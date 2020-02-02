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Руди Барбье – победитель 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

Руди Барбье, Петер Саган о 1-м этапе Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

 

 

  27-летний французский гонщик команды Israel Start-Up Nation Руди Барбье (Rudy Barbier) одержал победу на 1-м этапе аргентинской велогонки категории 2. Pro Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020.

 

  Завал, случившийся за 3,5 км до финиша, расколол пелотон. Никто из гонщиков не потерял время в общем зачёте, так как после просмотра видео организаторы выяснили, что причиной завала стал зритель.

 

  Мигель Эчеcорту (Miguel Echezortu), глава судейского комитета: «После просмотра видео завала, случившегося за 3,5 км до финиша, стало ясно, что падение гонщиков было спровоцировано зрителем, который коснулся руля гонщика. Поэтому судейский совет принял решение дать на финише всем гонщикам пелотона одно время».

 

 

Photo ©  vueltaasanjuan.org

 

  Руди Барбье: «Я прилагал все силы, чтобы доказать команде, что могу выступать на уровне Мирового тура. Очень много работал ради этого и команда увидела мой прогресс во время тренировочного сбора. Всю зиму я выезжал на тренировки с моим братом, какой бы ни была погода. Теперь пришла эта победа. Я очень счастлив. Надеюсь, она укрепит веру команды в меня».

 

 

Photo © Bettiniphoto/BORA – hansgrohe Team

 

  Петер Саган (Bora-hansgrohe) финишировал 6-м: «Сегодня был трудный день, особенно из-за жары. Благодаря моим товарищам по команде на финальном километре я был на очень хорошей позиции, но спринт начался слишком рано. Поэтому некоторые другие гонщики, которые подходили сзади, смогли в финале набрать более высокую скорость. Хорошая новость в том, что нога у меня отлично шла весь день. Буду ждать завтрашнего этапа».

 

 

 

Результаты 1 этапа Вуэльты провинции Сан-Хуан-2020

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Теги к статье: Руди Барбье Rudy Barbier Вуэльта провинции Сан-Хуан Vuelta a San Juan Internacional многодневная велогонка

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • rude_rider
    Ричи Порт – победитель Тура Да ... (1)
    rude_rider-Фото

    " Когда в прошлом году он выиграл титул чемпиона мира, позвонил мне через несколько дней и сказал, что поможет мне на Туре Даун Андер. И сдержал слово."

    странный пост

    а если бы он не выиграл ЧМ он не помогал бы что ли,? командник на то и командник чтоб помогать всем и всегда если он не капитан на этой гонке

     

     

    вот если бы он сказал что поможет выиграть Тур де франс а тут..мдаа

  • Alya
    На классике Париж-Рубэ появитс ... (2)
    Alya-Фото

     Достойно уважения. Супер!

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Бьярне Риис о возвращении в ве ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Я его уважаю и желаю успехов
  • wheel
    Бьярне Риис о возвращении в ве ... (2)
    wheel-Фото

    Дествительно! Винокурову можно, чему жа Риису нельзя?

  • wheel
    Лэнс Армстронг организует неде ... (2)
    wheel-Фото

    Ну и зачем такие посты?  Пнятно, несезон, инфоповод.. но этот арганизм столько велоспорту "пользы" нанес, что можно бы про него и непоминать совсем.

  • s75
    Тур Даун Андер-2020. Этап 6 (10)
    s75-Фото
    Проиграл красавчег Вилунгу)) мистер Холмс удивил и порадовал
  • RVL
    Тур Даун Андер-2020. Этап 6 (10)
    RVL-Фото
    у Гешке всегда был неплохой горный ход...
    и юзали его сильно как грегари.
    ССС похоже дали свободу
  • motte
    Тур Даун Андер-2020. Этап 6 (10)
    motte-Фото

    Красавчег Порт, слов нет!

  • GTX
    Тур Даун Андер-2020. Этап 6 (10)
    GTX-Фото
    Важная победа для Порта в плане настроя на сезон (психологии). Ему нужно обязательно взять этап на гран-туре, 34 года уже как ни как.
  • Earl57
    Тур Даун Андер-2020. Этап 6 (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Роан Деннис подощел Инеосу. Там умеют работать с такими Виггинсами.

    В прошлом году Деннис 5-м был на ТДА. В 2015 вообще генерал брал. Он обычно хорошо себя чувствует здесь - как на гонке в целом, так и на Виллунге. Так что вряд ли там есть заслуга Инеос.

     

    Гешке вон вообще на подиуме. Кто-то ожидал от него такого результата?

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