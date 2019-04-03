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Адам Йейтс и Эган Берналь – призёры Вуэльты Каталонии-2019

Адам Йейтс и Эган Берналь – призёры Вуэльты Каталонии-2019, Давиде Формоло – победитель 7 этапа

 

 

  26-летний британский гонщик команды Mitchelton-Scott Адам Йейтс и 22-летний колумбийский гонщик команды Sky Эган Берналь завершили Вуэльту Каталонии-2019 на второй и третьей ступени подиума соответственно.

 

  На 7-м, финальном, этапе Адам Йейтс предпринял попытку перехватить майку лидера у победителя гонки Мигеля Лопеса (Astana). За 22 км, за три круга до финиша, он атаковал вместе с братом Саймоном  и в какой-то момент стал виртуальным лидером. Он  продолжил отрыв в одиночку, но его преимущество начало таять, а за 5 км до финиша Адама Йейтса добрали соперники.

 

  Впереди группы удержался лишь Давиде Формоло (Bora-hansgrohe), атаковавший из отрыва дня, который в одиночку пересёк линию финиша, одержав победу на 7-м этапе Вуэльты Каталонии-2019.

 

Адам Йейтс и Эган Берналь – призёры Вуэльты Каталонии-2019

 

Адам Йейтс и Эган Берналь – призёры Вуэльты Каталонии-2019

 

  Адам Йейтс: «Мы хотели агрессивно вести гонку в финале. Сегодня был последний шанс выиграть время. Все знают, что эти круги совсем не похожи на круги по Парижу. Этап был нелёгким, круг трудный. Мы старались осложнить гонку с самого начала. Ещё до кругов мы старались прятаться от ветра и выйти на хорошую позицию в конце.

 

  Думаю, за три круга, когда Саймон снова атаковал, я переложился к нему. Мы этого совсем не планировали, но отлично проехали пару кругов. Удержать просвет на таких кругах не так просто. Но это был последний шанс, почему бы не попытаться. Мы должны были атаковать.

 

  Вести гонку активно легче, чем сидеть в хвосте пелотона, потому что на технически сложных участках группа всегда растягивается в струну. Поэтому мы старались держаться впереди. На подъёмах я чувствовал себя довольно хорошо, но ближе к концу этапа на равнинных участках был встречный ветер, и я немного выдохся. Я старался изо всех сил».

 

  Джулиан Дин, спортивный директор команды Mitchelton-SCOTT: «Нашей целью был подиум общего зачёта и победа на этапе. И мы выполнили обе задачи. Сегодня наши ребята боролись, потрясающе работали. Мы бы не могли просить от них большего. Главное качество Адама и Саймона – они знают, что делать и когда. Поэтому работа с ними так вдохновляет. Они чувствуют гонку, что мы наблюдали сегодня».

 

  Эган Берналь: «Я рад, потому что это мой второй подиум на гонке Мирового тура. Я очень счастлив, что удержал призовое место. Уровень соперников был очень высок. Мы старались, делали всё, что в наших силах. Теперь будем концентрироваться на следующих гонках».

 

  Давиде Формоло, победитель 7 этапа Вуэльты Каталонии-2019: «Не могу описать, как я счастлив. Эта победа много значит для меня. Я стартовал на этапе, намереваясь отобраться в отрыв, чтобы побороться за победу на этапе. Когда начались круги, я подумал, сейчас или никогда, и атаковал. Я очень старался, приложил все силы, за 8 км до финиша знал, что у меня получится. Команда на этой неделе была великолепна. Мы многого достигли на Вуэльте Каталонии-2019».

 

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Каталонии-2019

 

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Теги к статье: Адам Йейтс Эган Берналь Давиде Формоло Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура многодневная велогонка

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ОПРОС

Кто станет победителем Тура Фландрии-2019?

Комментарии

  • uran
    Падение гонщиков на 7-м этапе ... (4)
    uran-Фото
    У Симона как ключицу вывернуло, бедняга, боль наверняка ужасная.
  • uran
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    uran-Фото
    Квики сегодня сделали большую часть работы по догону отрывов, все поставили на Элиа а он не смог. Бывает. Тем лучше для Кристофа.
  • EL-Fenomeno
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Такой массовый спринт (столько человек) и это после 250км.! Правда только "чистые" спринтеры совсем не вмешались в рассборки.

    Алекс хорош, на силище давил и не подпустил никого...додавил и победил!!

    Но молодняк Ван Аэрт и Ван дер Пёль наступают, а вот ГВА чё то не пошло, всё-таки наелся 2 дня назад когда напахался похоже больше всхе на Е3.

    Цитата: gaaga777
    Лефевр наваляет своим сегодня

    ещё как)) Лампаерт 77-й в итоге и последний по времени))

    Так сказать: "Будет больно - терпи! Будут слёзы - сотри"

  • EL-Fenomeno
    Мигель Анхель Лопес выигрывает ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Отличным (даже очень) получился этот Тур Каталонии. Мне даже больше понравился нежели ТА и ПН, может потому что тут было два по настоящему высокогорных этапа и вот такая развязка среди горняков-генеральщиков на Монжуик(е).
    Интересно, захотят ли в будущем орги Вуэльты Каталонии поставить (поменять) вместо какого то равнинного этапа индивидуальную (может даже командную как на "большой" Вуэльте) разделку?

    Астана и Мигелито, а также БОРА молодцы, ну а кубок Каталонии напоминает трофей Романдии)

  • Camel
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    Camel-Фото
    Кристофф просто красив!
  • Student
    Мигель Анхель Лопес выигрывает ... (7)
    Student-Фото

    С мобильного телефона, полная версия сайта. Нет ни каких ссылок на рейтинг.

  • ROSt
    Гент-Вевельгем-2019. Андеры. (1)
    ROSt-Фото

    Засилье Эстонцев и Латвийцев...

    По ходу новая фарма подъехала...

    Это наблюдается и по зимним видам ,в частности биатлону.

  • ROSt
    Гент-Вевельгем-2019. Юниоры (1)
    ROSt-Фото
    Латвия & Эстония ... Аттакантэ... 😗
  • gaaga777
    Гент-Вевельгем-2019. Результат ... (24)
    gaaga777-Фото

    Лефевр наваляет своим сегодня

  • старт-шоссе 82
    Вуэльта Каталонии-2019. Этап 7 (17)
    старт-шоссе 82-Фото

    Мои поздравления Лопесу и Астане. Достойная и заслуженная победа.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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