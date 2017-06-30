Чемпионат мира-2018 по велоспорту на шоссе в Инсбруке. Индивидуальная разделка. Превью

В среду 26 сентября на чемпионате мира 2018 года по шоссейному велоспорту альпийский город Инсбрук будет принимать финиш мужской индивидуальной гонки на время протяженностью 52.1 км.



Маршрут проложен по долине в Альпах, в окрестностях Инсбрука. На трассе гонщикам предстоит преодолеть подъем протяженностью 4,9 км со средним градиентом 7,1%, максимальным в 14% и скоростной спуск протяженностю 9 км. Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом голландец Том Дюмулин будет защищать свой титул.

Первым на старт индивидуальной гокни на время выйдет нидерландский гонщик Вилко Келдерман в 14:10 (СЕТ), последним из стартового городка на дистанцию отправится его соотечественник, защищающий свой титул, Том Дюмулин (15:40).

Стартовав в курортном местечке Alpbachtal Seenland, велогонщики отправятся на юго-запад. Первая отсечка времени расположена на 16,6 км дистанции.

После 30 км равнинной дистанции с длинными прямыми участками дороги со слабо пересеченным рельефом велогонщики окажутся у подножия подъема Гнадевальд (Gnadewald) протяженностью 4,9 км со средним градиентом 7,1%, максимальным в 14%.

Подъем начинается с 7% градиентов, далее 2 км со средним градиентом 10% и максимальным до 14%, заключительные 2 км подъема - выполаживание. На вершине подъема, на отметке 35,2 км расположена вторая отсечка времени, после которой участников ждут 9 км скоростного спуска.



Заключительные 8 км - сектор с пересеченным рельефом до финиша в Инсбруке.

Организаторы чемпионата мира-2018 предложили участникам мужской индивидуальной гонки на время с раздельным стартом протяженный маршрут, проложенный с востока на запад, состоящий из четырех частей.

Первая, протяженностью 30 км со средними скоростями в районе 50 км/ч, с длинными прямыми участками.

Вторая, со средними скоростями в районе 20-25 км/ч, - прохождением подъема Гнадевальд протяженностью 4.9 км со средним градиентом в 7.1%. Скорее всего, некоторые участники будут менять велосипед перед подъемом.

Третья часть 9 км скоростного спуска и заключительная часть - пересеченный рельеф до финиша.

Учитывая протяженность маршрута и измение направления движения по трассе индивидуальной разделки, на итоговые результаты могут оказать влияние погодные факторы, такие как ветер и дождь. Главные фавориты стартуют последними, так что для них погодные условия окажутся одинаковыми.

Фавориты

Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом голландец Том Дюмулин (Tom Dumoulin) в этом году поднялся на вторые ступени подиумов Джиро д'Италия и Тур де Франс, выиграв к тому же ещё и разделку на 20 этапе Тур де Франс. Он - главный фаворит на победу. Трасса индивидуальной разделки в Инсбруке ему подходит. В командной гонке на чемпионате мира в этом году он вместе с товарищами по команде Sunweb стал серебряным призером.

К сожалению, серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира словенец Примож Роглич (Primoz Roglic) не заявлен в списке стартующих. Он умеет хорошо проходить спуски, благодаря чему стал победителем на 19 этапе Тур де Франс-2018, является горовосходителем, что доказал, став вторым в горной разделке на Туре Романдии-2018 вслед за колумбийцем Эганом Берналем, а также выиграв равнинную разделку на Туре Страны Басков-2018. Но мы не сможем узнать, удалось бы Рогличу повторить свой результат или даже улучшить его.



Австралиец Роан Деннис (Rohan Dennis) в этом году одержал победы в разделках на Джиро д'Италия и Вуэльте Испании. Обладатель 4-6 мест на чемпионатах мира в прошлые годы, в этом году имеет все шансы сделать шаг вперед и подняться на подиум чемпионата мира. В командной гонке на чемпионате мира в этом году он вместе с товарищами по команде BMC стал бронзовым призером.

Трио из команды Sky: белорус Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), испанец Джонатана Кастровьехо (Jonathan Castroviejo) и поляк Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) остановились в шаге от подиума в командной разделке чемпионата мира этого года. Каждый из них способен побороться за медали чемпионата мира и показать результат в топ-5.

Среди других гонщиков, способных попасть в топ-10 и показывавших результаты на разделках в этом году отметим: португальца Нельсона Оливейру (Nelson Oliveira), голландца Вилко Келдермана (Wilco Kelderman), люксембуржца Боба Юнгельса (Bob Jungels) и других. Немецкий велогонщик Тони Мартин (Tony Martin) вряд ли сможет стать 5-кратным чемпионом мира в индивидуальной гонке с раздельным стартом.