Оскар Севилья станет победителем Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Гонсало Нахар, победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018, использовал CERA во время гонки

Международный союз велосипедистов (UCI) сообщает, что допинг-пробы двух аргентинских гонщиков континентальной команды Sindicato de Empleados Publicos de San Juan - 24-летнего Гонсало Нахара (Gonzalo Najar) и 24-летнего Гастона Хавьера (Gaston Emiliano Javier) показали наличие запрещённых веществ.

В январе этого года Гонсало Нахар стал победителем общего зачёта Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018, обойдя на 51 секунду Оскара Севилью (Medellin) и на 1:11 Филиппо Ганну (UAE Team Emirates). Гонсало Нахар взял майку лидера Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 после победы на королевском горном 5-м этапе до Альто Колорадо, где обошёл ближайшего соперника, 41-летнего испанского гонщика Оскара Севилью на 1 минуту 58 секунд. Возглавив генеральную классификацию после 5 этапа, Нахар удержал её до финального этапа.

В пробе Гонсало Нахара, взятой 21 января 2018 года было обнаружено наличие CERA (метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета). В пробе Гастона Хавьера, взятой 23 января 2018 года, обнаружен анаболические стероиды).

В соответствии с Антидопинговыми правилами UCI оба гонщика предварительно отстранены от соревнований. Кроме того, команда Sindicato de Empleados Publicos de San Juan также будет отстранена от соревнований на срок от 15 до 45 дней, так как за 12 месяцев в одной команде произошли два нарушения антидопинговых правил.