Эган Берналь сошёл с Вуэльты Каталонии-2018 на финальном этапе

ungvar

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34) Trek ниочем.

Rebellix

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34) И уровень, и замена. Киттель перешёл в вело-помойку, где проведёт 2-3 провальных года со считанными победами на этапах а-ля стол. Блестящий трековик Вивиани уже в этом году начнёт побеждать (вообще - то, уже начал, см Де Пан) в гораздо более селективных гонках, а с тем развозом, что могут предложить ему Квики, есть вероятность, что он и в чистых спринтах на Туре (если поедет туда) побед поимеет более чем немец

EL-Fenomeno

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34) Ну шо ж, теперь будем ждать "злобного" реванша от ГВА на Фландрии. Там ставки будут ещё выше и берги ещё внушительнее/тяжелее Вот кого снова нужно отметить так это Жильбера. На его старания что на Е3 что на ГВ просто любо смотреть, аплодисменты Филу, с такой формой он просто обязан что-то взять этой весной. Цитата: velodoctor Мне кажется шанс, что победит спринтер сегодня как никогда велик, погода хорошая, ветра нет. Вы почти угадали, шанс у них был сегодня как никогда велик (вот что значит +10 по Цельсию), но Пэто поставил всех на место)

EL-Fenomeno

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34) Тем более что с погодой было все ништяк + Элия удачно перетерпело все бергы, но сделал роковую ошибку сидя на последнем км. за велосипедом Демара...и прогадал (и позицию, и того за кем НЕ нужно было сидеть) вот поэтому и расплакался, тем боле сколько то вторых мест у него Вивиани было в 2017 году и тут вот тебе ещё одно серебро.

Те его слёзы от обиды , досады, злости пока один из самых эмоциональных моментов этого вело-сезоне (как будто проиграл финиш Олимпиады или ЧМ)

Сейтмеметов сейтхалил

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34) Цитата: Student Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО а я вам расскажу почему.

Саган ВООБЩЕ не спринтер.

он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.

у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.

и команды для развоза у него нет.

он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.

и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.

Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет. Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет. Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю. Кнопки залипают ,телефоне экран треснул, буду стараться.

Student

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО а я вам расскажу почему.

Саган ВООБЩЕ не спринтер.

он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.

у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.

и команды для развоза у него нет.

он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.

и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.

Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет. Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет. Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю.

Сейтмеметов сейтхалил

Гент-Вевельгем-2018. Женская в ... (1) Очень радует что начинаете уделять внимание и женскому велоспорту, девочки молодцы ,стараются, марта заслуженно выиграла , хоскинг такой развоз устроила , за 3 км все время впереди сидела, ну и марта молодец все таки мамка как никак пример многим. Ожидал ваовдеалс и боэлс , кроме дидериксен ничего яркого. А вообще велолайв чаще инфы о женском спорте. Признателен .

collega2011

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34) По моему Пете после гонки было просто скучно Ничего нового против него не придумали...пришлось наказать всех как обычно

Николай Степаныч

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (34) Потому что редкая возможность спринтеру взять северную классику. Кто знает, когда у Вивиани будет еще такой шанс, а вот сегодня сложилось - отобрался в первую пачку, команда прекрасно работала на него, но не вышло.

Сейтмеметов сейтхалил

Вуэльта Каталонии-2018. Этап 7 (8) Цитата: Earl57 Цитата: kwwk Что-то сезон у Скай не задаётся: шкипер на крючке подвис, Пулс поломался, Берналь ломается, Энао не в форме, а есть еще потенциальный невезунчик Томас. Я уже писал, что на Джиро Квято выставят главным - тот фартовый.

п.с. И Москона на однодневках укатают





Слух идет, что Москону приговор после Рубе вынесут. Он правда отрицает, что разбирательство жалобы Рейшенбаха идет, но Элисон жаловался, что его вызывают как свидетеля. А он оказался между бывшим товарищем по команде и нынешним, и не хочет принимать чью-либо сторону. Я, говорит, ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю и не понимаю, почему от меня чего-то хотят.

Слух идет, что Москону приговор после Рубе вынесут. Он правда отрицает, что разбирательство жалобы Рейшенбаха идет, но Элисон жаловался, что его вызывают как свидетеля. А он оказался между бывшим товарищем по команде и нынешним, и не хочет принимать чью-либо сторону. Я, говорит, ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю и не понимаю, почему от меня чего-то хотят. слух идёт что даже может и Рубе не стартанет .