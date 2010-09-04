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Жулиан Алафилипп – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Дубль Жулиана Алафилиппа на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019

 

 

  Жулиан Алафилипп не только стал первым французским гонщиком, выигравшим этап на аргентинской гонке, но и удвоил количество выигранных на Вуэльте провинции Сан-Хуан-2019 этапов. Эта победа стала 20-й в его карьере.

 

  На 3-м этапе, 12-км индивидуальной гонке на время, 26-летний французский гонщик команды Deceuninck – Quick Step показал лучший результат, проехав дистанцию за 13 минут 41 секунду, на 12 секунд опередив Валерио Конти (UAE Team Emirates). 19-летний Ремко Эвенпул, товарищ Жулиана Алафилиппа по команде Deceuninck-Quick Step, замкнул тройку призёров этапа.

 

  Жулиан Алафилипп укрепил свою позицию в общем зачёте, где теперь опережает ближайшего соперника, Фернандо Гавирию (UAE Team Emirates) на 18 секунд.

 

  Ремко Эвенпул, проехавший 12 км разделки за 13:53, поднялся на 4-е место в общем зачёте и укрепил лидерство в классификации лучшего молодого гонщика.

 

Жулиан Алафилипп – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 Жулиан Алафилипп – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Я всегда хочу побеждать, быть на высшем уровне. Это мой менталитет и  менталитет команды. Я понимал, что разделка не будет лёгкой. Ремко дал мне ценную информацию, проехав дистанцию передо мной, что помогло мне выдать максимум.

 

  Я был решительно настроен перед стартом гонки, но эта победа, как и вчерашняя, удивила меня самого. Да, теперь у меня майка лидера, но здесь много гонщиков, которые могут что-то предпринять на решающем этапе до Альто Колорадо. Я со своей стороны продолжу двигаться постепенно, ехать гонку без давления, как делал всегда».

 

Photo © UAE Team Emirates/ Bettiniphoto

 

 

  Валерио Конти: «Я боролся с сильнейшими гонщиками мира. Алафилипп на данный момент находится в очень хорошей форме, могу лишь поздравить его с победой. Я сделал всё, что мог, ехал больше головой, чем ногами, - распределял силы благодаря совету спортивного директора Симоне Педраццини и генерального менеджера Мачина. На первой части дистанции ветер был встречным, я подумал, что мне надо сберечь силы на финальную часть».

 

 

Жулиан Алафилипп – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 Жулиан Алафилипп – победитель 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Photo © Deceuninck - Quick-Step - © Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: © Tim De Waele / Getty Images

 

  Ремко Эвенпул: «Побеждать никогда не рано, может стать слишком поздно. Я очень счастлив, что выиграл мой товарищ по команде, в противном случае я бы разозлился на себя, потому что проиграл всего несколько сотых секунды. Но раз я третий, то мне не обидно. Я проехал мощно, но слишком сильно потратился из-за встречного ветра, что сказалось на финале. Это была ошибка, но с другой стороны я приехал на эту гонку, чтобы набираться опыта, и из этой разделки вынес важный урок. Мы здесь, чтобы помогать Жулиану, постараемся удерживать майку лидера как можно дольше. Было бы хорошо выиграть генеральную классификацию, но до воскресенья ещё далеко. Тем не менее, мы готовы, мотивированы отдать все силы».

 

Результаты 3 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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  1. Имя: Александр

    AXEL87

    Вчера, 15:04 | Регистрация: 27.08.2018

    РЕМКО хорош уже и среди профи, а ведь ему только 19 исполнилось на прошлой неделе...

  2. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Вчера, 15:24 | Регистрация: 4.09.2010

    и 42-летний Эль Ниньо - в десяточке ))

  3. Имя: Сергей

    serghi

    Сегодня, 00:27 | Регистрация: 9.08.2011

    DQS - 4

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Комментарии

  • serghi
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (3)
    serghi-Фото

    DQS - 4

  • serghi
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (3)
    serghi-Фото

    DQS - 3

  • serghi
    Элиа Вивиани – победитель Cade ... (1)
    serghi-Фото

    DQS - 2

  • wintermute
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    wintermute-Фото

    Искренне надеюсь, что теперь команды прямо запретят своим гонщикам общаться с публикой. Никаких "фото с обезьянкой", автографов и тому подобного.

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото

    А потом будет плач! Ах, спонсорам не интересен велоспорт!!!
    А нафига спонсору нести репутационные потери? Если велосипедист которого он спонсирует в форме с его логотипом цинично изображает половой акт с девушкой, которая восхитиась велосипедистами и попросила с ними сфотографироваться.

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото
    Итак:
    В одной и том же регионе нашей страны непрофессионалами от велоспорта было сделано:
    Появление велодорожек в городе
    строительство 2 памп треков
    строительство площадки для велоспорта триала, где в этом году проводился чемпионат россии по этому виду.
    создание спортивного детского фестиваля с 500 участниками со всей россии, который существует уже 7 лет.
    ПРоведение чемпионатов региона с элекронным хронометражем, призовым фондом с поддержкой сми


    Инфантилами от велоспорта было сделано:
    Просраны имеющиеся велодорожки в городе.
    Чемпион региона получает грамоту, рукопожатие и нихуя. даже медали не всегда.
    не было построени ни одного спорт объекта не было открыто ни одной спортшколы.
    Проведение соревнований на традиционном месте н смогли отстоять и в результате шоссе выгнали на промышеленную окраину среди чадящих труб, а кросс кантри просто перестало существовать.

    Во во всем виновато государство))

    Почему мы в условиях отсутвия финансирования, спортшколы, гос поддержки и вообще в условиях - "кругом враги" умудряемся держать велоспрт на плаву и даже где то его немного приподнимать. А профи от велоспорта ноют что ах государство не такое им досталось их так воспитали и ваще.
  • Виктор Сироткин
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Виктор Сироткин-Фото
    Каким образом было определено количество инфантилов среди велосипедистов? Или это фантазии автора комментария? А то, что "во всем виновато государство, общественный строй, окружающие люди" ясно уже давно и всем. Однако, не многие находят в себе смелость разложить по полочкам участие в этой вине всех сторон и спокойно браться за ту часть проблемы, решение которой им доступно. Остальные либо паникуют, либо соглашаются с "законами жизни", либо используют эти проблемы для своей выгоды.
    У велосипедиста больше возможностей и необходимости сосредотачиваться на самом себе и, как следствие, осознавать себя и положение вещей. Может поэтому их умозаключения более осознаны и больше соответствуют действительности, а это не всем и не всегда нравится.
  • Sezar
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (1)
    Sezar-Фото

    Силен, пацан!

  • Alya
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Alya-Фото
    А то все женщины мира мечтают о фотографии с имитацией полового акта с участие женатого пошляка?
  • Серафим
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (23)
    Серафим-Фото

     Дурацкий поступок обсуждать не хочу. Но представил ситуацию в ридной Московии. Приходит девушка в полицию с фотографией. Ага, щас. Думаю, уйдет оттуда не просто не солоно хлебавши, а практически униженной и оскорбленной. Да так, что Достоевский отдыхает. Куда там до суда дойти, ноги бы унести.

      Аргентина, доколе мы будем тебя догонять, да не догоним? Ну очень хочется Аргентину у себя дома, иногда хоть.

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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