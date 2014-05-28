Первая победа Алехандро Вальверде в майке чемпиона мира

Алехандро Вальверде одержал победу в критериуме Saitama-2018

Чемпион мира-2018 в групповой гонке Алехандро Вальверде (Movistar) смог отпраздновать первую победу в радужной майке уже в этом сезоне, выиграв японский критериум «Сайтама». Он опередил победителя Тур де Франс-2018 Геранта Томаса (Sky) и японского гонщика Юкию Арасиро.

Критериум «Сайтама» включал в себя помимо финальной гонки массу мероприятий – выставку мини-велосипедов, уроки бейсбола, а затем серию спринтов четырех гонщиков, наподобие кейрина, дисциплины, популярной в Японии, и командную гонку. Праздник велоспорта завершился критериумом «Сайтама», главной гонкой, состоящей из 19 кругов по 3.1 км.

PHOTO: TOUR DE FRANCE/KEI TSUJI / BETTINIPHOTO.NET

Алехандро Вальверде: «Великолепно, это моя первая победа в радужной майке. Всегда приятно поднять руки, особенно здесь, с такими прекрасными болельщиками в Сайтаме. Я второй раз посещаю Сайтаму после 2013 года, приехал сюда ради удовольствия и чтобы принять участие в шоу. Публика была идеальной. Мы уезжаем из Японии с преармсными воспоминаниями. Хочется выступать здесь больше!»

Герант Томас: «Чувствую себя не настолько хорошо, когда в последний раз надевал жёлтую майку (смеётся). Гонка получилась трудной, скоростной. Я старался удержать ритм. Потом пытался бороться за победу, но Алехандро Вальверде был слишком быстрым. В Сайтаме так много зрителей, такая отличная атмосфера, было великолепно здесь выступать. Хочется вернуться сюда».

Юкия Арасиро: «Счастлив, что поднялся на подиум, уступив только жёлтой майке и чемпиону мира. Бороться было нелегко. Я атаковал, все меня подбадривали. Гонка получилась прекрасной. Здесь всегда много зрителей. Казалось, что с каждым пройденным кругом их становится всё больше. Все гонщики выложились по максимуму, я тоже. Ноги болят, но чувствую себя отлично».