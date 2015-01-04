Грег Ван Авермат: «Победа на Омлоп Хет Ниусблад-2017 – идеальный старт сезона»

Грег Ван Авермат – двукратный победитель Омлоп Хет Ниусблад

Грег Ван Авермат (Greg Van Avermaet) второй год подряд взял победу на классике "Омлоп Хет Ниусблад-2017" (Omloop Het Niuewsblad), защитив свой титул. Но только в этом году гонка получила более высокий статус, войдя в календарь Мирового тура.

Photo ©Tim De Waele/TDWsport.com / BMC

31-летний бельгийский гонщик команды BMC атаковал при прохождении Тайенберга за 58,5 км до финиша, с ним уехали четыре гонщика, в том числе Сеп Ванмарке (Cannondal-Drapac), а действующий чемпион мира Петер Саган (Bora-Hansgrohe) быстро переложился в эту группу. Затем они ускорялись на Эйкенберге за 54 км до финиша. Группа Ван Авермата, Сагана, Ванмарке сначала состоявшая из 11 человек, проредилась, за 40 км до финиша они добрали отрыв дня. За 38 км до финиша Петер Саган, а затем и Сеп Ванмарке с Грегом Ван Аверматом ускорялись, в итоге за 30 км до финиша они остались втроём. Долгое время эта тройка звёздных лидеров удерживала преимущество в полминуты. Но за 10 км до финиша догоняющая группа сдалась, и разрыв стал увеличиваться, за 6 км до финиша он достигал 52 секунд.

На финише Грег Ван Авермат опередил своих попутчиков и взял победу на классике, Петер Саган финишировал вторым, повторив на Омлоп Хет Ниусблад свой результат прошлого года, когда он также проиграл на финише Грегу Ван Авермату.

Photo ©Tim De Waele/TDWsport.com / BMC

Грег Ван Авермат: «Гонка была очень трудной. Это прекрасная классика, и мы вместе с Петером Саганом сделали её тяжёлой. Мы открыли её в нужное время на Эйкенберге. Было очень приятно подойти к финишу втроём, и удивительно, что я смог отфинишировать. С прошлого года у меня появилась уверенность, что я могу побеждать на таком финише в спринте. Я счастлив, что сделал это и сегодня.

Я был скорее более расчётливым, чем сильнейшим. Самым сильным в гонке сегодня был Петер Саган. На Эйкенберге он впечатлял, мне пришлось очень сильно поднажать, чтобы с ним удержаться. Но если сумеешь за ним усидеть, то гонка становится интересной. С каждым пройденным километром моя уверенность увеличивалась. Сагана трудно обойти в спринте, но он не в первый раз расплачивается за то, что рано проявляет в гонке инициативу. После финиша он сказал мне, что для спринта у него осталось мало сил.

В прошлом году мой сезон начался крупной победой на этой гонке, теперь то же самое и в этом году. Приятно вернуться домой, став победителем первой гонки на родной земле. Гонка разворачивалась так же, как и в прошлом году. Команда сделала важную работу, чтобы вывезти меня на позицию перед Тайенбергом. Мы смогли уехать с сильнейшими гонщиками после связки Тайенберг-Эйкенберг. Такой сценарий классики мне нравится больше всего – атаковать издалека и уезжать, используя свою мощность.

В Генте я сумел спринтовать точно так же, как в прошлом году. Благодаря попутному ветру я смог начать спринт издалека.

Ощущения выступать перед столькими болельщиками просто потрясающие, это идеальный старт сезона.

В межсезонье мне пришлось отдыхать на шесть недель дольше, чем обычно. И это меня напрягало, потому что я из тех, кто очень много тренируется зимой. Мы не знали, как ответил тело, но на Валенсии я проехал хорошо, хотя всегда шёл на максимуме. На Зелёной горе в Омане также ехал на максимальной для себя скорости, чтобы улучшить форму. Но те финиши мне не подходили, поэтому и побед не было. Я знал, что нахожусь в отличной форме сегодня. Но то, что сумел выиграть, немного удивило и меня самого.

Тур Фландрии – моя большая цель. Это тяжёлая гонка, но если всё пройдёт хорошо, у меня хорошие шансы. Такой старт сезона увеличивает мою уверенность и снимает часть прессинга перед следующими стартами. На Туре Фландрии я должен быть на пике формы, там хочу показать высокий результат».