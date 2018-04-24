- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 21:53
Тур Романдии. Этап 4. Якоб Фульсанг одерживает сольную победу
Капитан команды «Астана» Якоб Фульсанг одержал сольную победу после своей атаки за 15 км до финиша 4-го этапа королевского горного этапа «Тура Романдии» с финишем в городе Сьон.
Photo credit: ©Bettiniphoto
- Сначала, я попробовал атаковать на финальном подъеме, но затем меня поймали, а на спуске мне пришлось догонять лидеров, которые уехали вперед. К счастью, на середине спуска дорога пошла немного вверх, и наш спортивный директор Дмитрий Фофонов сказал мне, что это именно тот момент, когда надо атаковать! Я ответил ему, что я уже еду на 100% своих сил. Но, сразу после этого, я увидел прекрасную возможность, когда я находился на последней позиции в группе, где все начали оглядываться друг на друга. Я решил использовать этот шанс и атаковал. Я очень рад этой победе. Она дарит мне большую уверенностью в своих силах как раз накануне начала моей подготовки к «Тур де Франс», - рассказал Якоб Фульсанг.
Четвертый, королевский горный этап «Тура Романдии» прошел сегодня в окрестностях города Сьон. Дистанция этапа составила 149 км с пятью категорийными подъемами.
На протяжении первых четырех подъемов пелотон преследовал отрыв из пяти гонщиков, одновременно, проводя селекцию в своих рядах. У подножия заключительного подъема отрыв был нейтрализован, а пелотон уменьшился до небольшой группы фаворитов. Якоб Фульсанг атаковал из этой группы, но был настигнут четырьмя соперниками. На спуске гонщик «Астаны» атаковал вновь, и уже эта атака принесла ему победу на этапе.
Сегодняшний успех позволил Фульсангу подняться на 4-е место в генеральной классификации «Тура Романдии» с отставанием в 1 минуту 16 секунд от лидера общего зачета, словенца Приможа Роглича.
Завтра пройдет финальный, 5-й этап швейцарской многодневки: 181 км от Мон-сюр-Ролл до Женевы.
Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM
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