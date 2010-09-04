 Жулиан Алафилипп – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Дубль Жулиана Алафилиппа на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019

Жулиан Алафилипп не только стал первым французским гонщиком, выигравшим этап на аргентинской гонке, но и удвоил количество выигранных на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019 этапов. Эта победа стала 20-й в его карьере.

На 3-м этапе, 12-км индивидуальной гонке на время, 26-летний французский гонщик команды Deceuninck – Quick Step показал лучший результат, проехав дистанцию за 13 минут 41 секунду, на 12 секунд опередив Валерио Конти (UAE Team Emirates). 19-летний Ремко Эвенпул, товарищ Жулиана Алафилиппа по команде Deceuninck-Quick Step, замкнул тройку призёров этапа.

Жулиан Алафилипп укрепил свою позицию в общем зачёте, где теперь опережает ближайшего соперника, Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) на 18 секунд.

Ремко Эвенпул, проехавший 12 км разделки за 13:53, поднялся на 4-е место в общем зачёте и укрепил лидерство в классификации лучшего молодого гонщика.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Жулиан Алафилипп: «Я всегда хочу побеждать, быть на высшем уровне. Это мой менталитет и менталитет команды. Я понимал, что разделка не будет лёгкой. Ремко дал мне ценную информацию, проехав дистанцию передо мной, что помогло мне выдать максимум.

Я был решительно настроен перед стартом гонки, но эта победа, как и вчерашняя, удивила меня самого. Да, теперь у меня майка лидера, но здесь много гонщиков, которые могут что-то предпринять на решающем этапе до Альто Колорадо. Я со своей стороны продолжу двигаться постепенно, ехать гонку без давления, как делал всегда».

Photo © UAE Team Emirates/ Bettiniphoto

Валерио Конти: «Я боролся с сильнейшими гонщиками мира. Алафилипп на данный момент находится в очень хорошей форме, могу лишь поздравить его с победой. Я сделал всё, что мог, ехал больше головой, чем ногами, - распределял силы благодаря совету спортивного директора Симоне Педраццини и генерального менеджера Мачина. На первой части дистанции ветер был встречным, я подумал, что мне надо сберечь силы на финальную часть».

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

Ремко Эвенпул: «Побеждать никогда не рано, может стать слишком поздно. Я очень счастлив, что выиграл мой товарищ по команде, в противном случае я бы разозлился на себя, потому что проиграл всего несколько сотых секунды. Но раз я третий, то мне не обидно. Я проехал мощно, но слишком сильно потратился из-за встречного ветра, что сказалось на финале. Это была ошибка, но с другой стороны я приехал на эту гонку, чтобы набираться опыта, и из этой разделки вынес важный урок. Мы здесь, чтобы помогать Жулиану, постараемся удерживать майку лидера как можно дольше. Было бы хорошо выиграть генеральную классификацию, но до воскресенья ещё далеко. Тем не менее, мы готовы, мотивированы отдать все силы».