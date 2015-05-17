Ремко Эвенепул – серебряный призёр в индивидуальной гонке на время чемпионата мира по велоспорту-2019

Ремко Эвенепул – самый молодой призёр чемпионата мира по велоспорту на шоссе в истории



Через год после победы в индивидуальной гонке на время среди юниоров на чемпионате мира по велоспорту 19-летний бельгийский гонщик Ремко Эвенепул взял серебряную медаль в этой дисциплине, но уже в борьбе с гонщиками-профессионалами на чемпионате мира-2019 в Йоркшире. Никогда не пробовав себя прежде на дистанции такой протяжённости – 54 км – Ремко Эвенепул успел посидеть на месте лидера, пока не финишировал победитель, австралиец Роан Деннис, защитивший свой титул чемпиона мира. Ремко Эвенепул уступил Роану Деннису 1 минуту 9 секунд.

В 19 лет Ремко Эвенепул стал самым молодым гонщиком, взявшим медаль на чемпионате мира среди профессионалов.

© Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Ремко Эвенепул: «Сегодня я удивил сам себя. Понимал, что некоторых сильных гонщиков опередить будет трудно. Роан был одним из них. Но если посмотреть, как быстро он приближался к финишу, опередив меня на минуту, я вовсе не разочарован своим результатом. Думаю, могу быть доволен выступлением.

Я знал, что дистанция очень сложная технически, с коварными поворотами. Но я хорошо себя чувствовал, удерживал мощность всю дистанцию после того, как слишком быстро стартовал. Думаю, хорошо выполнил свою работу. Финишировать сразу после действующего чемпиона не стыдно.

Не собираюсь говорить, что было весело, но мне нравится долгое приложение усилий. Ради этого приходится много работать, как следует распределить силы, взять от возможностей тела максимум.

В этом году я сильно изменился как личность. Выиграл пять гонок среди профессионалов, стал чемпионом Европы в разделке, а теперь у меня серебро на чемпионате мира. Думаю, я расту и как личность, и как спортсмен. Я на верном пути.

Общение с прессой – часть работы. Если у тебя хорошие результаты, внимания средств массовой информации становится больше. Так случилось со мной в этом году. С самого начала года я дал повод для обсуждений, потому что сразу перешёл в профессионалы и в команду Мирового тура. Это была большая перемена, но я всё больше и больше доказываю, что заслужил своё место.

Несмотря на это давление, я продолжаю делать свою работу и не придаю значения тому, что говорят другие. Слушаю только своего тренера, ребят, которые рядом со мной, Патрика Лефевра, который сыграл очень важную роль в моей карьере. Со мной несколько людей, которые мне помогают стать тем, кем хочу.

Подиум чемпионата мира – это мечта, я не мог представить, что у меня это получится. Сейчас жду групповую гонку.

Если я был готов к разделке, то готов и к групповой гонке. Там мне будет трудно выиграть, надеюсь как можно больше помочь товарищам по сборной. У нас есть такие ребята как Фил и Грег, которым подходит этот маршрут. Они в великолепной форме. Филипп потрясающе выступал на Вуэльте Испании, Грег – в Канаде. Думаю, эти ребята будут опасны. У нас сильная команда, много карт на руках. Мы на хорошей позиции».

В самом начале дистанции 19-летний бельгийский гонщик замедлился, поправляя бахилы. После гонки он объяснил, что дело было не в претензии UCI к длине носков, а в проблеме с велотуфлями: «Мне пришлось поплотнее застегнуть велотуфлю, потому что она немного спадала. Я носил эти туфли целый год, думаю, на первых метрах сильно надавил на медали, и застёжка чуть ослабла. В этом была проблема».