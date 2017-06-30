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Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Индивидуальная разделка. Превью

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Индивидуальная разделка. Превью

Чемпионат Мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке (Австрия)

  В среду 26 сентября на чемпионате мира 2018 года по шоссейному велоспорту альпийский город Инсбрук будет принимать финиш мужской индивидуальной гонки на время протяженностью 52.1 км.

 

  Маршрут проложен по долине в Альпах, в окрестностях Инсбрука. На трассе гонщикам предстоит преодолеть подъем протяженностью 4,9 км со средним градиентом 7,1%, максимальным в 14% и скоростной спуск протяженностю 9 км. Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом голландец Том Дюмулин будет защищать свой титул.

 

Первым на старт индивидуальной гокни на время выйдет нидерландский гонщик Вилко Келдерман в 14:10 (СЕТ), последним из стартового городка на дистанцию отправится его соотечественник, защищающий свой титул, Том Дюмулин (15:40).

 

 

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Индивидуальная разделка. Превью

  

 Стартовав в курортном местечке Alpbachtal Seenland, велогонщики отправятся на юго-запад. Первая отсечка времени расположена на 16,6 км дистанции.

 

  После 30 км равнинной дистанции с длинными прямыми участками дороги со слабо пересеченным рельефом велогонщики окажутся у подножия подъема Гнадевальд (Gnadewald) протяженностью 4,9 км со средним градиентом 7,1%, максимальным в 14%. 

 

  Подъем начинается с 7% градиентов, далее 2 км со средним градиентом 10% и максимальным до 14%, заключительные 2 км подъема -  выполаживание. На вершине подъема, на отметке 35,2 км расположена вторая отсечка времени, после которой участников ждут 9 км скоростного спуска.

  Заключительные 8 км  - сектор с пересеченным рельефом до финиша в Инсбруке.

 

Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Индивидуальная разделка. Превью

  

 Организаторы чемпионата мира-2018 предложили участникам мужской индивидуальной гонки на время с раздельным стартом протяженный маршрут, проложенный с востока на запад, состоящий из четырех частей.

 

 Первая, протяженностью 30 км со средними скоростями в районе 50 км/ч, с длинными прямыми участками.

 Вторая, со средними скоростями в районе 20-25 км/ч, - прохождением подъема Гнадевальд протяженностью 4.9 км со средним градиентом в 7.1%. Скорее всего, некоторые участники будут менять велосипед перед подъемом.

 Третья часть 9 км скоростного спуска и заключительная часть - пересеченный рельеф до финиша.

  

 Учитывая протяженность маршрута и измение направления движения по трассе индивидуальной разделки, на итоговые результаты могут оказать влияние погодные факторы, такие как ветер и дождь. Главные фавориты стартуют последними, так что для них погодные условия окажутся одинаковыми.  

  Фавориты

  Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом голландец Том Дюмулин (Tom Dumoulin) в этом году поднялся на вторые ступени подиумов Джиро д'Италия и Тур де Франс, выиграв к тому же ещё и разделку на 20 этапе Тур де Франс. Он - главный фаворит на победу. Трасса индивидуальной разделки в Инсбруке ему подходит. В командной гонке на чемпионате мира в этом году он вместе с товарищами по команде Sunweb стал серебряным призером.

 

   К сожалению, серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира словенец Примож Роглич (Primoz Roglic) не заявлен в списке стартующих. Он умеет хорошо проходить спуски, благодаря чему стал победителем на 19 этапе Тур де Франс-2018, является горовосходителем, что доказал, став вторым в горной разделке на Туре Романдии-2018 вслед за колумбийцем Эганом Берналем, а также выиграв равнинную разделку на Туре Страны Басков-2018. Но мы не сможем узнать, удалось бы Рогличу повторить свой результат или даже улучшить его.

 

   Австралиец Роан Деннис (Rohan Dennis) в этом году одержал победы в разделках на Джиро д'Италия и Вуэльте Испании. Обладатель 4-6 мест на чемпионатах мира в прошлые годы, в этом году имеет все шансы сделать шаг вперед и подняться на подиум чемпионата мира. В командной гонке на чемпионате мира в этом году он вместе с товарищами по команде BMC стал бронзовым призером.

 

   Трио из команды Sky: белорус Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), испанец Джонатана Кастровьехо (Jonathan Castroviejo) и поляк Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) остановились в шаге от подиума в командной разделке чемпионата мира этого года. Каждый из них способен побороться за медали чемпионата мира и показать результат в топ-5. 

 

  Среди других гонщиков, способных попасть в топ-10 и показывавших результаты на разделках в этом году отметим: португальца Нельсона Оливейру (Nelson Oliveira), голландца Вилко Келдермана (Wilco Kelderman), люксембуржца Боба Юнгельса (Bob Jungels) и других. Немецкий велогонщик Тони Мартин (Tony Martin) вряд ли сможет стать 5-кратным чемпионом мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом. 

 

  Стартовый протокол, время CET  
  1   Wilco Kelderman (Ned)   14:10:00  
  2   Alessandro De Marchi (Ita)   14:11:30  
  3   Darel Jr. Christopher (Bvi)   14:13:00  
  4   Najeeb Ullah (Pak)   14:14:30  
  5   Ahmad Badreddin Wais (Syr)   14:16:00  
  6   Dealton Nur Arif Prayogo (Ina)   14:17:30  
  7   Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth)   14:19:00  
  8   Eugert Zhupa (Alb)   14:20:30  
  9   Ho San Chiu (Hkg)   14:22:00  
  10   Arsalan Anjum Muhammad (Pak)   14:23:30  
  11   Daniel Teklehaimanot (Eri)   14:25:00  
  12   Ignatas Konovalovas (Ltu)   14:26:30  
  13   Yoann Paillot (Fra)   14:28:00  
  14   Jan Barta (Cze)   14:29:30  
  15   Nicolas Roche (Irl)   14:31:00  
  16   Georg Preidler (Aut)   14:32:30  
  17   Anton Vorobyev (Rus)   14:34:00  
  18   Joseph Rosskopf (Usa)   14:35:30  
  19   Hamish Bond (Nzl)   14:37:00  
  20   Tao Geoghegan Hart (Gbr)   14:38:30  
  21   Martin Toft Madsen (Den)   14:40:00  
  22   Silvan Dillier (Sui)   14:41:30  
  23   Domingos Goncalves (Por)   14:43:00  
  24   Maximilian Schachmann (Ger)   14:44:30  
  25   Maciej Bodnar (Pol)   14:46:00  
  26   Laurens De Plus (Bel)   14:47:30  
  27   Marc Soler (Esp)   14:49:00  
  28   Jos Van Emden (Ned)   14:50:30  
  29   Eduardo Sepulveda (Arg)   14:52:00  
  30   Hugo Houle (Can)   14:53:30  
  31   Kristoffer Skjerping (Nor)   14:55:00  
  32   Fabio Felline (Ita)   14:56:30  
  33   Mekseb Debesay (Eri)   14:58:00  
  34   Tobias Ludvigsson (Swe)   14:59:30  
  35   Toms Skujins (Lat)   15:01:00  
  36   Gediminas Bagdonas (Ltu)   15:02:30  
  37   Benjamin Thomas (Fra)   15:04:00  
  38   Josef Cerny (Cze)   15:05:30  
  39   Marek Canecky (Svk)   15:07:00  
  40   Tanel Kangert (Est)   15:08:30  
  41   Andrey Grivko (Ukr)   15:10:00  
  42   Rodrigo Contreras Pinzon (Col)   15:11:30  
  43   Ryan Mullen (Irl)   15:13:00  
  44   Matthias Brandle (Aut)   15:14:30  
  45   Pavel Sivakov (Rus)   15:16:00  
  46   Jan Tratnik (Slo)   15:17:30  
  47   Alexey Lutsenko (Kaz)   15:19:00  
  48   Tejay Van Garderen (Usa)   15:20:30  
  49   Patrick Bevin (Nzl)   15:22:00  
  50   Bob Jungels (Lux)   15:23:30  
  51   Alex Dowsett (Gbr)   15:25:00  
  52   Soren Kragh Andersen (Den)   15:26:30  
  53   Stefan Kung (Sui)   15:28:00  
  54   Nelson Oliveira (Por)   15:29:30  
  55   Tony Martin (Ger)   15:31:00  
  56   Michal Kwiatkowski (Pol)   15:32:30  
  57   Victor Campenaerts (Bel)   15:34:00  
  58   Vasil Kiryienka (Blr)   15:35:30  
  59   Jonathan Castroviejo (Esp)   15:37:00  
  60   Rohan Dennis (Aus)   15:38:30  
  61   Tom Dumoulin (Ned)   15:40:00  

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Теги к статье: UCI Road World Championships Чемпионат Мира 2018 по шоссейному велоспорту чемпионат мира в Инсбруке превью мужчины индивидуальная гонка на время разделка

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  1. Имя: Вячеслав

    Wish

    Вчера, 20:57 | Регистрация: 18.09.2017

    Голландцы стартуют последним (ну это понятно) и первым. Наверняка ставят на то что ветер может поменяться и тогда у Вилко может быть преимущество

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 21:03 | Регистрация: 24.12.2017

    Посмотрим что изобразит Роглич в воскресенье нестартуя в среду. Глядишь и посмотрим на что то интересное в его исполнении.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 21:38 | Регистрация: 30.06.2017

    В каких формах будут выступать гонцы? В национальных или командных?

    И машины сопровождения?

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