Крис Фрум выступит на Saitama Criterium-2019

Крис Фрум вернётся в гонки после травмы на «Критериуме Сайтама» 27 октября 2019 года

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, серьёзно пострадавший в результате падения 12 июня во время разведки этапа Критериума Дофине-2019, возвращается в гонки уже 27 октября. Он заявлен в числе участников японского критериума, который в седьмой раз будет проводиться ASO в префектуре Сайтама (Saitama).

«Критериум Сайтама» собирает звёзд Тур де Франс, его называют «22-м этапом французского Гран-тура». Вместе с Крисом Фрумом на старт критериума выйдет и его товарищ по команде Ineos Эган Берналь, ставший в этом году самым молодым в современной истории велоспорта победителем Тур де Франс.

Крис Фрум выйдет на старт через два месяца после первой тренировки на велосипеде, которую провёл 29 августа. Участие в «Критериуме Сайтама» входило в планы Криса Фрума как первый этап по возвращению в строй после травмы.

Среди участников «Критериума Сайтама» победитель в горной классификации Тур де Франс-2019 Роман Барде, а также Алехандро Вальверде, Маттео Трентин, Дэрил Импи, Омар Фраиле, Лилиан Кальмежан, Якоб Фульсанг.