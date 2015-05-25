Якоб Фульсанг выигрывает «Критериум дю Дофине»-2019

Якоб Фульсанг выигрывает «Критериум дю Дофине»

Во второй раз в своей карьере, гонщик команды «Астана» Якоб Фульсанг стал победителем престижной многодневной гонки «Критериум дю Дофине» в генеральной классификации (впервые, он одержал победу в 2017 году, также, в составе «Астаны»).



На заключительном, 8-и этапе команда успешно защитила желтую майку своего капитана, которую Фульсанг надел накануне после королевского горного этапа.



Также, чемпион Казахстана Алексей Луценко провёл потрясающую гонку и, в итоге, занял высокое 7-е место в итоговой классификации многодневки. «Астана» одержала победу в общекомандной классификации «Критериум дю Дофине».

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- Я ожидал, что день получится более сложным, чем оказалось на самом деле, но моя команда проделала прекрасную работу, ребята контролировали всю гонку наилучшим образом. Вначале, в отрыв уехала группа, в которой ближайший гонщик в общем зачёте проигрывал около 6 минут, и для нас это была идеальная ситуация. Мне оставалось держаться на колесе у товарищей, которые без проблем довезли меня до финиша. Для меня это особенная победа, потому что на этот раз я понял, что могу побеждать, будучи в желтой майке. В 2017 году я выиграл майку только на последнем этапе. Я невероятно счастлив довезти желтую майку до финиша при поддержке своей команды, - рассказал Якоб Фульсанг.



- Теперь, я с оптимизмом ожидаю старта «Тур де Франс», думаю, в своей подготовке я на правильном пути. Пока, сезон складывается просто замечательно, и для меня, и для всей «Астаны». В этом году все происходит просто идеально, легко и без стресса, атмосфера в команде потрясающая. Мы поддерживаем друг друга, мы готовы жертвовать ради товарища по команде, и из-за этого мы и одерживаем победы разными гонщиками. Надеюсь, что нам удастся продолжать в том же духе как можно дольше, - добавил Фульсанг.



Для команды «Астана» сегодняшний успех Фульсанг стал 10-й победой в общем зачёте многодневной гонки в текущем сезоне.



Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM