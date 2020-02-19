Вуэльта Андалусии-2020. Этап 3. Якоб Фульсанг побеждает на технически сложном финише в Убеде

Якоб Фульсанг выиграл свой второй этап на нынешней «Вуэльте Андалусии», став сильнейшим на технически сложном финише в городе Убеда. Капитан «Астана Про Тим» предпринял точно выверенную атаку сразу после заключительного поворота, выйдя вперед и до самой финишной прямой не отдав своей первой позиции. По итогам победного этапа Фульсанг упрочил свое лидерство в генеральной классификации испанской многодневки.





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- Первые два часа гонки были очень сложными, но мои товарищи сделали отличную работу, и в начале, и в течение всего дня. В финале было много атак, но нам удалось все их закрыть, а в конце я использовал последний поворот, как возможность для того, чтобы одержать победу. Я просматривал роудбук этим утром, так что я знал, что если хочу побороться за победу, то крайне важным будет выбор правильной позиции в этом повороте. Завтра нас ждет еще один трудный день, но снова я надеюсь, что нам удастся защитить желтую майку. Конечно, многие команды ищут возможность сделать гонку еще более сложной, но до сих пор моя команда была великолепна! Индивидуальная гонка в воскресенье выглядит трудной, но у меня уже есть небольшое преимущество, так что я думаю, это должно помочь мне, - сказал счастливый Якоб Фульсанг после своей второй победы.



Третий этап «Вуэльты Андалусии» вновь стал серьезным испытанием для гонщиков, которые преодолели почти 177 км от Хаэна до Убеды и 5 категорийных подъемов на дистанции.



Несколько раз по ходу дистанции формировались группы отрыва, но каждый раз усилиями команды «Астана Про Тим», а позднее и нескольких других команд, все атаки были нейтрализованы на последней вершине дистанции Пуэрто де Баэса. Перед технически сложным финалом на улицах Убеды, гонщики «Астана Про Тим» вывезли Якоба Фульсанга на хорошую позицию вперед. Соперники несколько раз атаковали на заключительных километрах дистанции, но каждый раз Фульсанг, а также, Йон Исагирре отвечали на эти ускорения, закрывая их.



При входе в заключительный опасный вираж, капитан «Астана Про Тим» выбрал оптимальную траекторию, сразу вырвавшись вперед. Это ускорение принесло Якобу Фульсангу вторую победу на этапах «Вуэльты Андалусии» в нынешнем сезоне. В общем зачете Фульсанг увеличил свое преимущество над Микелем Ландой до 14 секунд. Йон Исагирре по-прежнему занимает 5-е место, уступая товарищу по команде 34 секунды.



- Мы очень довольны результатом. Команда потрясающе провела этот этап, мы работали впереди весь день, и сумели догнать отрыв. В финале, ребята вывезли Якоба на идеальную позицию, и он завершил этот день блестящей победой. Мы внимательно посмотрели финиш этапа сегодня утром, так что знали, какая там дорога и какие повороты нас ждут. Впереди еще два дня, команда в отличном настроении, все прекрасно работают друг с другом, так что мы настроены дать бой и на завтрашнем тяжелом этапе, где нам нужно сохранять предельную концентрацию, - добавил спортивный директор Александр Шефер.



Предпоследний, 4-й этап «Вуэльты Андалусии» пройдет завтра: 125 км от Вильянуэва Месия до Гранады.

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM