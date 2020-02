Вольта Альгарве-2020. Этап 2 Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Вчера, 20:07 Sagres - Alto da Fóia, 183,9 км 1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-Quickstep 4:46:38 2 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 3 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 0:00:02 4 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 5 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 6 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:05 7 Frederico Figueiredo (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 0:00:08 8 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 9 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 10 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 11 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:14 12 Simon Geschke (Ger) CCC Team 13 João Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 0:00:17 14 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:00:27 15 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:33 16 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 17 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:51 18 Vicente Garcia de Mateos Rubio (Spa) Aviludo-Louletano 0:01:00 19 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 0:01:02 20 Geraint Thomas (Gbr) Team Ineos 21 Xandro Meurisse (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:01:16 22 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Pro Team 0:01:19 23 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 24 Alejandro Marque Porto (Spa) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 0:01:33 25 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:01:35 26 Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Boavista 0:02:01 27 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 28 Ilan Van Wilder (Bel) Team Sunweb 0:02:05 29 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 30 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 0:02:54 31 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 32 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 33 Mathieu Van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 34 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 35 Joe Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 0:03:19 36 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis 0:03:59 37 João Rodrigues (Por) W52/FC Porto 0:04:05 38 Gotzon Martin Sanz (Spa) Fundacion-Orbea 39 Simone Petilli (Ita) Circus-Wanty Gobert 40 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 41 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Fundacion-Orbea 0:04:09 42 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:11 43 Alberto Gallego Ruiz (Spa) Radio Popular-Boavista 0:04:13 44 Nicolas Saenz Ballesteros (Col) Efapel 45 Mads Schmidt Würtz (Den) Israel Start-Up Nation 0:04:26 46 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 47 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 48 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:04:32 49 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:04:52 50 Edgar Pinto (Por) W52/FC Porto 0:05:00 51 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:05:17 52 Juan Fernando Calle Hurtado (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:49 53 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 0:05:50 54 Tiago Machado (Por) Efapel 0:06:15 55 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 56 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 0:06:39 57 Luís Gomes (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 0:06:48 58 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 0:06:50 59 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 60 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:07:37 61 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 0:08:42 62 Luís Mendonça (Por) Efapel 63 Joaquim Silva (Por) Miranda-Mortágua 64 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:11:05 65 Henrique Casimiro (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 66 Rohan Dennis (Aus) Team Ineos 0:11:45 67 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 0:12:42 68 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 69 Rafael Lourenço (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 70 Oscar Hernandez Martinez (Spa) Aviludo-Louletano 71 João Benta (Por) Radio Popular-Boavista 72 Daniel Mestre (Por) W52/FC Porto 73 Aleksandr Grigorev (Rus) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 74 David Rodrigues (Por) Radio Popular-Boavista 75 André Ramalho (Por) LA Aluminios/LA Sport 76 Michael Schär (Swi) CCC Team 77 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea 78 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 79 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 0:13:55 80 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-Up Nation 81 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-Up Nation 82 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 83 Tiago Antunes (Por) Efapel 84 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 85 Gaspar Gonçalves (Por) Miranda-Mortágua 0:14:36 86 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:16:43 87 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 88 Emanuel Duarte (Por) LA Aluminios/LA Sport 89 Daniel Freitas (Por) Miranda-Mortágua 90 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:18:34 91 Luke Rowe (Gbr) Team Ineos 92 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 93 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 94 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 95 Gonçalo Carvalho (Por) Radio Popular-Boavista 96 David Livramento (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 0:18:52 97 Bruno Silva (Por) LA Aluminios/LA Sport 0:19:23 98 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 0:20:09 99 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 100 Hugo Sancho (Por) Miranda-Mortágua 101 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 102 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 103 Afonso Silva (Por) Radio Popular-Boavista 104 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 105 Marvin Scheulen (Por) LA Aluminios/LA Sport 106 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 107 Válter Pereira (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 108 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Fundacion-Orbea 109 Iker Ballarin Manso (Spa) Fundacion-Orbea 110 Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team 111 Diego Lopez Fuentes (Spa) Fundacion-Orbea 112 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-Quickstep 113 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 114 Daniel Hoelgaard (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 115 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 116 Aime De Gendt (Bel) Circus-Wanty Gobert 117 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 118 Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) Miranda-Mortágua 119 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 120 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ 121 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:20:14 122 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Fundacion-Orbea 0:20:38 123 Alvaro Trueba Diego (Spa) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 124 Marco Mathis (Ger) Cofidis 0:21:10 125 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 126 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 127 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 128 David De la Fuente Rasilla (Spa) Aviludo-Louletano 129 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Aviludo-Louletano 130 Kristian Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 131 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 132 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 133 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 134 Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto 135 Gonçalo Leaça (Por) LA Aluminios/LA Sport 136 David Ribeiro (Por) LA Aluminios/LA Sport 137 Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano 138 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 139 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 140 Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ 141 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 142 Jonathan Dibben (Gbr) Lotto Soudal 143 Venceslau Fernandes (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 144 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 145 Pedro Lopes (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 146 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 147 Cameron Wurf (Aus) Team Ineos 148 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 149 Gerard Armillas Pubill (Spa) Efapel 150 Fábio Costa (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 151 Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto 152 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep 153 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 154 João Barbosa (Por) Miranda-Mortágua 155 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 156 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 157 Elia Viviani (Ita) Cofidis 158 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 159 Carlos Salgueiro (Por) LA Aluminios/LA Sport 160 César Martingil (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 161 Simone Consonni (Ita) Cofidis 0:21:21 162 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb 0:21:51 163 Pedro Lopes (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 0:22:52 164 Jorge Magalhães (Por) W52/FC Porto 0:28:09 165 Boy Van Poppel (Ned) Circus-Wanty Gobert 0:28:13 166 Tom Devriendt (Bel) Circus-Wanty Gobert 167 Wesley Kreder (Ned) Circus-Wanty Gobert 168 André Evangelista (Por) Aviludo-Louletano 169 Danny Van Poppel (Ned) Circus-Wanty Gobert 170 Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Miranda-Mortágua 171 Pedro Paulinho (Por) Efapel Генеральная классификация после 2 этапа 1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-Quickstep 9:42:15 2 Maximilian Schachmann (Ger) Bora-Hansgrohe 3 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:02 4 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 5 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 6 Miguel Angel Lopez Moreno (Col) Astana Pro Team 0:00:05 7 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 0:00:08 8 Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo 9 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 10 Frederico Figueiredo (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 11 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:14 12 Simon Geschke (Ger) CCC Team 13 João Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep 0:00:17 14 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:00:27 15 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:33 16 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 17 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:51 18 Vicente Garcia de Mateos Rubio (Spa) Aviludo-Louletano 0:01:00 19 Ben Swift (Gbr) Team Ineos 0:01:02 20 Geraint Thomas (Gbr) Team Ineos 21 Xandro Meurisse (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:01:16 22 Harold Alfonso Tejada Canacue (Col) Astana Pro Team 0:01:19 23 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 24 Alejandro Marque Porto (Spa) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 0:01:33 25 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:01:35 26 Andreas Leknessund (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:02:01 27 Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Boavista 28 Ilan Van Wilder (Bel) Team Sunweb 0:02:05 29 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 30 Kristian Sbaragli (Ita) Alpecin-Fenix 0:02:54 31 Torjus Sleen (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 32 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 33 Mathieu Van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix 34 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 35 Joe Dombrowski (Usa) UAE Team Emirates 0:03:19 36 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis 0:03:59 37 Gotzon Martin Sanz (Spa) Fundacion-Orbea 0:04:05 38 João Rodrigues (Por) W52/FC Porto 39 Simone Petilli (Ita) Circus-Wanty Gobert 40 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Fundacion-Orbea 0:04:09 41 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:11 42 Alberto Gallego Ruiz (Spa) Radio Popular-Boavista 0:04:13 43 Nicolas Saenz Ballesteros (Col) Efapel 44 Mads Schmidt Würtz (Den) Israel Start-Up Nation 0:04:26 45 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 46 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 47 Markus Hoelgaard (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:04:32 48 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:04:52 49 Edgar Pinto (Por) W52/FC Porto 0:05:00 50 Antonio Nibali (Ita) Trek-Segafredo 0:05:17 51 Juan Fernando Calle Hurtado (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:49 52 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 0:05:50 53 Tiago Machado (Por) Efapel 0:06:15 54 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 55 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 0:06:39 56 Luís Gomes (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 0:06:48 57 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 0:06:50 58 Otto Vergaerde (Bel) Alpecin-Fenix 59 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:07:37 60 Luís Mendonça (Por) Efapel 0:08:42 61 Nils Politt (Ger) Israel Start-Up Nation 62 Joaquim Silva (Por) Miranda-Mortágua 63 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:08:51 64 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:11:05 65 Henrique Casimiro (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 66 Rohan Dennis (Aus) Team Ineos 0:11:45 67 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:12:42 68 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea 69 Oscar Hernandez Martinez (Spa) Aviludo-Louletano 70 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 71 Daniel Mestre (Por) W52/FC Porto 72 Aleksandr Grigorev (Rus) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 73 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 74 João Benta (Por) Radio Popular-Boavista 75 Rafael Lourenço (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 76 Michael Schär (Swi) CCC Team 77 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 0:13:55 78 Guillaume Boivin (Can) Israel Start-Up Nation 79 Simon Guglielmi (Fra) Groupama-FDJ 80 Tiago Antunes (Por) Efapel 81 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-Up Nation 82 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis 83 Gaspar Gonçalves (Por) Miranda-Mortágua 0:14:36 84 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 0:16:43 85 Daniel Freitas (Por) Miranda-Mortágua 86 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 87 David Rodrigues (Por) Radio Popular-Boavista 0:17:28 88 André Ramalho (Por) LA Aluminios/LA Sport 89 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 0:18:34 90 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 91 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:20:09 92 Daniel Hoelgaard (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 93 Davide Martinelli (Ita) Astana Pro Team 94 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 95 Sacha Modolo (Ita) Alpecin-Fenix 96 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-Quickstep 97 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 98 Mikkel Bjerg (Den) UAE Team Emirates 99 Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix 100 Iker Ballarin Manso (Spa) Fundacion-Orbea 101 Angel Lorenzo Sanchez Rebollido (Spa) Miranda-Mortágua 102 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:20:13 103 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:20:14 104 Luke Rowe (Gbr) Team Ineos 0:20:17 105 Antonio Angulo Sampedro (Spa) Fundacion-Orbea 0:20:38 106 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 0:21:10 107 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 108 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep 109 Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto 110 Cees Bol (Ned) Team Sunweb 111 Elia Viviani (Ita) Cofidis 112 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 113 Jenthe Biermans (Bel) Israel Start-Up Nation 114 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 115 Erik Nordsaeter Resell (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 116 Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ 117 Marco Mathis (Ger) Cofidis 118 Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto 119 César Martingil (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 120 Nils Eekhoff (Ned) Team Sunweb 121 Fábio Costa (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 122 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 123 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 124 Jonathan Dibben (Gbr) Lotto Soudal 125 Venceslau Fernandes (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 126 Gerard Armillas Pubill (Spa) Efapel 127 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-Quickstep 128 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:21:23 129 Emanuel Duarte (Por) LA Aluminios/LA Sport 0:21:29 130 Dries De Bondt (Bel) Alpecin-Fenix 0:21:35 131 Simone Consonni (Ita) Cofidis 0:21:58 132 Jasha Sütterlin (Ger) Team Sunweb 0:23:17 133 Gonçalo Carvalho (Por) Radio Popular-Boavista 0:23:20 134 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:23:40 135 Nico Denz (Ger) Team Sunweb 136 Bruno Silva (Por) LA Aluminios/LA Sport 0:24:09 137 Hugo Sancho (Por) Miranda-Mortágua 0:24:55 138 Afonso Silva (Por) Radio Popular-Boavista 139 Oier Lazkano Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 140 Válter Pereira (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 141 Marvin Scheulen (Por) LA Aluminios/LA Sport 142 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 143 Jake Stewart (Gbr) Groupama-FDJ 144 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Fundacion-Orbea 145 Aime De Gendt (Bel) Circus-Wanty Gobert 146 Kristian Kulset (Nor) Uno-X Norwegian Development Team 0:25:56 147 David Ribeiro (Por) LA Aluminios/LA Sport 148 Fabio Sabatini (Ita) Cofidis 149 Nuno Meireles (Por) Aviludo-Louletano 150 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Aviludo-Louletano 151 Tom Bohli (Swi) UAE Team Emirates 152 Cameron Wurf (Aus) Team Ineos 153 Sérgio Paulinho (Por) Efapel 154 David De la Fuente Rasilla (Spa) Aviludo-Louletano 155 Carlos Salgueiro (Por) LA Aluminios/LA Sport 156 Gonçalo Leaça (Por) LA Aluminios/LA Sport 157 Pedro Lopes (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 158 João Barbosa (Por) Miranda-Mortágua 159 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:26:16 160 Pedro Lopes (Por) Kelly/Inoutbuild/Udo 0:27:38 161 Jorge Magalhães (Por) W52/FC Porto 0:28:09 162 Boy Van Poppel (Ned) Circus-Wanty Gobert 0:28:13 163 Danny Van Poppel (Ned) Circus-Wanty Gobert 164 Tom Devriendt (Bel) Circus-Wanty Gobert 0:28:43 165 David Livramento (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 0:31:04 166 Diego Lopez Fuentes (Spa) Fundacion-Orbea 0:32:36 167 Alvaro Trueba Diego (Spa) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 0:32:50 168 Wesley Kreder (Ned) Circus-Wanty Gobert 0:32:59 169 André Evangelista (Por) Aviludo-Louletano 170 Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Miranda-Mortágua 171 Pedro Paulinho (Por) Efapel 0:45:36 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вольта Альгарве Volta ao Algarve многодневная велогонка велогонка категории 2. Pro Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(11)

Просмотров

(989)

В тему: Вольта Альгарве-2020. Этап 1

Вуэльта провинции Сан-Хуан-2020. Этап 5

Вуэльта провинции Сан-Хуан-2020. Этап 3

Schwalbe Classic-2020

Тур Словакии-2019. Этап 1 а

Классика Сан-Себастьяна-2019. Результаты

Тур Норвегии-2019. Этап 5

Вольта Альгарве-2019. Этап 5

Вольта Альгарве-2019. Этап 1

Вольта Альгарве-2010. Этап 5

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.