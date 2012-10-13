Эган Берналь – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2019

Эган Берналь, Роан Деннис, Доменико Поццовиво о 7-м этапе Тура Швейцарии-2019

Эган Берналь одержал победу на 7-м этапе Тура Швейцарии-2019. 22-летний колумбийский гонщик команды Ineos атаковал в одиночку на финальном подъёме высшей категории Сен-Готард (12,4 км со средним градиентом 7,1%) за 2,7 км до финиша. Своим ближайшим преследователям - гонщикам команды Bahrain-Merida Доменико Поццовиво и Роану Деннису Эган Берналь привёз 23 секунды. В генеральной классификации Берналь продолжает лидировать, на 41 секунду опережая Роана Денниса.

Эган Берналь: «Очень счастлив, что выиграл сегодня. В прошлом году я победил в разделке на Туре Романдии, приятно снова выиграть в Швейцарии. Было трудно, потому что никогда не знаешь, насколько сильным будет ответ соперников, но чувствовал я себя отлично и сказал об этом ребятам. Они, как всегда, фантастически отработали. Я выиграл этап для них.

Мои товарищи по команде выдали максимальную скорость, было очень сложно держаться у них на колесе. Но я старался не волноваться, финал подтвердил, что мы приняли верное решение.

Деннис – действующий чемпион мира в разделке. Конечно, завтра я проиграю ему время. Надеюсь, что не слишком много, но впереди в воскресенье будет ещё один горный этап, где мы сделаем всё, что в наших силах, будем контролировать гонку так, как умеем».

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

Роан Деннис: «Этап был очень тяжёлым. Команда великолепно вывезла меня и Доменико на лучшую позицию перед перевалом Готтард. Я чувствовал себя не слишком хорошо, но хотел отблагодарить товарищей по команде за доверие. Единственным способом было выдать всё, что было в моих силах. Я не так много проиграл Берналю, а завтра попытаюсь вернуть майку лидера».

Доменико Поццовиво: «Мы с Роаном сделали всё, что могли, смогли отыграть драгоценное время относительно других соперников по борьбе за общий зачёт. Последний подъём не был слишком крутым, его сложность заключалась в брусчатке в финале. Я стал более оптимистичным относительно своих шансов в этом выпуске Тура Швейцарии, надеюсь хорошо проехать завтра разделку, а потом выдать всё на королевском горном этапе в воскресенье».