- Категория:
- VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 20:14
Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Индивидуальная разделка. Превью
В среду 26 сентября на чемпионате мира 2018 года по шоссейному велоспорту альпийский город Инсбрук будет принимать финиш мужской индивидуальной гонки на время протяженностью 52.1 км.
Маршрут проложен по долине в Альпах, в окрестностях Инсбрука. На трассе гонщикам предстоит преодолеть подъем протяженностью 4,9 км со средним градиентом 7,1%, максимальным в 14% и скоростной спуск протяженностю 9 км. Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом голландец Том Дюмулин будет защищать свой титул.
Первым на старт индивидуальной гокни на время выйдет нидерландский гонщик Вилко Келдерман в 14:10 (СЕТ), последним из стартового городка на дистанцию отправится его соотечественник, защищающий свой титул, Том Дюмулин (15:40).
Стартовав в курортном местечке Alpbachtal Seenland, велогонщики отправятся на юго-запад. Первая отсечка времени расположена на 16,6 км дистанции.
После 30 км равнинной дистанции с длинными прямыми участками дороги со слабо пересеченным рельефом велогонщики окажутся у подножия подъема Гнадевальд (Gnadewald) протяженностью 4,9 км со средним градиентом 7,1%, максимальным в 14%.
Подъем начинается с 7% градиентов, далее 2 км со средним градиентом 10% и максимальным до 14%, заключительные 2 км подъема - выполаживание. На вершине подъема, на отметке 35,2 км расположена вторая отсечка времени, после которой участников ждут 9 км скоростного спуска.
Заключительные 8 км - сектор с пересеченным рельефом до финиша в Инсбруке.
Организаторы чемпионата мира-2018 предложили участникам мужской индивидуальной гонки на время с раздельным стартом протяженный маршрут, проложенный с востока на запад, состоящий из четырех частей.
Первая, протяженностью 30 км со средними скоростями в районе 50 км/ч, с длинными прямыми участками.
Вторая, со средними скоростями в районе 20-25 км/ч, - прохождением подъема Гнадевальд протяженностью 4.9 км со средним градиентом в 7.1%. Скорее всего, некоторые участники будут менять велосипед перед подъемом.
Третья часть 9 км скоростного спуска и заключительная часть - пересеченный рельеф до финиша.
Учитывая протяженность маршрута и измение направления движения по трассе индивидуальной разделки, на итоговые результаты могут оказать влияние погодные факторы, такие как ветер и дождь. Главные фавориты стартуют последними, так что для них погодные условия окажутся одинаковыми.
Фавориты
Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом голландец Том Дюмулин (Tom Dumoulin) в этом году поднялся на вторые ступени подиумов Джиро д'Италия и Тур де Франс, выиграв к тому же ещё и разделку на 20 этапе Тур де Франс. Он - главный фаворит на победу. Трасса индивидуальной разделки в Инсбруке ему подходит. В командной гонке на чемпионате мира в этом году он вместе с товарищами по команде Sunweb стал серебряным призером.
К сожалению, серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира словенец Примож Роглич (Primoz Roglic) не заявлен в списке стартующих. Он умеет хорошо проходить спуски, благодаря чему стал победителем на 19 этапе Тур де Франс-2018, является горовосходителем, что доказал, став вторым в горной разделке на Туре Романдии-2018 вслед за колумбийцем Эганом Берналем, а также выиграв равнинную разделку на Туре Страны Басков-2018. Но мы не сможем узнать, удалось бы Рогличу повторить свой результат или даже улучшить его.
Австралиец Роан Деннис (Rohan Dennis) в этом году одержал победы в разделках на Джиро д'Италия и Вуэльте Испании. Обладатель 4-6 мест на чемпионатах мира в прошлые годы, в этом году имеет все шансы сделать шаг вперед и подняться на подиум чемпионата мира. В командной гонке на чемпионате мира в этом году он вместе с товарищами по команде BMC стал бронзовым призером.
Трио из команды Sky: белорус Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), испанец Джонатана Кастровьехо (Jonathan Castroviejo) и поляк Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) остановились в шаге от подиума в командной разделке чемпионата мира этого года. Каждый из них способен побороться за медали чемпионата мира и показать результат в топ-5.
Среди других гонщиков, способных попасть в топ-10 и показывавших результаты на разделках в этом году отметим: португальца Нельсона Оливейру (Nelson Oliveira), голландца Вилко Келдермана (Wilco Kelderman), люксембуржца Боба Юнгельса (Bob Jungels) и других. Немецкий велогонщик Тони Мартин (Tony Martin) вряд ли сможет стать 5-кратным чемпионом мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом.
|Стартовый протокол, время CET
|1
|Wilco Kelderman (Ned)
|14:10:00
|2
|Alessandro De Marchi (Ita)
|14:11:30
|3
|Darel Jr. Christopher (Bvi)
|14:13:00
|4
|Najeeb Ullah (Pak)
|14:14:30
|5
|Ahmad Badreddin Wais (Syr)
|14:16:00
|6
|Dealton Nur Arif Prayogo (Ina)
|14:17:30
|7
|Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth)
|14:19:00
|8
|Eugert Zhupa (Alb)
|14:20:30
|9
|Ho San Chiu (Hkg)
|14:22:00
|10
|Arsalan Anjum Muhammad (Pak)
|14:23:30
|11
|Daniel Teklehaimanot (Eri)
|14:25:00
|12
|Ignatas Konovalovas (Ltu)
|14:26:30
|13
|Yoann Paillot (Fra)
|14:28:00
|14
|Jan Barta (Cze)
|14:29:30
|15
|Nicolas Roche (Irl)
|14:31:00
|16
|Georg Preidler (Aut)
|14:32:30
|17
|Anton Vorobyev (Rus)
|14:34:00
|18
|Joseph Rosskopf (Usa)
|14:35:30
|19
|Hamish Bond (Nzl)
|14:37:00
|20
|Tao Geoghegan Hart (Gbr)
|14:38:30
|21
|Martin Toft Madsen (Den)
|14:40:00
|22
|Silvan Dillier (Sui)
|14:41:30
|23
|Domingos Goncalves (Por)
|14:43:00
|24
|Maximilian Schachmann (Ger)
|14:44:30
|25
|Maciej Bodnar (Pol)
|14:46:00
|26
|Laurens De Plus (Bel)
|14:47:30
|27
|Marc Soler (Esp)
|14:49:00
|28
|Jos Van Emden (Ned)
|14:50:30
|29
|Eduardo Sepulveda (Arg)
|14:52:00
|30
|Hugo Houle (Can)
|14:53:30
|31
|Kristoffer Skjerping (Nor)
|14:55:00
|32
|Fabio Felline (Ita)
|14:56:30
|33
|Mekseb Debesay (Eri)
|14:58:00
|34
|Tobias Ludvigsson (Swe)
|14:59:30
|35
|Toms Skujins (Lat)
|15:01:00
|36
|Gediminas Bagdonas (Ltu)
|15:02:30
|37
|Benjamin Thomas (Fra)
|15:04:00
|38
|Josef Cerny (Cze)
|15:05:30
|39
|Marek Canecky (Svk)
|15:07:00
|40
|Tanel Kangert (Est)
|15:08:30
|41
|Andrey Grivko (Ukr)
|15:10:00
|42
|Rodrigo Contreras Pinzon (Col)
|15:11:30
|43
|Ryan Mullen (Irl)
|15:13:00
|44
|Matthias Brandle (Aut)
|15:14:30
|45
|Pavel Sivakov (Rus)
|15:16:00
|46
|Jan Tratnik (Slo)
|15:17:30
|47
|Alexey Lutsenko (Kaz)
|15:19:00
|48
|Tejay Van Garderen (Usa)
|15:20:30
|49
|Patrick Bevin (Nzl)
|15:22:00
|50
|Bob Jungels (Lux)
|15:23:30
|51
|Alex Dowsett (Gbr)
|15:25:00
|52
|Soren Kragh Andersen (Den)
|15:26:30
|53
|Stefan Kung (Sui)
|15:28:00
|54
|Nelson Oliveira (Por)
|15:29:30
|55
|Tony Martin (Ger)
|15:31:00
|56
|Michal Kwiatkowski (Pol)
|15:32:30
|57
|Victor Campenaerts (Bel)
|15:34:00
|58
|Vasil Kiryienka (Blr)
|15:35:30
|59
|Jonathan Castroviejo (Esp)
|15:37:00
|60
|Rohan Dennis (Aus)
|15:38:30
|61
|Tom Dumoulin (Ned)
|15:40:00
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