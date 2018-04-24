Тур Романдии. Этап 4. Якоб Фульсанг одерживает сольную победу

Цитата: error

Если за этапами то нет ниодного финишера. С отрыва нереально победить если Скай поедет так как ездит всегда. Реально слив гранд-тура.



Ваш вариант состава что бы не было слива. Закарин не в счет.

Мой вариант- только Киттель вместо кого-то. А так вполне приемлемыйй состав.

Вполне соответсвует общему г...составу.