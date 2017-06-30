Ваут Пулс – победитель 2 этапа Вуэльты Андалусии-2018

Ваут Пулс и Луис-Леон Санчес о 2-м этапе Вуэльты Андалусии-2018

30-летний голландский гонщик команды Sky Ваут Пулс (Wout Poels) одержал первую победу в сезоне, выиграв 2-й этап Вуэльты Андалусии-2018 с финишем в подъём 1-й категории на Альто де лас Альяндас.

На финальном подъёме первым из группы лидеров атаковал Якоб Фульсанг (Astana), за которым поехал Микель Ланда (Movistar) и Тим Велленс (Lotto Soudal), а затем и Ваут Пулс переложился к этим гонщикам. За 1,4 км до финиша Тим Велленс попробовал уехать от попутчиков, но Пулс его добрал. Якоб Фульсанг с Микелем Ландой и Луисом-Леоном Санчесом сумели закрыть просвет до двух лидирующих гонщиков, но Ваут Пулс спринтовал перед финальным поворотом и оставил соперников позади, взяв не только победу на этапе, но и майку лидера генеральной классификации.

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Ваут Пулс: «Когда переложился к Тиму Велленсу, начал ждать момента для атаки, но потом все собрались в группу. За 300 м я подумал, что мне пора дать полный газ, потому что там было не слишком круто, у меня хватило скорости для победы. Мне не понравилось, как я начал сезон в Валенсии, после этой гонки я много тренировался и теперь больше доволен своим выступлением здесь. На следующей паре этапов, которые будут плоскими, важно не проиграть секунд перед воскресной разделкой».

Луис-Леон Санчес: «Гонка сложилась для нас хорошо, команда проделала отличную работу и, как мне кажется, мы сделали сегодня все, что могли, проехали этап так, как и планировали. Наша главная цель – общий зачет в этой гонке и, думаю, мы движемся в правильном направлении. Сегодня, практически все прошло идеально и единственное, чего нам не хватило – это победы на этапе. Что ж, Пулс был сильнейшим сегодня, но, в целом, я доволен своим результатом. Все идет хорошо, разрывы в общем зачете минимальны, так что посмотрим, какой получится решающая «разделка» в заключительный день. На данный момент я хорошо себя чувствую, после «Вуэльты Валенсии» и «Вуэльты Мурсии», где я победил, форма на высоком уровне. На этой гонке мы в числе фаворитов, и мы постараемся добиться максимально возможного результата. У нас в составе два лидера, но с этим нет никаких проблем – главное для нас, это командный успех, и мы выступаем, как единая команда. В субботу будет сложный и взрывной финиш, посмотрим, кто из нас будет впереди, а после этого, мы вдвоем сделаем максимум в «разделке».

По материалам пресс-релизов команд Sky, Astana Pro Team