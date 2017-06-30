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Ваут Пулс – победитель 2 этапа Вуэльты Андалусии-2018

Ваут Пулс и Луис-Леон Санчес о 2-м этапе Вуэльты Андалусии-2018

 

 

 30-летний голландский гонщик команды Sky Ваут Пулс (Wout Poels) одержал первую победу в сезоне, выиграв 2-й этап Вуэльты Андалусии-2018 с финишем в подъём 1-й категории на Альто де лас Альяндас.

 

  На финальном подъёме первым из группы лидеров атаковал Якоб Фульсанг (Astana), за которым поехал Микель Ланда (Movistar) и Тим Велленс (Lotto Soudal), а затем и Ваут Пулс  переложился к этим гонщикам. За 1,4 км до финиша Тим Велленс попробовал уехать от попутчиков, но Пулс его добрал.  Якоб Фульсанг с Микелем Ландой и Луисом-Леоном Санчесом сумели закрыть просвет до двух лидирующих гонщиков, но Ваут Пулс спринтовал перед финальным поворотом и оставил соперников позади, взяв не только победу на этапе, но и майку лидера генеральной классификации.

 

Ваут Пулс – победитель 2 этапа Вуэльты Андалусии-2018

Photo © Team Sky/TDWsport

 

  Ваут Пулс: «Когда переложился к Тиму Велленсу, начал ждать момента для атаки, но потом все собрались в группу. За 300 м я подумал, что мне пора дать полный газ, потому что там было не слишком круто, у меня хватило скорости для победы. Мне не понравилось, как я начал сезон в Валенсии, после этой гонки я много тренировался и теперь больше доволен своим выступлением здесь. На следующей паре этапов, которые будут плоскими, важно не проиграть секунд перед воскресной разделкой».

 

  Луис-Леон Санчес: «Гонка сложилась для нас хорошо, команда проделала отличную работу и, как мне кажется, мы сделали сегодня все, что могли, проехали этап так, как и планировали. Наша главная цель – общий зачет в этой гонке и, думаю, мы движемся в правильном направлении. Сегодня, практически все прошло идеально и единственное, чего нам не хватило – это победы на этапе. Что ж, Пулс был сильнейшим сегодня, но, в целом, я доволен своим результатом. Все идет хорошо, разрывы в общем зачете минимальны, так что посмотрим, какой получится решающая «разделка» в заключительный день. На данный момент я хорошо себя чувствую, после «Вуэльты Валенсии» и «Вуэльты Мурсии», где я победил, форма на высоком уровне. На этой гонке мы в числе фаворитов, и мы постараемся добиться максимально возможного результата. У нас в составе два лидера, но с этим нет никаких проблем – главное для нас, это командный успех, и мы выступаем, как единая команда. В субботу будет сложный и взрывной финиш, посмотрим, кто из нас будет впереди, а после этого, мы вдвоем сделаем максимум в «разделке».

 

 

По материалам пресс-релизов команд Sky, Astana Pro Team

 

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Теги к статье: Ваут Пулс Wout Poels Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:07 | Регистрация: 30.06.2017

    Лулу красачик! Раскрылся парняга после некрасивого побега Ару в ОАЭ. Парень без никаких излишних амбиций пропахал несколько сезонов на Нибали и Ару.Теперь пора и о себе заявить.А заявить есть чего! С такими гонцами как Лулу сезон попрет на ура! Настроение в команде бодрое. Задачи и без явного лидера решаемые. Джиро и Вуэльту по зубам взять команде .Супермен уже способен брать грантуры. Если не в этом сезоне, то на следующий обьязан.. Начало сезона обнадеживает.

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Комментарии

  • Адриен
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    Адриен-Фото
    А что значит - "предельно допустимая доза"? Насколько я знаю - поправьте если не прав - применение сальбутамола вообще ЗАПРЕЩЕНО. А разрешена определенная доза только астматикам и только по особому терапевтическому исключению. ТАК ФРУМ И ЕЕ ПРЕВЫСИЛ ВДВОЕ ! Вроде как с почками неполадки... Допустим, это так и есть, тогда получается интересная штука - если Фрума оправдают - к чему все и идет - фактически ему будет РАЗРЕШЕНО увеличивать эту пресловутую допустимую дозу - почки ведь не поменяешь, где гарантия что они опять не зашалят ? А если обвинят и накажут, то как быть потом ? Астма неизлечима, применение сальбутамола обязательно, значит повторение инцидента - с такими почками - практически неизбежно. Что тогда делать?.. Со всеми этими "терапевтическими" и иными исключениями и федерация и антидопинговые службы загонят сами себя и вообще весь профессиональный спорт в такой тупик, из которого потом без позорных разоблачений не выбраться.
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Грег Ван Авермат – победитель ... (2)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    то шо доктор прописал))

    Грег в полном порядке) 

    зеленая гора фигня,не горбатая же)

    лукавит помоему))

    хотя попу там рвать не имеет смысла.тут он прав-не ОИ же)

    но усидеть может вполне.

    кто на этой гонке горняк экстра класа?

  • Адриен
    Ричи Порт о возможном поиске н ... (8)
    Адриен-Фото
    Да он уже ПЕРЕЗРЕЛ. Для побед...
  • сервело
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    сервело-Фото
    Я видел это своими глазами. Разложение и распад СНГ велокомьюнити. Nil permanent sub sole
  • VeloVelo
    Ричи Порт о возможном поиске н ... (8)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Ричи Порт: «Я определил для себя срок до конца мая, потом мне нужна определённость. Кто-то сказал, что, возможно, Герант Томас собирается перейти в команду Trek-Segafredo, потому что у неё есть потенциал сильной команды. Если команда BMC закроется, хотелось бы выступать в такой команде...."

    Неужели опять появилась возможность стать 2-м номером? 
    Ричи, не упускай! Это Твоё! )



    А по БМС еще в прошлом сезоне было понятно. К Сожалению... 
    Даже если спасут команду, то, ненадолго (КМК)



    Порт уже давно созрел. Компот. Простите меня все, кто его любят. 
    Хороший парень? - возможно, не мне судить )



    Но, не Чемпион.

  • Astanaforever
    Грег Ван Авермат – победитель ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Леха в раж пошел после взятого этапа на Вуэльте. Почувствовал себя настоящим топовым гонцом. Че сказать, ветер ему в спину.
  • VeloVelo
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    VeloVelo-Фото

    Толстый вернулся )
    Ильич, с Возвращением тебя! )

  • Astanaforever
    Ваут Пулс – победитель 2 этапа ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Лулу красачик! Раскрылся парняга после некрасивого побега Ару в ОАЭ. Парень без никаких излишних амбиций пропахал несколько сезонов на Нибали и Ару.Теперь пора и о себе заявить.А заявить есть чего! С такими гонцами как Лулу сезон попрет на ура! Настроение в команде бодрое. Задачи и без явного лидера решаемые. Джиро и Вуэльту по зубам взять команде .Супермен уже способен брать грантуры. Если не в этом сезоне, то на следующий обьязан.. Начало сезона обнадеживает.
  • VeloVelo
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    VeloVelo-Фото
    Берите Выше! )
  • VeloVelo
    Крис Фрум об отношении к нему ... (79)
    VeloVelo-Фото

    красава! )
    Типичный задний защитник )

    ЗЫ: было когда-то в футболе такое понятие - "либеро" ;)

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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