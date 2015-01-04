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Грег Ван Авермат: «Победа на Омлоп Хет Ниусблад-2017 – идеальный старт сезона»

Грег Ван Авермат – двукратный победитель Омлоп Хет Ниусблад

 

 

  Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) второй год подряд взял победу на классике "Омлоп Хет Ниусблад-2017" (Omloop Het Niuewsblad), защитив свой титул. Но только в этом году гонка получила более высокий статус, войдя в календарь Мирового тура.

 

 

  Photo ©Tim De Waele/TDWsport.com / BMC

 

  31-летний бельгийский гонщик команды BMC атаковал при прохождении Тайенберга за 58,5 км до финиша, с ним уехали четыре гонщика, в том числе Сеп Ванмарке (Cannondal-Drapac), а действующий чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe) быстро переложился в эту группу. Затем они ускорялись на Эйкенберге за 54 км до финиша. Группа Ван Авермата, Сагана, Ванмарке сначала состоявшая из 11 человек, проредилась, за 40 км до финиша они добрали отрыв дня. За 38 км до финиша Петер Саган, а затем и Сеп Ванмарке с Грегом Ван Аверматом ускорялись, в итоге за 30 км до финиша они остались втроём. Долгое время эта тройка звёздных лидеров удерживала преимущество в полминуты. Но за 10 км до финиша догоняющая группа сдалась, и разрыв стал увеличиваться,  за 6 км до финиша он достигал 52 секунд.

 

  На финише Грег Ван Авермат опередил своих попутчиков и взял победу на классике, Петер Саган финишировал вторым, повторив на Омлоп Хет Ниусблад свой результат прошлого года, когда он также проиграл на финише Грегу Ван Авермату.

 

  Photo ©Tim De Waele/TDWsport.com / BMC

 

  Грег Ван Авермат: «Гонка была очень трудной. Это прекрасная классика, и мы вместе с Петером Саганом сделали её тяжёлой. Мы открыли её в нужное время на Эйкенберге. Было очень приятно подойти к финишу втроём, и удивительно, что я смог отфинишировать. С прошлого года у меня появилась уверенность, что я могу побеждать на таком финише в спринте. Я счастлив, что сделал это и сегодня.

 

Я был скорее более расчётливым, чем сильнейшим. Самым сильным в гонке сегодня был Петер Саган. На Эйкенберге он впечатлял, мне пришлось очень сильно поднажать, чтобы с ним удержаться. Но если сумеешь за ним усидеть, то гонка становится интересной. С каждым пройденным километром моя уверенность увеличивалась. Сагана трудно обойти в спринте, но он не в первый раз расплачивается за то, что рано проявляет в гонке инициативу. После финиша он сказал мне, что для спринта у него осталось мало сил.

 

В прошлом году мой сезон начался крупной победой на этой гонке, теперь то же самое и в этом году. Приятно вернуться домой, став победителем первой гонки на родной земле. Гонка разворачивалась так же, как и в прошлом году. Команда сделала важную работу, чтобы вывезти меня на позицию перед Тайенбергом. Мы смогли уехать с сильнейшими гонщиками после связки Тайенберг-Эйкенберг. Такой сценарий классики мне нравится больше всего – атаковать издалека и уезжать, используя свою мощность.

 

В Генте я сумел спринтовать точно так же, как в прошлом году. Благодаря попутному ветру я смог начать спринт издалека.  

 

Ощущения выступать перед столькими болельщиками просто потрясающие, это идеальный старт сезона.

 

В межсезонье мне пришлось отдыхать на шесть недель дольше, чем обычно. И это меня напрягало, потому что я из тех, кто очень много тренируется зимой. Мы не знали, как ответил тело, но на Валенсии я проехал хорошо, хотя всегда шёл на максимуме. На Зелёной горе в Омане также ехал на максимальной для себя скорости, чтобы улучшить форму. Но те финиши мне не подходили, поэтому и побед не было. Я знал, что нахожусь в отличной форме сегодня. Но то, что сумел выиграть, немного удивило и меня самого.

 

Тур Фландрии – моя большая цель. Это тяжёлая гонка, но если всё пройдёт хорошо, у меня хорошие шансы. Такой старт сезона увеличивает мою уверенность и снимает часть прессинга перед следующими стартами. На Туре Фландрии я должен быть на пике формы, там хочу показать высокий результат».

 

Результаты Омлоп Хет Ниусблад-2017

 

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Теги к статье: Грег Ван Авермат Greg Van Avermaet BMC Омлоп Хет Ниусблад Omloop Het Niuewsblad победа из отрыва классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:51 | Регистрация: 4.01.2015

    Последние 30 км. раскатали/разделили на трех, так сказать) и даже на сантиметр не подпустили преследователей.
    Олимпийский чемпион начинает по чемпионски, но я уверен он отдал бы эту победу взамен виктории на королевской Фландрии...будем ждать)

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Комментарии

  • velodoctor
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (23)
    velodoctor-Фото
    Наш Слава Кузнецов сошел на этой гонке в самом начале. Пока даже не говорят почему.
  • jerzyk
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (23)
    jerzyk-Фото

    Уже никто не болеет за Катюшу?
    Заметил в протоколе, что лучший из Катюши был 57-м. Перед ним в списке четверо из Астаны. ?????? Как там трансферная политика и прочее у катюши? Никто не комментирует. Или это уже не наши? Как бы за Закарина - да, а за остальных - нет? Кстати, видел Кристофа с Боненом во время завала, а в протоколе его нет, даже среди сошедших?

  • Anton73
    Новый инцидент с дисковыми тор ... (22)
    Anton73-Фото

    Цитата: KUZMACHOK
    Не люблю ошибки такие...

    Вы, вообще, о чём? Я тоже не люблю ошибки и уважаю правила русского языка...

  • KUZMACHOK
    Новый инцидент с дисковыми тор ... (22)
    KUZMACHOK-Фото

    Почему раскарячится? Не на фэт-байках же ехали...



    Конечно, РАСКАРЯЧИТЬСЯ. Не люблю ошибки такие....

  • EL-Fenomeno
    Грег Ван Авермат: «Победа на О ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Последние 30 км. раскатали/разделили на трех, так сказать) и даже на сантиметр не подпустили преследователей.
    Олимпийский чемпион начинает по чемпионски, но я уверен он отдал бы эту победу взамен виктории на королевской Фландрии...будем ждать)

  • Александра
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    Александра-Фото

    Цитата: marketbk
    что при определенных условиях...

    Это разговор на тему "если бы да кабы". В данных (определенных) условиях Кошта был первый, следовательно, лучший.

    Ильнур - второй, тоже молодец.

  • EL-Fenomeno
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ильнур молодец, Кошта тем более, но я бы отметил Дюмолина. 3-е место и итоговый подиум ("бронзовая" медлаь) фактически обеспечен.

    Завтра жду финишной зарубы между Киттелем и Кавэндишем (с верой в победу британца)

    Цитата: Адриен
    Сложилось впечатление, что у бигов - Кинтаны, Контадора, Нибали, Ару - была своя, отдельная "война". Больше старались пасти друг друга,  а не преследовать убежавших.

    Первая репетиция будущих баталий на гранд-турах

  • EL-Fenomeno
    Результаты Омлоп Хет Ниусблад- ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    ПОДИУМная тройка то что надо. Понятно что большинство было и будет за Сагана, но черт возьми, любой из трех достоин победы. Саган отыграет(ся) на "большой" Фландрии, хотя будет ООчень интересно посмотреть если дуэль между ГВА и ПС повторится и там, ну а елси к ним примкнет ещё и Ванмарке (а вдруг?) это будет втройне замечательно.
    P.S.

    Слова Сагана после гонки (дословно и предельно ясно): "I didn't have the legs to beat Van Avermaet"


    Кстати, Евроспорт гонку показывали LIVE ? Ибо я её только в 9 вечера смотрел в повторе

  • velodoctor
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    velodoctor-Фото
    Я понял ваши сообщения, но я не согласен с ними. Уезжать надо было на 11% и держать темп до финиша в случае Зака. Но для такого надо быть Фрумом.
  • marketbk
    Тур Абу-Даби-2017. Этап 3 (31)
    marketbk-Фото
    Ага, и давайте будем идти по пути меньшего сопротивления? Вы видно так и не поняли все мои сообщения до этого. Смысл их в том, что при определенных условиях Закарин может мог бы быть и первым!
    Ух! Как трудно общаться с такими людьми)))

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