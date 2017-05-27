Эган Берналь – победитель Тура Швейцарии-2019

Эган Берналь, Роан Деннис, Патрик Конрад о Туре Швейцарии-2019

22-летний колумбийский гонщик команды Ineos Эган Берналь одержал победу на Туре Швейцарии-2019. Он надел майку лидера после 6 этапа, удержал её на этапе с индивидуальной гонкой на время. Во время финального горного 9-го этапа за 26 км до финиша Берналь ответил на ускорение своего ближайшего соперника Роана Денниса (Bahrain-Merida), сев ему на колесо. В итоге Эган Берналь финишировал на этапе третьим и сохранил жёлтую майку лидера, опередив в генеральной классификации Роана Денниса на 19 секунд. Тройку призёров Тура Швейцарии-2019 замкнул 27-летний австрийский гонщик команды Bora-hansgrohe Патрик Конрад, поднявшийся на третью ступень подиума.

Эган Берналь стал третьим гонщиком в истории после Шона Келлли (1983 год) и Александра Винокурова (2003), в один сезон одержавшим победу на гонках Париж-Ницца и Тур Швейцарии.

Photo @Bettiniphoto @Team Bahrain Merida

Эган Берналь: «Это одна из крупнейших гонок, где я одержал победу. Я очень счастлив, получил прилив уверенности в себе перед следующими гонками. У меня было серьёзное падение, из-за которого я не смог принять участие в Джиро д’Италия-2019. Поэтому участие в Туре Швейцарии и победа – отличный результат для меня и команды.

Я очень уважаю гонку и моих соперников, но сегодня был один из моих лучших дней на гонке. Я хорошо восстановился после вчерашнего этапа, всё было под контролем.

Я бы не стал называть себя фаворитом на Тур де Франс-2019. В любом случае, я поеду вместе с Джи (Томасом). Он - наш лидер. Я постараюсь ему помочь. Раз он сильнее меня, конечно, я буду ему помогать. С этим у меня нет проблем. Мне только 22 года, у меня впереди ещё много Туров. На Туре Швейцарии я стал лидером, потому что Томас упал, но когда мы стартовали, лидером был он. После его падения моя ситуация изменилась».

Роан Деннис: «Хороший Тур Швейцарии получился. Я не ожидал, что займу второе место в общем зачёте, что окажусь на этой позиции после королевского горного этапа, который выиграл Эган Берналь. Этот результат выше, чем планировал. Но, должен сказать, ради этого было сделано много работы, которая не видна. И сегодня наша команда работала вместе с командой Ineos. Выглядело так, будто мы работаем с ними, но мы планировали попробовать сделать всё возможное, чтобы взять сегодня этап. К сожалению, Берналь слишком силён. В любом случае, мы можем гордиться вторым местом на Туре Швейцарии-2019».

Паоло Артузо, спортивный директор команды Bahrain-Merida: «Было почти невозможно атаковать Берналя на подъёме. Мы старались сделать это на последней горе, но у него отлично шла нога. Мы полностью довольны Туром Швейцарии-2019 – выиграли этап, у нас два вторых места на этапах. Более того, два наших гонщика вошли в топ-10 общего зачёта».

Патрик Конрад: «Я очень счастлив подняться на подиум Тура Швейцарии-2019. Этот результат пришёл после постоянного приложения усилий на протяжении всех девяти этапов. Команда блестяще отработала сегодня, особенно когда контролировала атаки в первой части этапа, а также когда отрыв мог угрожать моему положению в генеральной классификации. Благодаря команде я находился на хорошей позиции во время финального подъёма, держался с основными соперниками, защитил своё место. Спасибо всем, теперь с нетерпением жду Тур де Франс-2019».