VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Тим Велленс, Микель Ланда, Якоб Фульсанг о 4-м этапе Вуэльты Андалусии-2018

Тим Велленс – победитель 4 этапа Вуэльты Андалусии-2018

 

 

  26-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Тим Велленс одержал победу на 4-м этапе Вуэльты Андалусии-2018 и возглавил генеральную классификацию. На финальном подъёме за километр до финиша Тим Велленс поехал за ускорившимся Микелем Ландой (Movistar), они создали просвет, а затем Тим Велленс  за 200 м до финиша обошёл своего попутчика и взял победу на этапе. Тройку лучших на этапе замкнул Якоб Фульсанг (Astana), опередивший на финише потерявшего майку лидера Ваута Пулса (Sky).

 

 

 

  Тим Велленс: «Уже на второй день гонки я увидел, что у меня хорошо идёт нога. Я также знал, что сегодняшний подъём мне подходит, и я воспользовался шансом. Вчера проводил тщательную разведку этого подъёма, что принесло свои плоды.

Команда к подножию горы вывезла меня на лучшую из возможных позицию, потом Тосх Ван дер Санде взвинтил скорость. Когда Микель Ланда поехал, только я один смог за ним усидеть. Я боялся отпускать его далеко.

 

  За 300 м до финиша я оставил Ланду позади и выиграл несколько секунд. Я намеревался атаковать именно на том месте, потому что там был небольшой спуск. Мы ехали по брусчатке, но слева и справа от неё было более гладко, поэтому я хотел выехать вперёд.

 

  Не знаю, что принесёт завтрашний этап. Дистанция разделки должна мне подходить, и часть дистанции пройдёт по гравийной дороге (6 км из 14 км), что мне нравится. Разделка никогда не лжёт, в такой форме, в какой нахожусь сейчас, я могу показать хорошее время, хотя моими соперниками будут талантливые раздельщики. То, что я надел майку лидера, меня мотивирует. Конечно, у меня есть шанс выиграть общий зачёт. Не каждый день приходится ехать по гравийным дорогам, так что завтра посмотрим».

 

  Микель Ланда: «Подъём был очень тяжёлым. После того, как я увидел, что на подъёме Альянадас я оказался одним из самых сильных, сегодня не стал ждать спринта, а атаковал у подножия. Но моей проблемой стало, что со мной уехал такой сильный на брусчатке гонщик как Велленс. Как только мы поехали по камням, я встал, а он просто полетел. Я пытался быстро увеличить скорость, но не смог этого сделать на брусчатке. Он же просто сидя в седле уезжал от меня. У меня нет опыта прохождения по такому покрытию, а также мне не хватило сил, чтобы соответствовать его скорости. Но я всё равно доволен результатом. Вчера был выматывающий день, команда отработала блестяще, особенно когда Андрей Амадор уехал в финале в отрыв. Мы хотели взять сегодня победу, но не получилось. В общем зачёте я иду близко, завтра в разделке будет напряжённая борьба. Все, кто находится рядом со мной в генеральной классификации, лучше меня едут разделку, но я продолжу бороться до конца».

 

  Якоб Фульсанг: «Это был по-настоящему трудный этап, с первых же километров скорость была очень высокой, потому что многие хотели уехать в отрыв. Когда отрыв ушел, было сложно его контролировать и догонять. Гонщики нашей команды приняли участие в нейтрализации этого отрыва наряду с другими командами, у которых тоже были амбиции на этом этапе. В итоге, все свелось к заключительным трем километрам, и там впереди были все, кого мы и ожидали увидеть. Финиш получился трудным, но разрывы небольшие – все решит завтрашняя «разделка».

 

По материалам пресс-релизов команд Lotto Soudal, Movistar, Astana Pro Team

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Андалусии-2018

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тим Велленс Якоб Фульсанг Микель Ланда Tim Wellens Jakob Fuglsang Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Вуэльта Андалусии-Рута дель Соль Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

17-18 февраля 2018

Tour Cycliste International du Haut Var Matin

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 4 (9)
    Astanaforever-Фото
    Крис Фрум- 16 место . 1м 44 сек. Видимо аэрозоль дома оставил.
  • AAA
    Тур Омана. Двойной успех «Аста ... (5)
    AAA-Фото
    Алексей молодец!
    А у Нибали другие планы...
  • marketbk
    Тур Омана. Двойной успех «Аста ... (5)
    marketbk-Фото

    Цитата: Юджин
    Вот сделал, даже Нибали позади на Зеленой горе.

     

    Это не аргумент, Нибали там сделали еще 13 гонцов. Тот же "горняк" Хаас из Катюши.

    Тем не менее Алексей красавчик. Так держать!

     

  • GTX
    Вольта Альгарве-2018. Этап 4 (1)
    GTX-Фото

    А два года тому кто-то здесь на форуме смеялся с Груневегена, который в интервью говорил, что команда работает над спринтерским поездом.

  • GTX
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 4 (9)
    GTX-Фото

    Ставлю на Пулса

  • Rokka
    Тур Омана. Двойной успех «Аста ... (5)
    Rokka-Фото
    А ещё на Джиро довольно высоко заехал. Хорошая команда в этом году у Астаны!
  • motte
    Тур Омана. Двойной успех «Аста ... (5)
    motte-Фото

    Вы не слышали о Хирте? Присмотритесь к этому чеху, он хорошо заявил о себе нммного ранее, взял тур австрии прошлого года...третим на туре хорватиию тот еще талант и Вино прихватил его далеко не зря и именно как горняка ибо он по специализации ярко выражен как горняк.

  • Юджин
    Тур Омана. Двойной успех «Аста ... (5)
    Юджин-Фото

    Браво Астана, Браво Винокуров!

     

    Видно что в межсезонье хорошо тренеровались. 

    Вино заставлял жить на велосипедах: кушать, спать)

    Все считают накат, а он считает время которое гонщик проводит не на велосипеде biggrin 

    Только слез с велосипеда - сразу штрафное время включается:)

     

    Пришел результат.

     

    Ян Хирт - не слышал о нем раньше, но какой молодец. Грегари в этой гонке у Лопеса и Луценко, а в горе так мощно пошел, что всех фаворитов отцепил, кроме своих. 

     

    В Лопесе не сомневался, что уседит.... а вот Луценко.

     

    В прошлом году, в каком то интервью Леша говорил, что хочет переквалифицироваться в горняка. Я еще подумал, что говорить и сделать - две большие разницы. Вот сделал, даже Нибали позади на Зеленой горе.

    И завтра отпразднует победу в общем зачете.

     

     

     

     

     

  • veloster
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 4 (9)
    veloster-Фото
    Мне больше думается, что сольет. Там всего считанные секунды до более сильных раздельщиков (по сравнению с ним). Хотя бы тот же самый Ланда сейчас в разделке прибавил. Про Пулса (и других скаевцев) и говорить лишне.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 4 (9)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Александра
    Красивый этап. Понятно было, что Ванмарке, скорее всего, не доедет в отрыве, но я всегда болею за потенциальных призеров Париж-Рубе.
    И все еще беспокоит вопрос, где Русвело?
    Едут едут ,все ок, как ногу наберут. У локи раскатываются с мая месяца.

    Цитата: Бакеша
    Цитата: motte
    Цитата: Бакеша
    Как вы думаете в завтрешнем разделке Воут Пулс и Тим Веленс насколько сильны?

    Какого шансы Фулсанга и Лу Лу на завтра?

    Посмотрел профиль завтрашней 14 км разделки, уверен, что Тим не сольет маечку.
    Лу Лу отработает, его это...не верю в скаевца и в Фуглсанга, хотя я совсем не прогнозист и им не был никогда.
    Спасибо

    Я думаю, что завтра пришла очередь Марка Солера. Он самый сильный раздельчик сражающий за первое место
    очень может быть

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 февраля

Liam Bertazzo (Wilier Triestina - Selle Italia)

Piotr Brozyna (CCC Sprandi Polkowice)

Delio Fernandez Cruz (Delko - Marseille-Provence)

Bernhard Eisel (Dimension Data)

18 февраля

Fabio Sabatini (Quick-Step Floors)

Jos Van Emden (Team Lotto NL - Jumbo)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2018 (96)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)