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Эган Берналь сошёл с Вуэльты Каталонии-2018 на финальном этапе

Эган Берналь сошёл с Вуэльты Каталонии-2018 из-за падения на финальном этапе

 

 

  Всего за 6 км до финиша финального этапа Вуэльты Каталонии-2018 колумбийский гонщик команды Sky Эган Берналь, шедший вторым в общем зачёте, сошёл с гонки. На скоростном спуске перед Берналем упал гонщик команды Movistar Хосе-Хоакин Рохас, и колумбийский гонщик тоже не смог избежать падения. Эгана Берналя доставили в больницу Барселоны в машине скорой помощи, где ему был сделан рентген. В пресс-релизе команды Sky говорится, что Эгана Берналя травма плеча, и он останется в больнице для дальнейшего обследования.

 

Эган Берналь сошёл с Вуэльты Каталонии-2018 на финальном этапе

 

  Спортивный директор команды Sky Бретт Ланкастер подвёл итоги выступления Эгана Берналя на Вуэльте Каталонии-2018: «Мы все расстроены. Ребята так много работали, всю неделю полностью отдавали себя в гонке. Мы были бы довольны вторым местом, но всё оказалось потеряно в результате падения. Эган ничего не мог сделать.

 

Эган Берналь сошёл с Вуэльты Каталонии-2018 на финальном этапе

Photo © Team Sky

 

  После гонки мы можем сделать один вывод, как мы увидели сегодня, Эган и Вальверде были двумя сильнейшими гонщиками в этой гонке. Никто не мог усидеть за Вальверде, когда он атаковал. Было видно, что Эган находится на уровне элитных гонщиков. Это многообещающе на будущее».

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Теги к статье: Эган Берналь Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya гонка Мирового тура

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Комментарии

  • ungvar
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    ungvar-Фото

    Trek ниочем.

  • Rebellix
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    Rebellix-Фото
    И уровень, и замена. Киттель перешёл в вело-помойку, где проведёт 2-3 провальных года со считанными победами на этапах а-ля стол. Блестящий трековик Вивиани уже в этом году начнёт побеждать (вообще - то, уже начал, см Де Пан) в гораздо более селективных гонках, а с тем развозом, что могут предложить ему Квики, есть вероятность, что он и в чистых спринтах на Туре (если поедет туда) побед поимеет более чем немец
  • EL-Fenomeno
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, теперь будем ждать "злобного" реванша от ГВА на Фландрии. Там ставки будут ещё выше и берги ещё внушительнее/тяжелее

    Вот кого снова нужно отметить так это Жильбера. На его старания что на Е3 что на ГВ просто любо смотреть, аплодисменты Филу, с такой формой он просто обязан что-то взять этой весной.

    Цитата: velodoctor
    Мне кажется шанс, что победит спринтер сегодня как никогда велик, погода хорошая, ветра нет.

    Вы почти угадали, шанс у них был сегодня как никогда велик (вот что значит +10 по Цельсию), но Пэто поставил всех на место)

  • EL-Fenomeno
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    EL-Fenomeno-Фото
    Тем более что с погодой было все ништяк + Элия удачно перетерпело все бергы, но сделал роковую ошибку сидя на последнем км. за велосипедом Демара...и прогадал (и позицию, и того за кем НЕ нужно было сидеть) вот поэтому и расплакался, тем боле сколько то вторых мест у него Вивиани было в 2017 году и тут вот тебе ещё одно серебро.
    Те его слёзы от обиды , досады, злости пока один из самых эмоциональных моментов этого вело-сезоне (как будто проиграл финиш Олимпиады или ЧМ)
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Student
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    а я вам расскажу почему.
    Саган ВООБЩЕ не спринтер.
    он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.
    у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.
    и команды для развоза у него нет.
    он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.
    и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.
    Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет.
    Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю.
    Кнопки залипают ,телефоне экран треснул, буду стараться.
  • Student
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    Student-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    а я вам расскажу почему.
    Саган ВООБЩЕ не спринтер.
    он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.
    у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.
    и команды для развоза у него нет.
    он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.
    и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.
    Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет.
    Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Гент-Вевельгем-2018. Женская в ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Очень радует что начинаете уделять внимание и женскому велоспорту, девочки молодцы ,стараются, марта заслуженно выиграла , хоскинг такой развоз устроила , за 3 км все время впереди сидела, ну и марта молодец все таки мамка как никак пример многим. Ожидал ваовдеалс и боэлс , кроме дидериксен ничего яркого. А вообще велолайв чаще инфы о женском спорте. Признателен .
  • collega2011
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    collega2011-Фото

    По моему Пете после гонки было просто скучноbiggrin

    Ничего нового против него не придумали...пришлось наказать всех как обычноgood

  • Николай Степаныч
    Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34)
    Николай Степаныч-Фото

    Потому что редкая возможность спринтеру взять северную классику. Кто знает, когда у Вивиани будет еще такой шанс, а вот сегодня сложилось - отобрался в первую пачку, команда прекрасно работала на него, но не вышло.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Каталонии-2018. Этап 7 (8)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: kwwk
    Что-то сезон у Скай не задаётся: шкипер на крючке подвис, Пулс поломался, Берналь ломается, Энао не в форме, а есть еще потенциальный невезунчик Томас. Я уже писал, что на Джиро Квято выставят главным - тот фартовый.
    п.с. И Москона на однодневках укатают
     

    Слух идет, что Москону приговор после Рубе вынесут. Он правда отрицает, что разбирательство жалобы Рейшенбаха идет, но Элисон жаловался, что его вызывают как свидетеля. А он оказался между бывшим товарищем по команде и нынешним, и не хочет принимать чью-либо сторону. Я, говорит, ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю и не понимаю, почему от меня чего-то хотят.
    слух идёт что даже может и Рубе не стартанет .

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1039
2 Саган П. (Svk) (BOH) 951
3 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
4 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
5 Демар А. (Fra) (GFC) 792
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 766
7 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
8 Солер М. (Esp) (MOV) 745
9 Квятковски М. (Pol) (SKY) 613
10 Нибали В. (Ita) (TBM) 570

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