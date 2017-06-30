Вуэльта Андалусии-2020. Якоб Фульсанг выигрывает первый этап

Команда «Астана Про Тим» победой открыла престижную многодневную гонку «Вуэльта Андалусии», стартовавшую сегодня на юге Испании. Капитан казахстанской команды Якоб Фульсанг одержал блестящую победу на первом этапе с финишем в городе Грасалема, в очном поединке обыграв испанского гонщика Микеля Ланду. Вместе с победой, Фульсанг получил желтую майку лидера общего зачета, а также, возглавил очковую и горную классификации. Другой гонщик «Астана Про Тим» Йон Исагирре финишировал в ближайшей группе преследователей, заняв 6-е место.



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- Я очень рад одержать эту победу. Всегда здорово начать сезон с успеха, тем более, на «Вуэльте Андалусии», которая мне очень нравится. Команда проделала потрясающую работу, и когда Ланда атаковал, мы знали, что нельзя ждать, так что я последовал за ним, а на последних метрах гонки я предпринял контратаку. Этап получился трудным со всеми этими подъемами, и, к счастью, дождь так и не пошел. Будет сложно защитить майку, так как у нас всего 6 гонщиков в составе, но, конечно, мы сделаем все, что будет в наших силах. Я хочу поблагодарить мою команду за поддержку, эта победа многое значит для меня, я был настроен на то, чтобы добиться высокого результата сегодня, - сказал Якоб Фульсанг.



- Мои поздравления команде и нашему первому спортивному директору в этой гонке Александру Шеферу. Этап получился непростым, погода сыграла большую роль. Вся команда проделала великолепную работу, контролируя гонку и защищая Якоба на последнем подъеме. Финал получился особенно трудным из-за множества атак. Мы очень счастливы тому, что выиграли сегодня, и Якоб, и вся команда были на высоте. «Вуэльта Андалусии» всегда была тяжелой гонкой с большим количеством сложных этапов, так что сейчас мы уже настраиваемся на завтрашний день, - сказал Джузеппе Мартинелли, спортивный директор «Астана Про Тим».



66-й выпуск «Вуэльты Андалусии» стартовал сегодня со 174-километрового первого этапа до города Грасалема. Примерно за 7 км до финиша располагалась вершина единственного подъема первой категории сложности. На нем и развернулись основные события этапа. После того, как отрыв дня был нейтрализована за 15 км до финиша, в основной группе начались атаки, в которых приняли участие и гонщики «Астана Про Тим», Якоб Фульсанг и Йон Исагирре. Ближе к вершине подъема атаковал Микель Ланда, чей рывок поддержал Якоб Фульсанг. Вдвоем, гонщикам удалось набрать около минуты преимущества и, впоследствии, разыграть победу на этапе.



После первого этапа Якоб Фульсанг лидирует в общем зачете с преимуществом в 6 секунд над Ландой и 25 секунд над Диланом Тёнсом. Йон Исагирре – 6-й (+0.30).



Завтра пройдет второй этап испанской многодневки: 198.1 км от Севильи до Иснахара.





Пресс-релиз команды ASTANA PRO TEAM