   Михаэль Вальгрен выигрывает «Омлууп Хет Ньюзблад Элит»

Бакеша

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3) Цитата: protur А вы, любите театр?



Вы приехали однажды в Страну где очень много больших величественных театров и талантливых исполнителей, мастерство которых просто восхищает.

А живете вы в далекой прекрасной стране, но театров у вас нет! Но вы любите театр, и даже труппу создали, где в примах ходят артисты из той Страны. И каждый год ваша труппа с успехом гастролирует в театрах той Страны, и где непременно аншлаги. Все хорошо!

Но одно угнетает. Труппу содержите вы, гонорары артистам платите вы, а вот билеты продают театры той Страны, и вся выручка остается там. У вас только одна привилегия содержать труппу и нести расходы по гонорарам артистов (в том числе дорогих, приглашенных из той Страны) и по перемещению и размещению труппы.

И как бы вы не любили театр…. (далее тут скромно, про бюджет и деньги).



До тех пор, пока велокоманды и весь велоспорт не будет организован по примеру FIFA и NHL – этому виду спорта не удастся стать массово популярным и прибыльным. Зарабатывает UCI, организаторы гонок, а у велокоманд только одни расходы, даже трансфера гонцов нет. Бюджетно не пропорциональный и финансово иррациональный вид спорта. Возможно на заре становления велоспорта (и отсутствия возможностей современного телевещания) это и было правильно, и где-то даже благородно (газета Де ла Спорт), но сегодня уже пора меняться.

И думаю руководители госхолдинга Казахстана прекрасно «читают» ситуацию, а сделать ничего нельзя. Астана возможно станет чем-то вроде Газпром – Русвело, логично. В итоге «больших» СССР-ских команд в пелотоне не останется.

Вот очень жаль, честное слово!

Печально, если этот довольно успешный и имиджевый проект провалится Печально, если этот довольно успешный и имиджевый проект провалится

FEL1X

Тур Анталии-2018. Этап 3 (4) Илья тоже неплохо отдержался:)

protur

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3) А вы, любите театр? Вы приехали однажды в Страну где очень много больших величественных театров и талантливых исполнителей, мастерство которых просто восхищает. А живете вы в далекой прекрасной стране, но театров у вас нет! Но вы любите театр, и даже труппу создали, где в примах ходят артисты из той Страны. И каждый год ваша труппа с успехом гастролирует в театрах той Страны, и где непременно аншлаги. Все хорошо! Но одно угнетает. Труппу содержите вы, гонорары артистам платите вы, а вот билеты продают театры той Страны, и вся выручка остается там. У вас только одна привилегия содержать труппу и нести расходы по гонорарам артистов (в том числе дорогих, приглашенных из той Страны) и по перемещению и размещению труппы. И как бы вы не любили театр…. (далее тут скромно, про бюджет и деньги). До тех пор, пока велокоманды и весь велоспорт не будет организован по примеру FIFA и NHL – этому виду спорта не удастся стать массово популярным и прибыльным. Зарабатывает UCI, организаторы гонок, а у велокоманд только одни расходы, даже трансфера гонцов нет. Бюджетно не пропорциональный и финансово иррациональный вид спорта. Возможно на заре становления велоспорта (и отсутствия возможностей современного телевещания) это и было правильно, и где-то даже благородно (газета Де ла Спорт), но сегодня уже пора меняться. И думаю руководители госхолдинга Казахстана прекрасно «читают» ситуацию, а сделать ничего нельзя. Астана возможно станет чем-то вроде Газпром – Русвело, логично. В итоге «больших» СССР-ских команд в пелотоне не останется. Вот очень жаль, честное слово!

Адриен

Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20) Прощай, Астана... Было ЧУДОМ, что проект продержался 12 лет. НЕНОРМАЛЬНО, что он спонсировлся по вышестоящему указанию, и главный спонсор был ВЫНУЖДЕН это делать. Это просто не могло продолжаться длительное время, конец ЗАКОНОМЕРЕН... Невозможно в нынешних условиях создать крепкий, непоколебимый долговременный проект, представляете скольким "деловым людям" обидно наблюдать за проходящими мимо них сравнительно большими деньгами ?.. Прощай, Астана ! Спасибо!

Astanaforever

Михаэль Вальгрен выигрывает «О ... (3) Астана просто великолепна в этом сезоне! Ничто не тяготит в команде без явного лидера.Каждый реализовывает самого себя без укоров и нареканий . Стратегия Вино оправдывает на все сто! Все равны, все за всех!

EL-Fenomeno

Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20) как Астана борзо пошла в этом сезоне а ведь только зима, товарищи) Цитата: GTX Нда, какая то скучная гонка вышла. Ван Авермат был немного не тот, Ванмарке получше смотрелся Омлуп хоть и гонка WT, но для ГВА (не секрет) приоритеты это Фландрия, Гент-Вевельгем, может даже Рубэ, так что выкладиваться на все 100% ему не нужно было, каг бэ не хотелось

EL-Fenomeno

Роан Деннис – победитель 4 эта ... (1) неужели Дэниска сможет удержаться на последней финишной горе и взять ИТОГовый генерал Абу-Даби...я за (хотелось бы)

marketbk

Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20) Блин, до последнего надеялся, что на месте датчанина будет Луценко. Жаль.

Сейтмеметов сейтхалил

Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20) Смотрю сегодня датский день.по девочкам тоже датчанка выиграла, кстати из команды рийса, велоконцепт, может ,они и выкупят лицензию протура или ская или Астаны, в случае их закрытия.

Pinkerton

Omloop Het Nieuwsblad-2018. Ре ... (20) Всему виной борьба за равноправие и толерантность. Теперь победителя награждают одна девушка и один мужчина. Первая преподносит майку лидера, второй помогает гонщику ее надеть...