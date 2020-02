Вуэльта Андалусии-2020. Этап 4 Категория:

Дата:

Вчера, 18:18 Villanueva Mesía – Granada, 125 км 1 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 3:07:35 2 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 3 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren 4 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:00:27 5 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 6 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 0:01:14 7 Marc Soler (Spa) Movistar Team 8 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 9 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 10 Andrey Zeits (Kaz) Mitchelton-Scott 11 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 12 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 13 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion-Orbea 14 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Fundacion-Orbea 15 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 16 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 17 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:35 18 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott 19 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:02:37 20 Silvan Dillier (Swi) AG2R la Mondiale 0:03:31 21 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 22 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 23 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 24 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 25 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 26 Chris Harper (Aus) Team Jumbo-Visma 27 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Kern Pharma 0:04:55 28 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Fundacion-Orbea 29 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Pro Team 30 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 31 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Kern Pharma 0:04:59 32 Pablo Bonilla (Spa) Burgos-BH 0:05:45 33 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 34 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 35 Clement Venturini (Fra) AG2R la Mondiale 36 James Shaw (Gbr) Riwal Readynez 0:05:51 37 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 38 Jan Bakelants (Bel) Circus-Wanty Gobert 39 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos-BH 40 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Kern Pharma 41 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 42 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 43 Kristian Aasvold (Nor) Riwal Readynez 0:08:01 44 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept 45 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 46 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:08:04 47 Roger Adria Oliveras (Spa) Kern Pharma 0:08:33 48 Loïc Vliegen (Bel) Circus-Wanty Gobert 49 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros RGA 50 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 51 Maurits Lammertink (Ned) Circus-Wanty Gobert 52 Urko Berrade Fernandez (Spa) Kern Pharma 53 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez 54 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:08:36 55 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:10:35 56 Jon Agirre Egaña (Spa) Kern Pharma 57 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos-BH 58 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 59 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 60 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:12:28 61 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 62 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 0:13:18 63 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 64 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 65 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:13:37 66 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 67 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 68 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 69 Taco Van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 70 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 71 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 72 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 73 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 74 Sondre Holst Enger (Nor) Riwal Readynez 75 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren 76 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 77 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 78 Florian Vachon (Fra) Team Arkea-Samsic 79 Benoit Jarrier (Fra) Team Arkea-Samsic 80 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 81 Andrea Pasqualon (Ita) Circus-Wanty Gobert 82 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 83 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 84 Jelle Vanendert (Bel) Wallonie Bruxelles 85 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 86 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 87 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 88 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 89 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 90 Christoffer Lisson (Den) Riwal Readynez 0:13:54 91 Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom-Rusvelo 92 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 0:15:37 93 Lawrence Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 94 Alexander Konychev (Ita) Mitchelton-Scott 95 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 96 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 97 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 98 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 99 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 100 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:16:16 101 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 102 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic 103 Mikel Iturria Segurola (Spa) Fundacion-Orbea 104 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 0:18:18 105 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:18:36 106 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 107 Enrique Sanz Unzue (Spa) Kern Pharma 108 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 109 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma 110 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 111 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 112 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Fundacion-Orbea 0:20:35 113 Juan Jose Lobato del Valle (Spa) Fundacion-Orbea 114 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 115 Carmelo Urbano Fontiveros (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:21:09 116 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Fundacion-Orbea 117 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 118 Julien Morice (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 119 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 120 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 121 Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 122 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 123 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 124 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 125 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 126 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 127 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic 128 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 129 Willem Jakobus Smit (Rsa) Burgos-BH 0:24:22 DNF David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates DNF Denis Nekrasov (Rus) Gazprom-Rusvelo DNF Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA Генеральная классификация после 4 этапа 1 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 17:30:01 2 Mikel Landa Meana (Spa) Bahrain McLaren 0:00:14 3 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:35 4 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 0:01:01 5 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 0:01:44 6 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 0:01:45 7 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:02:41 8 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion-Orbea 0:02:50 9 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 10 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:02:59 11 Antwan Tolhoek (Ned) Team Jumbo-Visma 0:03:20 12 Andrey Zeits (Kaz) Mitchelton-Scott 0:03:29 13 Mikel Nieve Iturralde (Spa) Mitchelton-Scott 0:04:10 14 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Fundacion-Orbea 0:04:28 15 Chris Harper (Aus) Team Jumbo-Visma 0:05:14 16 Brent Bookwalter (Usa) Mitchelton-Scott 0:05:33 17 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:05:38 18 Silvan Dillier (Swi) AG2R la Mondiale 0:07:01 19 Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic 0:07:23 20 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:42 21 Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team 0:08:15 22 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 0:08:17 23 Jan Bakelants (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:08:48 24 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Kern Pharma 0:09:07 25 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:09:14 26 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:10:31 27 Sebastian Schönberger (Aut) B&B Hotels-Vital Concept 0:10:57 28 Antonio Pedrero (Spa) Movistar Team 0:11:09 29 Roger Adria Oliveras (Spa) Kern Pharma 0:13:15 30 Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLaren 0:13:40 31 Vadim Pronskiy (Kaz) Astana Pro Team 0:14:20 32 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:15:26 33 Kristian Aasvold (Nor) Riwal Readynez 0:15:42 34 Floris De Tier (Bel) Alpecin-Fenix 0:15:53 35 Juan Felipe Osorio Arboleda (Col) Burgos-BH 0:18:58 36 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:19:29 37 Romain Sicard (Fra) Total Direct Energie 0:19:30 38 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 0:19:47 39 Urko Berrade Fernandez (Spa) Kern Pharma 0:19:50 40 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:19:56 41 Louis Vervaeke (Bel) Alpecin-Fenix 0:20:03 42 Jimmy Janssens (Bel) Alpecin-Fenix 0:20:13 43 Maurits Lammertink (Ned) Circus-Wanty Gobert 0:20:26 44 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 0:20:52 45 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:21:59 46 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Burgos-BH 0:22:41 47 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:22:49 48 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (Spa) Fundacion-Orbea 0:23:07 49 Clement Venturini (Fra) AG2R la Mondiale 0:23:14 50 Orluis Alberto Aular Sanabria (Ven) Caja Rural-Seguros RGA 0:23:33 51 James Shaw (Gbr) Riwal Readynez 0:23:38 52 Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates 0:23:54 53 Mikel Iturria Segurola (Spa) Fundacion-Orbea 0:23:58 54 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:24:18 55 Jelle Vanendert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:24:25 56 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:24:48 57 Lukasz Owsian (Pol) Team Arkea-Samsic 0:24:53 58 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:25:28 59 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:25:55 60 Aleksei Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:28:05 61 Pablo Bonilla (Spa) Burgos-BH 0:29:21 62 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:29:27 63 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:29:44 64 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:30:33 65 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:30:55 66 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Kern Pharma 0:31:08 67 Petr Vakoc (Cze) Alpecin-Fenix 0:31:25 68 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Riwal Readynez 69 Andrea Pasqualon (Ita) Circus-Wanty Gobert 0:31:29 70 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:31:58 71 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 0:32:56 72 Loïc Vliegen (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:33:10 73 Oscar Riesebeek (Ned) Alpecin-Fenix 0:33:26 74 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain McLaren 0:34:02 75 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:34:10 76 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:34:22 77 Kobe Goossens (Bel) Lotto Soudal 0:34:27 78 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 0:34:46 79 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Kern Pharma 0:34:47 80 Dries Van Gestel (Bel) Total Direct Energie 0:34:56 81 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal 0:34:57 82 Christoffer Lisson (Den) Riwal Readynez 0:35:12 83 Lawrence Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:35:25 84 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos-BH 0:37:04 85 Alexander Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 0:37:16 86 Willem Jakobus Smit (Rsa) Burgos-BH 0:37:56 87 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:38:08 88 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:38:13 89 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo-Visma 0:38:19 90 Edoardo Affini (Ita) Mitchelton-Scott 0:39:05 91 Taco Van der Hoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:40:03 92 Scott Thwaites (Gbr) Alpecin-Fenix 0:40:16 93 Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic 0:41:00 94 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:41:10 95 Alexis Gougeard (Fra) AG2R la Mondiale 0:41:24 96 Benoit Jarrier (Fra) Team Arkea-Samsic 0:42:17 97 Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:42:18 98 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma 0:42:23 99 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:42:32 100 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:42:33 101 Florian Vachon (Fra) Team Arkea-Samsic 0:43:13 102 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 0:43:57 103 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Fundacion-Orbea 0:45:18 104 Ludovic Robeet (Bel) Wallonie Bruxelles 0:47:14 105 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic 0:48:50 106 Alexander Konychev (Ita) Mitchelton-Scott 0:49:07 107 Jon Agirre Egaña (Spa) Kern Pharma 0:49:32 108 Enrique Sanz Unzue (Spa) Kern Pharma 0:50:13 109 Niki Terpstra (Ned) Total Direct Energie 0:51:49 110 Juan Jose Lobato del Valle (Spa) Fundacion-Orbea 0:52:33 111 Sondre Holst Enger (Nor) Riwal Readynez 0:53:21 112 Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 0:54:02 113 Franklin Six (Bel) Wallonie Bruxelles 0:54:28 114 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 0:54:32 115 Jerome Cousin (Fra) Total Direct Energie 0:55:34 116 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic 0:55:40 117 Matthew Holmes (Gbr) Lotto Soudal 0:55:53 118 Anton Kuzmin (Kaz) Gazprom-Rusvelo 0:56:35 119 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Fundacion-Orbea 0:57:02 120 Kevin Reza (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 0:57:06 121 Mark Padun (Ukr) Bahrain McLaren 0:57:34 122 Adrien Petit (Fra) Total Direct Energie 1:01:40 123 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 1:02:25 124 Thomas Leezer (Ned) Team Jumbo-Visma 1:03:50 125 Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie 1:04:03 126 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 1:04:42 127 Julien Morice (Fra) B&B Hotels-Vital Concept 1:08:23 128 Jonas Van Genechten (Bel) B&B Hotels-Vital Concept 1:15:40 129 Carmelo Urbano Fontiveros (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1:16:35 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro



