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Эган Берналь – победитель Тура Швейцарии-2019

Эган Берналь, Роан Деннис, Патрик Конрад о Туре Швейцарии-2019

 

 

  22-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь одержал победу на Туре Швейцарии-2019. Он надел майку лидера после 6 этапа, удержал её на этапе с индивидуальной гонкой на время. Во время финального горного 9-го этапа за 26 км до финиша Берналь ответил на ускорение своего ближайшего соперника Роана Денниса (Bahrain-Merida), сев ему на колесо. В итоге Эган Берналь финишировал на этапе третьим и сохранил жёлтую майку лидера, опередив в генеральной классификации Роана Денниса на 19 секунд. Тройку призёров Тура Швейцарии-2019 замкнул 27-летний австрийский гонщик команды Bora-hansgrohe Патрик Конрад, поднявшийся на третью ступень подиума.

 

Эган Берналь стал третьим гонщиком в истории после Шона Келлли (1983 год) и Александра Винокурова (2003), в один сезон одержавшим победу на гонках Париж-Ницца и Тур Швейцарии.

 

 

Эган Берналь – победитель Тура Швейцарии-2019

 

Эган Берналь – победитель Тура Швейцарии-2019

 

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

 

  Эган Берналь: «Это одна из крупнейших гонок, где я одержал победу. Я очень счастлив, получил прилив уверенности в себе перед следующими гонками. У меня было серьёзное падение, из-за которого я не смог принять участие в Джиро д’Италия-2019. Поэтому участие в Туре Швейцарии и победа – отличный результат для меня и команды.

 

  Я очень уважаю гонку и моих соперников, но сегодня был один из моих лучших дней на гонке. Я хорошо восстановился после вчерашнего этапа, всё было под контролем.

 

  Я бы не стал называть себя фаворитом на Тур де Франс-2019. В любом случае, я поеду вместе с Джи (Томасом). Он - наш лидер. Я постараюсь ему помочь. Раз он сильнее меня, конечно, я буду ему помогать. С этим у меня нет проблем. Мне только 22 года, у меня впереди ещё много Туров. На Туре Швейцарии я стал лидером,  потому что Томас упал, но когда мы стартовали, лидером был он. После его падения моя ситуация изменилась».

 

 

  Роан Деннис: «Хороший Тур Швейцарии получился. Я не ожидал, что займу второе место в общем зачёте, что окажусь на этой позиции после королевского горного этапа, который выиграл Эган Берналь. Этот результат выше, чем планировал. Но, должен сказать, ради этого было сделано много работы, которая не видна. И сегодня наша команда работала вместе с командой Ineos. Выглядело так, будто мы работаем с ними, но мы планировали попробовать сделать всё возможное, чтобы взять сегодня этап. К сожалению, Берналь слишком силён. В любом случае, мы можем гордиться вторым местом на Туре Швейцарии-2019».

 

 

  Паоло Артузо, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Было почти невозможно атаковать Берналя на подъёме. Мы старались сделать это на последней горе, но у него отлично шла нога. Мы полностью довольны Туром Швейцарии-2019 – выиграли этап, у нас два вторых места на этапах. Более  того, два наших гонщика вошли в топ-10 общего зачёта».

 

  Патрик Конрад: «Я очень счастлив подняться на подиум Тура Швейцарии-2019. Этот результат пришёл после постоянного приложения усилий на протяжении всех девяти этапов. Команда блестяще отработала сегодня, особенно когда контролировала атаки в первой части этапа, а также когда отрыв мог угрожать моему положению в генеральной классификации. Благодаря команде я находился на хорошей позиции во время финального подъёма, держался с основными соперниками, защитил своё место. Спасибо всем, теперь с нетерпением жду Тур де Франс-2019».

 

 

Результаты 9 этапа Тура Швейцарии-2019

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Теги к статье: Эган Берналь Роан Деннис Патрик Конрад Тур Швейцарии Tour de Suisse гонка Мирового тура

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 27.05.2017

    Деннис не знаю как на ГТ а недельки вполне может забирать. Берналь после травмы восстановился, вошёл в форму, что значит молодой.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • uran
    Эган Берналь – победитель Тура ... (1)
    uran-Фото
    Деннис не знаю как на ГТ а недельки вполне может забирать. Берналь после травмы восстановился, вошёл в форму, что значит молодой.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Elfstedenronde-2019 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: velodoctor
    Берналь то тоже кроссмен бывший)
    МТБ
  • uran
    Elfstedenronde-2019 (4)
    uran-Фото
    Насер шестой, короток век спринтера.
  • velodoctor
    Elfstedenronde-2019 (4)
    velodoctor-Фото
    Берналь то тоже кроссмен бывший)
  • 56X11
    Elfstedenronde-2019 (4)
    56X11-Фото
    Опять кроссмен победил,поди скоро на цк подготовку все перейдут
  • 56X11
    ZLM Tour-2019. Этап 4 (1)
    56X11-Фото
    Закрывают своими широкими плечами,низкорослого Австралийца.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавец ,просто молодец !!! Очень рад за победителя, шикарная гонка получилась ,очень интересная ,насыщенная и зрелищная
  • Серафим
    Тур Швейцарии-2019. Этап 9 (3)
    Серафим-Фото

    Я тут уже намекал, меня хозяева не слушают. Нет, просто ждут, пока черная полоса пройдет и контракт у Карти закончится.

     

      До конца 20 года у него контракт.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну это и есть ,одна из лучших витрин молодёжного велоспорта, а Эйнер Рубио все таки выиграл этап сегодня, подиум весь колумбийский, и даже 4 место !!! Уйдет в квикстеп))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Словении-2019. Этап 5 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавец Арчбольд, ушёл ,вернулся и уже третий ,молодец

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