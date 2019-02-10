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Виннер Анакона – победитель 5 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

Виннер Анакона, Жулиан Алафилипп, Наиро Кинтана, Ремко Эвенпул о 5-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 

 

  30-летний колумбийский гонщик команды Movistar Виннер Анакона одержал победу на королевском этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019 с финишем на Альто Колорадо. Он ускорился за 14 км до финиша у подножия подъёма. Его первоначальным планом было проверить ноги соперников.

 

  Его товарищи по команде Ричард Карапас и Наиро Кинтана ответили на контратаку Оскара Севильи (Medellin), сняв часть давления с Виннера Анаконы, который полностью сконцентрировался на борьбе за майку лидера генеральной классификации. На финише Виннер Анакона опередил дуэт гонщиков колумбийской команды Medellín Оскара Паредеса и Кристиана Монтойю, взяв помимо майки лидера и победу на 5-м этапе.

 

  Это первая с 2014 года победа Виннера Анаконы, верного доместика капитанов команды Movistar. 

 

  Имя Виннер – «победитель», Анакона получил из-за ошибки в свидетельстве о рождении. Его отец, страстный болельщик велоспорта, захотел назвать сына в честь Петера Виннена (Peter Winnen), победителя этапа Тур де Франс-1980. Но в свидетельстве вместо «Winnen» записали «Winner». Второе имя Виннера Анаконы – Эндрю (Andrew), потому что его отец восхищался Эндрю Хемпстеном (Andrew Hampsten), американским гонщиком, победителем этапов Джиро д’Италия и этапа до Альп д’Юэз на Тур де Франс-1992.

 

  Жулиан Алафилипп (Deceuninck – Quick Step) финишировал 14-м, через 57 секунд после победителя и теперь проигрывает Виннеру Анаконе в общем зачёте 41 секунду. Ремко Эвенпул сохранил на плечах зелёную майку лидера классификации лучшего молодого гонщика.

 

 

Виннер Анакона – победитель 5 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 Виннер Анакона – победитель 5 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

 Photo (c) BettiniPhoto.net / Movistar Team

 

 

 Виннер Анакона: «Я так счастлив, что выиграл. В последний раз  праздновал победу четыре года назад, так что сегодня значимый для меня момент. Я достиг одной из главных целей, которые ставил перед собой на 2019 год – победить, и рад, что у меня получилось это сделать в начале сезона.

 

  Моё имя неправильно написали, когда меня регистрировали после рождения. Но, наверное, теперь я заслуживаю его. У меня было много призовых мест после победы на этапе Вуэльты Испании-2014, но до настоящего момента не было побед.

 

   Я чувствую себя свободно, когда работаю на товарищей по команде, на Наиро и остальных ребят. Но не буду отрицать, что победа вдохновляет, она  даёт уверенность двигаться дальше, совершенствоваться. Конечно, я выиграл благодаря идеальной командной работе. Ребята защищали меня, придали мне уверенности, в чём я нуждался, не могу найти достаточно слов, чтобы в полной  мере отблагодарить их за то, что работали на меня.

 

  Этот этап с единственным горным финишем был нашим последним шансом. Атаковав, я планировал проверить соперников, посмотреть, как они ответят, но не думал, что у меня получится зайти так далеко. Однако когда я создал значительный просвет, всё пошло так, как мы и хотели.

 

  Наиро сказал мне в наушники: «Всё в порядке, продолжай, у нас всё под контролем, никто не преследует тебя». Он прикрывал атаки, заставлял соперников работать.

 

  Я чувствовал себя великолепно, хотя из-за того, что атаковал задолго до финиша, на последних километрах мне было тяжело. Подъём не слишком крутой, на всём его протяжении ехали со скорость примерно 30 км/ч. Да, там было негде укрыться от ветра, который стал злейшим врагом. В такой ситуации мне оставалось думать лишь о цели – взять майку лидера общего зачёта.

 

  Мне казалось, что один из гонщиков команды Medellín опередит меня в спринте. Но в конце у меня хорошо шла нога. Победа и для меня стала сюрпризом. Я счастлив, что и выиграл этап, и надел майку лидера.

 

  Теперь мы должны защищать её. Точка не поставлена, пока не пересечём финиш последнего этапа, хотя впереди не слишком сложные этапы, скорее подходящие спринтерам. У нас сильная команда. Мы должны держаться впереди, избегать инцидентов».

 

  Наиро Кинтана: «Виннер – отличный парень и сейчас в великолепной форме. Мы беспокоились о том, что Алафилипп будет следить за мной, так что рассчитывали на Карапаса и Виннера. Так и получилось. Мы выиграли этап, что, наверное, не было главной целью дня, потому что мы боролись за генеральную классификацию. Мы постарались разбить группу, чтобы Виннер мог уехать. Эта стратегия была верной, всё получилось идеально».

 

  Жулиан Алафилипп: «Конечно, было бы хорошо удержать майку, но всё кончено. Команда отлично отработала, но Movistar ехали очень мощно и тактически грамотно. Нам надо было быть более осторожными, когда атаковал Анакона. Но, к сожалению, в тот момент Ремко находился позади группы, было слишком поздно ловить атаку.

 

  После мы решили удерживать скорость и преследовать, но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить майку лидера. Это гонка. Ремко всё ещё лучший молодой гонщик, он силён. Было бы лучше, если бы он сел на колесо Анаконе, но он ещё молод, ему надо учиться. Он сильно ехал всю неделю.

 

  Мне было сложно действовать в такой ситуации, когда Кинтана и Анакона были впереди, а все мои соперники хотели оставаться у меня на колесе. И я устал. И высота тоже ощущается. Когда я атаковал, чтобы закрыть просвет, то через полминуты полностью выдохся. Мне было трудно восстановиться, последние два километра я ехал так быстро, как только мог, но ноги были пустыми».

 

  Ремко Эвенпул: «Нашей задачей было помочь Жулиану удержать майку, но это оказалось сложно выполнить. На протяжении всего подъёма был сильный встречный ветер. Мы преследовали изо всех сил, когда Анакона атаковал, но ветер был мощным, а дорога очень широкой. Мы сделали всё, я тянул так сильно, как только мог, но, к сожалению, мы не смогли отыграть время. С другой стороны я доволен тем, что сохранил зелёную майку. Это моя первая профессиональная гонка. Я уже многому научился».

 

 

Результаты 5 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2019

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Теги к статье: Виннер Анакона Winner Anacona Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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Комментарии

  • gaaga777
    Крис Фрум: «У Геранта Томаса с ... (3)
    gaaga777-Фото

    ну, хотя бы вуэльту не упомянули

  • AlGalgalim
    Заявление команды Deceuninkck- ... (19)
    AlGalgalim-Фото
    Извинились потому что сейчас тренд такой, мужчина всегда виноват. Была бы интерпритация законов нейтральная, команда могла бы официантку засудить за то что та сексистски выставила зад по направлению к велогонщикам.
  • Shalam s Urala
    Крис Фрум: «У Геранта Томаса с ... (3)
    Shalam s Urala-Фото

    нет нет! давайте-ка оба на Тур! хотим смотреть как побеждает дружба!! )

  • Val e Ron
    Крис Фрум: «У Геранта Томаса с ... (3)
    Val e Ron-Фото
    Победитель предопределён ?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да ,он настоящий ОСКАР. Но я просто удивился и по радовался за малого, все таки очень разносторонний гонщик. Я не думаю что Он ставит своей задачей обогнать именно Его или ещё кого-то,он просто наслаждается ))))) Хотя Меделин отличная ,с хорошими традициями, почти как Манзана,команда и Оскар это ОСКАР.
  • Earl57
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (4)
    Earl57-Фото
    Но ветерана, который ему в отцы годится, Ремко все-таки не догнал, как не старался.
    В первой пятерке на этапе 3 гонщика Меделлина. И Анаконе помогли, и капитана своего на 3-е место в генерале вывезли. Маленькая континентальная команда, где всего 10 гонщиков.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Блин, Юниор даже здесь 9???
  • wintermute
    Ильо Кейссе снят с Вуэльты про ... (35)
    wintermute-Фото
    >> Тем более сама раком
    Ну, знаете. Такими темпами можно будет кого угодно в чём угодно виновным выставить. «А зачем она короткую юбку надела», «а зачем он домой через тот тёмный переход с айфоном в руке пошёл»
    Гонец повёл себя по-идиотски и, раз уж не удержался от такого (хотя взрослый дядя вроде как уже), должен был приносить извинения за своё поведение и объяснять, что ничего такого не имел в виду и очень раскаивается и смиренно просит простить. Сожалеть о сделанном, а не о том, что команда штраф заплатит или санкции наложит. А в итоге из этого разрослось какое-то индийское кино, завершившееся Обращением Генерального Секретаря ЦК КПСС Ко Всему Советскому Народу.

    >> просто решила получить профит
    Домыслы, домыслы, домыслы.
    Тут мы вступаем на скользкую тропу вероятностей.
    Как по мне, так ситуация lose/lose.
  • Николай Н.
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-201 ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Вот и посмотрел этап прямой трансляций. Королевский этап, колумбийцы всю группу разобрали по косточкам. Анакона просто был не удержим, заслуженная победа.

  • Александра
    Гонщики команды Deceuninck-Qu ... (57)
    Александра-Фото
    Детский сад.

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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