Эган Берналь сошёл с Вуэльты Каталонии-2018 на финальном этапе

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- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:10
Эган Берналь сошёл с Вуэльты Каталонии-2018 из-за падения на финальном этапе
Всего за 6 км до финиша финального этапа Вуэльты Каталонии-2018 колумбийский гонщик команды Sky Эган Берналь, шедший вторым в общем зачёте, сошёл с гонки. На скоростном спуске перед Берналем упал гонщик команды Movistar Хосе-Хоакин Рохас, и колумбийский гонщик тоже не смог избежать падения. Эгана Берналя доставили в больницу Барселоны в машине скорой помощи, где ему был сделан рентген. В пресс-релизе команды Sky говорится, что Эгана Берналя травма плеча, и он останется в больнице для дальнейшего обследования.
Спортивный директор команды Sky Бретт Ланкастер подвёл итоги выступления Эгана Берналя на Вуэльте Каталонии-2018: «Мы все расстроены. Ребята так много работали, всю неделю полностью отдавали себя в гонке. Мы были бы довольны вторым местом, но всё оказалось потеряно в результате падения. Эган ничего не мог сделать.
Photo © Team Sky
После гонки мы можем сделать один вывод, как мы увидели сегодня, Эган и Вальверде были двумя сильнейшими гонщиками в этой гонке. Никто не мог усидеть за Вальверде, когда он атаковал. Было видно, что Эган находится на уровне элитных гонщиков. Это многообещающе на будущее».
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Rebellix
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
И уровень, и замена. Киттель перешёл в вело-помойку, где проведёт 2-3 провальных года со считанными победами на этапах а-ля стол. Блестящий трековик Вивиани уже в этом году начнёт побеждать (вообще - то, уже начал, см Де Пан) в гораздо более селективных гонках, а с тем развозом, что могут предложить ему Квики, есть вероятность, что он и в чистых спринтах на Туре (если поедет туда) побед поимеет более чем немец
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EL-Fenomeno
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
Ну шо ж, теперь будем ждать "злобного" реванша от ГВА на Фландрии. Там ставки будут ещё выше и берги ещё внушительнее/тяжелее
Вот кого снова нужно отметить так это Жильбера. На его старания что на Е3 что на ГВ просто любо смотреть, аплодисменты Филу, с такой формой он просто обязан что-то взять этой весной.
Цитата: velodoctor
Мне кажется шанс, что победит спринтер сегодня как никогда велик, погода хорошая, ветра нет.
Вы почти угадали, шанс у них был сегодня как никогда велик (вот что значит +10 по Цельсию), но Пэто поставил всех на место)
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EL-Fenomeno
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
Тем более что с погодой было все ништяк + Элия удачно перетерпело все бергы, но сделал роковую ошибку сидя на последнем км. за велосипедом Демара...и прогадал (и позицию, и того за кем НЕ нужно было сидеть) вот поэтому и расплакался, тем боле сколько то вторых мест у него Вивиани было в 2017 году и тут вот тебе ещё одно серебро.
Те его слёзы от обиды , досады, злости пока один из самых эмоциональных моментов этого вело-сезоне (как будто проиграл финиш Олимпиады или ЧМ)
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Сейтмеметов сейтхалил
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
Цитата: Student
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
а я вам расскажу почему.
Саган ВООБЩЕ не спринтер.
он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.
у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.
и команды для развоза у него нет.
он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.
и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.
Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет.
Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю.
Кнопки залипают ,телефоне экран треснул, буду стараться.
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Student
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
а я вам расскажу почему.
Саган ВООБЩЕ не спринтер.
он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.
у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.
и команды для развоза у него нет.
он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.
и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.
Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет.
Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю.
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Сейтмеметов сейтхалил
Гент-Вевельгем-2018. Женская в ... (1)
Очень радует что начинаете уделять внимание и женскому велоспорту, девочки молодцы ,стараются, марта заслуженно выиграла , хоскинг такой развоз устроила , за 3 км все время впереди сидела, ну и марта молодец все таки мамка как никак пример многим. Ожидал ваовдеалс и боэлс , кроме дидериксен ничего яркого. А вообще велолайв чаще инфы о женском спорте. Признателен .
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Николай Степаныч
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
Потому что редкая возможность спринтеру взять северную классику. Кто знает, когда у Вивиани будет еще такой шанс, а вот сегодня сложилось - отобрался в первую пачку, команда прекрасно работала на него, но не вышло.
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Сейтмеметов сейтхалил
Вуэльта Каталонии-2018. Этап 7 (8)
Цитата: Earl57
Цитата: kwwk
Что-то сезон у Скай не задаётся: шкипер на крючке подвис, Пулс поломался, Берналь ломается, Энао не в форме, а есть еще потенциальный невезунчик Томас. Я уже писал, что на Джиро Квято выставят главным - тот фартовый.
п.с. И Москона на однодневках укатают
Слух идет, что Москону приговор после Рубе вынесут. Он правда отрицает, что разбирательство жалобы Рейшенбаха идет, но Элисон жаловался, что его вызывают как свидетеля. А он оказался между бывшим товарищем по команде и нынешним, и не хочет принимать чью-либо сторону. Я, говорит, ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю и не понимаю, почему от меня чего-то хотят.
слух идёт что даже может и Рубе не стартанет .
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