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Эган Берналь – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2019

Эган Берналь, Роан Деннис, Доменико Поццовиво о 7-м этапе Тура Швейцарии-2019

 

 

  Эган Берналь одержал победу на 7-м этапе Тура Швейцарии-2019. 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos атаковал в одиночку на финальном подъёме высшей категории  Сен-Готард (12,4 км со средним градиентом 7,1%) за 2,7 км до финиша. Своим ближайшим преследователям  - гонщикам команды Bahrain-Merida Доменико Поццовиво и Роану Деннису Эган Берналь привёз 23 секунды. В генеральной классификации Берналь продолжает лидировать, на 41 секунду опережая Роана Денниса.

 

Эган Берналь – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2019

Эган Берналь – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2019

 

 

  Эган Берналь: «Очень счастлив, что выиграл сегодня. В прошлом году я победил в разделке на Туре Романдии, приятно снова выиграть в Швейцарии. Было трудно, потому что никогда не знаешь, насколько сильным будет ответ соперников, но чувствовал я себя отлично и сказал об этом ребятам. Они, как всегда, фантастически отработали. Я выиграл этап для них.

 

  Мои товарищи по команде выдали максимальную скорость, было очень сложно держаться у них на колесе. Но я старался не волноваться, финал подтвердил, что мы приняли верное решение.

 

  Деннис – действующий чемпион мира в разделке. Конечно, завтра я проиграю ему время. Надеюсь, что не слишком много, но впереди в воскресенье будет ещё один горный этап, где мы сделаем всё, что в наших силах, будем контролировать гонку так, как умеем».

 

Эган Берналь – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2019

 

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

 

  Роан Деннис: «Этап был очень тяжёлым. Команда великолепно вывезла меня и Доменико на лучшую позицию перед перевалом Готтард. Я чувствовал себя не слишком хорошо, но хотел отблагодарить товарищей по команде за доверие. Единственным способом было выдать всё, что было в моих силах. Я не так много проиграл Берналю, а завтра попытаюсь вернуть майку лидера».

 

  Доменико Поццовиво: «Мы с Роаном сделали всё, что могли, смогли отыграть драгоценное время относительно других соперников по борьбе за общий зачёт. Последний подъём не был слишком крутым, его сложность заключалась в брусчатке в финале. Я стал более оптимистичным относительно своих шансов в этом выпуске Тура Швейцарии, надеюсь хорошо проехать завтра разделку, а потом выдать всё на королевском горном этапе в воскресенье».

 

 

Результаты 7 этапа Тура Швейцарии-2019

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Теги к статье: Эган Берналь Роан Деннис Доменико Поццовиво Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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  1. DIM

    Сегодня, 03:01 | Регистрация: 13.10.2012

    Деннис великолепен!!

     

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Комментарии

  • DIM
    Эган Берналь – победитель 7 эт ... (1)
    DIM-Фото

    Деннис великолепен!!

     

  • VeloVelo
    Том Дюмулин отказывается от уч ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо за Веронезе )
  • VeloVelo
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (12)
    VeloVelo-Фото

    Плохой из меня предсказатель, но, попробую.
    Ни Берналь, Ни Томас не возьмут ТДФ. 

    Причина: Не повезет их Команда (а все они Личности!)
    так, как возила Фрума. Где-то будет сбой.

    Да и Не потянут Берналь и Томас роль Лидера.

    ЗЫ: Томас взял ТДФ с одобрения Лидера - Фрума. 
    В этот раз такого не будет.
    А уж про Берналя и говорить нечего, первый ТДФ ему предстоит.



  • Hammill
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (12)
    Hammill-Фото
    оба поедут как сокапитаны. даже близко не видно соперников. на одного томаса ставку делать опасно, зная его падучесть. не удивлюсь первым двум местам, если оба доедут.
  • neso...
    Тур Словении-2019. Этап 3 (2)
    neso...-Фото

    Интересно это помирило бы наших велолайвовских весельчаков

     

  • SportSpirit
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (12)
    SportSpirit-Фото

    Берналь - сильно! Молодой, талантливый, амбициозный, травмы после падений заживают быстро.  

     

    За Денниса радостно. Он в том возрасте, когда многие испытывают кризисы, а Роан, надеюсь, будет прибавлять. И время прикатки к новой команде, видимо, осталось позади. 

  • Гонщик
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (12)
    Гонщик-Фото

    Цитата: levonardo
    Очень хочется, что бы на туре Инеос сделали ставку на Берналя.
    чего ради , это только в крайнем случае  если у Томаса  не пойдёт , ну и опытный Пулс ещё в запасе .

  • Серафим
    Антван Толук – победитель 6 эт ... (6)
    Серафим-Фото

      Чего стебаться над мальчьонкой? Какой есть, такой и есть. Комментаторша ваще - гномом обозвала, это что?

      А я вот смотрю на фото Берналя - ну вылитый индейский божок. Вот почему его тут уже обожествляют. 

     

  • rude_rider
    Тур Швейцарии-2019. Этап 7 (12)
    rude_rider-Фото
    Че тут удивляются? Берналь против ноунеймов второсортных генеральщиков уж простите поклонники пуличино да дениса Ну не с кем же соревноватся тут.я б удивился если бы не наоборот было.
  • error
    Команда Jumbo-Visma заинтересо ... (15)
    error-Фото

    Не найти Киту мотивацию кроме денег  Согласен с комменнтами выше. Мотивации мало, формы уже не набрать  Что бы вернуться в тусу топ спринтеров надои попроигрывать для начала.  А этого Кит не умеет. 

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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