Вуэльта провинции Сан-Хуан-2020. Этап 7

Сегодня, 08:02 San Juan - San Juan, 141,3 км 1 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 2:58:03 2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 3 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 4 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 5 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 6 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 7 Davide Appollonio (Ita) Amore e Vita-Prodir 8 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 9 Nelson Soto (Col) Colombia-GW Bicicletas 10 Marco Benfatto (Ita) Bardiani CSF Faizane' 11 Piet Allegaert (Bel) Cofidis Solutions Credits 12 Mikel Alonso Flores (Spa) Fundacion-Orbea 13 Robinson Ruiz (Per) Peru 14 César Martingil (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 15 Umberto Marengo (Ita) Vini Zabu' KTM 16 Jonathan Milan (Ita) Italy 17 Lucas Gaday (Arg) Argentina 18 Alain Quispe (Per) Peru 19 Nicolas Naranjo (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 20 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 21 Alessandro Ferreira (Bra) Brazil 22 Roman Maikin (Rus) Russia 23 Tomas Contte (Arg) Municipalidad de Pocito 24 Sergey Rostovtsev (Rus) Russia 25 Maris Bogdanovics (Lat) Amore e Vita-Prodir 26 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Fundacion-Orbea 27 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) UAE Team Emirates 28 Luca Wackermann (Ita) Vini Zabu' KTM 29 Mauro Richeze (Arg) Puertas de Cuyo 30 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 31 Mamyr Stash (Rus) Russia 32 Aleksandr Grigorev (Rus) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 33 Maximiliano Navarrete (Arg) Municipalidad de Pocito 34 Guillaume Martin (Fra) Cofidis Solutions Credits 35 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 36 Alejandro Marque Porto (Spa) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 37 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis Solutions Credits 38 Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 39 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 40 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 41 Cesar Paredes (Col) Team Medellin 42 Diego Camargo (Col) Colombia-GW Bicicletas 43 Leonardo Rodriguez (Arg) Municipalidad de Rawson 44 Anderson Paredes (Ven) Venezuela 45 Oscar Bazan (Arg) Argentina 46 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 47 Omar Mendoza (Col) Colombia-GW Bicicletas 48 Royner Navarro (Per) Peru 49 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 50 Maximo Eliecer Rojas (Ven) Venezuela 51 Vinicius Rangel (Bra) Brazil 52 German Tivani (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 53 Ruben Ramos (Arg) Municipalidad de Pocito 54 Franklin Archibold (Pan) Panama 55 Jeison Casallas (Col) Colombia-GW Bicicletas 56 Renzo Obando (Arg) Argentina 57 Frederico Figueiredo (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 58 Alexander Evtushenko (Rus) Russia 59 Hugo Ruiz (Per) Peru 60 Jose Martin Reyes (Arg) Municipalidad de Pocito 61 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 62 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 63 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 64 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 65 Laureano Rosas (Arg) Puertas de Cuyo 66 Clever Martinez (Ven) Venezuela 67 Randish Lorenzo (Pan) Panama 68 Jose Humberto Rujano (Ven) Venezuela 69 Iker Ballarin Manso (Spa) Fundacion-Orbea 70 Unai Cuadrado Ruiz de Gauna (Spa) Fundacion-Orbea 71 Juan Pablo Dotti (Arg) SEP de San Juan 72 Oscar Sevilla (Spa) Team Medellin 73 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 74 Leonardo Basso (Ita) Italy 75 Juan Javier Melivilo (Arg) Municipalidad de Pocito 76 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 77 Ruben Simao (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 78 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 79 Eudin Becerra (Ven) Venezuela 80 Jose Hernandez (Col) Team Medellin 81 Walter Vargas (Col) Team Medellin 82 Brayan Sanchez (Col) Team Medellin 83 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Fundacion-Orbea 84 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 85 Viesturs Luksevics (Lat) Amore e Vita-Prodir 86 Iñigo Elosegui Momeñe (Spa) Movistar Team 87 Filippo Ganna (Ita) Italy 88 Michele Scartezzini (Ita) Italy 89 Jose Alarcon (Ven) Venezuela 90 Alexey Limaylla (Per) Peru 91 Leandro Messineo (Arg) Puertas de Cuyo 92 Marco Tizza (Ita) Amore e Vita-Prodir 93 Kevin Castro (Arg) Municipalidad de Rawson 94 Andrea Garosio (Ita) Vini Zabu' KTM 95 Norman Vahtra (Est) Israel Start-Up Nation 96 Andrea Di Renzo (Ita) Vini Zabu' KTM 97 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 98 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 99 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis Solutions Credits 100 Alvaro Trueba Diego (Spa) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 101 Leonardo Henriqu Finkler (Bra) Brazil 102 Carlos Samudio (Pan) Panama 103 Gabriel Juarez (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 104 Amadid Castel (Pan) Panama 105 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 106 Oscar Gomez (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 107 Matvey Mamykin (Rus) Russia 108 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 109 Matteo Busato (Ita) Vini Zabu' KTM 110 Andre Eduardo Gohr (Bra) Brazil 111 Seguio Aguirre (Arg) Municipalidad de Rawson 112 Vladimir Ilchenko (Rus) Russia 113 Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Fundacion-Orbea 114 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Credits 115 Riccardo Marchesini (Ita) Amore e Vita-Prodir 116 Jose Quilci (Arg) Municipalidad de Rawson 117 Patrick Schelling (Swi) Israel Start-Up Nation 118 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 119 Nicolas Dalla Jalle (Ita) Bardiani CSF Faizane' 120 Travis McCabe (Usa) Israel Start-Up Nation 121 Alejandro Duran (Arg) SEP de San Juan 122 Daniel Diaz (Arg) Puertas de Cuyo 123 Antonio Zullo (Ita) Amore e Vita-Prodir 124 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 125 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 126 Matias Maggiora (Arg) SEP de San Juan 127 Willian Muñoz (Col) Colombia-GW Bicicletas 128 Efrain Toloza (Arg) SEP de San Juan 129 Emiliano Ibarra (Arg) Puertas de Cuyo 130 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 131 Hector Lucero (Arg) SEP de San Juan 132 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF Faizane' 133 Gerardo Tivani (Arg) Municipalidad de Pocito 134 Sebastian Cianci (Arg) Argentina 135 Agustin Fraysse (Arg) Argentina 136 Higinio Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson 137 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 138 Emiliano Contreras (Arg) Puertas de Cuyo 139 Robert Britton (Can) Rally Cycling 140 Leandro Velardez (Spa) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 141 Daniel Juarez (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 142 Magno Prado (Bra) SEP de San Juan 143 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 144 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 145 Leonardo Cobarrubia (Arg) SEP de San Juan 146 Gerardo Atencio (Arg) Municipalidad de Pocito 147 Francisco Monte (Arg) Argentina 148 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 149 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 150 Francesco Lamon (Ita) Italy 151 Iuri Filosi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 152 Juan Curuchet (Arg) Argentina 153 Bolivar Espinosa (Pan) Panama 154 Cesar Garate (Per) Peru 155 Christofer Jurado (Pan) Panama Итоговая генеральная классификация: 1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 23:13:59 2 Filippo Ganna (Ita) Italy 0:00:33 3 Oscar Sevilla (Spa) Team Medellin 0:01:01 4 Brandon McNulty (Usa) UAE Team Emirates 0:01:21 5 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:11 6 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:02:27 7 Guillaume Martin (Fra) Cofidis Solutions Credits 0:02:28 8 Cesar Paredes (Col) Team Medellin 0:02:36 9 Gavin Mannion (Usa) Rally Cycling 0:02:53 10 Juan Pablo Dotti (Arg) SEP de San Juan 0:03:05 11 German Tivani (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 0:03:14 12 Juan Javier Melivilo (Arg) Municipalidad de Pocito 0:03:27 13 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:03:41 14 Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe 0:04:00 15 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:24 16 Ricardo Escuela (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 0:04:36 17 Omar Mendoza (Col) Colombia-GW Bicicletas 0:04:42 18 Diego Camargo (Col) Colombia-GW Bicicletas 0:04:53 19 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 0:04:54 20 Iñigo Elosegui Momeñe (Spa) Movistar Team 0:04:56 21 Jose Humberto Rujano (Ven) Venezuela 0:05:02 22 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis Solutions Credits 0:05:17 23 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Fundacion-Orbea 0:05:18 24 Colin Joyce (Usa) Rally Cycling 25 Laureano Rosas (Arg) Puertas de Cuyo 0:05:31 26 Vinicius Rangel (Bra) Brazil 0:05:45 27 Roman Maikin (Rus) Russia 0:05:47 28 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Cofidis Solutions Credits 0:05:49 29 Marco Tizza (Ita) Amore e Vita-Prodir 0:05:50 30 Jose Martin Reyes (Arg) Municipalidad de Pocito 0:06:14 31 Matteo Busato (Ita) Vini Zabu' KTM 0:06:40 32 Eudin Becerra (Ven) Venezuela 0:07:05 33 Frederico Figueiredo (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 0:07:29 34 Jeison Casallas (Col) Colombia-GW Bicicletas 0:07:42 35 Amadid Castel (Pan) Panama 0:08:10 36 Oscar Bazan (Arg) Argentina 0:08:31 37 Mattia Bais (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:09:20 38 Brayan Sanchez (Col) Team Medellin 0:09:26 39 Patrick Schelling (Swi) Israel Start-Up Nation 0:09:30 40 Alejandro Marque Porto (Spa) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 0:10:05 41 Ruben Ramos (Arg) Municipalidad de Pocito 0:10:29 42 Andrea Garosio (Ita) Vini Zabu' KTM 0:11:11 43 Royner Navarro (Per) Peru 0:11:40 44 Leonardo Henriqu Finkler (Bra) Brazil 0:11:50 45 Simone Ravanelli (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:12:02 46 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:12:14 47 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 0:12:31 48 Nathan Brown (Usa) Rally Cycling 0:12:44 49 Anderson Paredes (Ven) Venezuela 0:13:29 50 Jose Alarcon (Ven) Venezuela 0:14:08 51 Walter Vargas (Col) Team Medellin 0:14:30 52 Alexander Evtushenko (Rus) Russia 0:14:42 53 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep 0:14:49 54 Magno Prado (Bra) SEP de San Juan 0:15:15 55 Aleksandr Grigorev (Rus) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 0:15:31 56 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis Solutions Credits 0:15:39 57 Leandro Messineo (Arg) Puertas de Cuyo 0:15:40 58 Sebastian Mora Vedri (Spa) Movistar Team 0:15:52 59 Alejandro Duran (Arg) SEP de San Juan 0:15:53 60 Umberto Marengo (Ita) Vini Zabu' KTM 0:16:13 61 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:16:16 62 Unai Cuadrado Ruiz de Gauna (Spa) Fundacion-Orbea 0:16:26 63 Daniel Diaz (Arg) Puertas de Cuyo 0:16:33 64 Robin Carpenter (Usa) Rally Cycling 0:16:42 65 Andre Eduardo Gohr (Bra) Brazil 0:16:43 66 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:17:27 67 Christofer Jurado (Pan) Panama 0:17:59 68 Viesturs Luksevics (Lat) Amore e Vita-Prodir 0:18:01 69 Kyle Murphy (Usa) Rally Cycling 0:19:31 70 Nicolas Naranjo (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 0:19:56 71 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:21:24 72 Robert Britton (Can) Rally Cycling 0:21:57 73 Luca Wackermann (Ita) Vini Zabu' KTM 0:22:09 74 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:22:28 75 Hugo Hofstetter (Fra) Israel Start-Up Nation 0:22:32 76 Maximiliano Navarrete (Arg) Municipalidad de Pocito 0:22:57 77 Clever Martinez (Ven) Venezuela 0:23:06 78 Mattia Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:23:15 79 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) UAE Team Emirates 0:23:19 80 Iuri Filosi (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:23:47 81 Mikel Alonso Flores (Spa) Fundacion-Orbea 0:23:53 82 Jose Hernandez (Col) Team Medellin 0:24:08 83 Fernando Gaviria Rendon (Col) UAE Team Emirates 0:24:09 84 Leonardo Basso (Ita) Italy 0:24:28 85 Norman Vahtra (Est) Israel Start-Up Nation 0:24:55 86 Rudy Barbier (Fra) Israel Start-Up Nation 0:24:59 87 Tomas Contte (Arg) Municipalidad de Pocito 0:25:08 88 Pieter Serry (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:25:14 89 Oscar Gatto (Ita) Bora-Hansgrohe 0:25:21 90 Itamar Einhorn (Isr) Israel Start-Up Nation 0:26:08 91 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:26:11 92 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:26:19 93 Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col) Deceuninck-QuickStep 0:26:27 94 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:26:40 95 Riccardo Marchesini (Ita) Amore e Vita-Prodir 0:26:41 96 César Martingil (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 0:27:02 97 Marco Benfatto (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:27:15 98 Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe 0:27:20 99 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) UAE Team Emirates 0:27:28 100 Maris Bogdanovics (Lat) Amore e Vita-Prodir 0:27:29 101 Lucas Gaday (Arg) Argentina 0:27:34 102 Mamyr Stash (Rus) Russia 0:27:42 103 Travis McCabe (Usa) Israel Start-Up Nation 0:28:53 104 Nelson Soto (Col) Colombia-GW Bicicletas 0:29:19 105 Renzo Obando (Arg) Argentina 0:29:38 106 Jonathan Milan (Ita) Italy 0:29:51 107 Piet Allegaert (Bel) Cofidis Solutions Credits 0:30:42 108 Leonardo Rodriguez (Arg) Municipalidad de Rawson 0:32:12 109 Andrea Di Renzo (Ita) Vini Zabu' KTM 0:32:45 110 Davide Appollonio (Ita) Amore e Vita-Prodir 0:33:11 111 Alvaro Trueba Diego (Spa) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 0:33:18 112 Michele Scartezzini (Ita) Italy 0:33:35 113 Franklin Archibold (Pan) Panama 0:33:51 114 Alessandro Ferreira (Bra) Brazil 0:34:59 115 Antonio Zullo (Ita) Amore e Vita-Prodir 0:35:37 116 Willian Muñoz (Col) Colombia-GW Bicicletas 0:35:51 117 Emiliano Ibarra (Arg) Puertas de Cuyo 0:35:52 118 Seguio Aguirre (Arg) Municipalidad de Rawson 0:36:19 119 Iker Ballarin Manso (Spa) Fundacion-Orbea 0:36:52 120 Leonardo Cobarrubia (Arg) SEP de San Juan 0:37:25 121 Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Fundacion-Orbea 0:37:38 122 Oscar Gomez (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 0:40:37 123 Mauro Richeze (Arg) Puertas de Cuyo 0:41:26 124 Carlos Samudio (Pan) Panama 0:41:55 125 Matvey Mamykin (Rus) Russia 0:41:59 126 Nicolas Dalla Jalle (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:42:04 127 Francesco Lamon (Ita) Italy 0:44:03 128 Cesar Garate (Per) Peru 0:44:10 129 Gerardo Tivani (Arg) Municipalidad de Pocito 0:46:15 130 Bolivar Espinosa (Pan) Panama 0:48:00 131 Kevin Castro (Arg) Municipalidad de Rawson 0:48:43 132 Vladimir Ilchenko (Rus) Russia 0:48:50 133 Maximo Eliecer Rojas (Ven) Venezuela 0:50:14 134 Jokin Aranburu Arruti (Spa) Fundacion-Orbea 0:50:56 135 Alain Quispe (Per) Peru 0:51:06 136 Sebastian Cianci (Arg) Argentina 0:51:49 137 Higinio Lucero (Arg) Municipalidad de Rawson 0:51:54 138 Randish Lorenzo (Pan) Panama 0:51:55 139 Agustin Fraysse (Arg) Argentina 0:52:55 140 Emiliano Contreras (Arg) Puertas de Cuyo 0:53:48 141 Robinson Ruiz (Per) Peru 0:53:49 142 Leandro Velardez (Spa) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 0:54:15 143 Efrain Toloza (Arg) SEP de San Juan 0:55:11 144 Francisco Monte (Arg) Argentina 0:55:21 145 Gabriel Juarez (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 0:56:04 146 Hugo Ruiz (Per) Peru 0:57:33 147 Sergey Rostovtsev (Rus) Russia 0:58:49 148 Daniel Juarez (Arg) Agrupacion Virgin de Fatima-Saddledrunk 1:00:36 149 Gerardo Atencio (Arg) Municipalidad de Pocito 1:03:37 150 Juan Curuchet (Arg) Argentina 1:03:58 151 Alexey Limaylla (Per) Peru 1:04:09 152 Jose Quilci (Arg) Municipalidad de Rawson 1:07:08 153 Ruben Simao (Por) Tavira Maria Nova Lounge Hotel 1:10:26 154 Matias Maggiora (Arg) SEP de San Juan 1:22:10 155 Hector Lucero (Arg) SEP de San Juan 1:29:09 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка Фернандо Гавирия Ремко Эвенепул



