кстати из команды рийса, велоконцепт, может ,они и выкупят лицензию протура или ская или Астаны, в случае их закрытия.
  • Pinkerton
    Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20)
    Pinkerton-Фото
    Всему виной борьба за равноправие и толерантность. Теперь победителя награждают одна девушка и один мужчина. Первая преподносит майку лидера, второй помогает гонщику ее надеть...

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25 февраля

Pello Bilbao (Astana Pro Team)

Heinrich Haussler (Bahrain Merida)

Eric Young (Rally Cycling)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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