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Первая победа Алехандро Вальверде в майке чемпиона мира

Алехандро Вальверде одержал победу в критериуме Saitama-2018

 

 

  Чемпион мира-2018 в групповой гонке Алехандро Вальверде (Movistar) смог отпраздновать первую победу в радужной майке уже в этом сезоне, выиграв японский критериум «Сайтама». Он опередил победителя Тур де Франс-2018 Геранта Томаса (Sky) и японского гонщика Юкию Арасиро.

 

  Критериум «Сайтама» включал в себя помимо финальной гонки массу мероприятий – выставку мини-велосипедов,  уроки бейсбола, а затем серию спринтов четырех гонщиков, наподобие кейрина, дисциплины, популярной в Японии, и командную гонку. Праздник велоспорта завершился критериумом «Сайтама», главной гонкой, состоящей из 19 кругов по 3.1 км.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO: TOUR DE FRANCE/KEI TSUJI / BETTINIPHOTO.NET

 

 

  Алехандро Вальверде: «Великолепно, это моя первая победа в радужной майке. Всегда приятно поднять руки, особенно здесь, с такими прекрасными болельщиками в Сайтаме. Я второй раз посещаю Сайтаму после 2013 года,  приехал сюда ради удовольствия и чтобы принять участие в шоу.  Публика была идеальной. Мы уезжаем из Японии с преармсными воспоминаниями. Хочется выступать здесь больше!»

 

  Герант Томас: «Чувствую себя не настолько хорошо, когда в последний раз надевал жёлтую майку (смеётся). Гонка получилась трудной, скоростной. Я старался удержать ритм. Потом пытался бороться за победу, но Алехандро Вальверде был слишком быстрым. В Сайтаме так много зрителей, такая отличная атмосфера, было великолепно здесь выступать.  Хочется вернуться сюда».

 

  Юкия Арасиро: «Счастлив, что поднялся на подиум, уступив только жёлтой майке и чемпиону мира. Бороться было нелегко. Я атаковал, все меня подбадривали. Гонка получилась прекрасной. Здесь всегда много зрителей. Казалось, что с каждым пройденным кругом их становится всё больше. Все гонщики выложились по максимуму, я тоже. Ноги болят, но чувствую себя отлично».

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Теги к статье: Saitama Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar чемпион мира

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  1. DV

    Вчера, 22:05 | Регистрация: 28.05.2014

    Красавчик. Уделал скаевца.

    1. Имя: Олег

      Semen057

      Сегодня, 05:37 | Регистрация: 20.05.2015

      ФИ,как некрасиво!

  2. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 18.09.2014

    Ай, молодец!!

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
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Комментарии

  • Semen057
    Первая победа Алехандро Вальве ... (3)
    Semen057-Фото
    ФИ,как некрасиво!
  • Cyrill
    Александр Кристофф: «Если плох ... (2)
    Cyrill-Фото

    Как сейчас перед глазами ...Классичисима 14 года...Лука развозящий Алекса - это было здорово, это была ИСТОРИЯ. Ну, собственно, к чему всё это - по поводу чистых "столов", он, вероятно, прав, всё-таки 31 год. А вот про гонки типа Фландрии, той же Классичисимы, а может и Рубе - это он зря, можно сказать в таком возрасте самый сок для таких вещей. Но вот пойдёт ли на это команда, да и где хотя бы один дойстойный грегари?

  • collega2011
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (20)
    collega2011-Фото
    В теории Женя,конечно прав.Убежден,что большинство,подчеркиваю,большинство из нас,если ему предоставилась бы возможность,стать успешным,богатым и тому подобное--согласились бы
    срезать углы, хитрить, блудить, актерствовать, где-то играть чуждые и неприятные тебе роли. Это вопрос,так сказать,нравственного выбора.Слишком сладок плод.biggrinВолк с Уолл-стрит с Ди Каприо-смотрите,все начистоту.Другое дело,что это идет вразрез с моралью,нравственностью и подобными ценностями.Так их давно и не соблюдают и нарушают и будут нарушать и будут не соблюдать.
    Выиграет 5 или 6 титул,Фрумм или кто-то после него и что..это не история,даже не эпизод .Это реальность в действии.Так что сильно заморачиваться я думаю не стоит.
  • ЧОРНЫЙ
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (20)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Хочешь быть успешным в этом мире - умей срезать углы, хитрить, блудить, актерствовать, где-то играть чуждые и неприятные тебе роли. Этот мир вращается так. Категорически не согласен!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Александр Кристофф: «Если плох ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Да ,значит точно со счетов списывать рано, раз можешь сам признать свои недостатки. Осведомлен = вооружен.
  • Александра
    Первая победа Алехандро Вальве ... (3)
    Александра-Фото

    Ай, молодец!!

  • DV
    Первая победа Алехандро Вальве ... (3)
    DV-Фото
    Красавчик. Уделал скаевца.
  • ararat
    Saitama Criterium-2018 (3)
    ararat-Фото
    Всё таки монстро Вальверде, везде и всегда)
  • Earl57
    Saitama Criterium-2018 (3)
    Earl57-Фото

    Да уж, весело было всем - и гонщикам, и зрителям. Японцы такие затейники!

    Кто-то в бейсболе упражнялся и участвовал в гонках на детских велосипедах, кто-то учился играть на традиционных японских барабанах. Киттеля отправили на традиционный японский рынок. И это помимо гонок.

     

  • close2you
    Saitama Criterium-2018 (3)
    close2you-Фото
    Веселые приключения отважных велосипедистов в Японии:)

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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