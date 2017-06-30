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Вуэльта Андалусии-2020. Якоб Фульсанг выигрывает первый этап

Вуэльта Андалусии-2020. Якоб Фульсанг выигрывает первый этап

 

 

Команда «Астана Про Тим» победой открыла престижную многодневную гонку «Вуэльта Андалусии», стартовавшую сегодня на юге Испании. Капитан казахстанской команды Якоб Фульсанг одержал блестящую победу на первом этапе с финишем в городе Грасалема, в очном поединке обыграв испанского гонщика Микеля Ланду. Вместе с победой, Фульсанг получил желтую майку лидера общего зачета, а также, возглавил очковую и горную классификации. Другой гонщик «Астана Про Тим» Йон Исагирре финишировал в ближайшей группе преследователей, заняв 6-е место.

 

Вуэльта Андалусии-2020. Якоб Фульсанг выигрывает первый этап

 


Photo credit: © Getty Images




- Я очень рад одержать эту победу. Всегда здорово начать сезон с успеха, тем более, на «Вуэльте Андалусии», которая мне очень нравится. Команда проделала потрясающую работу, и когда Ланда атаковал, мы знали, что нельзя ждать, так что я последовал за ним, а на последних метрах гонки я предпринял контратаку. Этап получился трудным со всеми этими подъемами, и, к счастью, дождь так и не пошел. Будет сложно защитить майку, так как у нас всего 6 гонщиков в составе, но, конечно, мы сделаем все, что будет в наших силах. Я хочу поблагодарить мою команду за поддержку, эта победа многое значит для меня, я был настроен на то, чтобы добиться высокого результата сегодня, - сказал Якоб Фульсанг.

- Мои поздравления команде и нашему первому спортивному директору в этой гонке Александру Шеферу. Этап получился непростым, погода сыграла большую роль. Вся команда проделала великолепную работу, контролируя гонку и защищая Якоба на последнем подъеме. Финал получился особенно трудным из-за множества атак. Мы очень счастливы тому, что выиграли сегодня, и Якоб, и вся команда были на высоте. «Вуэльта Андалусии» всегда была тяжелой гонкой с большим количеством сложных этапов, так что сейчас мы уже настраиваемся на завтрашний день, - сказал Джузеппе Мартинелли, спортивный директор «Астана Про Тим».

  66-й выпуск «Вуэльты Андалусии» стартовал сегодня со 174-километрового первого этапа до города Грасалема. Примерно за 7 км до финиша располагалась вершина единственного подъема первой категории сложности. На нем и развернулись основные события этапа. После того, как отрыв дня был нейтрализована за 15 км до финиша, в основной группе начались атаки, в которых приняли участие и гонщики «Астана Про Тим», Якоб Фульсанг и Йон Исагирре. Ближе к вершине подъема атаковал Микель Ланда, чей рывок поддержал Якоб Фульсанг. Вдвоем, гонщикам удалось набрать около минуты преимущества и, впоследствии, разыграть победу на этапе.

После первого этапа Якоб Фульсанг лидирует в общем зачете с преимуществом в 6 секунд над Ландой и 25 секунд над Диланом Тёнсом. Йон Исагирре – 6-й (+0.30).

Завтра пройдет второй этап испанской многодневки: 198.1 км от Севильи до Иснахара.

 

Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM

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Теги к статье: Якоб Фульсанг Jakob Fuglsang Astana Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:00 | Регистрация: 30.06.2017

    ? Нужно брать генерал.

    Вся жизнь это гонка.
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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-2020. Якоб Ф ... (1)
    Astanaforever-Фото
    ? Нужно брать генерал.
  • YuraHist
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    YuraHist-Фото
    Красивый финиш!! Зейц норм!!!!
  • Адриен
    Герант Томас о начале сезона 2 ... (7)
    Адриен-Фото
    Нет, не было... Тогда бы здесь столько было вывалено студенческих какашек на Инеос... Так что пусть остаются британцами.
  • Серафим
    Вольта Альгарве-2020. Этап 1 (3)
    Серафим-Фото

     Голландец с итальянским именем и скандинавской фамилией. В этом сезоне набирает нешуточную мощь, может поспорить и с Беннетом за неофициальный титул №1 в команде.

      Сегодня просто всех спринтеров сделал бессильными наблюдателями на финише.

  • SportSpirit
    Герант Томас о начале сезона 2 ... (7)
    SportSpirit-Фото

    Ленивый, ленивый Томас) 

     

    На фоне его неспешной вкатки уже второй сезон и затянувшихся рефлексий Тома Дюмолана, подтверждаюсь во мнении, что многократный призер, а уж тем более чемпион многодневок - это в первую очередь определенный склад характера и способ мышления. 

     

    Голова, свободная от тараканов, точнее паразитов) 

     

    У Роглича, как я вижу, это есть и подтверждено по ходу сезона 2019. У Погачара тоже просматривается. 

     

     

  • Николай Н.
    Вольта Альгарве-2020. Этап 1 (3)
    Николай Н.-Фото

    Вивиани ни чего не смог сделать против Яковсена.

  • Николай Н.
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    Николай Н.-Фото

    Астана начала собирать призы. Первый этап, а такая гора, да ещё и финиш в горку. Красивый этап.

  • sixpack
    Вольта Альгарве-2020. Этап 1 (3)
    sixpack-Фото

    бывшие квики проиграли действующему

  • motte
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    motte-Фото

    Красиво Астана!

  • Astanaforever
    Вуэльта Андалусии-2020. Этап 1 (5)
    Astanaforever-Фото
    Я очень рад за Якоба. Форма просто шик. Такое ощущение, что чем старше он становится, тем больше у него преобладают сила и опыт. Не знаю насчет Джиро, не уверен. Три недели для него труднопроходимы, но весенние,арденские классики должен забирать. Он может. Верю.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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