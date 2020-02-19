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Ошибка Джека Хейга на 3-м этапе Вуэльты Андалусии-2020

Джейк Хейг и Дилан Тёнс ошиблись при прохождении поворота в финале 3-го этапа Вуэльты Андалусии-2020

 

 

  26-летний австралийский гонщик команды Mitchelton-Scott Джек Хейг (Jack Haig) потерял две позиции в генеральной классификации Вуэльты Андалусии-Руты дель Соль-2020 после 3- го этапа, совершив ошибку на повороте.

 

 На финальных 350 метрах этапа Хейг и Дилан Тёнс (Bahrain-McLaren) на крутом повороте поехали прямо в барьеры, лишившись шанса бороться за победу на этапе. Тёнс и Хейг финишировали 6-м и 7-м соответственно.

 

 

 

  Джек Хейг: «Перед стартом гонки благодаря обсуждению на собрании команды я узнал, что за 200 м будет крутой поворот. Но во время гонки я сидел на колесе Тёнса и просто поехал за ним. Поворот возник перед нами в одно мгновение. Там не было никаких заграждений или человека в флуоресцентной куртке, которые бы указывали, куда ехать. В итоге я оказался слева от колеса Тёнса, поехал по внешней стороне, и так как он поехал прямо, я не смог завернуть. Ужасно разочарован.

 

  Сегодня чувствовал себя хорошо, хотел быть впереди, знал, что такой тип технически сложного финиша мне обычно подходит. Очень разочарован. Завтра будем стараться изо всех сил, продолжим бороться».

 

  Лоренцо Лапаж, спортивный директор команды Mitchelton-Scott: «Такое случается. Джек был на хорошей позиции, мы знали финал, в котором всё проверили заранее. Он шёл вторым колесом и мог идеально начать спринт.

 

Немного сбил с толку финальный поворот, где стоял лишь один полицейский. Туда направляли машины гонки, возможно, поэтому Дилан ошибся. Джек ничего не смог сделать. Конечно, мы разочарованы, но тут ничего не поделаешь, такие вещи случаются.

 

Андрей Зейц в порядке после падения (Андрей Зейц упал, находясь в отрыве, после чего вернулся в пелотон). Было несколько завалов, думаю, что-то осталось на дороге. К счастью, он в порядке, просто немного свёз кожу. Завтра он сможет продолжить гонку».

 

По материалам пресс-релиза команды Mitchelton-Scott

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Теги к статье: Джек Хейг Jack Haig Вуэльта Андалусии Рута дель Соль Vuelta a Andalucia-Ruta del Sol многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro

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