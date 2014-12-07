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Оскар Севилья станет победителем Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018

Гонсало Нахар, победитель Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018, использовал CERA во время гонки

 

 

  Международный союз велосипедистов (UCI) сообщает, что допинг-пробы двух аргентинских гонщиков континентальной команды Sindicato de Empleados Publicos de San Juan  - 24-летнего Гонсало Нахара (Gonzalo Najar) и 24-летнего Гастона Хавьера (Gaston Emiliano Javier) показали наличие запрещённых веществ.

 

  В январе этого года Гонсало Нахар стал победителем общего зачёта Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018, обойдя на 51 секунду Оскара Севилью (Medellin) и на 1:11 Филиппо Ганну (UAE Team Emirates). Гонсало Нахар взял майку лидера Вуэльты провинции Сан-Хуан-2018 после победы на королевском горном 5-м этапе до Альто Колорадо, где обошёл ближайшего соперника, 41-летнего испанского гонщика Оскара Севилью на 1 минуту 58 секунд. Возглавив генеральную классификацию после 5 этапа, Нахар удержал её до финального этапа.

 

 

 В пробе Гонсало Нахара, взятой 21 января 2018 года было обнаружено наличие CERA (метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета). В пробе Гастона Хавьера, взятой 23 января 2018 года, обнаружен анаболические стероиды).

 

В соответствии с Антидопинговыми правилами UCI оба гонщика предварительно отстранены от соревнований. Кроме того, команда  Sindicato de Empleados Publicos de San Juan также будет отстранена от соревнований на срок от 15 до 45 дней, так как за 12 месяцев в одной команде произошли два нарушения антидопинговых правил.

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Теги к статье: Гонсало Нахар Вуэльта провинции Сан-Хуан допинг-проба

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  1. Имя: Иван

    Cyclisme

    Сегодня, 18:11 | Регистрация: 3.05.2018

    Смотрел трансляцию с того этапа до Альто-Колорадо, очень был удивлен тем как Нахар уехал от Бенота и Майки в одиночку, за 20 километров до финиша, против ветра и привез всем две минуты. А вон оно как оказалось. У Севильи появится ещё одна победа

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 18:59 | Регистрация: 24.12.2017

    Если иль ниньо пройдёт допинг контроль. Знаю одного с тур де Франс он лучший результат показал 44 место в 2002, так уже первую десятку дисквалифицировали ,плюс трое в мемуарах написали что применяли допинг , так что он ждёт ,через десять лет может в десятку попадёт.))))

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 19:08 | Регистрация: 7.12.2014

      Надо полагать, допинг-контроль во время гонки все призеры проходили одновременно. А первые разговоры о допинге на Сан-Хуане появились примерно месяца два назад, просто орги гонки пытались "замять" это дело.

  3. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:25 | Регистрация: 24.12.2017

    Наверно ,но вообще ,если без шуток, то жаль очень . в латинской Америке через раз ловят целыми пачками. Видно у ребят другой возможности не было кроме как накачаться ,что бы показать себя и получить шанс на то что бы уйти в клубы Европы или северной америки

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Amgen Tour of California

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ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2018?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Оскар Севилья станет победител ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Наверно ,но вообще ,если без шуток, то жаль очень . в латинской Америке через раз ловят целыми пачками. Видно у ребят другой возможности не было кроме как накачаться ,что бы показать себя и получить шанс на то что бы уйти в клубы Европы или северной америки
  • Earl57
    Оскар Севилья станет победител ... (4)
    Earl57-Фото
    Надо полагать, допинг-контроль во время гонки все призеры проходили одновременно. А первые разговоры о допинге на Сан-Хуане появились примерно месяца два назад, просто орги гонки пытались "замять" это дело.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Оскар Севилья станет победител ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Если иль ниньо пройдёт допинг контроль. Знаю одного с тур де Франс он лучший результат показал 44 место в 2002, так уже первую десятку дисквалифицировали ,плюс трое в мемуарах написали что применяли допинг , так что он ждёт ,через десять лет может в десятку попадёт.))))
  • Cyclisme
    Тур Йоркшира-2018. Этап 4 (5)
    Cyclisme-Фото
    Ван Авермат большой молодец, если честно, не очень то верилось в его победу. Жаль Ивера, что не заехал на подиум. Обидно за Корта, что не удалось сохранить майку лидера. Росетто конечно показал театр одного актера, дотерпев против такой группы из одиночного отрыва, заслуженная победа гонщика Кофидиса
  • Cyclisme
    Оскар Севилья станет победител ... (4)
    Cyclisme-Фото
    Смотрел трансляцию с того этапа до Альто-Колорадо, очень был удивлен тем как Нахар уехал от Бенота и Майки в одиночку, за 20 километров до финиша, против ветра и привез всем две минуты. А вон оно как оказалось. У Севильи появится ещё одна победа
  • kimi
    Тур Йоркшира-2018. Этап 4 (5)
    kimi-Фото

    что-то все астанинцы дружно сошли. прям совсем одного оставили корта. редкий случай. один в команде остался.

    все же если бы гидич был может и генерал остался бы за нашими

  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Вот завтра и начнется настоящая гонка. Будет ясно кто будет претендовать на генерал. А здесь нужна будет командная тактика, кто, как и где вывезет своих лидеров. Все от команды, от их построений.
  • levonardo
    Джиро д’Италия-2018, превью эт ... (2)
    levonardo-Фото

    Хороший этап для отрыва, догонять только БМС будет, могут и удержаться. 

  • Giant72
    Элиа Вивиани - победитель 3 эт ... (16)
    Giant72-Фото
    Цитата: Paco1986
    И вы считаете это правильно? Ну давайте все пусть так делают,тогда это уже не велоспорт будет.
    Извините, но это велоспорт... Все против насилия, но на финише разрешена борьба за позицию, главное не нарушать траекторию финиша и не отрывать руки от руля при контакте с другими гонщиками.
  • Сарвар Хайдаров
    Элиа Вивиани - победитель 3 эт ... (16)
    Сарвар Хайдаров-Фото
    если бы дожал, то минимум наложили бы штраф, максимум - вылетел бы с Джиро спровоцировав падение гонщика ( ваш пример с ТДФ-17 и Саганом )

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1682
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1231
5 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
6 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
7 Бенот Т. (Bel) (LTS) 1010
8 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
9 Импи Д. (RSA) (MTS) 941
10 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935

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