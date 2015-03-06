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Крис Фрум выступит на Saitama Criterium-2019

Крис Фрум вернётся в гонки после травмы на «Критериуме Сайтама» 27 октября 2019 года

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, серьёзно пострадавший в результате падения 12 июня во время разведки этапа Критериума Дофине-2019, возвращается в гонки уже 27 октября. Он заявлен в числе участников японского критериума, который  в седьмой раз будет проводиться ASO в префектуре Сайтама (Saitama).  

 

Крис Фрум выступит на Saitama Criterium-2019

 

 «Критериум Сайтама» собирает звёзд Тур де Франс, его называют «22-м этапом французского Гран-тура». Вместе с Крисом Фрумом на старт критериума выйдет и его товарищ по команде Ineos Эган Берналь, ставший в этом году самым молодым в современной истории велоспорта победителем Тур де Франс.

 

 

   Крис Фрум выйдет на старт через два месяца после первой тренировки на велосипеде, которую провёл 29 августа. Участие в «Критериуме Сайтама» входило в планы Криса Фрума как первый этап по возвращению в строй после травмы.

 

 Среди участников «Критериума Сайтама» победитель в горной классификации Тур де Франс-2019 Роман Барде, а также Алехандро Вальверде,  Маттео Трентин, Дэрил Импи, Омар Фраиле, Лилиан Кальмежан, Якоб Фульсанг.

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Эган Берналь Saitama Criterium

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  1. Имя: Палтос Края

    56X11

    Вчера, 18:32 | Регистрация: 18.06.2019

    Опять соло на 100 км?

  2. Имя: Lucky

    Lucky

    Вчера, 19:08 | Регистрация: 1.05.2018

    Сальбутамол ему в помощь)

  3. Гонщик

    Вчера, 19:49 | Регистрация: 28.05.2017

    Фрум уникум , дальнейших ему неподрожаемых побед .

  4. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Вчера, 20:15 | Регистрация: 6.03.2015

    Натурально Фруминатор!

  5. Имя: Veloster

    veloster

    Вчера, 20:41 | Регистрация: 4.01.2018

    Глупец. Как бы жадность не сгубила фраера.

  6. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 21:08 | Регистрация: 8.09.2017

    Мне тоже кажется что торопится. Остаётся поднять бокал и пожелать ему здоровья. 

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Торопится к Туру. Но видимо его время ушло к сожаленью. Карапас и Берналь заняли его место. Даже Томас подвинул его.

    Вся жизнь это гонка.
  8. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:52 | Регистрация: 14.12.2015

     

    Человек с карбоновым характером! 

     

    Болельщики так сердечно желали ему скорейшего восстановления, что вспомнилась фраза из всем знакомого фильма «Вот, что крест животворящий делает!» 

     

    Дерзай, Крис!

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Комментарии

  • Cepik
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    Cepik-Фото
    Луценко - чемпион!!!
  • Адриен
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    Адриен-Фото

    Погода !!! Вот что может КАРДИНАЛЬНО повлиять на расклад. Вообще, выбрать почти север Англии в конце сентября для проведения ЧМ -  это что-то с чем-то. Но интриги и непредсказуемости добавляет...  

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (14)
    VeloVelo-Фото
    Вот сегодня и посмотрим )
  • Николай Степаныч
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (11)
    Николай Степаныч-Фото

    Я поклонник Санвеба и очень симпатизирую всем голландцам, но всё по делу. Правила есть правила. И не важно, в первом часу гонки было жульничество или в развязке.

  • levonardo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (11)
    levonardo-Фото
    Ну и кроме всего прочего есть видео где он в караване "перепрыгивает" от одной технички к другой.
  • salomon
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    salomon-Фото
    Конечно, фавориты всё те же - Саган, Жилбер, Алафилипп, ван дер Пул... Но, прошерстив start list, обнаружил словенца Матея Мохорича. Этот парень может стать "чёртиком из табакерки" ! Хотя, такими чёртиками могут стать ешё человек 10 ...
  • Earl57
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (11)
    Earl57-Фото

    Цитата: uran
    Там целыми групеттами догоняли пелотон за техничками, в том числе и Томас Пидкок, которому бронза досталась.

    Маленькое уточнение - он ехал не за техничкой, а РЯДОМ с техничкой. Если совсем точно, то рядом с окном водителя автомобиля. Говорят, что судьи изучили данные GPS и пришли к выводу, что его скорость была выше той, что возможна для велосипедиста. Также они изучили предоставленную им видеозапись.

    Речь идет не о 20-30 сек, и даже не о 3-5 минутах. Значительно дольше. Национальная федерация не стала его защищать.

  • Walther
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (4)
    Walther-Фото
    Фантастическая команда у бельгийцев. Посмотрим, как сработает.
  • uran
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (11)
    uran-Фото

    Там целыми групеттами догоняли пелотон за техничками, в том числе и Томас Пидкок, которому бронза досталась.

  • Zhanzhak
    Крис Фрум выступит на Saitama ... (8)
    Zhanzhak-Фото

     

    Человек с карбоновым характером! 

     

    Болельщики так сердечно желали ему скорейшего восстановления, что вспомнилась фраза из всем знакомого фильма «Вот, что крест животворящий делает!» 

     

    Дерзай, Крис!

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3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
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