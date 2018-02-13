Тим Велленс, Микель Ланда, Якоб Фульсанг о 4-м этапе Вуэльты Андалусии-2018

Тим Велленс – победитель 4 этапа Вуэльты Андалусии-2018

26-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс одержал победу на 4-м этапе Вуэльты Андалусии-2018 и возглавил генеральную классификацию. На финальном подъёме за километр до финиша Тим Велленс поехал за ускорившимся Микелем Ландой (Movistar), они создали просвет, а затем Тим Велленс за 200 м до финиша обошёл своего попутчика и взял победу на этапе. Тройку лучших на этапе замкнул Якоб Фульсанг (Astana), опередивший на финише потерявшего майку лидера Ваута Пулса (Sky).

Тим Велленс: «Уже на второй день гонки я увидел, что у меня хорошо идёт нога. Я также знал, что сегодняшний подъём мне подходит, и я воспользовался шансом. Вчера проводил тщательную разведку этого подъёма, что принесло свои плоды.

Команда к подножию горы вывезла меня на лучшую из возможных позицию, потом Тосх Ван дер Санде взвинтил скорость. Когда Микель Ланда поехал, только я один смог за ним усидеть. Я боялся отпускать его далеко.

За 300 м до финиша я оставил Ланду позади и выиграл несколько секунд. Я намеревался атаковать именно на том месте, потому что там был небольшой спуск. Мы ехали по брусчатке, но слева и справа от неё было более гладко, поэтому я хотел выехать вперёд.

Не знаю, что принесёт завтрашний этап. Дистанция разделки должна мне подходить, и часть дистанции пройдёт по гравийной дороге (6 км из 14 км), что мне нравится. Разделка никогда не лжёт, в такой форме, в какой нахожусь сейчас, я могу показать хорошее время, хотя моими соперниками будут талантливые раздельщики. То, что я надел майку лидера, меня мотивирует. Конечно, у меня есть шанс выиграть общий зачёт. Не каждый день приходится ехать по гравийным дорогам, так что завтра посмотрим».

Микель Ланда: «Подъём был очень тяжёлым. После того, как я увидел, что на подъёме Альянадас я оказался одним из самых сильных, сегодня не стал ждать спринта, а атаковал у подножия. Но моей проблемой стало, что со мной уехал такой сильный на брусчатке гонщик как Велленс. Как только мы поехали по камням, я встал, а он просто полетел. Я пытался быстро увеличить скорость, но не смог этого сделать на брусчатке. Он же просто сидя в седле уезжал от меня. У меня нет опыта прохождения по такому покрытию, а также мне не хватило сил, чтобы соответствовать его скорости. Но я всё равно доволен результатом. Вчера был выматывающий день, команда отработала блестяще, особенно когда Андрей Амадор уехал в финале в отрыв. Мы хотели взять сегодня победу, но не получилось. В общем зачёте я иду близко, завтра в разделке будет напряжённая борьба. Все, кто находится рядом со мной в генеральной классификации, лучше меня едут разделку, но я продолжу бороться до конца».

Якоб Фульсанг: «Это был по-настоящему трудный этап, с первых же километров скорость была очень высокой, потому что многие хотели уехать в отрыв. Когда отрыв ушел, было сложно его контролировать и догонять. Гонщики нашей команды приняли участие в нейтрализации этого отрыва наряду с другими командами, у которых тоже были амбиции на этом этапе. В итоге, все свелось к заключительным трем километрам, и там впереди были все, кого мы и ожидали увидеть. Финиш получился трудным, но разрывы небольшие – все решит завтрашняя «разделка».

По материалам пресс-релизов команд Lotto Soudal, Movistar, Astana Pro Team