VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Тур Романдии. Этап 4. Якоб Фульсанг одерживает сольную победу

Тур Романдии. Этап 4. Якоб Фульсанг одерживает сольную победу

 



Капитан команды «Астана» Якоб Фульсанг одержал сольную победу после своей атаки за 15 км до финиша 4-го этапа королевского горного этапа «Тура Романдии» с финишем в городе Сьон.

 

Тур Романдии. Этап 4. Якоб Фульсанг одерживает сольную победу

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 


- Сначала, я попробовал атаковать на финальном подъеме, но затем меня поймали, а на спуске мне пришлось догонять лидеров, которые уехали вперед. К счастью, на середине спуска дорога пошла немного вверх, и наш спортивный директор Дмитрий Фофонов сказал мне, что это именно тот момент, когда надо атаковать! Я ответил ему, что я уже еду на 100% своих сил. Но, сразу после этого, я увидел прекрасную возможность, когда я находился на последней позиции в группе, где все начали оглядываться друг на друга. Я решил использовать этот шанс и атаковал. Я очень рад этой победе. Она дарит мне большую уверенностью в своих силах как раз накануне начала моей подготовки к «Тур де Франс», - рассказал Якоб Фульсанг.

Четвертый, королевский горный этап «Тура Романдии» прошел сегодня в окрестностях города Сьон. Дистанция этапа составила 149 км с пятью категорийными подъемами.

На протяжении первых четырех подъемов пелотон преследовал отрыв из пяти гонщиков, одновременно, проводя селекцию в своих рядах. У подножия заключительного подъема отрыв был нейтрализован, а пелотон уменьшился до небольшой группы фаворитов. Якоб Фульсанг атаковал из этой группы, но был настигнут четырьмя соперниками. На спуске гонщик «Астаны» атаковал вновь, и уже эта атака принесла ему победу на этапе.

Сегодняшний успех позволил Фульсангу подняться на 4-е место в генеральной классификации «Тура Романдии» с отставанием в 1 минуту 16 секунд от лидера общего зачета, словенца Приможа Роглича.

Завтра пройдет финальный, 5-й этап швейцарской многодневки: 181 км от Мон-сюр-Ролл до Женевы.


 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур Романдии Якоб Фульсанг Astana Tour de Romandie гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

24 - 29 апреля 2018

Tour de Romandie

1 мая 2018

Eschborn-Frankfurt

4 - 27 мая 2018

Giro d'Italia


ОПРОС

Какая из Арденнских классик-2018 понравилась больше?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    VeloVelo-Фото
    Плюсую вам.
  • VeloVelo
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    VeloVelo-Фото
    Вернут.
  • VeloVelo
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    VeloVelo-Фото
    Я бы тоже ))
  • VeloVelo
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    VeloVelo-Фото
    "Не сдюжил" - значит не смог, не сумел.
    "Сдюжил" - смог, сумел.
  • marketbk
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    marketbk-Фото

    Цитата: error
    Если за этапами то нет ниодного финишера. С отрыва нереально победить если Скай поедет так как ездит всегда. Реально слив гранд-тура. 

     

    Ваш вариант состава что бы не было слива. Закарин не в счет.

    Мой вариант- только Киттель вместо кого-то. А так вполне приемлемыйй состав.



    Вполне соответсвует общему г...составу.

  • ayahuasca
    Состав команды Katusha-Alpecin ... (6)
    ayahuasca-Фото

    Непонятно зачем вообще едут, Мартин уже не выиграет разделку, 3-5 место потолок, "битва за волосы" как отметил коллега выше, засветят красивые маечки и все.

  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ай да Примош, ну маладцом; идёт на вторую генералку 1 места за сезон...ужержать(ся) бы ему в майке, в воскресенье на последнем этапе

  • kimi
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    kimi-Фото
    а чего их убрали, жалко что ли. так писать меньше, места занимает меньше и вообще, альтернатива в основном удобна. а потом мне цифры и статистика нравятся
  • старт-шоссе 82
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    старт-шоссе 82-Фото

    Меня не перестает удивлять Роглич. С какого теста он сделан? В вики уже пишут о нем в графе специализация =горняк= , если он и дальше будет так прогрессировать ,то в ближайшем будущем и на гранд тур замахнется. Насчет Берналя, не было на этапе изматывающего развоза и большинство гонщиков подошли к финальной горе достаточно бодрыми, от этого и атаки Берналя выглядели такими резкими и в то же время =беззубыми=

  • Camel
    Тур Романдии-2018. Этап 4 (41)
    Camel-Фото

    Цитата: Earl57
    Тем не менее Роглич заявлен на Тур, Мохорич - на Джиро, а Берналя нет ни на Джиро, ни в планах на Тур.

     

    А я Вам скажу, почему так произошло. Вы когда-нибудь видели Берналя хотя бы в отрыве? Вряд ли. Его не видели даже в разделках. Думаю, что Дюмолин, Фрум и Мартин смотрят на него квадратными глазами, потому что этот парень является сейчас для них МОНСТРОМ. Они понятия не имеют, откуда он взялся, такой, видите ли грамотный, хорошо едущий разделки, причём в гору.

     

    Так что с Берналем необходимо будет считаться. Более того, разбираться целой командой.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

29 апреля

Carlos Barbero (Movistar Team)

Antwan Tolhoek (Team Lotto NL - Jumbo)

Nicolas Mariotto Sessler (Burgos - BH)

30 апреля

Michael Morkov (Quick-Step Floors)

Ivan Santaromita (Nippo - Vini Fantini)

Edward Theuns (Team Sunweb)

Jakub Mareczko (Wilier Triestina - Selle Italia)

Marcel Sieberg (Lotto Soudal)

Nigel Ellsay (Rally Cycling)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
5 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
7 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
9 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
10 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 931

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2018 (155)
Март 2018 (185)
Февраль 2018 (143)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)