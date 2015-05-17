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Ремко Эвенепул – серебряный призёр в индивидуальной гонке на время чемпионата мира по велоспорту-2019

Ремко Эвенепул – самый молодой призёр чемпионата мира по велоспорту на шоссе в истории

 

  Через год после победы в индивидуальной гонке на время среди юниоров на чемпионате мира по велоспорту 19-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул взял серебряную медаль в этой дисциплине, но уже в борьбе с гонщиками-профессионалами на чемпионате мира-2019 в Йоркшире. Никогда не пробовав себя прежде на дистанции такой протяжённости – 54 км – Ремко Эвенепул успел посидеть на месте лидера, пока не финишировал победитель, австралиец Роан Деннис, защитивший свой титул чемпиона мира. Ремко Эвенепул уступил Роану Деннису 1 минуту 9 секунд.

 

В 19 лет Ремко Эвенепул стал самым молодым гонщиком, взявшим медаль на чемпионате мира среди профессионалов.

 

Ремко Эвенепул – серебряный призёр в индивидуальной гонке на время чемпионата мира по велоспорту-2019

 

Ремко Эвенепул – серебряный призёр в индивидуальной гонке на время чемпионата мира по велоспорту-2019

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

  Ремко Эвенепул: «Сегодня я удивил сам себя. Понимал, что некоторых сильных гонщиков опередить будет трудно. Роан был одним из них. Но если посмотреть, как быстро он приближался к финишу, опередив меня на минуту, я вовсе не разочарован своим результатом. Думаю, могу быть доволен выступлением.

 

  Я знал, что дистанция очень сложная технически, с коварными поворотами. Но я хорошо себя чувствовал, удерживал мощность всю дистанцию после того, как слишком быстро стартовал. Думаю, хорошо выполнил свою работу. Финишировать сразу после действующего чемпиона не стыдно.  

 

  Не собираюсь говорить, что было весело, но мне нравится долгое приложение усилий. Ради этого приходится много работать, как следует распределить силы, взять от возможностей тела максимум.

 

  В этом году я сильно изменился как личность. Выиграл пять гонок среди профессионалов, стал чемпионом Европы в разделке, а теперь у меня серебро на чемпионате мира. Думаю, я расту и как личность, и как спортсмен. Я на верном пути.

 

  Общение с прессой – часть работы. Если у тебя хорошие результаты, внимания средств массовой информации становится больше. Так случилось со мной в этом году. С самого начала года я дал повод для обсуждений, потому что сразу перешёл в профессионалы и в команду Мирового тура. Это была большая перемена, но я всё больше и больше доказываю, что заслужил своё место.

 

Несмотря на это давление, я продолжаю делать свою работу и не придаю значения тому, что говорят другие. Слушаю только своего тренера, ребят, которые рядом со мной, Патрика Лефевра, который сыграл очень важную роль в моей карьере. Со мной несколько людей, которые мне помогают стать тем, кем хочу.

 

Подиум чемпионата мира – это мечта, я не мог представить, что у меня это получится. Сейчас жду групповую гонку.

 

  Если я был готов к разделке, то готов и к групповой гонке. Там мне будет трудно выиграть, надеюсь как можно больше помочь товарищам по сборной. У нас есть такие ребята как Фил и Грег, которым подходит этот маршрут. Они в великолепной форме. Филипп потрясающе выступал на Вуэльте Испании, Грег – в Канаде. Думаю, эти ребята будут опасны. У нас сильная команда, много карт на руках. Мы на хорошей позиции».

 

  В самом начале дистанции 19-летний бельгийский гонщик замедлился, поправляя бахилы. После гонки он объяснил, что дело было не в претензии UCI к длине носков, а в проблеме с велотуфлями: «Мне пришлось поплотнее застегнуть велотуфлю, потому что она немного спадала. Я носил эти туфли целый год, думаю, на первых метрах сильно надавил на медали, и застёжка чуть ослабла. В этом была проблема».

 

 

Чемпионат мира по велоспорту-2019. Гонка с раздельным стартом. Мужчины (ITT)

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Deceuninck-Quick Step ITT разделка индивидуальная гонка на время Чемпионат мира по велоспорту-2019 чемпионат мира по велоспорту Road Cycling World Championships UCI Road Cycling World Championships

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  1. close2you

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 22.07.2017

    Вот так бешенный клоп ))

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:49 | Регистрация: 17.05.2015

    Вряд ли в таком возрасте в организме достаточно развиты приспособительные механизмы и реакции. А их неполноценное проявление способствует возникновению различных патологий. Проще говоря - в 19 лет РАЗВИВАЮЩИЙСЯ организм вряд ли приспособлен под подобные нагрузки и подобные результаты, и как это отзовется в будущем, даже через десяток-другой лет - БОЛЬШОЙ ВОПРОС. Всему должно быть свое время...

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Комментарии

  • Адриен
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (2)
    Адриен-Фото

    Вряд ли в таком возрасте в организме достаточно развиты приспособительные механизмы и реакции. А их неполноценное проявление способствует возникновению различных патологий. Проще говоря - в 19 лет РАЗВИВАЮЩИЙСЯ организм вряд ли приспособлен под подобные нагрузки и подобные результаты, и как это отзовется в будущем, даже через десяток-другой лет - БОЛЬШОЙ ВОПРОС. Всему должно быть свое время...

  • jerzyk
    Роан Деннис – двукратный чемпи ... (2)
    jerzyk-Фото
    Слёзы жены говорят о том,что медаль,даже золотую,на хлеб не намажешь!
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    VeloVelo-Фото
    А что с носками Ремко? )
  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    VeloVelo-Фото
    Интересная мысль.
  • Nathan
    Роан Деннис – двукратный чемпи ... (2)
    Nathan-Фото
    Браво! Вынес всех в одну калитку, попутно заткнув всех критиков и хейтеров. А слезы жены после финиша говорят о многом.
  • close2you
    Ремко Эвенепул – серебряный пр ... (2)
    close2you-Фото

    Вот так бешенный клоп ))

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Очень рад за Дэнниса. Верил в его подиум, но не верил во второе золото. Думаю все самое худшее в его личке и профи-спорте теперь 100% позади. Рогличъ вымотался, но чтобы финишировать вместе с Роаном (так проиграть, что даже в 10-ку не попал) это уж ж слишком для спеца "раздельного хода". Всё-таки количество накатанных гоночных дней дает о себе знать под конец сезона и очень забирает остатки тех сил, которые ещё может береглись для ЧМ.

    Ну а Ремко тот ещё "катала") откатал на заслуженную серебрянную медаль.

    И теперь если немного пофантазировать и спроецировать индивидуальную гонку на время среди мужской элиты с будущей групповой гонккой среди профиков выходит что: чемпионом снова будет Вальверде Саган, второе место за универсалом Ван дер Пулом, ну а бронза для кого то сильного из когорты "тёмных лошадок" (?)

  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    salomon-Фото
    Цитата: uran
    Сколько было "авансов" от комментаторов в адрес Ремко: скромнее нужно, переоценивает себя. А он задвинул всех, кроме одного.
    Не Evenepoel задвинул, а Rohan Dennis задвинул !!!
  • Крайний
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    Крайний-Фото
    Цитата: RVL
    тут, кстати , есть много вопросов в будущее.
    шороху навел, но доказывать свою состоятельность придется в след. сезоне.
    давайте просто вспомним звездного , молодого, перспективного Ару...
    Ару многодневщик. А это исчезающий вид. И в прямом и в переносном смысле. У Эвенпула будущее скорее классика и раздельщика. А их перспективы изначально шире.
  • RVL
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (39)
    RVL-Фото
    тут, кстати , есть много вопросов в будущее.
    шороху навел, но доказывать свою состоятельность придется в след. сезоне.
    давайте просто вспомним звездного , молодого, перспективного Ару...

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
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4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
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7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
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